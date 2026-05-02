Die 5 größten Motorsportevents der Welt

Max Verstappen ist ein echter Zuschauermagnet. Wann bekommt man schon mal die Chance, einen viermaligen Formel-1-Weltmeister live zu erleben? Insbesondere in Deutschland. Einem Land, in dem die Königsklasse des Motorsports bereits seit Jahren nicht mehr gastiert. Mit seiner Teilnahme an den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026 bescherte der Niederländer dem Langstreckenklassiker schon im Vorfeld einen neuen Rekord: Bereits mehr als zwei Wochen vor dem Start am 14. Mai erreichte die Ticket-Nachfrage bislang nie dagewesene Höhen. Da stellt sich doch die Frage: Was sind eigentlich die größten Motorsportevents der Welt? Gemessen an den Zuschauerzahlen. Wir verraten's dir.

Erlebe jeden Moment des ADAC RAVENOL 24h Nürburgring LIVE auf Red Bull TV mit deutschem Kommentar. Sei live dabei, wenn Geschichte geschrieben wird. Los geht’s mit den Qualifiern ab 18. April.

01 Indianapolis 500: Das größte Einzeltagesevent der Welt

Gründungsjahr: 1911

Ort / Strecke: Indianapolis Motor Speedway, Speedway, Indiana, USA

Zeitraum: Mai (Memorial Day Weekend)

Zuschauer vor Ort: Über 350.000 – davon 250.000 auf den Tribünen und 100.000 im Infield

Historisches Alleinstellungsmerkmal: Ray Harroun gewann 1911 das erste Indy 500. Ohne Beifahrer, dank eines selbst konstruierten Rückspiegels. Das war der erste dokumentierte Einsatz eines fest montierten Rückspiegels in einem Fahrzeug.

Warum besonders: Größtes Einzeltagesevent im gesamten Weltsport

Jeden Memorial Day Weekend verwandelt sich Indianapolis in die Motorsport-Hauptstadt des Planeten. Das " Indy 500 " gilt offiziell als das größte Einzeltagesevent im gesamten Weltsport – nicht nur im Motorsport. Das Langstreckenrennen blickt dabei auf eine lange Tradition zurück: Bereits im Jahr 1911 umrunden die Boliden das Oval das Indianapolis Motor Sppedway, die erste speziell für Autorennen gebaute Rennstrecke in den USA.

Spektakulär, nicht nur aus der Luft: Der Indianapolis Motor Speedway © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Jährlich pilgern Hunderttausende Fans an die Strecke im US-Bundesstaat Indiana. Dabei bricht das Indianapolis 500 regelmäßig neue Rekorde. Die Tribünen bieten Platz für 300.000 Zuschauer:innen , hinzu kommt der Infield-Bereich mit weiteren Plätzen. Konkrete Zahlen sind aber Mangelware. Man schätzt, dass vor der COVID-Pandemie oft über 400.000 Besucher:innen das Event live vor Ort verfolgten.

In den Jahren 2024 und 2025 pilgerten rund 345.000 - 350.000 Menschen an den Indianapolis Motor Speedway. Absoluter Rekord.

Funfact: Der Speedway ist eine der größten Sportstätten der Welt, deren Fläche größer ist als die des Vatikan oder des Weißen Hauses.

02 MotoGP™ Großer Preis von Frankreich

Gründungsjahr: 1920 (erster GP de France); MotoGP-Ära seit 2002

Ort / Strecke: Circuit Bugatti, Le Mans, Frankreich

Zeitraum: Mai

Zuschauer vor Ort: 311.797 (2025) – neuer Allzeitrekord in der Geschichte der MotoGP

Historisches Alleinstellungsmerkmal: 2023 war der French GP das 1.000. Grand-Prix-Rennen in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft

Warum besonders: Kein MotoGP-Event zieht mehr Menschen an und die Fans kommen nicht nur zum Rennen, sie leben das Wochenende.

Tatort Le Mans : Die legendäre Rennstrecke im französischen Département Sarthe ist nicht nur die Heimat des ikonischen 24-Stunden-Rennens, sondern auch im Motorradsport ein Zuschauermagnet, der seinesgleichen sucht. Der MotoGP™ Großer Preis von Frankreich zieht Jahr für Jahr mehr Menschen an.

