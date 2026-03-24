24h Nürburgring: Alles, was du wissen musst

Über 200.000 Besucher:innen, eine mehr als 25 Kilometer lange Rennstrecke und ein Event, das seinesgleichen sucht. Die 24h Nürburgring sind eines der bekanntesten und anspruchsvollsten Motorsportereignisse der Welt. Jedes Jahr pilgern Hunderttausende Fans in die Eifel, um auf einer der längsten und gefährlichsten Rennstrecken der Welt das spektakuläre Duell zwischen Profi-Teams und Hobbyfahrern zu erleben. In diesem Artikel erfährst du alles Wichtige über die Geschichte, die Strecke, die Rekorde und den Termin 2026.

24h Nürburgring 2026 Livestream: Fans können das 24-Stunden-Rennen im Mai live auf Red Bull TV und dem YouTube-Kanal von Red Bull Motorsports verfolgen.

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24h Nürburgring - Fakten im Quick Check:

Premiere im Jahr 1970

Streckenlänge von 25,378 km

Bis zu 190 teilnehmende Fahrzeuge

Rund 280.000 Zuschauer:innen live vor Ort (2025)

Einzigartiges, offenes Reglement

Termin für 2026: 14. bis 17. Mai 2026

01 Was ist das 24h Nürburgring?

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist ein Langstreckenrennen für Tourenwagen und Gran-Turismo-Fahrzeuge (GT-Klasse), das seit 1970 ausgetragen wird. Es kombiniert heute die berühmte Nordschleife mit der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings zu einem 25,378 km langen Rundkurs. Das macht den Kurs zur längsten permanenten Rennstrecke der Welt.

ABT Sportsline bei den 53. 24h Nürburgring 2025 © ABT Sportsline

Was das Event einzigartig macht: Neben hochkarätigen Profi-Teams treten auch ambitionierte Amateurfahrer:innen an. Ein Mix, den es in dieser Form nirgendwo sonst gibt. Kein Wunder also, dass die Zuschauerzahlen jedes Jahr steigen und das Event Jahr für Jahr neue Fahrerinnen und Fahrer anlockt. Darunter in 2026 sogar der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen , der sich für die 54. Auflage des Langstreckenklassikers an das Abenteuer Nürburgring wagt.

Besonders bei Nacht entfaltet die Nordschleife eine einzigartige Atmosphäre © Sebastian Kraft / Red Bull Content Pool

Das 24h Nürburgring ist nicht nur ein Motorsportereignis, sondern ein mehrtägiges Festival. Jahr für Jahr pilgern mehr Zuschauer:innen an die Strecke. In 2025 verfolgten rund 280.000 Menschen das Event live vor Ort. Die Campingplätze rund um die Strecke öffnen bereits am Montag zuvor. Fans bauen teils aufwendige Konstruktionen aus Baugerüsten und Festzelten, um einen besseren Blick auf die Nordschleife zu haben. Besonders in der Nacht entwickelt die Strecke mit ihren beleuchteten Rennwagen und dem Trubel auf den Campingflächen eine einzigartige Atmosphäre, die weltweit ihresgleichen sucht.

02 Die Strecke: "Die Grüne Hölle"

Die Nordschleife des Nürburgrings gilt als die anspruchsvollste Rennstrecke der Welt. Mit über 170 Kurven , Höhenunterschieden von bis zu 290 Metern und wechselhaften Wetterbedingungen, verlangt der Kurs in der Eifel (rund 60 km westlich von Koblenz gelegen) den Fahrerinnen und Fahrern absolut alles ab. In Kombination mit der Grand-Prix-Strecke ergibt sich seit 2005 der aktuelle Rundkurs von 25,378 km Länge, der im Uhrzeigersinn befahren wird.

Das Caracciola-Karussell der Nürburgring Nordschleife © ABT Sportsline

Fakten zur Nordschleife Länge (Nordschleife) 20,832 km Höchste Steigung 18 Prozent (Anstieg zwischen Caracciola-Karussell und Hohe Acht)

Im Jahr 1927 feierte die Nordschleife ihre Eröffnung und mauserte sich durch ihren einzigartigen Charakter schnell zu einer der beliebten Rennstrecken der Welt . Die Strecke für das 24-Stunden-Rennen setzt sich auf zwei Bestandteilen zusammen: Nordschleife (20,832 km) und verkürzte Version der Grand-Prix-Strecke, ohne die Mercedes-Arena.

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Formel 1 auf der Nordschleife: Schau dir in diesem Video an, wie die ehemaligen F1-Piloten Sebastian Vettel und David Coulthard den RB7 und RB8 über den legendären Kurs pilotieren.

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Eine besondere Herausforderung beim 24h Nürburgring ist das unberechenbare Eifelwetter. Auf einer 25 km langen Strecke können gleichzeitig in einer Kurve Sonnenschein, in einem anderen Abschnitt Nebel und auf der Nordschleife starker Regen herrschen. Gerade in der Nacht fallen die Temperaturen in der Eifel teils stark ab, Nebelschwaden auf der Nordschleife gehören zum festen Bestandteil des Rennens und fordern von Fahrern und Teams maximale Anpassungsfähigkeit.

