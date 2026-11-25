Les codes de triche sont de retour dans GTA 6 . Tous les fans de la série savent que les codes de triche sont presque aussi importantes pour l’expérience de jeu que le gameplay et la bande sonore . Mais cette fois-ci, le système réserve une surprise à laquelle personne ne s’attendait : tu dois les mériter.

Dans GTA 6, les codes de triche ne fonctionnent qu'une fois l'histoire principale terminée, et chacun est lié à son propre défi dans le jeu. Voici la liste complète des 61 codes de GTA 6, les combinaisons de touches pour PS5 et Xbox, chaque condition de déblocage, et la réponse à LA grande question : qu'est-il arrivé aux numéros de téléphone qu'on composait dans les jeux précédents?

Les codes de triche, ça fait partie du jeu… mais il faut les mériter © Rockstar Games/Take-Two

01 Les codes de triche dans GTA 6 et leur fonctionnement

Tu as donc téléchargé plus de 200 Go sur ton disque dur et tu es prêt à te rendre à Vice City. Bravo! Si tu as lancé GTA 6 dès le premier jour et que tu as essayé de taper le bon vieux code d’argent, tu as remarqué qu'il ne se passe rien. Ce n’est pas tes pouces qui te font défaut. Dans GTA 6, les codes de triche restent verrouillés tant que tu n'as pas terminé l'histoire principale au complet . Oui, les 91 missions en tout. C’est une rupture radicale avec la tradition. Dans GTA 5 et pratiquement tous les GTA précédents, tu pouvais commencer à semer le chaos dès la première minute d’une nouvelle partie.

Le raisonnement de Rockstar semble clair : ta première partie à Leonida est censée se jouer « à l’honnête », sans chars d'assaut qui tombent du ciel. Une fois le générique terminé, un nouvel onglet « Liste de codes de triche (Cheats List) » apparaît dans le menu « Progression ». C’est là que tu peux voir tous les codes de triche et ce qu’il te reste à faire pour les débloquer.

Parce que terminer l’histoire n’est pas le seul obstacle. Presque chaque code de triche est associé à un défi spécifique. Tu veux des munitions illimitées? Décroche 25 médailles d'argent aux stands de tir. Tu veux un filtre vidéo doré? Passe quatre heures à tenir la main de ton ou ta partenaire. C’est sans doute la condition de déblocage la plus attendrissante de l’histoire de GTA. La bonne nouvelle : le jeu prend en compte ce que tu as déjà fait, donc si tu n’as pas arrêté de faire exploser des voitures tout au long de l’histoire, certains codes pourraient être disponibles dès le générique de fin.

Mais attention, avant de te lâcher lousse : une fois que tu utilises un code de triche, tu ne peux plus sauvegarder ta partie. Les codes désactivent également les trophées et les succès. Pas question donc de prendre des raccourcis dans les missions secondaires ou les défis. Sauvegarde d’abord, puis laisse le chaos régner.

Tu dois compléter l'histoire avant de pouvoir débloquer les codes de triche © Rockstar Games/Take-Two Interactive

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La méthode de saisie est la même sur les deux consoles, seuls les noms des boutons diffèrent. Les codes de triche de GTA 6 s’utilisent via ton téléphone dans le jeu, et toutes les combinaisons n'utilisent que la croix directionnelle. Ça veut dire que chaque combinaison de ce guide fonctionne à l'identique sur PS5 et Xbox Series X/S.

PS5 : appuie sur Haut sur la croix directionnelle pour sortir ton téléphone. Maintiens L1, appuie sur R1, puis entre la séquence sur la croix directionnelle.

Xbox Series X/S : appuie sur Haut sur la croix directionnelle pour sortir ton téléphone. Maintiens LB, appuie sur RB, puis entre la séquence sur la croix directionnelle.

Notre conseil : certains codes se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Force d'attaque, Ballons explosifs et Force des véhicules ne diffèrent que par une ou deux touches. Prends ton temps, parce qu'une seule mauvaise pression et tu obtiens un autre code, ou aucun.

