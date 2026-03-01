Die 10 besten Koop-Spiele, die in 2026 erscheinen

Gemeinsam spielen macht einfach mehr Spaß, das war schon immer so. 2026 wird dieses Versprechen so eindrucksvoll eingelöst wie selten zuvor. Von atmosphärischen Horror-Abenteuern bis hin zu chaotischen Physik-Komödien: Das Jahr hält für Koop-Fans ein bemerkenswert vielfältiges Lineup bereit. Wir stellen euch die 10 besten Koop-Spiele 2026 vor, die noch in diesem Jahr erscheinen werden.

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty und FIFA auf PC und Konsolen. In den vergangenen Jahren eignete er sich zudem umfangreiches Fachwissen im Bereich der Technologie und Gaming-Peripherie an. Bereits seit den 1990er Jahren berichtet er über die gesamte Gaming-Welt. Auf redbull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

01 Pokémon Pokopia

Erscheinungstermin: 5. März 2026

Plattformen: Nintendo Switch 2 (exklusiv)

Genre: Life Simulation / Koop-Adventure

Pokémon Pokopia © Nintendo

Das Pokémon-Franchise wagt mit Pokémon Pokopia einen mutigen Schritt in eine neue Richtung: statt klassischer Monster-RPG-Formel gibt es hier ein gemütliches Life-Simulation-Spin-off, exklusiv für Nintendo Switch 2. Entwickelt von Omega Force, schlüpfen Spieler:innen hier in die Rolle eines Dittos, das eine menschenähnliche Form angenommen hat und ein leeres Stück Land in ein blühendes Pokémon-Paradies verwandeln soll. Ihr sammelt Materialien wie Holz, Steine und Ernte und erlernt Fähigkeiten befreundeter Pokémon.Zum Beispiel Bisasams Rankenhieb zum Anbauen von Pflanzen oder Schiggys Aquaknarre zum Bewässern von Feldern. Dynamische Tag-Nacht-Zyklen, Wettereffekte und multiple Biome sorgen für eine lebendige Welt.

Pokémon Pokopia fühlt sich an wie die Antwort auf die Frage, was passiert, wenn man das Herzstück von Minecraft und Animal Crossing mit dem Charme des Pokémon-Universums verbindet . Das Spiel richtet sich an Spieler:innen, die die Welt der Taschenmonster lieben, aber mal etwas anderes als Arenakämpfe erleben wollen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ein ruhiges, kreatives und entdeckungsfreudiges Erlebnis, das gerade im Koop mit Freunden besonders viel Spaß machen dürfte.

02 Marathon

Erscheinungstermin : 05. März 2026

Plattformen : PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Genre : Extraction-Shooter

Marathon setzt auf intensives Gameplay © Bungie

Bungie (das Studio hinter Halo und Destiny) kehrt mit Marathon zu seinen allerersten Wurzeln zurück. Das Original aus dem Jahr 1994 war ein wegweisender Ego-Shooter auf dem Mac, die Neuauflage ist hingegen ein PvPvE-Extraction-Shooter , der das Gameplay-Prinzip von Titeln wie Escape from Tarkov oder ARC Raiders mit Bungies berühmtem Gespür für butterweiche Gunplay-Mechaniken und dichtes Science-Fiction-Worldbuilding kombiniert. Schauplatz ist die verlassene Kolonie Tau Ceti IV im Jahr 2893, deren 30.000 Bewohner spurlos verschwunden sind. Spieler:innen schlüpfen in die Rolle von Runnern, die im Auftrag konkurrierender Fraktionen durch verfallene Forschungsanlagen und schroffe Landschaften streifen, um Artefakte und Ressourcen zu erbeuten.

Der Koop-Kern von Marathon besteht aus Dreier-Teams , die gemeinsam infiltrieren, kämpfen und ihre Beute extrahieren. Verschiedene Runner-Klassen wie Destroyer, Recon oder Thief bieten dabei unterschiedliche Spielstile und die Teamkomposition entscheidet maßgeblich über Erfolg oder Niederlage. Dass das Spiel auch Solo-Play ermöglicht, macht es zugänglich, ändert aber nichts daran, dass echte Koordination im Trio das Erlebnis auf ein völlig anderes Niveau hebt. Mit vollem Cross-Play und Cross-Save zwischen allen Plattformen sowie einem Einstiegspreis von 40 Euro positioniert sich Marathon als ernsthafter Anwärter auf den Thron im Extraction-Shooter-Genre und als einer der aufregendsten Multiplayer-Titel des Frühjahrs 2026.

Für wen lohnt sich das Spiel? Marathon richtet sich an alle, die auf feinste Koop-Action stehen, genug von ARC Raiders haben und das Gameplay der Halo-Reihe lieben.

