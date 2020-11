1. Geef dekking

hebben het vaak moeilijk in FIFA 21. De game is namelijk ontworpen voor snel entertainment, en dat betekent: heel veel goals. 0-0 wedstrijden komen online veel minder vaak voor dan in het echte leven, en dat komt grotendeels omdat het in FIFA 21 makkelijker is om aan te vallen dan te verdedigen.

Veel spelers zullen er gelijk invliegen en het duel aangaan, maar het is vaak beter om simpelweg je tegenstander goed te dekken en de aanvallers weg te leiden van het gevaar. Zo loop je minder risico op een tegendoel en geef je minder snel fouten weg. Het vergt enige concentratie, maar het is over het algemeen een betere tactiek dan in het wilde weg te tackelen en een vrije trap of een kaart te riskeren.

Veel spelers zullen er gelijk invliegen en het duel aangaan, maar het is vaak beter om simpelweg je tegenstander goed te dekken en de aanvallers weg te leiden van het gevaar. Zo loop je minder risico op een tegendoel en geef je minder snel fouten weg. Het vergt enige concentratie, maar het is over het algemeen een betere tactiek dan in het wilde weg te tackelen en een vrije trap of een kaart te riskeren.

Veel spelers zullen er gelijk invliegen en het duel aangaan, maar het is vaak beter om simpelweg je tegenstander goed te dekken en de aanvallers weg te leiden van het gevaar. Zo loop je minder risico op een tegendoel en geef je minder snel fouten weg. Het vergt enige concentratie, maar het is over het algemeen een betere tactiek dan in het wilde weg te tackelen en een vrije trap of een kaart te riskeren.

2. Sprint niet

Door te sprinten raken spelers niet alleen uitgeput; het maakt het ook moeilijker voor hen om de bal te controleren en een goede pass te geven. Bovendien gaat op die manier de krachtbalk ook veel sneller achteruit. Tuurlijk, voetbal is een snel spel, FIFA legt een grote nadruk op tempo, en nooit sprinten is veel erger dan altijd sprinten. Maar gebruik het sprintvermogen van je spelers spaarzaam, wanneer je absoluut de pressing wil voeren. En haal af en toe ook eens je voet van het figuurlijke gaspedaal.

Door te sprinten raken spelers niet alleen uitgeput; het maakt het ook moeilijker voor hen om de bal te controleren en een goede pass te geven. Bovendien gaat op die manier de krachtbalk ook veel sneller achteruit. Tuurlijk, voetbal is een snel spel, FIFA legt een grote nadruk op tempo, en nooit sprinten is veel erger dan altijd sprinten. Maar gebruik het sprintvermogen van je spelers spaarzaam, wanneer je absoluut de pressing wil voeren. En haal af en toe ook eens je voet van het figuurlijke gaspedaal.

Door te sprinten raken spelers niet alleen uitgeput; het maakt het ook moeilijker voor hen om de bal te controleren en een goede pass te geven. Bovendien gaat op die manier de krachtbalk ook veel sneller achteruit. Tuurlijk, voetbal is een snel spel, FIFA legt een grote nadruk op tempo, en nooit sprinten is veel erger dan altijd sprinten. Maar gebruik het sprintvermogen van je spelers spaarzaam, wanneer je absoluut de pressing wil voeren. En haal af en toe ook eens je voet van het figuurlijke gaspedaal.

3. Gebruik de radar

De radar onderaan het scherm is een hulpmiddel van onschatbare waarde dat spelers maar al te vaak niet gebruiken. De meesten van ons spelen FIFA met een camera die redelijk dichtbij is, omdat dat ons dicht bij de actie brengt. Maar in het echte leven houden de beste spelers hun hoofd omhoog en zoeken ze constant de ruimte en de passes. En die mogelijkheid heb jij ook met de radar. Het laat je zien welke spelers gedekt worden en welke vrij staan, en ook of een lange bal al dan niet doeltreffend zou zijn.

De radar onderaan het scherm is een hulpmiddel van onschatbare waarde dat spelers maar al te vaak niet gebruiken. De meesten van ons spelen FIFA met een camera die redelijk dichtbij is, omdat dat ons dicht bij de actie brengt. Maar in het echte leven houden de beste spelers hun hoofd omhoog en zoeken ze constant de ruimte en de passes. En die mogelijkheid heb jij ook met de radar. Het laat je zien welke spelers gedekt worden en welke vrij staan, en ook of een lange bal al dan niet doeltreffend zou zijn.

De radar onderaan het scherm is een hulpmiddel van onschatbare waarde dat spelers maar al te vaak niet gebruiken. De meesten van ons spelen FIFA met een camera die redelijk dichtbij is, omdat dat ons dicht bij de actie brengt. Maar in het echte leven houden de beste spelers hun hoofd omhoog en zoeken ze constant de ruimte en de passes. En die mogelijkheid heb jij ook met de radar. Het laat je zien welke spelers gedekt worden en welke vrij staan, en ook of een lange bal al dan niet doeltreffend zou zijn.

4. Haal het maximum uit Agile Dribbling en Creative Runs

Dit zijn de twee nieuwe aanvalsfuncties in FIFA 21 die je - als ze correct worden gebruikt - een serieuze tactische voorsprong kunnen geven. Ga ervan uit dat de beste spelers deze functies vaak zullen gebruiken en zo het spel in eigen handen nemen. Agile Dribbling wordt geactiveerd door op RB/R1 te drukken. De speler in balbezit houdt daarbij de bal strak tegen zijn lichaam, wachtend op het juiste moment om hem langs de tegenstander te schieten en te rennen. We zien Raheem Sterling, Wilfred Zaha en Allan Saint-Maximin dit elke week doen in de Premier League.

