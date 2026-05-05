Lucas Auer, Dani Juncadella, Jules Gounon: Verstappens Team im Check

Wenn Max Verstappen am 16. Mai 2026 beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring ins Cockpit des Mercedes-AMG GT3 #3 steigt, tut er das nicht allein. An seiner Seite starten drei erfahrene GT-Profis in den Langstreckenklassiker: Dani Juncadella, Jules Gounon und Lucas Auer. Wer sind diese Männer und was bringen sie mit auf die Nordschleife?

Erlebe jeden Moment des ADAC RAVENOL 24h Nürburgring live auf Red Bull TV mit deutschem Kommentar und sei live dabei, wenn Geschichte geschrieben wird.

01 Lucas Auer: Der Österreicher mit Rennfahrer-DNA

Geburtstag: 11. September 1994, Tirol/Österreich

Neffe von Formel-1-Legende Gerhard Berger

Mercedes-AMG Werksfahrer

167 DTM-Rennen, elf Siege, DTM-Vizemeister 2022

GT World Challenge Europe Endurance Cup Sieger 2023 (gemeinsam mit Maro Engel)

Nordschleife-Erfahrung durch mehrere NLS-Einsätze

Verstappen und Lucas Auer © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Der Österreicher Lucas Auer ist ein alter Bekannter in der deutschen Motorsportszene. 167 Mal ging der in Tirol geborene Rennfahrer zwischen 2015 und 2025 in der DTM an den Start, elf Mal landete er am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen. Dabei begann seine Motorsportkarriere bereits 2001 im Alter von sieben Jahren und das - wie so oft - im Kartsport. Im Jahr 2011 wechselte Lucas Auer in den Formelsport und holte bereits in seiner ersten Saison den Titel in der JK Racing Asia Series.

Besonders 2013 war aber ein wichtiges Jahr für den Österreicher: Denn parallel zum Start in der europäischen Formel-3-Meisterschaft schnupperte Auer erstmals die Luft des Langstreckensports und startete in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Seit 2015 ist er eine feste Größe in der DTM, wo er sich 2022 zum Vizemeister krönte.

Auch in der DTM-Saison 2026 ist Lucas Auer für das Landgraf-Team wieder am Start. Übrigens genauso wie Jules Gounon, Auers Teamkollege für die 24h Nürburgring, der für Winward Racing startet.

Für Verstappen Racing ist er der perfekte Mann für die langen Nächte auf der Nordschleife: erfahren, konstant, schnell. Funfact: Lucas Auer ist der Neffe des ehemaligen Formel-1-Fahrers Gerhard Berger.

02 Dani Juncadella: Der Spanier mit dem Killerinstinkt

Geburtstag: 7. Mai 1991, Barcelona/Spanien

Ehemaliger Red Bull Junior

Macau Grand Prix Sieger 2011, Formel-3-Europameister 2012

DTM-Fahrer von 2013 bis 2019 für Mercedes-AMG

GT World Challenge Europe Endurance Cup Meister 2022, Intercontinental GT Challenge Meister 2022

War Test- und Ersatzfahrer für Force India in der Formel 1

Red Bull Team ABT und ABT Sportsline bei den 24h Nürburgring 2025 © Sebastian Kraft / Red Bull Content Pool

Für Daniel Juncadella Perez-Sala , so der volle Name des spanischen Rennfahrers, ist die Nürburgring Nordschleife eine alte bekannte. Im vergangenen Jahr trat er für Red Bull Team ABT bei den 24h Nürburgring an und lag mit seinen Teamkollegen im ABT Lambo mit der #27 in aussichtsreicher Position, bevor eineinhalb Stunden vor dem Ziel schließlich ein Defekt am Getriebe der Aufholjagd auf dem sechsten Platz vorzeitig ein Ende bereitete.

Daniel Juncadella wurde am 7. Mai 1991 in Barcelona geboren. Sein Weg in den Motorsport begann früh im Kartsport. Aus einer Familie, die tief im Rennsport verwurzelt ist, mit Vater (Javier Juncadella) und Onkeln , die ebenfalls Rennfahrer waren. 2008 wurde er in das Förderprogramm von Red Bull aufgenommen, womit sich der Kreis zu Verstappen Racing schließt.

