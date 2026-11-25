Les codes de triche dans GTA 6 et leur fonctionnement
Comment entrer les codes sur PS5 et Xbox
- PS5: appuie sur Haut sur la croix directionnelle pour sortir ton téléphone. Maintiens L1, appuie sur R1, puis entre la séquence sur la croix directionnelle.
- Xbox Series X/S : appuie sur Haut sur la croix directionnelle pour sortir ton téléphone. Maintiens LB, appuie sur RB, puis entre la séquence sur la croix directionnelle.
Numéros de téléphone pour les codes de triche de GTA 6 : existent-ils?
Gains rapides : les codes débloqués en terminant l'histoire
Code
Effet
Combinaison (PS5 et Xbox)
250 000 $
Te donne instantanément 250 000 $
Haut, Droite, Bas, Gauche, Haut, Gauche, Bas, Droite
Concentration illimitée
Ta concentration (Focus) ne s'épuise jamais
Bas, Haut, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Droite
Force d'attaque
Les tirs et les coups de mêlée projettent les cibles à l'impact
Bas, Haut, Gauche, Gauche, Droite, Bas, Bas, Haut, Bas
Cycle météo
Fait défiler les conditions météo
Bas, Droite, Haut, Bas, Droite, Haut, Droite
Codes pour les personnages dans GTA 6
Code
Effet
Combinaison (PS5 et Xbox)
Comment le débloquer
250 000 $
Te donne instantanément 250 000 $
Haut, Droite, Bas, Gauche, Haut, Gauche, Bas, Droite
Terminer l'histoire
Ivresse
Rend ton ou ta partenaire et toi instantanément ivres
Code inconnu
Dépenser 2 500 $ en alcool
Augmenter le niveau de chaleur
Augmente ton niveau de chaleur sur toute la carte
Gauche, Bas, Droite, Bas, Haut, Bas, Haut
Perdre un niveau de recherche à 3 étoiles 25 fois
Augmenter le niveau de recherche
Augmente ton niveau de recherche sur toute la carte
Gauche, Bas, Droite, Bas, Haut, Droite, Haut
Perdre un niveau de recherche à 3 étoiles 50 fois
Concentration illimitée
Ta concentration ne s'épuise jamais
Bas, Haut, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Droite
Terminer l'histoire
Pas de dégâts de chute
Te rend immunisé aux dégâts de chute
Code inconnu
Survivre 20 fois à une chute libre de 12 m
Parachute
Ajoute un parachute à ton équipement
Code inconnu
Compléter 50 sauts en parachute ou BASE jumps depuis 90 m ou plus
Gilet pare-balles
Ajoute un gilet pare-balles à ton équipement
Bas, Haut, Gauche, Haut, Haut, Haut, Haut, Haut, Bas, Bas
Compléter 100 séances d'entraînement
Réparer le véhicule
Répare entièrement ton véhicule actuel
Code inconnu
Finir 1er de 10 courses à Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club et Boone Speedway
Nitro illimité
Le nitro et le carburant ne s'épuisent jamais
Code inconnu
Compléter 50 sauts cascades
Codes de triche de combat pour GTA 6
Code
Effet
Combinaison (PS5 et Xbox)
Comment le débloquer
Munitions max
Remplit toutes tes munitions au maximum
Bas, Haut, Droite, Bas, Gauche, Gauche, Haut, Haut, Bas, Gauche
Gagner 25 médailles de bronze ou mieux aux stands de tir
Munitions illimitées
Les munitions ne s'épuisent jamais
Bas, Haut, Droite, Bas, Gauche, Gauche, Haut, Bas, Bas, Bas
Gagner 25 médailles d'argent ou mieux aux stands de tir
Pas de rechargement
Munitions illimitées sans besoin de recharger
Bas, Haut, Droite, Bas, Gauche, Gauche, Haut, Bas, Bas, Haut
Gagner 25 médailles d'or aux stands de tir
Armes explosives
Ajoute toutes les armes explosives avec munitions pleines
Code inconnu
Lancer 100 grenades
Munitions incendiaires
Toutes les munitions deviennent incendiaires
Code inconnu
Brûler 100 ennemis avec des dégâts de feu
Bouteilles explosives
Les bouteilles explosent lorsqu'endommagées
Code inconnu
Lancer 100 cocktails Molotov
Fusil à pompe explosif
Ajoute un Mason & Keen Shortstraw qui tire des cartouches explosives
Code inconnu
Infliger des dégâts explosifs à 100 ennemis
Hauners H-AT
Ajoute un Hauners H-AT à ton équipement
Code inconnu
Faire exploser 100 véhicules
Force d'attaque
Les tirs et les coups de mêlée projettent les cibles à l'impact
Bas, Haut, Gauche, Gauche, Droite, Bas, Bas, Haut, Bas
Terminer l'histoire
Ballons explosifs
Les ballons de sport explosent à l'impact
Bas, Haut, Gauche, Gauche, Droite, Bas, Bas, Haut, Droite
Infliger des dégâts explosifs à 20 ennemis
Force des véhicules
Les collisions de véhicules projettent les cibles
