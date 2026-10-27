Meilleurs joueurs de VALORANT de tous les temps : 10 légendes à connaître

01 Chronicle

Agents : Neon, Harbor, Chamber

Rôle : polyvalent (contrôleur, initiateur, sentinelle)

Équipe : Team Vitality

Palmarès : VCT Masters Berlin 2021, VCT LOCK//IN São Paulo 2023, VCT Masters Tokyo 2023 ; finaliste aux Champions 2021, 2025 et 2026

Chronicle a remporté presque tous les trophées VALORANT possibles © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Le plus de trophées, la plus grande polyvalence, le plus de déceptions. Timofey « Chronicle » Khromov détient le record du nombre de titres internationaux VCT avec trois victoires, remportées avec deux équipes différentes : Gambit et Fnatic. Il s’intègre dans à peu près n’importe quel rôle, de la pose d’écrans de fumée pour bloquer les sites jusqu’à l’appel des stratégies, et il garde son sang-froid quand la pression est à son comble.

Apprécié dans le monde entier par les athlètes d’élite, les étudiants, par les professionnels très sollicités et par ceux qui font de longs voyages. Red Bull | Energy Drink En savoir plus

Il ne lui manque plus qu’un seul trophée : celui des Champions . Chronicle a désormais disputé trois finales des Champions : en 2021 avec Gambit, en 2025 avec Fnatic et en 2026 avec Vitality, et il les a toutes perdues. À Shanghai , c’est LOUD qui l’a arrêté en quatre cartes. Une chose est sûre toutefois : Chronicle sera de retour en 2027.

02 Ethan

Agents : KAY/O, Phoenix, Omen

Rôle : IGL, polyvalent

Équipe : NRG

Palmarès : Champions de VCT 2023 (Evil Geniuses), Champions de VCT 2025 (NRG)

Ethan (en bas à gauche) fait partie de NRG depuis 2024 © Colin Young-Wolff/Red Bull Content Pool

Deux trophées de Champions, et aucun autre joueur n’en a autant. Ethan Cole « Ethan » Arnold est une valeur sûre parmi les pros les plus titrés du jeu depuis qu’il est passé de CS:GO à VALORANT en 2021 et qu’il est devenu l’un des leaders les plus complets de VALORANT. Il a remporté le trophée en 2023 avec les Evil Geniuses, puis à nouveau en 2025 avec NRG, et il a été le premier joueur à dépasser les 500 000 $ de gains en carrière.

Ethan est celui qui trouve la bonne stratégie, le clutch ou l’assistance quand une manche est en train de filer entre les doigts de son équipe. Il détient même le record d’assistances dans la ligue VCT Americas et il est un pilier de NRG depuis son arrivée en 2024.

Il a prolongé son contrat avec l’organisation jusqu’en 2027, donc la chasse au troisième titre est lancée. Mais l’aventure à Shanghai s’est terminée tôt pour NRG : les 100 Thieves les ont éliminés dans le tableau des perdants. Il a prolongé son contrat avec l’organisation jusqu’en 2027, et la chasse au troisième titre est donc lancée. L’aventure à Shanghai a toutefois pris fin tôt pour NRG : 100 Thieves l’a éliminé dans le tableau inférieur.

03 aspas

Agents : Sova, Raze, Reyna

Rôle : Duelliste

Équipe : MIBR

Palmarès : Champions de VCT 2022 (LOUD) ; troisième place aux Champions 2023 et 2024

Certains considèrent Erick « aspas » Santos comme le meilleur joueur au monde. Ou, à tout le moins, comme le meilleur duelliste du jeu. Quand on parle de talent brut, beaucoup de réponses commencent et finissent par « aspas ». Il allie une précision de tir inégalée, des entrées intrépides et une constance rare, et il est capable de mener son équipe à la victoire à lui tout seul. Le Brésilien est une force avec laquelle il faut compter lorsqu’il choisit des agents comme Reyna, Raze ou Sova et qu’il est équipé d’un fusil de sniper.

Avec LOUD, il a remporté les Champions 2022 et a terminé troisième en 2023 avant de rejoindre Leviatán, où il a décroché une nouvelle troisième place aux Champions 2024. Le rebondissement de 2026 : MIBR a été éliminé des séries éliminatoires des Amériques par LOUD, ce qui a fait qu’aspas a raté les Champions pour la première fois depuis 2022, tandis que son ancien club a fini par remporter le titre. Mais ne l’enterre pas trop vite; le duelliste fait encore partie de presque tous les débats sur qui est le meilleur joueur de tous les temps (GOAT).

