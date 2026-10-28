Erste Bank Open 2026: Aufschlag der Tennis-Stars in Wien

Die Tennis-Weltelite in der Bundeshauptstadt: Die Setzliste des mit rund 2,8 Mio. Euro dotierten ATP-500-Turniers in Wien verspricht Tennis vom Feinsten. Sechs Asse aus den Top 10, darunter mit Alexander Zverev die künftige Nummer 1 der ATP-Weltrangliste und Carlos Alcaraz als absolute Topstars. Außerdem schlagen Publikumsliebling Matteo Berrettini und Shootingstar Jakub Menšík bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle auf. Ihr könnt euch sicher sein: Der Centercourt wird wieder jede Menge Tennis-Highlights für euch bereithalten.
Unser Tipp: Schaltet auf jeden Fall bei ServusTV oder ServusTV On ein – denn diese Tennis-Highlights aus der Wiener Stadthalle solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen!
01
Berrettini und Menšík mit erfolgreichem Turnierstart
Wenn das Line-up so stark besetzt ist wie jenes der Erste Bank Open, dann geht es bereits in der ersten Hauptrunde richtig zur Sache. Und man muss ab dem ersten Ballwechsel ready sein! Das sie bereit sind für das Tennis-Highlight in Wien haben Matteo Berrettini und Jakub Menšík in ihren Auftaktmatches am Montag bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der 21-jährige Tscheche gewann das Duell gegen Österreichs Tennis-Hoffnung Lukas Neumayer glatt in zwei Sätzen mit 6:2, 6:2. Am Mittwoch wartet Adrian Mannarino im Achtelfinale auf ihn. Auch Matteo Berrettini zeigte einen souveräne Leistung gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry und jubelte nach dem 6:3, 6:4 Sieg über den Einzug ins Achtelfinale. Dort trifft er am Donnerstag im Duell der italienischen Tennis-Stars auf Flavio Cobolli.
Auch Carlos Alcaraz startete am Dienstag mit einem Zweisatz-Sieg gegen Karen Khachanov ins Turnier, musste aber vor allem im zweiten Satz hart kämpfen und entschied die Partie im Tie-Break für sich. Fast ins Straucheln kam hingegen Alexander Zverev. Der Spanier Martin Landaluce wurde beinahe zum Spielverderber gegen die zukünftige Nummer 1 der Tenniswelt. 9.800 Zuschauer:innen erlebten in der ausverkauften Wiener Stadthalle ein echtes Tennis-Spektakel! Der topgesetzte Alexander Zverev zwang in seiner Auftaktpartie bei den Erste Bank Open in einem dramatischen Dreisatz-Thriller den spanischen Jungstar Martin Landaluce in 3:05 Stunden mit 7:5, 3:6, 7:6 (13/11) in die Knie und musste dabei vier Matchbälle seines Gegners abwehren, ehe er seinerseits den fünften zum Einzug in die zweite Runde verwertete.
02
Red Bull Energy Rally
Wenn am Centercourt der Wiener Stadthalle die besten Tennisspieler der Welt gegeneinander antreten, ist Tennis-Action garantiert. Tennis auf höchstem Niveau begeistert die Zuschauer:innen - die vor allem bei langen Ballwechseln voll auf ihre Kosten kommen. Darum gibt es heuer auch zum ersten Mal die Red Bull Energy Rally, die aktiviert wird, sobald der Ballwechsel über 10 Schläge geht. Aber das alleine reicht nicht: Der Ballwechsel muss auch mit einem Winner abgeschlossen werden. Carlos Alcraraz lieferte gleich in der ersten Runde das perfekte Beispiel für eine spektakuläre Red Bull Energy Rally, die die Zuschauer von den Sitzen riss.
03
Game.Set.Match.
Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht auch heuer nach den Tennis-Matches die Party weiter "Game.Set.Match." – der coole Treffpunkt für Tennis-Fans vor und nach den Spielen in der Wiener Stadthalle. "Game.Set.Match." wird während der Erste Bank Open von 24. bis 1. November 2026 täglich ab 18.00 Uhr mit Cocktailbar und entspannten Beats sowie ab 22.00 Uhr mit DJ-Sound zum beliebten Treffpunkt für Tennisfans. Der Eintritt ist für alle Besucher:innen mit einem Erste-Bank-Open-Ticket für den jeweiligen Tag frei – es gilt: first come, first served.
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Erste Bank Open live bei ServusTV
ServusTV und ServusTV On übertragen die Top-Matches der Erste Bank Open ab Montag täglich live im Free-TV und im kostenlosen Livestream – damit verpasst du keinen Aufschlag in Wien. Also jetzt einschalten und mitfiebern!
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Red Bull BassLine 2026: Daniel Mérida gewinnt Tie-Break-Turnier
2 Min
Die Highlights von Red Bull BassLine 2026 in der Wiener Stadthalle
Großes Tennis bei Red Bull BassLine 2026 in der Wiener Stadthalle. Die Zuschauer:innen feierten beflügelt durch DJ In-Style eine große Tennisparty. Sie feuerten die internationalen Tennisstars Matteo Berrettini, Jakub Menšík, Grigor Dimitrov, Learner Tien, Daniel Mérida und Jurij Rodionov lautstark an. Ein besonderer Protagonist dieses Abends war Dominic Thiem: Die ehemalige Nummer 3 der Tenniswelt kehrte für Red Bull BassLine 2026 in ungewohnter Rolle als Regel-Patron von "Domi’s Double" wieder auf den Centercourt der Wiener Stadthalle zurück. Jeder Spieler hatte einmal pro Match die Möglichkeit, mit einem Handzeichen in Richtung Dominic Thiem den nächsten Ballwechsel zum Zwei-Punkte-Rally zu machen. Am Ende jubelte ein spanischer Youngster über seinen Erfolg bei Red Bull BassLine. Erst ein verlorener Satz, dann ein spektakuläres Comeback und am Ende Standing Ovations: Der 22-jährige Spanier Daniel Mérida holte sich bei seiner Premiere im packenden Finale in vier Sätzen mit 1:5, 5:3, 5:2, 5:4 gegen Jakub Menšík den Titel bei Red Bull BassLine 2026. Mit diesem Triumph reiht sich Daniel Mérida in die illustre Siegerliste bei Red Bull BassLine in Wien um Carlos Alcaraz (2021), Karen Khachanov (2022), Alexander Zverev (2023, 2024) und Tallon Griekspoor (2025) ein.
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