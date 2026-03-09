Max Verstappen startet beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring

Wenn dein Herz für den Motorsport brennt, dann bekommst du einfach nicht genug. Auch, wenn dein Name Max Verstappen lautet und du viermal in Folge Formel-1-Weltmeister geworden bist. Egal, ob es im virtuellen Sim-Racing ist oder im GT3-Boliden. Nachdem der Niederländer mitten im Laufe der F1-Saison 2025 bereits sein erstes GT3-Rennen auf den Nürburgring gewinnen konnte, wagt sich Verstappen nun an die wohl größte Herausforderung schlechthin: Max Verstappen startet zu den 24h Nürburgring 2026 und bringt damit das Formel-1-Feeling in die Eifel. Verstappen Racing bestätigt sein Nürburgring-Programm für 2026 mit Mercedes AMG Motorsport und enthüllt die neue Lackierung des Teams mit einem spektakulären B.A.S.E.-Jump.

24h Nürburgring 2026 Livestream: Fans können das 24-Stunden-Rennen im Mai live auf Red Bull TV und dem YouTube-Kanal von Red Bull Motorsports verfolgen.

01 Max Verstappen in der GT3-Klasse

Wenn Max Verstappen sich hinter ein Lenkrad klemmt, gibt der vierfache Formel-1-Weltmeister alles. So viel steht fest. Das zeigt sich nicht nur in seiner beeindruckenden Karriere in der Königsklasse des Motorsports , sondern bei allem, was der Niederländer anpackt. Nicht einmal ein Jahr ist es her, dass sich Verstappen die Rennlizenz für die beliebte GT3-Klasse sicherte. Und sein erstes Rennen sollte zu einer beispiellosen Demonstrationen seinen schier unendlichen Talents werden.

Max Verstappens Bolide für die 24h Nürburgring 2026 © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Mitte September 2025, in einer zweiwöchigen Pause des Formel-1-Kalenders , direkt nach seinem Triumph beim Grand Prix von Aserbaidschan und vor dem Großen Preis von Singapur, reiste Verstappen an die altehrwürdige Nordschleife des Nürburgrings, um es im Rahmen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) am Steuer seines Ferrari 296 GT3 mit der "Grünen Hölle" aufzunehmen. Er kam, er sah und er siegte - und das direkt bei seinem Debüt.

Letztes Jahr habe ich meine DMSB-Lizenz für die Nordschleife erhalten und konnte am NLS9 teilnehmen, das wir gewonnen haben. Diese Vorbereitung ist sehr wertvoll, da wir viel gelernt haben, was wir in unser diesjähriges Programm mit NLS2 und dem 24-Stunden-Rennen einfließen lassen können. Max Verstappen

2026 wagt sich der Formel-1-Pilot an das Abenteuer der Superlative: Die Teilnahme an den ikonischen 24h Nürburgring 2026 , wo es Verstappen mit den großen Namen des Motorsports und Teams wie Manthey Porsche oder ABT Sportsline zu tun bekommt.

02 Max Verstappen bei den 24h Nürburgring 2026

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zählt bereits seit der Premiere im Jahr 1970 zweifellos zu den eindrucksvollsten und größten Event im Motorsport. Jedes Jahr pilgern Hunderttausende Zuschauer:innen in die Eifel, um dem Langstreckenklassiker beizuwohnen. Bis zu 190 Fahrzeuge in unterschiedlichen Klassen wagen sich an das Abenteuer "Grüne Hölle" und die Herausforderung, die die 25,378 km lange Natur-Rennstrecke zu bieten hat.

2025 ging der Sieg in der GT3-Klasse an Kelvin van der Linde und ROWE Racing, doch in diesem Jahr bekommt es der Südafrikaner mit einem großen Namen zu tun: Max Verstappen startet bei den 24h Nürburgring 2026 .

Die Teilnahme von Max Verstappen und Verstappen Racing bei der NLS2 und dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring 2026 spiegelt Max Verstappens Leidenschaft für den Rennsport und sein kontinuierliches Streben nach neuen Herausforderungen als Rennfahrer wider.