Über 300.000 Fans verfolgten die MotoGP 2025 in Le Mans. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Nachdem der Grand Prix im Jahr 2024 mit rund 297.000 Zuschauer:innen live vor Ort bereits einen neuen Rekord aufstellte, pulverisierte das Rennen in 2025 sämtliche Bestmarken: 311.797 Fans verfolgten den MotoGP™ Großer Preis von Frankreich 2025 über das gesamte Rennwochenende hinweg. Und wurden noch dazu mit einem Heimsieg von Lokalmatador Johann Zarco belohnt.

Funfact: Auf Platz Zwei folgt übrigens der MotoGP™ Großer Preis von Deutschland am Sachsenring. 256.411 Zuschauer:innen verfolgten das Wochenende in 2025 live vor Ort an der Strecke. Insgesamt acht Strecken des MotoGP-Kalenders knackten 2025 die Marke von 200.000 Zuschauer:innen (Niederlande, Valencia, Argentinien, Tschechien, Spanien - Jerez, Thailand, Deutschland und Frankreich).

Die Atmosphäre? Fanatisch. Die Fans campen tagelang, die Tribünen sind schon Stunden vor dem ersten Training voll. Le Mans und MotoGP – das ist eine Liebesgeschichte, die keine Auflösungserscheinungen zeigt. 2026 steigt der MotoGP™ Großer Preis von Frankreich vom 08. bis 10. Mai.

03 24h Le Mans: Ausdauer trifft auf Festival-Atmosphäre

Gründungsjahr: 1923

Ort / Strecke: Circuit des 24 Heures, Le Mans, Frankreich (13,626 km)

Zeitraum: Juni (traditionell zweites Juniwochenende)

Zuschauer vor Ort: Jährlich über 300.000; 2025 waren es mehr als je zuvor in der Geschichte des Rennens.

Historisches Alleinstellungsmerkmal: Berühmt für die lange Gerade Mulsanne Straight, auf der vor den 1990er Jahren Geschwindigkeiten von über 400 km/h erreicht wurden.

Warum besonders: Das älteste und traditionsreichste Langstreckenrennen der Welt.

Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist eines der ältesten und traditionsreichsten Motorsport-Events der Welt und 2025 so beliebt wie nie. 332.000 Zuschauer:innen verfolgten das Rennen vor Ort, mehr als je zuvor in der Geschichte der Veranstaltung.

Lange Geraden, unglaubliche Top-Speeds: Die 24h Le Mans. © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Das Besondere: Le Mans ist kein reines Rennen. Es ist ein mehrtägiges Festival. Fans campen direkt an der Strecke, feuern ihre Teams durch die Nacht an, kochen am Lagerfeuer. Und das alles, während Prototypen mit 340 km/h auf dem 13,6 Kilometer langen Circuit des 24 Heures an ihnen vorbeirasen.

Die 24h Le Mans bieten eine unglaubliche Volksfeststimmung samt attraktivem Rahmenprogramm um Konzerte und andere Aktivitäten, die weit über das eigentliche Rennen hinausgehen.

04 24h Nürburgring: Deutschlands größte Motorsport-Party

Gründungsjahr: 1970

Ort / Strecke: Nürburgring Nordschleife + Grand-Prix-Strecke, Nürburg, Deutschland (25,378 km)

Zeitraum: Mai

Zuschauer vor Ort: 280.000 (2025, Allzeitrekord)

Historisches Alleinstellungsmerkmal: Das Debüt 1970 gewann Hans-Joachim Stuck, damals konzipiert als erschwingliche Alternative zum professionellen 1000-km-Rennen, für Breitensportler zugänglich.

Warum besonders: Längste Rennstrecke der Welt, größtes Motorsportevent Deutschlands, einzigartiger Festival-Charakter mit Camping direkt an der Nordschleife.

Die Grüne Hölle ruft und Deutschland hört. Das ADAC 24h-Rennen auf dem Nürburgring ist nicht nur das größte Motorsport-Event Deutschlands , es ist auch eines der meistbesuchten der Welt.