Bon à savoir aussi : les codes suivent des schémas. Les codes pour faire apparaître des véhicules commencent par Gauche, Haut, Droite, Bas. Les codes pour les munitions ont tous la même séquence d’ouverture : Bas, Haut, Droite, Bas, Gauche, Gauche, Haut. Mémorise l’ouverture, et tu n’auras plus qu’à ajouter les dernières touches. Ou… ajoute simplement cet article à tes favoris et reviens-y chaque fois que tu as besoin d’aide . Mais d'abord, il faut répondre à LA question qui nous trotte dans la tête.

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03 Numéros de téléphone pour les codes de triche de GTA 6 : existent-ils?

La réponse courte : non, du moins pas à ce qu'on sache. Dans GTA 4 et GTA 5, tu pouvais composer des numéros sur ton téléphone pour faire apparaître un Buzzard ou devenir invincible. Dans GTA 6, le téléphone reste ta porte d'entrée vers les codes de triche, mais tu ne composes plus rien. Tu utilises plutôt la combinaison de touches.

Donc, si tu tombes sur des listes de « numéros de téléphone de codes de triche pour GTA 6 » commençant par 1-999 : ce sont des codes de GTA 5 auxquels on a simplement collé une nouvelle étiquette. Compose-les à Vice City, et ton téléphone va simplement te fixer sans réagir.

Certains codes permettent de changer les couleurs et la météo de Vice City © Rockstar Games/Take-Two

04 Gains rapides : les codes débloqués en terminant l'histoire

GTA 6 offre un total de quatre codes qui ne demandent rien de plus que le générique de fin. Ils sont prêts à l'emploi dès la fin de la mission finale :

Code Effet Combinaison (PS5 et Xbox) 250 000 $ Te donne instantanément 250 000 $ Haut, Droite, Bas, Gauche, Haut, Gauche, Bas, Droite Concentration illimitée Ta concentration (Focus) ne s'épuise jamais Bas, Haut, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Droite Force d'attaque Les tirs et les coups de mêlée projettent les cibles à l'impact Bas, Haut, Gauche, Gauche, Droite, Bas, Bas, Haut, Bas Cycle météo Fait défiler les conditions météo Bas, Droite, Haut, Bas, Droite, Haut, Droite

Le code des 250 000 $ est la seule astuce d’argent dans GTA 6. Comme tu ne peux pas sauvegarder après l’avoir utilisé, c’est plus un budget sympa pour une soirée de folie qu’un moyen de financer ton empire.

10 codes de triche influencent le comportement de Lucia et de Jason © Rockstar Games

05 Codes pour les personnages dans GTA 6

Il existe 10 codes qui rendent Jason et Lucia plus résistants, plus rapides ou tout simplement plus ivres. Les codes marqués « inconnu » n’ont pas encore été découverts, bien qu’ils soient déjà confirmés :

Code Effet Combinaison (PS5 et Xbox) Comment le débloquer 250 000 $ Te donne instantanément 250 000 $ Haut, Droite, Bas, Gauche, Haut, Gauche, Bas, Droite Terminer l'histoire Ivresse Rend ton ou ta partenaire et toi instantanément ivres Code inconnu Dépenser 2 500 $ en alcool Augmenter le niveau de chaleur Augmente ton niveau de chaleur sur toute la carte Gauche, Bas, Droite, Bas, Haut, Bas, Haut Perdre un niveau de recherche à 3 étoiles 25 fois Augmenter le niveau de recherche Augmente ton niveau de recherche sur toute la carte Gauche, Bas, Droite, Bas, Haut, Droite, Haut Perdre un niveau de recherche à 3 étoiles 50 fois Concentration illimitée Ta concentration ne s'épuise jamais Bas, Haut, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Droite Terminer l'histoire Pas de dégâts de chute Te rend immunisé aux dégâts de chute Code inconnu Survivre 20 fois à une chute libre de 12 m Parachute Ajoute un parachute à ton équipement Code inconnu Compléter 50 sauts en parachute ou BASE jumps depuis 90 m ou plus Gilet pare-balles Ajoute un gilet pare-balles à ton équipement Bas, Haut, Gauche, Haut, Haut, Haut, Haut, Haut, Bas, Bas Compléter 100 séances d'entraînement Réparer le véhicule Répare entièrement ton véhicule actuel Code inconnu Finir 1er de 10 courses à Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club et Boone Speedway Nitro illimité Le nitro et le carburant ne s'épuisent jamais Code inconnu Compléter 50 sauts cascades

