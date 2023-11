Muito além dos pilotos: quem trabalha nas equipes de F1

e você vai ver imagens do paddock enquanto as equipes comemoram uma ultrapassagem ou olham ansiosamente o desenrolar da corrida. Mas quem são as pessoas que se movimentam por ali e por que há tanta gente? Aqui está uma visão geral de membros da equipe que podem até ser desconhecidos, mas que são essenciais em todas as corridas.

Christian Horner has enjoyed plenty of success at Oracle Red Bull Racing

Vamos começar com aquele que lidera o grupo: chefe de equipe (team principal, em inglês). O principal objetivo dele é gerenciar a equipe e delegar funções, garantindo que cada homem e cada mulher tenha o que precisa para fazer seu trabalho. Além disso, cuida pra que os regulamentos técnico e esportivo sejam respeitados. O chefe de equipe também se comunica diretamente com os pilotos. No caso da

Sergio Pérez com seus engenheiros no Brasil

são responsáveis por todos os elementos relacionados ao chassi e suas várias configurações e, portanto, por prever seu desempenho. Em seguida, vêm os engenheiros de controle, que garantem o funcionamento da caixa de câmbio, o mapa de frenagem assistida e as partidas e monitoram o excesso de velocidade do motor.

cuidam de todos os aspectos aerodinâmicos do monoposto. Dos circuitos, eles transmitem os dados coletados para os chefes de equipe e para a fábrica de projetos, certificando-se de que tudo ocorra de acordo com o planejado.

são responsáveis por todos os parâmetros relacionados ao desempenho e à segurança da unidade de potência da F1. Responsáveis pela preparação e pelos ajustes dos trens de força, eles levam em consideração o feedback do piloto sobre a experiência no carro e também gerenciam as zonas de implantação da energia elétrica.

O diretor técnico é responsável pela coordenação de todo o trabalho de engenharia acima e deve garantir que todos os elementos do carro funcionem em perfeita harmonia, do chassi ao motor e aos pneus. Sai da cabeça e da prancheta dessa pessoa os carros que vão tentar títulos de pilotos e construtores.

Esse cara supervisiona a (enorme) equipe de mecânicos que está nos autódromos. Essa pessoa deve garantir que todas as especificações do carro estejam corretas, resolvendo vários problemas mecânicos e assegurando que todas as configurações do carro estejam de acordo com os mais altos padrões.

