EA Sports FC 27: Die wichtigsten Neuerungen des Fußballspiels

Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

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Red Bull Wings Cup © Red Bull

Der Startschuss ist bereits am 28. September gefallen. Also: Zeig, was in dir steckt!

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EA Sports FC 27 ist seit dem 25. September 2026 erhältlich. Der neue Teil bringt mit The Grounds einen Social-Modus, spürbar überarbeitetes Gameplay, die FUT Gallery in Ultimate Team und einen komplett neu gedachten Transfermarkt im Karrieremodus. Hier erfährst du, was sich gegenüber FC 26 ändert.

01 The Grounds: Straße trifft Stadion

The Grounds ist der wichtigste neue Spielmodus in EA FC 27 © EA Sports

Die größte Neuerung in EA Sports FC 27 ist zweifellos The Grounds. Der Modus verwandelt das bisherige Clubs-Erlebnis in einen sozialen Fußballraum. Bis zu 100 Spieler:innen sind gleichzeitig in einer Fußballstadt unterwegs. Du kickst 1-gegen-1, zockst 3-gegen-3 auf dem Straßenplatz, probierst Minispiele mit Basketball-Einschlag oder startest spontane Matches. Wer 11-gegen-11 will, läuft einfach zum Clubhaus: Clubs ist direkt in The Grounds integriert.

Die Stadt ist in drei Bezirke plus Hub aufgeteilt: Parkside mit UK-Flair, das französisch inspirierte Montclair und das von Argentinien geprägte Zeiza. Dich begleiten Mentoren wie Kylian Mbappé, Chloe Kelly und Alex Hunter, bekannt aus dem The Journey Modus der früheren FIFA Teile. Nebenbei entwickelst du deinen eigenen Spieler weiter und gestaltest ihn individuell.

In The Grounds erwarten dich abwechslungsreiche Minispiele © EA Sports

Spieler:innen pro Lobby: bis zu 100

Bezirke: Parkside, Montclair, Zeiza, dazu ein zentraler Hub

Formate: 1-gegen-1, 3-gegen-3, Minispiele, Rush, Clubs (11-gegen-11)

02 Gameplay: Mehr Kontrolle, weniger Autopilot

Beim Gameplay zieht EA Sports FC 27 die wichtigsten Stellschrauben weiter an und legt deutlich zu. Dich erwarten zahlreiche Verbesserungen, beispielsweise in der Offensive und der Verteidigung, die für ein noch realistischeres Gameplay sorgen.

EA Sports FC 27 legt beim Gameplay zu © EA Sports

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen beispielsweise:

Steilpässe: In FC 26 nahm der Ball oft eine vorbestimmte Bahn. In FC 27 reagiert das Spiel direkter auf deine Passrichtung. Der Skill Gap wächst, wer bisher von der Autokorrektur profitiert hat, merkt das schnell.

Verteidigung: Die KI-Verteidigung wurde zurückgenommen. Du kannst nicht mehr einfach Räume zustellen und die CPU den Rest erledigen lassen. Dafür ist Jockeying schneller und die Reichweite manueller Zweikämpfe größer.

Angriff: Mitspieler laufen variantenreicher und machen nützlichere Läufe. Dazu kommt eine bessere Angriffsübersicht.

Standards: Ecken sind dynamischer, du hast mehr manuelle Kontrolle beim Ausführen.

Taktik: Das Taktiksystem ist tiefer geworden. Wechsel zwischen offensiver und defensiver Ausrichtung sollen sich im Match stärker bemerkbar machen.

Attribute vs. Playstyles: In FC 26 dominierten Playstyles so stark, dass klassische Attributwerte kaum zählten. In FC 27 soll sich ein Spieler mit Kurzpasswert 95 wieder wie ein echter Ballverteiler anfühlen. Ob das in der Praxis funktioniert, zeigt sich erst im Lauf der Saison.

03 EA Sports FC 27 Ultimate Team: FUT Gallery und Evolution Pathways

Die wichtigste Neuerung in EA Sports FC 27 Ultimate Team ist die FUT Gallery . Jede Karte, die jemals durch deinen Club gelaufen ist, zählt für Galerie-Sets, auch wenn du sie längst verkauft oder in eine SBC gesteckt hast. Du baust Sammlungen rund um Vereine, Ligen, Nationen und FUT-Kampagnen auf. Dein Gallery Level steigt und schaltet Belohnungen frei. So bekommt dein Club eine Identität, die über den aktuellen Kader hinausgeht.