Une série de codes de triche rendra ton expérience de jeu encore plus fun © Rockstar Games

06 Codes de triche de combat pour GTA 6

Grand Theft Auto VI propose au total 11 codes pour tous ceux qui aiment sortir une arme lors d’une bagarre à mains nues. Bon à savoir : les codes du stand de tir s'enchaînent entre eux (bronze donne Munitions max, argent donne Munitions illimitées, or donne Pas de rechargement).

Code Effet Combinaison (PS5 et Xbox) Comment le débloquer Munitions max Remplit toutes tes munitions au maximum Bas, Haut, Droite, Bas, Gauche, Gauche, Haut, Haut, Bas, Gauche Gagner 25 médailles de bronze ou mieux aux stands de tir Munitions illimitées Les munitions ne s'épuisent jamais Bas, Haut, Droite, Bas, Gauche, Gauche, Haut, Bas, Bas, Bas Gagner 25 médailles d'argent ou mieux aux stands de tir Pas de rechargement Munitions illimitées sans besoin de recharger Bas, Haut, Droite, Bas, Gauche, Gauche, Haut, Bas, Bas, Haut Gagner 25 médailles d'or aux stands de tir Armes explosives Ajoute toutes les armes explosives avec munitions pleines Code inconnu Lancer 100 grenades Munitions incendiaires Toutes les munitions deviennent incendiaires Code inconnu Brûler 100 ennemis avec des dégâts de feu Bouteilles explosives Les bouteilles explosent lorsqu'endommagées Code inconnu Lancer 100 cocktails Molotov Fusil à pompe explosif Ajoute un Mason & Keen Shortstraw qui tire des cartouches explosives Code inconnu Infliger des dégâts explosifs à 100 ennemis Hauners H-AT Ajoute un Hauners H-AT à ton équipement Code inconnu Faire exploser 100 véhicules Force d'attaque Les tirs et les coups de mêlée projettent les cibles à l'impact Bas, Haut, Gauche, Gauche, Droite, Bas, Bas, Haut, Bas Terminer l'histoire Ballons explosifs Les ballons de sport explosent à l'impact Bas, Haut, Gauche, Gauche, Droite, Bas, Bas, Haut, Droite Infliger des dégâts explosifs à 20 ennemis Force des véhicules Les collisions de véhicules projettent les cibles Bas, Haut, Gauche, Gauche, Droite, Bas, Gauche, Haut, Bas Tuer 25 ennemis à l'aide d'un véhicule

Débloque toute une gamme de véhicules grâce aux codes de GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

07 Codes de triche d'apparition de véhicules dans GTA 6

Avouons-le, on adore tous ces codes GTA qui te donnent accès à un char d'assaut, un jet ou n’importe quel autre véhicule . Heureusement, ils sont de retour dans GTA 6 et plus nombreux que jamais. Vingt-et-un véhicules à ta disposition, du simple BMX à l’avion de chasse. La plupart sont liés aux catégories de défis du menu Progression : cinq défis complétés dans une catégorie débloquent un véhicule, tous les défis de cette catégorie en débloquent un plus gros. Et oui, l'un d'eux est un flamant rose gonflable. On est à Vice City, à quoi t'attendais-tu?

