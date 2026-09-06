Staza je završena, prepreke i izazovi su postavljeni, a takmičarske ekipe uskoro će dobiti priliku da publici i žiriju predstave svoje kreativna vozila, vozačko umijeće i originalne nastupe. Svaka ekipa na start će izaći s idejom i osmišljenom izvedbom, pa će svaki spust donijeti novu priču, drugačiji nastup i niz neočekivanih trenutaka.

Sve je spremno za Red Bull Soapbox u Sarajevu! Staza je završena, prepreke i izazovi su postavljeni, a takmičarske ekipe uskoro će dobiti priliku da publici i žiriju predstave svoje kreativna vozila, vozačko umijeće i originalne nastupe. Svaka ekipa na start će izaći s idejom i osmišljenom izvedbom, pa će svaki spust donijeti novu priču, drugačiji nastup i niz neočekivanih trenutaka.

Sve je spremno za Red Bull Soapbox u Sarajevu! Staza je završena, prepreke i izazovi su postavljeni, a takmičarske ekipe uskoro će dobiti priliku da publici i žiriju predstave svoje kreativna vozila, vozačko umijeće i originalne nastupe. Svaka ekipa na start će izaći s idejom i osmišljenom izvedbom, pa će svaki spust donijeti novu priču, drugačiji nastup i niz neočekivanih trenutaka.