Woher stammt der Name "Nürburgring"? Der Name leitet sich von der nahegelegenen Burgruine Nürburg ab, die sich innerhalb der Nordschleife befindet. Auch die Ortschaften Quiddelbach, Herschbroich und Breidscheid liegen vollständig innerhalb des von der Nordschleife umschlossenen Geländes.

Max Verstappens Bolide für die 24h Nürburgring 2026 © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Das Starterfeld der 24h Nürburgring umfasst bis zu 190 Fahrzeuge , die sich alle gleichzeitig auf der Strecke befinden. Um das zu ermöglichen, startet das Feld in bis zu drei Gruppen, jeweils hinter einem Safety Car, das die Fahrzeuge auf eine Einführungsrunde führt. Pro Fahrzeug sind zwei bis vier Fahrer erlaubt, jeder darf maximal drei Stunden am Stück fahren. Rund 700 Fahrer:innen sind dabei im Einsatz.

"Die grüne Hölle" Woher stammt der Spitzname? Der Spitzname "Die Grüne Hölle" geht auf den ehemalige F1-Weltmeister Sir Jackie Stewart zurück. 1968 Stewart entschied sich nach dem Großen Preis von Deutschland 1968 für den Spitznamen, denn das Rennen war ein Alptraum.

Das Rennen beginnt offiziell am Samstag um 15:00 Uhr und endet exakt 24 Stunden später am Sonntag. Die Strecke bietet durch ihre Länge Platz für das enorme Starterfeld. Etwas, das auf kürzeren Kursen schlicht unmöglich wäre.

Kann man die Nordschleife selbst befahren? Ja, wenn sie nicht für Veranstaltungen oder Fahrzeugtests genutzt wird, kann jedermann mit einem zugelassenen Straßenfahrzeug auf der Nordschleife fahren, sogenannte Touristenfahrten. Pro Runde kostet das Ticket für PKW rund 30 Euro. Zahllose Automobilhersteller nutzen die Strecke zudem als härtesten Testparcours der Welt.

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03 24h Nürburgring 2026: Termin, Zeitplan und mehr

Traditionell findet das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring im Frühjahr statt. Die 54. Auflage der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring findet vom 14. bis 17. Mai 2026 statt und fällt damit auf das Himmelfahrtswochenende, einen bundesweiten Feiertag.

Gibt es einen Livestream? Ja! Fans können das 24-Stunden-Rennen im Mai live auf Red Bull TV und dem YouTube-Kanal von Red Bull Motorsports verfolgen.

Max Verstappen freut sich auf die 24h Nürburgring 2026 © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Das Rennen startet am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:00 Uhr. Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es einige Neuerungen: Das klassische 24h-Classic-Rennen wird durch die neue Deutsche Historische Langstrecken-Meisterschaft (DHLM) ersetzt, die ein dreistündiges Rennen austrägt.

Der Zeitplan des 24-Stunden-Rennen am Nürburgring 2026:

Tag Datum Highlights Donnerstag 14. Mai 2026 Qualifying 1 & 2 Freitag 15. Mai 2026 Top-Qualifying (3 Sessions), DHLM-Rennen Samstag 16. Mai 2026 Warm-up, Rennstart 15:00 Uhr Sonntag 17. Mai 2026 Zieleinlauf 15:00 Uhr

04 Die Historie des 24-Stunden-Rennens: Von 1970 bis heute

Die erste Auflage des 24-Stunden-Rennens fand am 27. und 28. Juni 1970 statt. Sieger waren Hans-Joachim Stuck und Clemens Schickentanz auf einem BMW 2002 TI. Mit 123 absolvierten Runden und einer Gesamtdistanz von rund 2.808 km. Die Veranstaltung war ursprünglich als erschwingliche Ergänzung zum professionelleren 1000-km-Rennen gedacht und richtete sich bewusst an Breitensportler. Bereits 1973 gewann Niki Lauda das Rennen auf einem BMW-Coupé. Damals pausierten Lauda und die anderen Fahrer in der Nacht für acht Stunden, denn eine entsprechende Nachtpause war seinerzeit noch vorgeschrieben.

Im Jahr 1983 mussten die 24h Nürburgring aufgrund des Umbaus der Strecke ausfallen, doch schon im Jahr darauf umrundeten wieder zahlreiche Rennwagen den Kurs in der Eifel. Ab 1984 wurde die neue Kombination aus Nordschleife und Grand-Prix-Strecke genutzt , die die Rundenlänge auf rund 25,3 km verlängerte. Ein historischer Moment folgte 1996: Mit Sabine Reck gewann erstmals eine Frau das Gesamtklassement und verteidigte den Titel 1997 erfolgreich. Historisch wurde es auch im Jahr darauf, als BMW mit einem 320d den ersten und bis heute einzigen Gesamtsieg eines Dieselfahrzeuges einfuhr.