Véhicule Code (PS5 & Xbox) Comment le débloquer Ambulance Code inconnu Le découvrir dans le menu Progression Airboat 09 Code inconnu Compléter 5 défis de survie Bravado Banshee Code inconnu Compléter tous les défis de combat BMX Tuff Code inconnu Compléter 5 défis de mise en forme Maibatsu Boomazoom Gauche, Haut, Droite, Bas, Gauche, Gauche, Haut, Gauche Compléter 5 défis shopping Nagasaki Carbon RS Code inconnu Compléter tous les défis d'exploration Vapid Dominator '65 Code inconnu Compléter tous les défis de mise en forme Progen Emerus Code inconnu Compléter tous les défis de véhicules Flamant rose gonflable Code inconnu Détruire 50 flamants à cocaïne Camion de pompiers MTL Pumper Gauche, Haut, Droite, Bas, Gauche, Droite, Droite, Haut Le découvrir dans le menu Progression Taxi Vapid Stanier G2 Code inconnu Compléter 5 défis de sport Hauners P-996 Lazer Code inconnu Compléter tous les défis du jeu Bulldozer HVY Gauche, Haut, Droite, Bas, Gauche, Droite, Droite, Bas Le découvrir dans le menu Progression Lapwing Mallard Code inconnu Compléter 5 défis de véhicules Brimstone Golfer Code inconnu Compléter tous les défis de sport Char Hauners Rhino Code inconnu Compléter tous les défis de survie Maibatsu Sanchez Code inconnu Compléter 5 défis criminels Nagasaki Sea Sparrow Code inconnu Compléter 5 défis d'exploration Speeder 700 GT Code inconnu Compléter 5 défis de combat Truffade Thrax Code inconnu Compléter tous les défis shopping Western Zombie Bobber Code inconnu Compléter tous les défis criminels

Le Hauners P-996 Lazer est la récompense ultime : tu n’obtiens ce jet qu’après avoir réussi tous les défis du jeu.

Changer l'heure, changer la date, changer la météo… oui, c'est possible! © Rockstar Games

08 Codes de triche d'environnement dans GTA 6

Trois codes pour manipuler le temps, l’espace et la météo à Leonida. Pour les codes liés au temps, garde l'œil ouvert pour les montres de collection.

Code Effet Combinaison (PS5 et Xbox) Comment le débloquer Avancer le temps Fait avancer l'heure de la journée Code inconnu Trouver 10 montres de collection Arrêter le temps Fige l'heure actuelle de la journée Code inconnu Trouver 20 montres de collection Cycle météo Fait défiler les conditions météo Bas, Droite, Haut, Bas, Droite, Haut, Droite Terminer l'histoire

Laisse s'exprimer l'artiste en toi grâce aux codes de filtres d'écran © Rockstar Games/Take-Two

09 Codes de triche pour les filtres d'écran

C’est la plus grande catégorie, et celle pour les mordus du mode photo et des créateurs de contenu. Seize filtres transforment Vice City en tout ce que tu veux, d’un jeu en pixel art à un paysage apocalyptique. Si tu veux faire ressortir ton photographe ou ton cinéaste intérieur, c'est pour toi. Les conditions de déblocage forment un mélange éclectique : certaines récompensent des heures passées avec ton ou ta partenaire, d'autres te demandent de survivre à un niveau de recherche à 6 étoiles. (Petit indice : c'est tout un défi, et on parle du niveau de recherche, pas du moment de qualité entre Lucia et Jason.)