EA Sports FC 27 bringt ein neues FUT Gallery-Feature für Ultimate Team. © EA Sports

Evolutions erhalten Pathways: verzweigte Upgrade-Entscheidungen statt fixer Wege, dazu eine Vorschau auf die komplette Evo-Kette, bevor du dich festlegst. Beides fordert die Community seit Jahren.

Außerdem will EA die Karten-Inflation über die Saison bremsen. Die maximale Zahl an PlayStyle+ pro Karte sinkt von fünf auf drei, die Zahl der Kampagnenwochen wird um rund fünf reduziert. Ob das Versprechen hält, siehst du erst im Saisonverlauf.

04 Karrieremodus: Neuer Transfermarkt und dynamische Ratings

Wer lieber einen Verein führt, als Packs zu öffnen, bekommt im Karrieremodus von EA Sports FC 27 die tiefgreifendsten Änderungen des Spiels. Vor allem im Managermodus.

Transfermarkt: Die 3D-Gespräche am Tisch aus FC 26 sind Geschichte. Verhandlungen laufen jetzt über ein Menü im Smartphone-Look. Mehrere Vereine bieten parallel für dieselben Spieler, aktive Vereinsgebote und realistische Profiwerte inklusive. Neue Verhandlungstaktiken wie Leistungs- und Rückkaufklauseln erweitern deinen Spielraum. Rivalitäten zählen mit: Hat ein Club eine starke Abneigung gegen dich, sinkt die Chance auf einen Deal spürbar. Im schlimmsten Fall lehnt der Spieler ab und wechselt zur Konkurrenz.

Der Karrieremodus liefert umfangreiche Verbesserungen © EA Sports

Scouting: Die schrittweise Enthüllung der Werte entfällt. Stattdessen deckst du in vier Scouting-Phasen unterschiedliche Bereiche auf, etwa Leistung auf dem Feld, Potenzial und das Interesse des Spielers an einem Wechsel.

Dynamische Ratings: Die Gesamtwertung deiner Spieler ist kein fester Wert mehr. Form, Moral und Fitness beeinflussen sie. Ist ein Profi unzufrieden oder angeschlagen, sinken die Werte vorübergehend. Ist er glücklich und trainiert regelmäßig, steigen sie.

Verletzungen und Pressekonferenzen: Verletzungen wiegen schwerer. Schickst du einen angeschlagenen Spieler zu früh aufs Feld, riskierst du schwere Folgeverletzungen. Pressekonferenzen gibt es seltener, dafür sollen sie mehr Gewicht haben.

Dazu kommen neue Herausforderungen zur Managerentwicklung und in der Spielerkarriere Rivalitäten um Stammplätze.

Neu: überarbeiteter Transfermarkt, Dynamic OVR (dynamische Gesamtwertung), Scouting in vier Phasen

Verhandlungen: Leistungs- und Rückkaufklauseln, konkurrierende Vereinsgebote

Spielerkarriere : Rivalitäten um Stammplätze

05 Lizenzen und Technik

Beim Umfang legt EA Sports FC 27 wieder nach: mehr als 21.000 Spieler, 800 Vereine und Nationalmannschaften, 130 Stadien und 35 Ligen, gestützt auf mehr als 300 Fußballpartner. Neu dabei sind unter anderem Lazio und die Liga MX.

Technisch gibt es keine grafische Revolution, dafür mehr Politur. Die Atmosphäre im Stadion legt spürbar nach und auch bei der Performance macht das Game einen Sprung. Hinzu kommen deutlich kürzeren Ladezeiten, die dich schneller ins Spiel bringen.

Auch aus technischer Sicht legt EA Sports FC 27 weiter zu. © EA Sports

Damit ist klar. EA Sports FC 27 greift echte Schwachstellen von FC 26 an. Autokorrektur, überpräsente Playstyles, ein hüftsteifer Transfermarkt. The Grounds ist ambitioniert und sorgt aus spielerischer Sicht für frischen Wind. Wenn du Wert auf spürbare Gameplay-Verbesserungen und einen tieferen Karrieremodus legst, lohnt sich ein Blick.

EA Sports FC 27 ist seit dem 25. September 2026 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 im Handel erhältlich.