Spektakulärer Reveal der Lackierung durch Max Manow © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Die Lackierung wurde auf spektakuläre Weise durch einen B.A.S.E.-Jump enthüllt. Der deutsche Athlet Max Manow sprang aus 131 Metern Höhe mit einem B.A.S.E.-Sprung in den Kühlturm in Meppen, um auf spektakuläre Art und Weise die auffällige neue Red Bull-Lackierung des Mercedes-AMG Teams Verstappen Racing zu enthüllen.

Mit Dani, Jules und Lucas haben wir eine starke Besetzung und erhalten großartige Unterstützung von Red Bull und Mercedes-AMG Motorsport. Max Verstappen

Das Team wird bis zum 24-Stunden-Rennen Mitte Mai an mehreren Veranstaltungen teilnehmen: NLS1, NLS2 und den 24-Stunden Nürburgring Qualifiers. Das Auto wird mit der Startnummer 3 an den Start gehen und verfügt über eine starke Fahreraufstellung bestehend aus Max Verstappen (NL) , Dani Juncadella (E) , Jules Gounon (AND) und Lucas Auer (AUT) .

Das Auto von Max Verstappen für die 24h Nürburgring © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

"Der Nürburgring ist ein besonderer Ort. Es gibt keine andere Rennstrecke, die ihm gleicht. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring steht schon seit langem auf meiner Bucket-Liste, daher bin ich sehr begeistert, dass wir es jetzt verwirklichen können. Letztes Jahr habe ich meine DMSB-Lizenz für die Nordschleife erhalten und konnte am NLS9 teilnehmen, das wir gewonnen haben. Diese Vorbereitung ist sehr wertvoll, da wir viel gelernt haben, was wir in unser diesjähriges Programm mit NLS2 und dem 24-Stunden-Rennen einfließen lassen können," verrät Max Verstappen . Verstappen wird am 21. März zum ersten Mal bei der NLS2 antreten und diese Veranstaltung als Vorbereitung für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring nutzen, während er weiterhin in der Formel-1-Saison antritt.

Wann startet Max Verstappen bei den 24h Nürburgring 2026? Die ADAC Ravenol 24h Nürburgring finden zwischen dem 14. und 17. Mai 2026 auf der Nürburgring Nordschleife statt. Los geht es am 14. Mai ab 13:15 Uhr mit dem ersten Qualifying, der Startschuss für das Langstreckenrennen fällt dann am Samstag, den 16. Mai um 15:00 Uhr.

Max Verstappen freut sich auf die 24h Nürburgring 2026 © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool Der Nürburgring ist ein besonderer Ort. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring steht schon seit langem auf meiner Bucket-List. Max Verstappen

03 24h Nürgburgring: Alles, was du wissen musst

Neben den Langstrecken-Klassikern in Le Mans und Spa-Fracorchamps zählen die 24h Nürburgring zu den absoluten Highlights im Rennsportkalender. Das Rennen in der Eifel erlebte seine Premiere im Jahr 1970, mit einem BMW 2002 TI als erstem Sieger.

Die Nürburgring-Nordschleife ist mit über 25 Kilometern Länge die längste permanente Rennstrecke der Welt. Beim 24-Stunden-Rennen fahren die Teilnehmer:innen über das kombinierte Layout aus Nordschleife und GP-Kurs. Das entspricht insgesamt rund 25,4 km pro Runde und einer Anzahl von unglaublichen 73 Kurven. Pro Runde.

Max Manow präsentiert die Lackierung des Autos © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Was die Nordschleife so einzigartig macht: ein Höhenunterschied von rund 300 Metern zwischen dem höchsten Punkt an der Hohen Acht (ca. 620 m ü. N.) und dem tiefsten Punkt bei Breidscheid (ca. 320 m ü. N.). Das ist weltweit einmalig für eine permanente Rennstrecke.

Das Starterfeld beim 24h Nürburgring ist so vielfältig wie kaum ein anderes Langstreckenrennen. Neben Werksunterstützten GT3-Teams treten über 130 Fahrzeuge in mehr als 20 Klassen an. Gerade dieser offene Charakter macht das Rennen so einzigartig in der Welt des Motorsports.