03 Forza Horizon 6

Erscheinungstermin: 2026

Plattformen: PC, Xbox Series X/S

Genre: Open-World-Rennspiel

Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Die Forza Horizon-Reihe hat über die Jahre bewiesen, dass Rennspiele und soziales Spielen wunderbar zusammenpassen. Forza Horizon 6 setzt diese Tradition mit einem der begehrtesten Schauplätze aller Zeiten fort: Japan. Playground Games entführt Spieler in eine weitläufige Interpretation des Landes, die von pulsierenden Metropolen wie Tokio über kurvenreiche Bergstraßen bis hin zu den majestätischen Hängen des Fuji reicht. Das Team hat sich intensiv mit japanischer Kultur und Geschichte auseinandergesetzt, um eine authentische und respektvolle Darstellung zu gewährleisten.

Die Koop- und Multiplayer-Funktionen der Reihe bleiben ein zentrales Element : ob gemeinsame Rennen, kooperative Festivals oder das Erkunden der offenen Welt mit Freunden. Forza Horizon 6 ist auch 2026 ein Garant für geteilten Fahrspaß. Mit dem Schauplatz Japan und dem versprochenen Detailreichtum könnte es der ambitionierteste Eintrag der Serie werden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Für alle Autofans und diejenigen, die gemeinsam mit Freund:innen oder Spieler:innen aus aller Welt das virtuelle Japan erkunden, Rennen fahren und Geheimnisse entdecken wollen.

____________________________________________________________________________________________

Driften in Japan: Der zweifache Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä nimmt eine aufregende Drift-Herausforderung auf dem japanischen Berg Iwaki in Angriff:

04 Hela

Erscheinungstermin : 2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Genre: Koop-Adventure / Open World

Hela © Windup

Hela ist vielleicht der charmanteste Titel in dieser Liste: ein malerisches und märchenhaftes Koop-Adventure mit Open World, in dem Spieler:innen als winzige Maus-Helden durch atemberaubende skandinavische Landschaften streifen . Inspiriert von nordischer Folklore und Natur, dreht sich die Geschichte darum, eine befreundete Hexe zu retten. Und das mit viel Herz, Rätseln und gemeinsamer Entdeckungsfreude. Üppige Wälder, ruhige Seen und schroffe Bergpfade warten darauf, erkundet zu werden, während das Spiel Ressourcensammlung, Umgebungsrätsel und Zusammenarbeit als zentrale Mechaniken einsetzt.

Was Hela von kampflastigen Koop-Titeln abhebt, ist sein bewusst ruhiger Ton: Es geht nicht darum, Gegner zu bezwingen, sondern gemeinsam eine märchenhafte Welt zu erleben und Gutes zu tun . Damit positioniert es sich als ideale Wahl für Spielerpaare, die keine schnellen Reflexe, sondern geteilte Neugier und Entdeckergeist mitbringen.

Optisch ist das Spiel bereits jetzt ein Hingucker und emotional dürfte es einer der wärmsten Koop-Titel des Jahres sein. Wir konnten Hela bereits auf der gamescom 2025 anspielen und sind uns sicher: DAS wird ein Hit.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hela richtet sich an alle, die gemeinsam in ein gespieltes Märchen eintauchen und eine tolle Zeit haben wollen. Ohne Stress, ohne Kämpfe oder ähnliches.

05 Orbitals

Erscheinungstermin: 2026

Plattformen: Nintendo Switch 2 (exklusiv)

Genre: Koop-Puzzle-Adventure / Action

Orbitals © Kepler Interactive

Wer schon immer davon geträumt hat, gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin ein kosmisches Abenteuer zu erleben, das aussieht wie eine spielbare Retro-Anime-Serie , der sollte Orbitals unbedingt auf dem Radar haben. Entwickelt von Shapefarm und exklusiv für den Nintendo Switch 2, versetzt das Spiel zwei Spieler:innen in die Rollen der Raumfahrer Maki und Omura, die ihre bröckelnde Raumstation vor einem übernatürlichen kosmischen Sturm retten müssen.

Was Orbitals von anderen Koop-Titeln abhebt, ist seine konsequente Ausrichtung auf das Duo-Erlebnis : Jede Situation erfordert echte Zusammenarbeit, da die einzigartigen Fähigkeiten und Werkzeuge beider Charaktere nur im Zusammenspiel ihr volles Potenzial entfalten. Wer einen Partner oder eine Partnerin mit einem Schwebestrahl durch eine gefährliche Plattform navigiert, während der andere die Route sichert, spürt sofort, wie eng das Spieldesign die beiden Abenteurer miteinander verzahnt. Mit cineastischen Retro-Anime-Cutscenes und actiongeladenen Weltraumsequenzen könnte Orbitals einer der eigenwilligsten und kreativsten Koop-Titel des Jahres werden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Anime-Fans und alle, die nach einem Game suchen, das den Koop-Gedanken klar in den Fokus rückt.