Dit zijn de twee nieuwe aanvalsfuncties in FIFA 21 die je - als ze correct worden gebruikt - een serieuze tactische voorsprong kunnen geven. Ga ervan uit dat de beste spelers deze functies vaak zullen gebruiken en zo het spel in eigen handen nemen. Agile Dribbling wordt geactiveerd door op RB/R1 te drukken. De speler in balbezit houdt daarbij de bal strak tegen zijn lichaam, wachtend op het juiste moment om hem langs de tegenstander te schieten en te rennen. We zien Raheem Sterling, Wilfred Zaha en Allan Saint-Maximin dit elke week doen in de Premier League.

Dit zijn de twee nieuwe aanvalsfuncties in FIFA 21 die je - als ze correct worden gebruikt - een serieuze tactische voorsprong kunnen geven. Ga ervan uit dat de beste spelers deze functies vaak zullen gebruiken en zo het spel in eigen handen nemen. Agile Dribbling wordt geactiveerd door op RB/R1 te drukken. De speler in balbezit houdt daarbij de bal strak tegen zijn lichaam, wachtend op het juiste moment om hem langs de tegenstander te schieten en te rennen. We zien Raheem Sterling, Wilfred Zaha en Allan Saint-Maximin dit elke week doen in de Premier League.

Creative runs werken met LB/L1 gevolgd door een snelle beweging van de rechter stick. In plaats van te vertrouwen op de AI om de juiste run te maken, kan je je lopers nu precies sturen waar je ze hebben wilt. Met deze twee functies heb je meer controle dan ooit tevoren in de laatste rechte lijn. En als je voldoende vooruit denkt, kan dat je op een briljante manier helpen een goal voor te bereiden!

Creative runs werken met LB/L1 gevolgd door een snelle beweging van de rechter stick. In plaats van te vertrouwen op de AI om de juiste run te maken, kan je je lopers nu precies sturen waar je ze hebben wilt. Met deze twee functies heb je meer controle dan ooit tevoren in de laatste rechte lijn. En als je voldoende vooruit denkt, kan dat je op een briljante manier helpen een goal voor te bereiden!

Creative runs werken met LB/L1 gevolgd door een snelle beweging van de rechter stick. In plaats van te vertrouwen op de AI om de juiste run te maken, kan je je lopers nu precies sturen waar je ze hebben wilt. Met deze twee functies heb je meer controle dan ooit tevoren in de laatste rechte lijn. En als je voldoende vooruit denkt, kan dat je op een briljante manier helpen een goal voor te bereiden!

5. Varieer je passes

FIFA 20 had al een aantal nieuwe soorten passes aan de game toegevoegd, maar met de nieuwe besturingselementen voor het lopen bij FIFA 21 kunnen die passes nu effectiever dan ooit worden. Dubbeltik voor een korte pass of de bal zal resulteren in een slechte pass; terwijl een meer gecontroleerde actie onderscheppingen kan uitschakelen. Thiago en Goretzka speelden vaak dit soort passes naar vleugelspelers toen Bayern München vorig seizoen naar de Champions League-titel stormde.

FIFA 20 had al een aantal nieuwe soorten passes aan de game toegevoegd, maar met de nieuwe besturingselementen voor het lopen bij FIFA 21 kunnen die passes nu effectiever dan ooit worden. Dubbeltik voor een korte pass of de bal zal resulteren in een slechte pass; terwijl een meer gecontroleerde actie onderscheppingen kan uitschakelen. Thiago en Goretzka speelden vaak dit soort passes naar vleugelspelers toen Bayern München vorig seizoen naar de Champions League-titel stormde.

FIFA 20 had al een aantal nieuwe soorten passes aan de game toegevoegd, maar met de nieuwe besturingselementen voor het lopen bij FIFA 21 kunnen die passes nu effectiever dan ooit worden. Dubbeltik voor een korte pass of de bal zal resulteren in een slechte pass; terwijl een meer gecontroleerde actie onderscheppingen kan uitschakelen. Thiago en Goretzka speelden vaak dit soort passes naar vleugelspelers toen Bayern München vorig seizoen naar de Champions League-titel stormde.

6. Oefen spelhervattingen

Als je de versie van vorig jaar niet hebt gespeeld - of de vrije trappen gewoon niet onder de knie gekregen hebt - kan het geen kwaad om de oefeningen uit te proberen. Met vrije trappen kan je nu verschillende niveaus van spin en curve op de bal zetten, terwijl de schietknoppen nog steeds kracht en techniek bieden. Het duurt even voordat je het beheerst, maar uiteindelijk blijkt FIFA 21 enkele van de meest uitgebreide vrije trapopties in de geschiedenis van de franchise te hebben.

Als je de versie van vorig jaar niet hebt gespeeld - of de vrije trappen gewoon niet onder de knie gekregen hebt - kan het geen kwaad om de oefeningen uit te proberen. Met vrije trappen kan je nu verschillende niveaus van spin en curve op de bal zetten, terwijl de schietknoppen nog steeds kracht en techniek bieden. Het duurt even voordat je het beheerst, maar uiteindelijk blijkt FIFA 21 enkele van de meest uitgebreide vrije trapopties in de geschiedenis van de franchise te hebben.

Als je de versie van vorig jaar niet hebt gespeeld - of de vrije trappen gewoon niet onder de knie gekregen hebt - kan het geen kwaad om de oefeningen uit te proberen. Met vrije trappen kan je nu verschillende niveaus van spin en curve op de bal zetten, terwijl de schietknoppen nog steeds kracht en techniek bieden. Het duurt even voordat je het beheerst, maar uiteindelijk blijkt FIFA 21 enkele van de meest uitgebreide vrije trapopties in de geschiedenis van de franchise te hebben.

7. Gebruik Timed Finishing