Das Interesse an Verstappens 24-Stunden-Debüt ist groß © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

2025 stellte das Rennen einen neuen Zuschauerrekord auf: 280.000 Fans pilgerten in die Eifel, 40.000 mehr als im Vorjahr. Wer dort war, weiß: Das ist kein normaler Rennbesuch. Das ist Camping, Lagerfeuer, Bratwurst und 24 Stunden Vollgas auf der längsten und gefährlichsten Rennstrecke der Welt. Die 24h Nürburgring sind dabei so viel mehr als nur ein Motorsportevent. Sie sind Festival, Konzert, Party und vieles mehr.

Das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026 dürfte den Rekord aber vermutlich pulverisieren, was das Mega-Event nicht zuletzt einem nicht unbekannten Debütanten namens Max Verstappen zu verdanken hat. Bereits am 30. April teilte der Veranstalter mit , dass die Nachfrage nach Tickets höher sei als jemals zuvor .

Wer das Motorsportevent am 14. bis 16. Mai 2026 also live erleben möchte, sollte sich schnell um eine Karte kümmern. Mit 161 Teilnehmer:innen fällt das Starterfeld für 2026 zudem so groß aus wie bereits seit 2014 nicht mehr .

ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring Top-Quali Verfolge das Top-Qualifying bei den ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring. Hier kämpfen die Fahrer:innen um den besten Startplatz.

Entspannt vor dem Fernseher genießen: Erlebe jeden Moment des ADAC RAVENOL 24h Nürburgring live auf Red Bull TV mit deutschem Kommentar. Sei live dabei, wenn Geschichte geschrieben wird.

05 24h Spa-Francorchamps boomt

Gründungsjahr: 1924

Ort / Strecke: Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgien (7,004 km)

Zeitraum: Juni

Zuschauer vor Ort: 128.000 (Neuer Allzeitrekord in 2025)

Historisches Alleinstellungsmerkmal: Bei der Erstausgabe 1924 musste ein und derselbe Mechaniker die vollen 24 Stunden im Auto bleiben, während sich zwei Fahrer abwechselten.

Warum besonders: Das größte GT3-Rennen der Welt, auf einer der spektakulärsten und anspruchsvollsten Rennstrecken überhaupt mit Eau Rouge, Raidillon und dem unberechenbaren Ardennen-Wetter als ewige Wildcard.

Spas Eau Rouge - eine einzigartige Herausforderung © Getty Images/Red Bull Content Pool

2025 kam es zu einem noch nie dagewesenen Triple-Header im Langstrecken-Motorsport : Die drei großen 24-Stunden-Rennen Europas (Le Mans, Nürburgring und Spa-Francorchamps) fanden innerhalb von nur drei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Mittendrin: Kelvin van der Linde , der sich innerhalb von 14 Tagen drei Mal dem Abenteuer Ausdauerrennen stellte - und die 24h Nürburgring 2025 sogar gewinnen konnte.

Und: Alle drei Events stellten einen neuen Zuschauerrekord auf. Vor allem die 24h Spa drangen dabei in ganz neue Dimensionen vor. 2024 schrammte das Event auf der "Ardennenachterbahn" noch knapp an der Marke von 100.000 Zuschauer:innen vorbei (99.500 Fans), in 2025 verfolgten dann aber bereits 128.000 Menschen das Event live an der Strecke . Eine Steigerung um 28,6 Prozent.

Funfact: Spa gilt als die forderndste Strecke der drei europäischen Langstreckenklassiker. Mit Höhenunterschieden von insgesamt etwa 100 Metern und hohen Fliehkräften verlangt der Kurs Fahrer:innen eine Menge ab.

Die Zahlen lügen nicht: Motorsport erlebt gerade eine Renaissance und ist so präsent wie schon lange nicht mehr. Egal ob Formel 1, MotoGP oder Langstreckenklassiker: die Zuschauerzahlen steigen überall. Eine neue Generation entdeckt den Sport, die Anzahl an weiblichen Besucherinnen auf den Tribünen wächst kontinuierlich und digitale Plattformen bringen die Rennen zu Milliarden Menschen weltweit.