06 The Duskbloods

Erscheinungstermin: 2026

Plattformen: Nintendo Switch 2 (exklusiv)

Genre: Action-RPG

The Duskbloods © FromSoftware

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet FromSoftware, bekannt für einsame, brutale Einzelspieler-Erfahrungen wie Dark Souls oder Elden Ring , einen Titel ankündigt, bei dem Multiplayer im Mittelpunkt steht? The Duskbloods ist genau das: ein vampirisches Action-RPG mit einem Multiplayer-First-Ansatz, das exklusiv für den Nintendo Switch 2 erscheint. Bis zu acht Spieler:innen treten als sogenannte Bloodsworn an: mächtige Vampirkrieger, die durch ihr Blutserbe die Menschheit hinter sich gelassen haben und kämpfen in einer düsteren, gotischen Welt gegeneinander und gegen ihre Umgebung. Direktor Hidetaka Miyazaki hat jedoch klargestellt, dass dies keine dauerhafte Abkehr vom Einzelspieler-Konzept bedeutet.

Die faszinierenden blutbasierten Fähigkeitssysteme laden zur taktischen Koordination ein: Spieler:innen müssen ihre einzigartigen Blutlinien-Kräfte abstimmen, um in Gruppenauseinandersetzungen die Oberhand zu gewinnen. Obwohl viele Details zu Spielmodi, Progression und Story noch ausstehen, dürfte The Duskbloods allein durch den Namen seines Entwicklers zu einem der meistdiskutierten Titel des Jahres avancieren.

Für wen lohnt sich das Spiel? Für Fans, die schon immer wollten, dass FromSoftware das Multiplayer-Genre neu erfindet, ist das hier der lang ersehnte Moment.

07 Subnautica 2

Erscheinungstermin: 2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Genre: Survival / Koop-Erkundung

Subnautica 2 © Unknown Worlds Entertainment

Die Unterwasser-Überlebens-Saga setzt ihre Reise mit einem der am heißest erwarteten Koop-Titel des Jahres fort. Subnautica 2 erweitert die beliebte Formel des Originals um echtes Vier-Spieler-Online-Koop und schickt Teams in fremdartige neue Meeresbiome voller Geheimnisse und Gefahren. Erweiterte Basisbau-Werkzeuge und tiefere Crafting-Systeme laden dazu ein, die Aufgaben im Team aufzuteilen: Während die einen seltene Ressourcen sammeln, forschen andere an exotischen Meeresbewohnern. Diese strukturierte Arbeitsteilung macht Kooperation nicht nur sinnvoll, sondern unverzichtbar.

Was Subnautica 2 von vielen anderen Koop-Titeln unterscheidet, ist seine einzigartige Atmosphäre : Die Kombination aus bedrohlichem Tiefseehorror und stiller Schönheit schafft ein Spielgefühl, das Gruppen sowohl zusammenschweißt als auch auf die Probe stellt. Wer schon den Vorgänger mochte, wird sich in die erweiterten Welten sofort verlieben. Und wer den ersten Teil verpasst hat, bekommt hier den perfekten Einstieg in eine der faszinierendsten Überlebensserien der letzten Jahre.

Für wen lohnt sich das Spiel? Für Meeres- und Survival-Fans, die nach einer komplett anderen Koop-Erfahrung suchen und gerne Forschungsarbeit betreiben.

08 Ikuma: The Frozen Compass

Erscheinungstermin : 2026

Plattformen : PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Genre : Narrative Koop-Adventure / Survival-Exploration

Ikuma: The Frozen Compass © Mooneye Studios

Wer sich nach einem Koop-Erlebnis sehnt, das weniger auf Action und mehr auf emotionales Storytelling setzt, sollte Ikuma: The Frozen Compass auf dem Schirm haben. Mooneye Studios, bekannt für die atmosphärischen Titel Lost Ember und Farewell North, schickt Spieler:innen ins Jahr 1864 und in die eisige Abgeschiedenheit einer unerforschten Arktis-Insel. Kabinenjunge Sam und seine treue Schlittenhündin Ellie sind die einzigen Überlebenden einer gestrandeten Expedition. Gemeinsam müssen sie gegen Kälte, unwirtliches Gelände und schwindende Vorräte ankämpfen, während sie den Spuren einer längst verlorenen Vorgängerexpedition folgen, die nur rätselhafte Überreste hinterlassen hat. Spieler:innen übernehmen dabei die Rollen des ungleichen Duos im Überlebenskampf und tragen Verantwortung für das Enträtseln des eisigen Geheimnisses.

