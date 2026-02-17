Red Bull Ring 2026: Diese 5 Top-Events darfst du nicht verpassen

Die DTM bringt zum Saisonstart den GT3-Rennsport in seiner rohesten Form auf den Spielberg: Stoßstange an Stoßstange, kein Millimeter Platz für Fehler, keine Kompromisse. Wenn die Ampeln ausgehen, zählt nur noch Präzision und Renninstinkt. 2026 ist übrigens kein Titelverteidiger am Start, weil Champion Ayhancan in die FIA World Endurance Championship (LMGT3) wechselt. Österreich ist (höchstwahrscheinlich) mit Thomas Preining und

Lucas Auer

vertreten. Beide haben in der vorigen Saison bis zum letzten Wochenende um den Titel mitkämpfen können.