Filtre Effet Code (PS5 et Xbox) Comment le débloquer Heure dorée Filtre doré avec format d'image panoramique Code inconnu Passer 4 heures à tenir la main de ton ou ta partenaire Sucre glace Effet blanchissant avec des reflets scintillants Code inconnu Scanner tous les débris spatiaux avec WAiNK Sténopé Filtre façon appareil photo sténopé Code inconnu Démanteler 25 opérations de gang avec ton ou ta partenaire Jungle néon Reflets néon partout dans le monde Code inconnu Découvrir les 16 véhicules Girlypop Autrefois Filtre téléviseur à tube cathodique en noir et blanc Code inconnu Découvrir la Ridgway Cataclysme Remplit le monde d'une fumée trouble Bas, Bas, Haut, Droite, Droite, Haut, Gauche, Gauche, Droite, Droite Découvrir la Vamos de Martha dans le menu Progression Cassette vidéo Filtre style cassette vidéo Code inconnu Compléter 50 activités avec ton ou ta partenaire Miroir sombre Renverse le monde à l'envers et le teinte en noir Code inconnu Gagner 500 000 $ en vendant des véhicules Migraine Filtre flou et déformé Code inconnu Survivre 6 minutes avec un niveau de recherche à 6 étoiles Maison de poupée Filtre vif avec un format d'image étroit Bas, Bas, Haut, Droite, Droite, Haut, Gauche, Gauche, Bas, Droite Passer 8 heures avec ton ou ta partenaire Chewing-gum Rend le monde violet et jaune avec des reflets scintillants Code inconnu Trouver les 24 cartes de collection des Vice City Flamingos Avance rapide Flou de mouvement et nuages qui défilent plus vite Code inconnu Compléter 50 méditations Fisheye Filtre fisheye Code inconnu Attraper 100 poissons Gloire fanée Filtre couleur façon téléviseur à tube cathodique Bas, Bas, Haut, Droite, Droite, Haut, Gauche, Gauche, Gauche, Droite Braquer 50 commerces avec ton ou ta partenaire Pixel Art Filtre pixellisé Code inconnu Gagner 250 000 $ en vendant des objets de collection Enfer Teinte le monde en rouge et orange avec un effet de chaleur Code inconnu Voler 100 véhicules de police

10 FAQ : codes de triche GTA 6

Réponses aux questions fréquentes Peut-on utiliser des codes de triche pendant l’histoire de GTA 6? Non. Les codes de triche ne deviennent disponibles qu'une fois l'histoire principale terminée. Avant ça, les codes ne font tout simplement rien. Combien y a-t-il de codes de triche dans GTA 6? 61 au total : 10 codes pour le joueur, 11 codes de combat, 21 codes pour faire apparaître des véhicules, 3 codes d'environnement et 16 filtres d'écran. C'est quoi le code d'argent de GTA 6? Haut, Droite, Bas, Gauche, Haut, Gauche, Bas, Droite te donne 250 000 $. Tu le débloques en terminant l'histoire. C'est le seul code d'argent du jeu. Y a-t-il des numéros de téléphone de codes de triche pour GTA 6? Aucun code par numéro de téléphone n’est connu pour l’instant. Tu ouvres ton téléphone, puis tu entres le code avec L1 + R1 (PS5) ou LB + RB (Xbox) et le D-pad. Les codes sont-ils différents sur PS5 et Xbox? Non. Tous les codes n'utilisent que la croix directionnelle, donc les séquences sont identiques. Seuls les boutons d'activation diffèrent : L1 + R1 sur PS5, LB + RB sur Xbox. Les codes de triche désactivent-ils les trophées et les succès? Oui. L'utilisation d'un code désactive les trophées et les succès, et tu ne peux plus sauvegarder non plus. Y a-t-il des codes de triche pour GTA 6 sur PC? Pas encore. GTA 6 ne sort que sur PS5 et Xbox Series X/S pour l'instant, donc il n'y a pas de codes PC pour le moment. Les codes de triche fonctionnent-ils dans GTA 6 Online? Les codes de triche sont une fonctionnalité réservée au mode solo et ne fonctionnent que dans le mode histoire.

11 Tout ce qu’on sait pour l’instant sur GTA 6

À propos de l'auteur Qui est Phil Briel? Phil est le créateur de nophilterde et un ancien joueur professionnel d'e-sport sur des jeux comme Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport et FIFA sur PC et consoles. Il a auparavant travaillé comme rédacteur pour divers sites web et magazines consacrés aux jeux vidéo.