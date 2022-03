5 Dinge, die jeder Elden Ring-Anfänger wissen muss

Durch seine traumhaften Wertungen, und den damit verbundenen Hype, ist Elden Ring das erste From Software-Spiel, an das sich auch Spieler trauen, die dem Sous-Borne-Genre bisher ferngeblieben sind. Und selbst wenn es nicht weniger anspruchsvoll als seine indirekten Vorgänger ist, so bietet es durch seine offene Spielwelt dennoch einige Möglichkeiten einen Ausgleich zu den harschen Herausforderungen der Main-Story-Quest zu finden.

Wie Dark Souls, Bloodborne und Co. ist auch Elden Ring gewollt kryptisch gehalten. Das macht es Anfängern nicht unbedingt leichter einen Zugang zu dem Spiel zu finden. Während die mysteriöse Natur mancher Elemente das Spielerlebnis bereichern können und für Neugier sorgen können, gibt es ein paar Dinge, welche man Frischlingen für einen guten Start in das Game an die Hand geben sollte.

Wir haben für euch fünf Dinge zusammengesucht, die wir gerne gewusst hätten, als wir Elden Ring zum ersten mal gestartet haben.

01 Eure dicke Rüstung macht es euch unnötig schwer

Euer Kondition bestimmt wie viel Ausrüstung ihr tragen könnt. Jede Waffe, jeder Talisman und jedes Rüstungsteil rechnet sich auf diese Gesamtsumme an. Überschreitet ihr 70% eurer maximalen Tragekapazität, zeigt euch das Spiel an, dass ihr “große Last” tragt.

Das passiert zu Beginn des Spiels sehr einfach. Viele Spieler haben es vermutlich nicht einmal gemerkt, dass sie diesen “Debuff” besitzen. Es passiert auch sehr einfach. Denn auch Waffen, denn auch die Waffen, die ihr auf eure Reserve-Slots legt (und damit in der Schnellauswahl habt) werden auf dieses Gewicht-Limit angerechnet.

Sobald ihr unter großer Last leidet, wird eure Ausweichrolle wesentlich träger. Und es gibt einen guten Grund warum man viele Spieler eher Rollen als Blocken sieht. Abwehren von Angriffen kostet extrem viel Ausdauer (und, wenn ihr keinen Schild nutzt auch etwas Leben). Eine Ausweichrolle ist nicht nur Unverwundbar, sondern gibt euch meist auch einen Positions-Vorteil, den ihr für einen Gegenangriff nutzen könnt.

Das bedeutet nicht, dass Blocken nutzlos ist. Aber gerade am Anfang ist die reguläre, schnellere Rolle für neue Spieler extrem wertvoll. Achtet also darauf, dass ihr entweder eure Kondition erhöht, etwas leichtere Rüstung tragt, oder lediglich 1 - 2 Waffen ausrüstet. Es kommt selten vor, dass ihr schnell zwischen Waffen wechseln müsst.

Gut gepanzert, aber langsam. Achtet darauf genug Kondition zu haben. © From Software

02 Ihr findet Karten-Segmente bei Steintafeln

Die Welt von Elden Ring ist groß. Damit ihr euch zurecht findet, ist es wichtig die Teile der Weltkarte aufzusammeln. Diese sind tatsächlich immer an denselben Orten zu entdecken: Kartenteile liegen immer am Fuß von großen Steintafeln.

Diese Tafeln könnt ihr auch auf eurer Karte sehen, wenn ihr das entsprechende Segment noch nicht freigeschaltet habt. Ihr erkennt diese an dem kleinen Obelisk-Symbol.

Und auch wenn Orte wie Ruinen, Katakomben und Festungen erst angezeigt werden, sobald ihr diese direkt besucht habt, könnt ihr ihre Strukturen meist vorab auf der Karte erkennen. Minen und Tunnel sind zum Beispiel immer als roter Kreis eingezeichnet. Auch Kirchen und Türme könnt ihr anhand ihres Umrisses schnell erkennen.

Diese Obelisken zeigen an, dass ihr hier ein Stück einer Karte finden könnt © From Software

Die Entwickler von Elden Ring, From Software haben sich in den vergangenen Jahren von einem Studio, welches eher nischige Titel entwickelt, zu einem der großen AAA-Schmieden in Japan entwickelt. In unserer Dokumentation “Playing Fields” werfen wir einen Blick auf die Industrie.

