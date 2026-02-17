Red Bull Ring 2026: Diese 5 Top-Events darfst du nicht verpassen

F1
DTM von 24. – 26. April
Startschuss in die GT3-Saison
Die DTM bringt zum Saisonstart den GT3-Rennsport in seiner rohesten Form auf den Spielberg: Stoßstange an Stoßstange, kein Millimeter Platz für Fehler, keine Kompromisse. Wenn die Ampeln ausgehen, zählt nur noch Präzision und Renninstinkt. 2026 ist übrigens kein Titelverteidiger am Start, weil Champion Ayhancan in die FIA World Endurance Championship (LMGT3) wechselt. Österreich ist (höchstwahrscheinlich) mit Thomas Preining und Lucas Auer vertreten. Beide haben in der vorigen Saison bis zum letzten Wochenende um den Titel mitkämpfen können.
Wings for Life World Run App Run am 10. Mai
Laufen für den guten Zweck
Am Muttertag verwandelt sich die Rennstrecke zur Laufstrecke und gelaufen wird für jene, die es selbst nicht können. 100 Prozent der Startgelder des dritten "Wings for Life World Run App Run Event" kommen der Rückenmarksforschung zugute. Ob Hobby-Läufer, Profisportler oder Rollstuhlfahrer – jeder und jede ist willkommen, um auf dem Racetrack mit rund 4,3 Kilometer Länge und bis 12 Grad Steigung an seine persönliche Grenze zu gehen – für den guten Zweck. Übrigens: Der japanische Läufer Jo Fukuda lief im Vorjahr 71,67 Kilometern, bevor er eingefangen wurde – Weltrekord!
F1 Austrian Grand Prix von 26. – 28. Juni
Die Motorsport-Welt blickt nach Österreich
Die Königsklasse sorgt für Glamour im steirischen Murtal und traditionell für spannende Duelle um den Sieg. Die entscheidende Frage in diesem Jahr: Wie wirkt sich das neue Reglement aus? Der Red Bull Ring ist eine Strecke mit langen Vollgas-Abschnitten und schnellen Richtungswechseln. Die neuen aktiven Aero-Systeme können hier einen deutlich größeren Einfluss haben als bisherige DRS-Zonen – insbesondere in Kombination mit der neuen Antriebsbalance (50 % Leistung aus elektrischer Energie, 50 % aus dem V6-Verbrenner). Erste Herausforderer des Weltmeister-Teams McLaren sind die vier Red Bull-Piloten Max Verstappen und Isack Hadjar (Red Bull Racing) sowie Liam Lawson und Arvid Lindblad (Racing Bulls).
Red Bull Ring Classics von 29. – 30. August
Zurück zu den Wurzeln des Motorsports
Legendäre Rennwagen aus mehreren Jahrzehnten lassen beim Red Bull Ring Classics die Motorsport-Geschichte wieder aufleben – mit unvergesslichem Sound und purer Mechanik. Zu sehen sind Rennwagen aus verschiedenen Epochen des Motorsports, von klassischen Formel- und Sportwagen bis hin zu Tourenwagen und Youngtimern. Die Fans dürfen sich auf Showruns, offene Fahrerlager, Pit-Lane-Walks und Ausstellungen historischer Fahrzeuge freuen. Die Mischung aus Rennen, Präsentationen und Technik-Nostalgie macht das Event zu einem Muss für Liebhaber von Motorsport-Geschichte.
Motorrad Grand Prix von Österreich von 18. – 20. September
3 Tage Ausnahmezustand mit dem Duell Rot vs. Orange
Die Königsklasse des Motorradsports am Spielberg – das ist kein Rennwochenende, es ist ein Festival! Drei Tage Ausnahmezustand mit Live-Konzerten, Fan-Zonen, Autogramm-Sessions, Air Displays und ab diesem Jahr neu > mit dem Harley-Davidson Bagger World Cup: schwer, laut, spektakulär. Sportlich gesehen ist es das Heimrennen von KTM auf einer Rennstrecke die Ducati "gehört". Die Desmosedici gilt als DIE Referenz am Red Bull Ring. Wir erwarten das Duell Marc Marquez gegen Pedro Acosta. Wenn Ducati vorne ist, dann mit Kraft und Kontrolle. Wenn KTM kontert, dann mit Herz und Risiko.
