S početkom u 20:30 sati, pod Starim mostom održana je pretpremijera dugometražnog dokumentarnog filma Lejle Zvizdić pod nazivom "Najdublji skok", koji prati priču o spajanju tradicionalnih mostarskih skokova i savremenog Red Bull Cliff Divinga te otkriva kako su zajednički oblikovali identitet grada i učinili Mostar jednim od najprepoznatljivijih mjesta na svjetskoj cliff diving sceni.

Lejla Zvizdić © Sulejman Omerbašić

U filmu se pojavljuju legende mostarskih skokova među kojima su Emir Balić, Lorens Listo i Benaid Kalajdžić, kao i najuspješniji skakači i skakačice svijeta Orlando Duque, Gary Hunt, Jonathan Paredes i Rhiannan Iffland. Oni svjedoče kako je tradicija duga gotovo pet stoljeća postala dio savremene svjetske sportske scene.

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"Film 'Najdublji skok' je svojevrsni poklon gradu Mostaru, koji već stoljećima spaja ljude, hrabrost i ljepotu. Spaja lokalno i globalno, tradiciju i savremenost, tradicionalne skokove i Red Bull Cliff Diving zahvaljujuci kojem Mostar nekoliko dana u godini živi spektakl i u središtu je svjetske pažnje. Ovaj film je i naklon Mostaru i Mostarcima. Od večeras on više nije samo moj, nego je i vaš", izjavila je Zvizdić, koju je publika nagradila aplauzom.

Filmom i koncertom otvoren 10. Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Denis Ruvić Filmom i koncertom otvoren 10. Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Denis Ruvić Filmom i koncertom otvoren 10. Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Denis Ruvić Filmom i koncertom otvoren 10. Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Denis Ruvić Filmom i koncertom otvoren 10. Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Denis Ruvić Filmom i koncertom otvoren 10. Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Denis Ruvić Filmom i koncertom otvoren 10. Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Denis Ruvić

Nakon filma, bh. muzički sastav Mostar Sevdah Reunion održao je koncert. Kao što je poznato, riječ je o jednom od najpoznatijih i međunarodno najpriznatijih sastava posvećenih savremenoj interpretaciji sevdalinke.

Kada je riječ o takmičarskom programu, četvrtak (30. juli) je prvi dan takmičenja u okviru stanice Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru, a najbolji skakači svijeta skakat će u Neretvu direktno s kamenog luka Starog mosta u čast lokalnoj tradiciji skokova. Zagrijavanje je planirano za 15:00 sati, dok će prva runda skokova početi u 15:45 sati.

Drugi dan takmičenja (petak, 31. juli) će se odvijati s platforme, tako da će muškarci skakati s visine od 27, a žene s 21 metar. Druga runda počinje u 15:15 sati, a direktnan prijenos će biti moguće pratiti na YouTube kanalu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije .

Finalni dan (subota, 1. august) donosi konačni "obračun" u borbi za pobjede. Takmičenje će početi u 16:30 sati, uz direktan prijenos na videoservisu YouTube, platformi Red Bull TV i Hayat TV.

Podsjetimo, za finalni dan takmičenja organizovan je poseban voz na relaciji Sarajevo – Mostar – Sarajevo. Polazak sa Željezničke stanice u glavnom gradu BiH je u 11:00 sati, a povratak iz grada na Neretvi u 19:00 sati. Povratna karta košta 30 KM i može se kupiti putem platforme ENTRIO .

I da ne zaboravimo, nakon takmičenja u petak i subotu slijedi zabava u vidu muzičkog programa na četiri lokacije, a to su Bijeli Bar, Marshall, Lazy Bar Stage na platou ispod Starog mosta i Alibaba. Posebno se izdvaja nastup grupe Divanhana u Bijelom baru 1. augusta, koji će dodatno upotpuniti ugođaj sevdaha ove sedmice u Mostaru.