Erste Bank Open 2026: Aufschlag der Tennis-Stars in Wien

Wenn das Line-up so stark besetzt ist wie jenes der Erste Bank Open, dann geht es bereits in der ersten Hauptrunde richtig zur Sache. Und man muss ab dem ersten Ballwechsel ready sein! Das sie bereit sind für das Tennis-Highlight in Wien haben

und

in ihren Auftaktmatches am Montag bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der 21-jährige Tscheche gewann das Duell gegen Österreichs Tennis-Hoffnung Lukas Neumayer glatt in zwei Sätzen mit 6:2, 6:2. Am Mittwoch wartet Adrian Mannarino im Achtelfinale auf ihn. Auch Matteo Berrettini zeigte einen souveräne Leistung gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry und jubelte nach dem 6:3, 6:4 Sieg über den Einzug ins Achtelfinale. Dort trifft er am Donnerstag im Duell der italienischen Tennis-Stars auf Flavio Cobolli.