Bas, Haut, Gauche, Gauche, Droite, Bas, Gauche, Haut, Bas
Tuer 25 ennemis à l'aide d'un véhicule
Codes de triche d'apparition de véhicules dans GTA 6
Véhicule
Code (PS5 & Xbox)
Comment le débloquer
Ambulance
Code inconnu
Le découvrir dans le menu Progression
Airboat 09
Code inconnu
Compléter 5 défis de survie
Bravado Banshee
Code inconnu
Compléter tous les défis de combat
BMX Tuff
Code inconnu
Compléter 5 défis de mise en forme
Maibatsu Boomazoom
Gauche, Haut, Droite, Bas, Gauche, Gauche, Haut, Gauche
Compléter 5 défis shopping
Nagasaki Carbon RS
Code inconnu
Compléter tous les défis d'exploration
Vapid Dominator '65
Code inconnu
Compléter tous les défis de mise en forme
Progen Emerus
Code inconnu
Compléter tous les défis de véhicules
Flamant rose gonflable
Code inconnu
Détruire 50 flamants à cocaïne
Camion de pompiers MTL Pumper
Gauche, Haut, Droite, Bas, Gauche, Droite, Droite, Haut
Le découvrir dans le menu Progression
Taxi Vapid Stanier G2
Code inconnu
Compléter 5 défis de sport
Hauners P-996 Lazer
Code inconnu
Compléter tous les défis du jeu
Bulldozer HVY
Gauche, Haut, Droite, Bas, Gauche, Droite, Droite, Bas
Le découvrir dans le menu Progression
Lapwing Mallard
Code inconnu
Compléter 5 défis de véhicules
Brimstone Golfer
Code inconnu
Compléter tous les défis de sport
Char Hauners Rhino
Code inconnu
Compléter tous les défis de survie
Maibatsu Sanchez
Code inconnu
Compléter 5 défis criminels
Nagasaki Sea Sparrow
Code inconnu
Compléter 5 défis d'exploration
Speeder 700 GT
Code inconnu
Compléter 5 défis de combat
Truffade Thrax
Code inconnu
Compléter tous les défis shopping
Western Zombie Bobber
Code inconnu
Compléter tous les défis criminels
Codes de triche d'environnement dans GTA 6
Code
Effet
Combinaison (PS5 et Xbox)
Comment le débloquer
Avancer le temps
Fait avancer l'heure de la journée
Code inconnu
Trouver 10 montres de collection
Arrêter le temps
Fige l'heure actuelle de la journée
Code inconnu
Trouver 20 montres de collection
Cycle météo
Fait défiler les conditions météo
Bas, Droite, Haut, Bas, Droite, Haut, Droite
Terminer l'histoire
Codes de triche pour les filtres d'écran
Filtre
Effet
Code (PS5 et Xbox)
Comment le débloquer
Heure dorée
Filtre doré avec format d'image panoramique
Code inconnu
Passer 4 heures à tenir la main de ton ou ta partenaire
Sucre glace
Effet blanchissant avec des reflets scintillants
Code inconnu
Scanner tous les débris spatiaux avec WAiNK
Sténopé
Filtre façon appareil photo sténopé
Code inconnu
Démanteler 25 opérations de gang avec ton ou ta partenaire
Jungle néon
Reflets néon partout dans le monde
Code inconnu
Découvrir les 16 véhicules Girlypop
Autrefois
Filtre téléviseur à tube cathodique en noir et blanc
Code inconnu
Découvrir la Ridgway
Cataclysme
Remplit le monde d'une fumée trouble
Bas, Bas, Haut, Droite, Droite, Haut, Gauche, Gauche, Droite, Droite
Découvrir la Vamos de Martha dans le menu Progression
Cassette vidéo
Filtre style cassette vidéo
Code inconnu
Compléter 50 activités avec ton ou ta partenaire
Miroir sombre
Renverse le monde à l'envers et le teinte en noir
Code inconnu
Gagner 500 000 $ en vendant des véhicules
Migraine
Filtre flou et déformé
Code inconnu
Survivre 6 minutes avec un niveau de recherche à 6 étoiles
Maison de poupée
Filtre vif avec un format d'image étroit
Bas, Bas, Haut, Droite, Droite, Haut, Gauche, Gauche, Bas, Droite
Passer 8 heures avec ton ou ta partenaire
Chewing-gum
Rend le monde violet et jaune avec des reflets scintillants
Code inconnu
Trouver les 24 cartes de collection des Vice City Flamingos
Avance rapide
Flou de mouvement et nuages qui défilent plus vite
Code inconnu
Compléter 50 méditations
Fisheye
Filtre fisheye
Code inconnu
Attraper 100 poissons
Gloire fanée
Filtre couleur façon téléviseur à tube cathodique
Bas, Bas, Haut, Droite, Droite, Haut, Gauche, Gauche, Gauche, Droite
Braquer 50 commerces avec ton ou ta partenaire
Pixel Art
Filtre pixellisé
Code inconnu
Gagner 250 000 $ en vendant des objets de collection
Enfer
Teinte le monde en rouge et orange avec un effet de chaleur
Code inconnu
Voler 100 véhicules de police
FAQ : codes de triche GTA 6
Réponses aux questions fréquentes
Tout ce qu’on sait pour l’instant sur GTA 6
À propos de l'auteur