10 Min Japan's AAA gaming Japan is having a resurgence in AAA gaming after the last generation of game hardware saw substantial growth.

03 Wertet eure Tränke auf

Wenn ihr an Orten der Gnade rastet, werdet ihr schon gesehen haben, dass ihr eure Flaschen aufwerten könnt. Mit goldener Saat erhöht ihr die Anzahl der maximalen Tränke, die ihr tragen könnt. Heilige Tränen verbessern ihre Wirksamkeit.

Das schöne ist, dass es nicht willkürlich ist, wo ihr diese Items findet. Goldene Saat findet ihr bei kleinen, goldenen Bäumen. Diese könnt ihr meist schon aus weiter Distanz erspähen. Heilige Tränen liegen am Fuß von Statuen, in den Kirchen von Elden Ring.

Haltet auf eurem Abenteuer also unbedingt nach diesen beiden Dingen Ausschau. Kirchen bieten euch zudem den Bonus, das sich dort eigentlich immer ein Ort der Gnade befindet.

Am Fuß dieser Bäume werdet ihr immer goldene Saat finden © From Software

04 Hier findet ihr die ersten Schmiedesteine für Waffen-Upgrades

Wollt ihr eure Waffen aufwerten (was gerade zu Beginn sehr wertvoll ist), werdet ihr Schmiedesteine benötigen. Diese findet ihr über die Spielwelt verteilt in den überresten verstorbener Abenteurer, die ihr oft an Klippen findet. Es gibt auch einige Gegner, die eine geringe Chance haben die Steine als Beute fallen zu lassen.

Solltet ihr euch aber zu Beginn mit einer größeren Menge der wertvollen Ressource eindecken wollen, müsst ihr nur die Minen von Limgrave besuchen. Diese befinden sich am Ende einer Schlucht, nördlich des Sumpfes, der sich direkt über dem Startpunkt des Spiels erstreckt. In diesem Sumpf solltet ihr vorsichtig sein. Hier haust ein Drache, dem ihr aber leicht entkommen könnt.

In der Mine könnt ihr eine limitierte Anzahl an Schmiedesteinen finden. Zwar gibt es diese Minen und Tunnel auch in anderen Arealen des Spiels, allerdings werdet ihr dort höhere rangige Steine finden. Achtet zu Beginn also etwas darauf, in welche Waffe ihr investiert. Im späteren Spielverlauf werdet ihr in einer Mine ein Item finden, dass bei einem bestimmten Händler die Möglichkeit freischält, Schmiedesteine direkt zu erwerben.

Die Minen von Limgrave sind direkt im ersten Areal des Spiels © From Software

Geht nicht nach Schloss Sturmschleier

Der wohl wichtigste Tipp, den wir neuen Spielern geben können: Folgt nicht dem goldenen Pfad, den das Spiel für euch am Anfang auslegt. Es wirkt so, als müsstet ihr direkt nach Schloss Sturmschleier. An dessen Pforte werdet ihr vom ersten Story-Boss des Spiels, Margit das Grausame Mal, erwartet. Dieser Boss wird sich zu Beginn unbesiegbar anfühlen. Das ist gewollt.

Innerhalb des ersten Areals, Limgrave, könnt ihr zahlreiche Katakomben, Ruinen und kleinere Dungeons finden, die ihr wesentlich einfacher meistern könnt, als Margit. Dort erwarten euch dann neue Ausrüstungsgegenstände und Bosse, die zwar auch fordernd, aber machbar, sind. Mit den auf diese Weise gesammelten Level-Ups, könnt ihr euch dann später Margit stellen.

"Put those foolish ambitons to rest!" - Margit ist gnadenlos © From Software

Doch selbst in Limgrave gibt es Bereiche, die wesentlich fordernder sind, als andere. Die Faustregel ist: Wenn ihr das Gefühl habt, dass es irgendwo zu schwer ist - geht dort nicht hin. Oder reitet einfach durch das Gebiet hindurch. Tatsächlich gibt es neben Limgrave noch zwei weitere Areale, die ihr besuchen könnt, ohne den ersten Story-Boss zu besiegen. Während die Lande im Osten für höhere Level gedacht sind, könnt ihr euch das Gebiet hinter der Brücke im Süd-Osten noch bereits vor Schloss Sturmschleier ansehen.

Traut euch die Welt zu erkunden. Besonders dann, wenn ihr das Gefühl habt fest zu stecken.