Was Ikuma von anderen Koop-Titeln abhebt, ist seine Sensibilität: Das Spiel ist so konzipiert, dass zwei Spieler:innen die einzigartigen Fähigkeiten von Sam und Ellie gemeinsam nutzen und sich dabei auf eine echte Abenteuerpartnerschaft einlassen. Solo-Play ist zwar möglich, indem man zwischen den Charakteren wechselt, doch die volle Tiefe des Erlebnisses entfaltet sich erst im Zwei-Spieler-Koop. Mit seinem langsamen, atmosphärischen Erzählstil und der behutsamen Annäherung an Themen wie Einsamkeit, Zusammenhalt und Durchhaltevermögen könnte Ikuma der emotionalste und eindringlichste Koop-Titel des gesamten Jahres werden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ikuma richtet sich an alle, die eine emotionale und tiefgreifende Koop-Erfahrung suchen, in der die Geschichte zum reflektieren einlädt und die gemeinsame Erkundung in den Fokus rückt.

09 GTA 6

Erscheinungstermin: 19. November 2026

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S (PC zu einem späteren Zeitpunkt erwartet)

Genre: Open-World-Action-Adventure / Multiplayer

GTA VI will now be coming in November 2026 © Rockstar Games

Kein Titel steht 2026 unter mehr Erwartungsdruck als Grand Theft Auto VI . Nach mehr als einem Jahrzehnt seit dem letzten Haupteintrag der Serie und einem zweifach verschobenen Erscheinungstermin hat Rockstar Games den Release nun fest auf den 19. November 2026 datiert. Kein Wunder also, dass GTA 6 das am sehnlichsten erwartete Spiel des Jahres 2026 markiert. Zurück geht es nach Vice City, Rockstars Version von Miami, diesmal eingebettet in den weitläufigen Bundesstaat Leonida inklusive der Keys. Im Mittelpunkt stehen das kriminelle Pärchen Jason Duval und Lucia Caminos, die in einen weitverzweigten Komplott hineingezogen werden.

Obwohl GTA 6 in erster Linie als storygetriebenes Einzelspieler-Erlebnis konzipiert ist, blickt die Koop-Community gespannt auf das, was eine neue Version von GTA Online bereithalten wird. GTA Online hielt den Vorgänger über ein Jahrzehnt am Leben und Rockstar hat bekräftigt, dass Online-Multiplayer auch bei Teil VI eine zentrale Rolle spielen wird. Seirn es gemeinsame Überfälle, offene Welt-Chaos zu zweit oder die noch unbekannten Koop-Modi des neuen Online-Modus.

Für wen lohnt sich das Spiel? GTA 6 hat das Potenzial, nicht nur das größte Einzelspieler-Erlebnis des Jahrzehnts zu werden, sondern auch einer der langlebigsten Multiplayer-Spielplätze überhaupt.

10 WheelMates

Erscheinungstermin: 2026

Plattformen: PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S

Genre: Koop-Puzzle-Adventure

WheelMates © Firevolt

Was passiert, wenn man zwei winzige Spielzeugautos in das Haus eines verrückten Professors schickt? Genau das erforscht WheelMates , das charmante Koop-Debüt des Indie-Studios FireVolt. Zwei Spieler:innen steuern je ein RC-Auto durch die weitläufige Residenz eines exzentrischen Wissenschaftlers, lösen Rätsel, entdecken versteckte Pfade und versuchen herauszufinden, was mit dem Besitzer des Hauses geschehen ist. Was das Konzept sofort von anderen Koop-Titeln unterscheidet, ist seine bewusste Entschleunigung: WheelMates setzt auf Kooperation statt Wettkampf, verzichtet vollständig auf Zeitdruck und lässt Spieler:innen das Mysterium in ihrem eigenen Tempo entfalten. Inspiriert von klassischen RC-Spielen wie Re-Volt und der Erkundungslogik von Metroidvanias, fühlt sich jeder Raum des Hauses wie ein eigener kompakter Spielplatz an.

Power-ups wie Sprungbooster, Greifhaken und Magneträder sorgen dafür, dass die kleinen Fahrzeuge weit mehr draufhaben als einfaches Fahren und eröffnen immer wieder neue Wege durch die aus der Bodenperspektive monumental wirkenden Alltagsräume. Fortschritte im Spiel schalten neue Bereiche frei und ermöglichen Rückwege in bereits besuchte Räume, um vormals unlösbare Rätsel nun zu knacken. Ob online oder per lokalem Split-Screen: WheelMates ist ein Paradebeispiel für Koop-Design, das ohne große Budgets oder bekannte Markennamen auskommt und dennoch das Zeug hat, zu einem echten Geheimtipp des Jahres zu werden.

Für wen lohnt sich das Spiel? WheelMates ist quasi 'It Takes Two' oder 'Split Fiction'... nur mit Spielzeugautos. Ein Rätsel- und Erkundungsabenteuer in einer stimmigen Kulisse, das das Teamplay in den Fokus rückt.