04 TenZ

Agents : Jett, Reyna, Raze, Chamber

Rôle : Duelliste

Équipe : T1 (créateur de contenu)

Palmarès : VCT Masters Reykjavík 2021, VCT Masters Madrid 2024

TenZ : la première grande vedette de VALORANT © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Tyson « TenZ » Ngo est un ancien joueur de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) qui a du talent à revendre . Il est reconnu pour ne jamais, jamais, rater sa cible et pour son contrôle d’arme exceptionnel. Ce Canadien est la première superstar de VALORANT . L’ancien pro de CS:GO a été l’un des tout premiers joueurs à signer un contrat pour le jeu, et sa visée continue d'être la référence. Des millions de joueurs se sont mis au jeu de tir de Riot grâce à lui.

Il sait offrir un spectacle à ses partisans, avec des totaux d’éliminations astronomiques rendus possibles par certains des réflexes les plus rapides du jeu. C’est aussi un joueur agressif, qui captive les auditoires autant que son style intimide ses rivaux.

Il a soulevé le trophée du Masters Reykjavík 2021 et du Masters Madrid 2024 avec Sentinels. Après avoir quitté l’équipe, il s’est tourné vers la création de contenu, et ses partisans continuent de le regarder jouer Jett, Reyna et Chamber à toute vitesse.

Découvre comment TenZ a gravi les échelons pour devenir le « roi » de VALORANT dans la vidéo ci-dessous :

05 f0rsakeN

Agents : Yoru, Omen, Astra

Rôle : Flex, leader de jeu

Équipe : Paper Rex

Palmarès : VCT Masters Toronto 2025 (MVP) ; VCT Pacific Stage 1 2026 ; finaliste aux Masters de Santiago et aux Masters de Londres 2026

Jason « f0rsakeN » Susanto est le pilier de Paper Rex et le joueur polyvalent par excellence de VALORANT. En juillet 2026, il est devenu le premier pro à jouer les 29 agents dans des matchs officiels, même si Yoru reste son choix fétiche. Il a passé toute sa carrière chez Paper Rex, depuis ses débuts en 2021, et il est loin d’avoir dit son dernier mot.

Sa grande percée est survenue au Masters de Toronto 2025, où Paper Rex a battu Fnatic en grande finale et où f0rsakeN a été couronné MVP. L’année 2026 lui a apporté le titre du Pacific Stage 1 et deux cruelles défaites en grande finale aux Masters Santiago et Masters London, suivies d’une élimination hâtive contre T1 à Shanghai.

06 Meteor

Agents : Chamber, Yoru, Killjoy

Rôle : Flex (duelliste, sentinelle, contrôleur)

Équipe : T1 (anciennement Gen.G)

Palmarès : VCT Masters Shanghai 2024, VCT Masters Bangkok 2025 (MVP)

Kim « Meteor » Tae-oh est le premier joueur de la région Pacifique à avoir remporté plusieurs titres Masters : Masters Shanghai 2024 et Masters Bangkok 2025, où il a également été sacré MVP. Il a débuté comme duelliste explosif chez Gen.G Esports et est devenu un joueur hybride qui assure le rôle de sentinelle ou de contrôleur.

Regarde sa liste d’agents : Chamber, Iso, Viper, Vyse, Killjoy. Il change de rôle aussi facilement qu’il change de site. En 2026, il a aidé T1 à décrocher son meilleur classement de tous les temps aux Champions.

En 2024, il s’est joint à T1, faisant ses débuts au Red Bull Home Ground à Berlin, où son équipe a remporté la finale contre Cloud9. Meteor et son équipe seront de retour sur scène lorsque le Red Bull Home Ground 2026 reviendra à Los Angeles le 10 décembre 2026.

07 Boaster

Rôle : IGL, contrôleur

Équipe : Fnatic

Palmarès : VCT LOCK//IN São Paulo 2023, VCT Masters Tokyo 2023 ; finaliste des Champions 2025

Réputé pour être un gars sympa, Boaster garde toujours son sang-froid © Lee Aiksoon/Riot Games

Jake « Boaster » Howlett s’y connaît en génie tactique, ce qui a aidé son équipe, Fnatic, à décrocher de nombreuses victoires. Comme TenZ, Boaster est un ancien joueur de CS:GO, et on le voit souvent contrôler le champ de bataille et diriger le déroulement du jeu, tel un œil omniprésent de VALORANT perché dans le ciel.

Mais même les meilleurs stratèges doivent savoir s'adapter à la volée, et Boaster excelle là-dedans aussi : il change de tactique en un clin d'œil si ça peut aider son équipe à remporter la victoire. En plus, il garde toujours son sang-froid. Il est d’ailleurs reconnu comme l’un des joueurs les plus sympathiques du jeu : il sait remonter le moral sur le champ de bataille tout en divertissant le public.