Bekanntheit in Deutschland erlangte der Spanier vor allem in der DTM, in der er zwischen 2013 und 2019, sowie im Jahr 2021 aktiv war. Sein größter Erfolg in der wichtigsten deutschen Rennserie war ein Sieg in Zandvoort in der Saison 2018.

Zu den Karrierehöhepunkten zählen der Gewinn des Macau Grand Prix 2011, die FIA European Formula 3 Championship und die Masters of Formula 3 im Jahr 2012. Im GT-Sport ist er längst eine Bank: 2022 gewann er Meisterschaften im GT World Challenge Europe Endurance Cup und der Intercontinental GT Challenge.

03 Jules Gounon: Der Franzose, der überall gewinnt

Geburtstag: 31. Dezember 1994, Aubenas/Frankreich

Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Jean-Marc Gounon

ADAC GT Masters Meister 2017, 24h Spa Sieger 2017

Zwei Gesamtsiege 24h Spa, dreimal Bathurst 12 Hour, Daytona GTD-Pro-Sieger 2023

Mehrfacher Titelträger: Intercontinental GT Challenge, GT World Challenge Europe

Fährt 2026 zusätzlich im Alpine LMDh-Prototypen in der FIA WEC

Der in Deutschland vielleicht unbekannteste Name im Team von Max Verstappen ist der Franzose Jules Gounon , wenngleich der in Aubenas geborene Rennfahrer seit 2024 ebenfalls in der DTM aktiv war, wo er am letzten Rennwochenende zum Saisonfinale am Hockenheimring debütierte. 2025 durfte er dann aber die gesamte Meisterschaft für Winward Racing absolvieren und fuhr gleich drei Mal auf das Podium.

Jules Jean-Louis Gounon ist zudem der Sohn des ehemaligen Formel-1-Fahrers Jean-Marc Gounon. Die Rennfahrer-Gene liegen also in der Familie. Dass er erst mit 15 Jahren anfangen durfte, im Rennsport aktiv zu werden, hat ihn nicht gebremst - für einen Rennfahrer ist das vergleichsweise spät.

Seine Bilanz im Motorsport kann sich aber absolut sehen lassen. Sie umfasst zwei Gesamtsiege bei den 24 Stunden von Spa (2017 und 2022), drei Triumphe beim Bathurst 12 Hour und einen Sieg in der GTD-Pro-Klasse bei den 24 Stunden von Daytona 2023. Außerdem kann auch Gounen eine Podiumsplatzierung bei den 24h Nürburgring vorweisen. Für das 24h-Rennen auf der Nordschleife bringt er also nicht nur Speed mit, sondern auch Erfahrung auf eben dieser Strecke.

04 Team Verstappen: Ein Dreamteam auf der Nordschleife

Damit ist klar: Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich für sein Debüt bei den 24h Nürburgring 2026 eine geballte Ladung Erfahrung mit ins Cockpit geholt. Auer, Juncadella und Gounon bringen zusammen Erfahrung in Hunderten von GT-Rennen auf Weltklasseniveau mit. Darunter Titel in den bedeutendsten GT-Serien der Welt.

Max Verstappen schnallt sich am Nürburgring an © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool Quotation Die 24h Nürburgring sind ein Rennen, das schon lange auf meiner Bucket List steht. Max Verstappen

Das Auto startet mit der Nummer 3, der Mercedes-AMG GT3 in Red Bull-Lackierung tritt in der SP9-Klasse an. Das Rennwochenende beginnt am Donnerstag, den 14. Mai, wenn in mehreren Sessions auf der gesamten Strecke die Startpositionen festgelegt werden und die Teams die Möglichkeit haben, ihr Setup zu verfeinern, auch bei Nacht. Am Freitag findet das Top-Qualifying statt, bei dem die schnellsten Autos in kurzen Shootouts über die Pole-Position und die ersten Startreihen entscheiden.

Nach den letzten Systemchecks im Warm-up starten Verstappen und seine Teamkollegen auf der Nürburgring Nordschleife zum 24-Stunden-Rennen, wo sie sich in ein volles Feld verschiedener Klassen einreihen. Das Rennen beginnt am 16. Mai 2026 um 15:00 Uhr. Live zu sehen auf Red Bull TV und dem Red Bull Motorsports YouTube-Kanal .