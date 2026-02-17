Red Bull Ring 2026: vom Rennspektakel bis zum Laufspektakel ist alles dabei
© Philip Platzer / Red Bull Ring
F1

Red Bull Ring 2026: Diese 5 Top-Events darfst du nicht verpassen

Der Spielberg wird wieder zum Zentrum für Speed, Sound & Grenzerfahrungen. Am Start stehen die neue F1, MotoGP, klassische Rennboliden oder Laufen für den guten Zweck. Tickets gibt's ab sofort.
Autor: Eugen Waidhofer
3 min readPublished on

Teil dieser Story

Red Bull Ring Classics

Das Red Bull Ring Classics zündet ein Feuerwerk des historischen Motorsports mit sehenswerten Serien. Erlebe echte Rennlegenden und eine Armada an spektakulären Fahrzeugen in Aktion.

Wings for Life World Run

Wings for Life World Run - das größte Laufereignis der Welt - ist 2026 wieder da, wo Hunderttausende für diejenigen laufen, die es nicht können.

Österreich

MotoGP™: Großer Preis von Österreich

Von 18. bis 20. September 2026 gastiert die Königsklasse des Motorradrennsports am Red Bull Ring.

DTM – Red Bull Ring

Die DTM am Red Bull Ring bietet spektakuläre Rennen, bei denen erstklassige Piloten in leistungsstarken GT3-Boliden um den Sieg kämpfen.

Großer Preis von Österreich

Die Königsklasse des Motorsports gastiert seit 2014 zum insgesamt 15. Mal auf dem Red Bull Ring.

Inhalt

  1. 1
    DTM von 24. – 26. April
  2. 2
    Wings for Life World Run App Run am 10. Mai
  3. 3
    F1 Austrian Grand Prix von 26. – 28. Juni
  4. 4
    Red Bull Ring Classics von 29. – 30. August
  5. 5
    Motorrad Grand Prix von Österreich von 18. – 20. September
01

DTM von 24. – 26. April

Startschuss in die GT3-Saison
Die DTM bringt zum Saisonstart den GT3-Rennsport in seiner rohesten Form auf den Spielberg: Stoßstange an Stoßstange, kein Millimeter Platz für Fehler, keine Kompromisse. Wenn die Ampeln ausgehen, zählt nur noch Präzision und Renninstinkt. 2026 ist übrigens kein Titelverteidiger am Start, weil Champion Ayhancan in die FIA World Endurance Championship (LMGT3) wechselt. Österreich ist (höchstwahrscheinlich) mit Thomas Preining und Lucas Auer vertreten. Beide haben in der vorigen Saison bis zum letzten Wochenende um den Titel mitkämpfen können.
Harter Kampf um jeden Millimeter in der DTM

Harter Kampf um jeden Millimeter in der DTM

© Michael Jurtin - Red Bull Ring

Du willst live dabei sein? Hier findest du die Tickets & alle Infos.
02

Wings for Life World Run App Run am 10. Mai

Laufen für den guten Zweck
Am Muttertag verwandelt sich die Rennstrecke zur Laufstrecke und gelaufen wird für jene, die es selbst nicht können. 100 Prozent der Startgelder des dritten "Wings for Life World Run App Run Event" kommen der Rückenmarksforschung zugute. Ob Hobby-Läufer, Profisportler oder Rollstuhlfahrer – jeder und jede ist willkommen, um auf dem Racetrack mit rund 4,3 Kilometer Länge und bis 12 Grad Steigung an seine persönliche Grenze zu gehen – für den guten Zweck. Übrigens: Der japanische Läufer Jo Fukuda lief im Vorjahr 71,67 Kilometern, bevor er eingefangen wurde – Weltrekord!
Laufen für den guten Zweck – am Red Bull Ring sind Tausende mit dabei

Laufen für den guten Zweck – am Red Bull Ring sind Tausende mit dabei

© Lucas Pripfl - Red Bull Ring

Du willst live dabei sein? Hier findest du die Tickets und alle Infos.
03

F1 Austrian Grand Prix von 26. – 28. Juni

Die Motorsport-Welt blickt nach Österreich
Die Königsklasse sorgt für Glamour im steirischen Murtal und traditionell für spannende Duelle um den Sieg. Die entscheidende Frage in diesem Jahr: Wie wirkt sich das neue Reglement aus? Der Red Bull Ring ist eine Strecke mit langen Vollgas-Abschnitten und schnellen Richtungswechseln. Die neuen aktiven Aero-Systeme können hier einen deutlich größeren Einfluss haben als bisherige DRS-Zonen – insbesondere in Kombination mit der neuen Antriebsbalance (50 % Leistung aus elektrischer Energie, 50 % aus dem V6-Verbrenner). Erste Herausforderer des Weltmeister-Teams McLaren sind die vier Red Bull-Piloten Max Verstappen und Isack Hadjar (Red Bull Racing) sowie Liam Lawson und Arvid Lindblad (Racing Bulls).
Vom Jäger zum Gejagten: das Team von McLaren

Vom Jäger zum Gejagten: das Team von McLaren

© Jörg Mitter / Red Bull Ring

Du willst live beim F1 Grand Prix in Spielberg dabei sein? Hier findest du die Tickets & alle Infos.
04

Red Bull Ring Classics von 29. – 30. August

Zurück zu den Wurzeln des Motorsports
Legendäre Rennwagen aus mehreren Jahrzehnten lassen beim Red Bull Ring Classics die Motorsport-Geschichte wieder aufleben – mit unvergesslichem Sound und purer Mechanik. Zu sehen sind Rennwagen aus verschiedenen Epochen des Motorsports, von klassischen Formel- und Sportwagen bis hin zu Tourenwagen und Youngtimern. Die Fans dürfen sich auf Showruns, offene Fahrerlager, Pit-Lane-Walks und Ausstellungen historischer Fahrzeuge freuen. Die Mischung aus Rennen, Präsentationen und Technik-Nostalgie macht das Event zu einem Muss für Liebhaber von Motorsport-Geschichte.
Erlebe legendäre Rennwagen aus mehreren Jahrzehnten

Erlebe legendäre Rennwagen aus mehreren Jahrzehnten

© Michael Jurtin - Red Bull Ring

Du willst live dabei sein? Hier findest du die Tickets und alle Infos.
05

Motorrad Grand Prix von Österreich von 18. – 20. September

3 Tage Ausnahmezustand mit dem Duell Rot vs. Orange
Die Königsklasse des Motorradsports am Spielberg – das ist kein Rennwochenende, es ist ein Festival! Drei Tage Ausnahmezustand mit Live-Konzerten, Fan-Zonen, Autogramm-Sessions, Air Displays und ab diesem Jahr neu > mit dem Harley-Davidson Bagger World Cup: schwer, laut, spektakulär. Sportlich gesehen ist es das Heimrennen von KTM auf einer Rennstrecke die Ducati "gehört". Die Desmosedici gilt als DIE Referenz am Red Bull Ring. Wir erwarten das Duell Marc Marquez gegen Pedro Acosta. Wenn Ducati vorne ist, dann mit Kraft und Kontrolle. Wenn KTM kontert, dann mit Herz und Risiko.
Ducati dominiert: Marc Marquez feiert seinen Sieg am Red Bull Ring

Ducati dominiert: Marc Marquez feiert seinen Sieg am Red Bull Ring

© Michael Jurtin - Red Bull Ring

Hier gehts zu den Tickets für die MotoGP am Spielberg & allen Infos.