08 tarik

Tarik « tarik » Çelik : « Le roi du contenu » © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Ancien champion du monde, Tarik' tarik' Çelik est devenu l’un des streamers VALORANT préférés du monde entier grâce à un mélange de talent pur et de charisme indéniable. Ça ne le dérange même pas qu’on l’appelle « The Content King », l’un de ses principaux surnoms.

Comme quelques autres sur cette liste, Tarik a affûté ses habiletés sur CS:GO. Il était déjà bien connu à l’époque pour ses diffusions divertissantes et son talent hors du commun. Après son passage à VALORANT, ses « watch parties » en direct, qui ont battu des records, sont devenus légendaires.

09 Jawgemo

Agents : Neon, Raze, Yoru

Rôle : Duelliste

Équipe : G2 Esports

Palmarès : Champion du VCT 2023 (Evil Geniuses) ; VCT Amériques 2025 (Kickoff, Étape 1, Étape 2) ; Red Bull Home Ground 2025 ; finaliste aux Masters de Tokyo 2023 et aux Masters de Bangkok 2025 ; Esports Play of the Year 2024

Jawgemo, joueur de G2 Esports, est un duelliste de premier plan © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Alexander « jawgemo » Mor est le duelliste qui a transformé un parcours surprise en titre mondial. Lors des Champions 2023, il a aidé les Evil Geniuses à battre Paper Rex 3-1 et à remporter le trophée, après avoir terminé deuxième aux Masters de Tokyo 2023. Il est connu pour être l’un des duellistes les plus polyvalents du jeu et s’est fait un nom avec Raze.

Depuis octobre 2024, il est le duelliste vedette de G2 Esports, et 2025 a été sa grande année : les titres de l’Americas Kickoff, de l'Étape 1 et de l'Étape 2, une place en grande finale aux Masters de Bangkok et la victoire au Red Bull Home Ground 2025. En 2024, il a aussi remporté le titre des Esports Awards dans la catégorie « Esports Play of the Year ».

En 2026, jawgemo et G2 Esports ont remporté l'Étape 1 de VCT Americas Étape 1 et se sont envolés, pleins d’ambition, pour Shanghai afin de participer aux VALORANT Champions 2026, où l’équipe a terminé en quatrième place.

10 Alfajer

Rôle : Flex (sentinelle, duelliste)

Équipe : Fnatic

Palmarès : VCT LOCK//IN São Paulo 2023, VCT Masters Tokyo 2023 ; finaliste des Champions 2025

Emir « Alfajer » Beder est ce jeune talent turc qui est devenu l’une des vedettes les plus constantes d’Europe. Plusieurs partisans le considèrent comme le meilleur joueur de Sentinelle que le jeu ait connu, grâce à son positionnement, à son placement de viseur et à ses décisions sous pression avec son sang-froid à toute épreuve. Il s’est joint à Fnatic en 2022 et est devenu le pilier qui permet aux joueurs agressifs de briller.

Il a remporté le VCT LOCK//IN de São Paulo et le Masters de Tokyo en 2023, et a atteint la finale des Champions 2025. Selon certaines rumeurs, il rejoindrait Gentle Mates en 2027, ce qui mettrait fin à près de cinq ans passés chez Fnatic.

11 La nouvelle génération : les champions du monde de LOUD

Le dernier chapitre de l’histoire de VALORANT s’est écrit le 18 octobre 2026. LOUD a battu Team Vitality 3-1 en finale des Champions de Shanghai et est devenue la première organisation à remporter deux fois le titre mondial. Pourtant, aucun joueur de l’effectif de 2022 ne faisait partie de l’équipe. Ce groupe n’avait jamais soulevé le trophée auparavant et était le plus jeune à Shanghai.

Roberto « erde » Lobos a été nommé MVP. Enzo « tkzin » Zimiani a été le meilleur fragger de la série avec 77 éliminations, dont celle de Neon sur la carte décisive Haven, et Lucca « lukxo » Travaioli a réalisé la dernière élimination de la finale sur Chamber. Retiens ces noms. Ils figureront peut-être dans la prochaine version de cette liste.

À propos des auteurs Qui est Tom Ward ? Tom Ward écrit sur le sport, la culture et le climat pour des publications comme GQ, Esquire, Wired et le Sunday Times. Il est l’auteur des romans TIN CAT et The Lion and The Unicorn. Qui est Phil Briel ? Phil Briel est le créateur du compte @nophilterde et un ancien joueur professionnel d'e-sport sur des jeux comme Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport et FIFA, sur PC et consoles. Il a auparavant travaillé comme rédacteur pour divers sites web et magazines consacrés aux jeux vidéo.