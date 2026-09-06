Sve je spremno za Red Bull Soapbox u Sarajevu! Staza je završena, prepreke i izazovi su postavljeni, a takmičarske ekipe uskoro će dobiti priliku da publici i žiriju predstave svoje kreativna vozila, vozačko umijeće i originalne nastupe. Svaka ekipa na start će izaći s idejom i osmišljenom izvedbom, pa će svaki spust donijeti novu priču, drugačiji nastup i niz neočekivanih trenutaka.
Takmičare očekuje uzbudljiva vožnja tokom koje neće biti dovoljno samo što brže stići do cilja. Duž staze morat će savladati različite prepreke i tehničke izazove, zadržati kontrolu nad svojim ručno izrađenim vozilima te istovremeno prirediti što zanimljiviji nastup. Od starta do cilja morat će pokazati spretnost, snalažljivost i timski duh, dok će svaki uspješno savladan izazov biti nova prilika da oduševe publiku i ostave snažan utisak na žiri.
Brzina i mašta!
Brzina će se susresti s maštom, humorom i kreativnošću. Upravo zbog toga publiku očekuju neobična vozila, originalni kostimi, zabavni nastupi i brojni uzbudljivi trenuci na stazi. Posjetitelji će iz neposredne blizine moći pratiti kako sedmice rada, maštovite ideje i hrabrost takmičara pretvaraju u jedinstven događaj.
Kako izgleda staza i kakvi izazovi očekuju takmičare, pogledajte u fotogaleriji iznad.
Upute za posjetitelje
Organizatori posebno naglašavaju da je, radi sigurnosti svih takmičara, članova ekipa i posjetilaca, upravljanje dronovima na lokaciji događaja strogo zabranjeno. Posjetitelji se pozivaju da poštuju ovu zabranu i upute nadležnih službi, budući da neovlašteno korištenje dronova može ugroziti sigurnost prisutnih, ometati odvijanje takmičenja i narušiti nesmetanu realizaciju programa.