Manthey ist Rekordsieger der 24h Nürburgring © Manthey

Mit dem Einzug der GT3-Fahrzeuge ab Mitte der 2000er-Jahre veränderte sich das Rennen grundlegend. Seit 2003 zählen ausschließlich Werksteams oder werksgeförderte Teams zu den Gewinnern das Rennen. Dominierendes Team ist dabei Manthey Racing mit seinem Porsche-Werksteam: Zwischen 2006 und 2025 konnte das Team das Rennen unglaubliche sieben Mal gewinnen (zuletzt im Jahr 2021). Hinter dem Lenkrad des "Grello"-Porsche von Manthey saßen dabei bekannte Namen wie Timo Bernhard, Marc Lieb, Richard Lietz oder Michael Christensen.

Kelvin van der Linde feiert den Sieg bei den 24h Nürburgring. © Sebastian Kraft / Red Bull Content Pool

Bei den 24h Nürburgring 2025 ging der Gesamtsieg an Rowe Racing und BMW - unter anderem pilotiert von Kelvin van der Linde , der den Langstreckenklassiker bereits zum dritten Mal gewinnen konnte.

05 Welche Klassen und Marken starten bei den 24h Nürburgring?

Beim 24h Nürburgring sind Fahrzeuge aus zahlreichen Nationen und von vielen Herstellern am Start. Das Startfeld 2025 umfasste 140 Fahrzeuge aus 17 Marken . So viele wie seit Jahren nicht mehr: Porsche brachte alleine 54 Rennwagen an den Start. Auf Platz Zwei folgte BMW mit 32 Boliden, gefolgt von Aston Martin mit neun Autos. Neben Toyota, Audi, Volkswagen oder Mercedes-AMG gesellen sich auch exotischere Marken wie Dacia, Subaru, Mini, Cupra und Lynk & Co hinzu.

Der Start der 53. ADAC RAVENOL 24h am Nürburgring 2025 © Sebastian Kraft / Red Bull Content Pool

Eine der größten Besonderheiten des Rennens ist sein flexibles Reglement. Seit 1999 darf nahezu jedes Fahrzeug starten, sofern es die Sicherheitsanforderungen erfüllt. So teilten sich in der Vergangenheit beispielsweise ein Dodge Viper und ein Opel Corsa die Strecke – natürlich in unterschiedlichen Klassen. Insgesamt gibt es mehr als 20 Fahrzeugklassen , von der Hochleistungs-GT3-Klasse (SP9) bis hin zu seriennahen Tourenwagen in der VLN-Klasse.

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine internationale Fahrerlizenz Stufe C . Erstmalige Starter:innen müssen zudem drei VLN-Ergebnisse nachweisen und am Pflichtlehrgang „Nordschleife Permit" teilnehmen. Das stellt sicher, dass auch ambitionierte Amateure sicher auf der Grünen Hölle unterwegs sind.

06 24h Nürburgring: Rekorde und Statistiken

53 24-Stunden-Rennen am Nürburgring haben natürlich zahlreiche Rekorde hervorgebracht. Welche Marke konnte am häufigsten den Siegerpokal in die Luft stemmen? Wer sind die erfolgreichsten Fahrer? Wie hoch war die längste zurückgelegte Distanz?

Erfolgreichste Marke: BMW

BMW ist die erfolgreichste Marke in der Geschichte des 24h Nürburgrings mit insgesamt 21 Gesamtsiegen von 1970 bis 2025. Auf Platz zwei folgt Porsche mit 13 Siegen, Audi kommt auf sieben Gesamtsiege.

Erfolgreichste Fahrer (Gesamtsiege)

Insgesamt drei Fahrer konnten das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring bereits fünf Mal gewinnen und teilen sich den Rekord für die meisten Gesamtsiege:

Timo Bernhard (2006–2009, 2011)

Pedro Lamy (2001, 2002, 2004, 2005, 2010)

Marcel Tiemann (2003, 2006–2009)

Alle drei haben ihren Rennoverall aber bereits an den Nagel gehängt. Die meisten Siege unter den noch aktiven Fahrern holte Kelvin van der Linde (2017, 2022 und 2025)

Erfolgreichstes Team: Manthey Racing

Manthey Racing ist das erfolgreichste Team der Veranstaltungsgeschichte mit 7 Gesamtsiegen. Dahinter folgen Team Phoenix (6 Siege) und BMW Schnitzer mit 5 Siegen.

Zurückgelegte Renndistanz

Die bislang längste zurückgelegte Distanz in 24 Stunden liegt bei 4.111,24 km. Erzielt 2023 durch das Frikadelli-Racing-Team auf einem Ferrari 296 GT3 mit 162 Runden. Bei den 24h Nürburgring 2025 überquerte das Siegerteam von Rowe Racing nach einer Distanz von 3.578,30 km und 141 absolvierten Runden die Ziellinie.