Max Manow mit einer Punktlandung im Meppener Kühlturm. © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Wie kann man an den 24h Nürburgring teilnehmen? Für die Teilnahme benötigen alle Fahrer:innen das sogenannte DMSB Permit Nordschleife, das in drei Stufen (A–C) vergeben wird und Mindestkenntnisse der Strecke und Rennregeln garantiert.

2025 brachen die Zuschauerzahlen der 24h Nürburgring alle Rekorde: Rund 280.000 motorsportbegeisterte Fans strömten an die Nordschleife. Ein neuer Allzeit-Höchstwert, der selbst den Motorrad-GP am Sachsenring in den Schatten stellt. Parallel dazu knackte der offizielle YouTube-Livestream konstant die Marke von 100.000 gleichzeitigen Zuschauer:innen.

04 Die wichtigsten Fragen zu den 24h Nürburgring

Das 24h Nürburgring 2026 findet vom 14. bis 17. Mai 2026 statt. Wie in den Vorjahren werden tausende Fans aus ganz Europa in die Eifel pilgern, um dieses einmalige Spektakel live zu erleben. In dieser FAQ klären wir die wichtigsten Fragen zum Event.

Zeitplan der 24h Nürburgring 2026 Donnerstag Freitag Samstag Donnerstag 13:15 Qualifying 1 20:00 Qualifying 2 View full schedule Freitag 08:50 Top Qualifying 1 09:45 Top Qualifying 10:35 Qualifying 3 13:35 Top Qualifying 3 View full schedule Samstag 10:00 Warm-up 13:00 Startaufstellung 14:40 Formationsrunde 15:00 Rennstart View full schedule All times in MESZ - Mitteleuropäische Sommerzeit MESZ

Wann findet das 24h Nürburgring 2026 statt?

Das 24h Nürburgring 2026 findet vom 14. bis 17. Mai 2026 statt.

Wie lang ist die Strecke beim 24h Nürburgring?

Der Kombinationskurs aus Nordschleife und Grand-Prix-Strecke ist ca. 25,378 km lang. Pro Runde legen die Fahrzeuge also über 25 Kilometer zurück.

Wie viele Autos starten beim 24h Nürburgring?

In der Regel starten zwischen 130 und 160 Fahrzeuge, aufgeteilt auf zahlreiche Klassen von GT3-Rennwagen bis hin zu seriennahen Tourenwagen.

Was ist die „Grüne Hölle"?

„Grüne Hölle" ist der Spitzname der Nürburgring-Nordschleife, geprägt von Jackie Stewart in den 1960er-Jahren. Der Name spielt auf die waldreiche Umgebung und die extreme Gefährlichkeit der Strecke an.

Wie viele Fahrer:innen sind pro Auto beim 24h Nürburgring?

Pro Fahrzeug sind in der Regel 3 bis 4 Fahrer im Einsatz, die sich abwechseln – eine optimale Teamstrategie ist daher entscheidend für den Erfolg.

Kann man das Rennen im Livestream verfolgen?

Ja, das 24h Nürburgring wird jährlich per Livestream übertragen, unter anderem über den offiziellen YouTube-Kanal des Nürburgrings sowie über den ADAC-Motorsport-Kanal.

Was kostet ein Ticket für das 24h Nürburgring?

Tagestickets starten je nach Tribüne bei ca. 30–60 €, Camping-Pässe für das gesamte Wochenende liegen erfahrungsgemäß zwischen 80 und 150 €. VIP-Pakete sind deutlich teurer.

Welche Hersteller nehmen am 24h Nürburgring teil?

Regelmäßig vertreten sind verschiedene Hersteller wie Porsche, BMW, Mercedes-AMG, Audi, Ferrari, McLaren und viele weitere. Sowohl als Werksteams als auch über Kundenteams.

Was macht das 24h Nürburgring besonders gegenüber anderen Langstreckenrennen?

Die einzigartige Mischung aus Profi- und Amateurfahrern, die extreme Nordschleife, das Festival-Flair und die schiere Masse an Fahrzeugen machen das Event unvergleichlich. Kein anderes Rennen der Welt bietet diese Kombination.