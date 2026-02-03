Crimson Desert: Alle Infos zum Open-World-Rollenspiel

Mit Crimson Desert steht eines der ambitioniertesten Open-World-Spiele der letzten Jahre in den Startlöchern. Das Action-Rollenspiel des südkoreanischen Entwicklerstudios Pearl Abyss hat eine lange, wechselhafte Entwicklungsgeschichte hinter sich, doch bereits in wenigen Monaten soll es endlich erscheinen. Hier gibt's alle Infos zu Release, Plattformen, Story, Gameplay und mehr.

01 Crismon Desert Release: Wann erscheint das Spiel?

Crimson Desert wurde mehrfach verschoben und wird nun am 19. März 2026 erscheinen . Zuvor stand eine Veröffentlichung Ende 2025 im Raum, bevor Pearl Abyss den Termin nach vorne ins neue Jahr verschieben musste.

Crimson Desert setzt auf eine beeindruckende Open-World © Pearl Abyss

Der Termin wurde über neue Trailer und offizielle Ankündigungen bestätigt, die den März als festen Launch-Monat kommunizieren. Das Spiel befindet sich also in der finalen Phase der Entwicklung und wird als großes RPG-Highlight im Frühjahr positioniert. Erst kürzlich hat der Titel den Gold-Status erreicht. Die Entwicklung ist also abgeschlossen und der Veröffentlichung am 19. März steht damit nichts mehr im Wege.

02 Plattformen: Auf welchen Systemen erscheint Crimson Desert?

Crimson Desert erscheint zum Launch für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S . Damit richtet sich das Spiel klar an die aktuelle Konsolengeneration und leistungsfähige PCs und verzichtet auf technische Kompromisse für ältere Systeme.

Last-Gen-Konsolen wie PS4 und Xbox One wurden in früheren Phasen zwar erwähnt, tauchen inzwischen aber in den offiziellen Infos nicht mehr auf. Aktuell gibt es außerdem keine Bestätigung für einen Release auf Switch-Hardware, auch wenn Spekulationen über eine mögliche spätere Umsetzung existieren.

03 Story & Setting: Die Welt von Pywel

Crimson Desert spielt in der rauen Fantasy-Welt Pywel , einem vom Krieg gezeichneten Kontinent, auf dem verschiedene Mächte um die Vorherrschaft kämpfen. Pywel wird als „harte, geteilte“ Landschaft beschrieben, in der Söldner ums nackte Überleben kämpfen und politische Intrigen den Alltag bestimmen.

Zentraler Auslöser der Konflikte ist der König von Demeniss, der „Einiger der Lande“, der in einen langen, tiefen Schlaf gefallen ist. Dieses Machtvakuum nutzen unterdrückte Fraktionen, aufständische Fürsten und skrupellose Kriegstreiber, um ihre eigenen Ansprüche durchzusetzen.

Crimson Desert spielt in der Fantasywelt Pywel © Pearl Abyss

Manche Parteien kämpfen um Unabhängigkeit, andere träumen von absoluter Herrschaft – in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Geschichte. Das sorgt für eine klassische, aber wirkungsvolle Fantasy-Premisse mit vielen Fraktionen, Machtblöcken und potenziellen Verrätern.

Vom Black-Desert-Prequel zum eigenständigen Epos

Ist Crimson Desert ein Black-Desert-Nachfolger? Nein. Ursprünglich war Crimson Desert als MMORPG-Prequel zu Black Desert Online geplant. Im Laufe der Entwicklung wandelte Pearl Abyss das Projekt aber in ein eigenständiges Singleplayer-Action-Adventure mit Open World. Das Spiel spielt zwar im selben Universum wie Black Desert, erzählt aber seine eigene Geschichte mit neuen Figuren und einer klar getrennten Timeline.

04 Hauptcharakter Kliff: Ein Söldner im Mittelpunkt

In Crimson Desert schlüpfst du in die Haut von Kliff (teilweise auch „Kliff Macduff“ genannt), einem Söldner, der versucht, sein verlorenes Heimatland zurückzuerobern. Er ist kein klassischer strahlender Held, sondern eine gebrochene Figur mit Vergangenheit, inneren Dämonen und zweifelhaften Entscheidungen.

Kliff ist gezwungen, in eine Führungsrolle hineinzuwachsen und eine Söldnertruppe um sich zu scharen, um gegen rivalisierende Fraktionen bestehen zu können. Dabei kämpft er nicht nur gegen äußere Feinde, sondern auch gegen die Schatten seiner eigenen Geschichte.

Die Entwickler betonen, dass die Söldner, die Kliff begleiten, eigene Hintergrundgeschichten und Motivationen mitbringen. Das erlaubt erzählerisch dichte Nebenquests, Loyalitätskonflikte und emotionale Entscheidungen.

05 Crimson Desert Gameplay: Open World, Kämpfe und Aktivitäten

Crimson Desert ist ein Singleplayer-Open-World-Action-RPG mit starkem Fokus auf dynamische Kämpfe und eine lebendige Spielwelt. Das Gameplay wird häufig mit Dragon’s Dogma 2, The Witcher 3 oder modernen Zelda-Titeln verglichen, kombiniert mit eigenen Ideen.

Crimson Desert bietet eine riesige offene Spielwelt © Pearl Abyss

Kampfssystem: Taktisch, hart und spektakulär

Die Kämpfe setzen auf schnelle, kombinierbare Nah- und Fernkampfangriffe mit starkem Fokus auf Timing und Gegnerverhalten. Du lernst die Bewegungsmuster der Feinde, weichst aus, parierst und nutzt Schwachstellen, um schwere Treffer und Kombos zu landen.

Kämpfe sollen sich intensiv und taktisch spielen © Pearl Abyss

Das Kampfsystem wird als anspruchsvoll und fordernd beschrieben, mit bossähnlichen Gegnern, die eher an Souls-Spiele oder Dragon’s Dogma erinnern. Neben Schwertern und Äxten gibt es auch Pistolen, Mini-Kanonen und alchemistisch verstärkte Waffen, die Spezialeffekte erhalten können.

Auch Kämpfe vom Pferd aus sind möglich, was das Tempo und die Vertikalität der Gefechte zusätzlich erhöht. Trailer zeigen Kliff, wie er auf dem Pferd Gegner niederreitet und dabei Nahkampfangriffe ausführt.

Open World: Pywel als Spielplatz

Die offene Welt von Pywel wirkt stark nordisch inspiriert, mit dichten Wäldern, Felsformationen und rauem Wetter. Dazu gesellen sich fantastische Elemente wie schwebende Inseln und mythische Kreaturen, die das klassische Mittelalter-Setting aufbrechen.

Rätsel und Geheimnisse spielen eine wichtige Rolle © Pearl Abyss

Zur Fortbewegung nutzt Kliff nicht nur Pferde, sondern auch andere Transportmittel wie Heißluftballons, um schwer zugängliche Regionen zu erreichen. Parcours-Moves wie Klettern an Wänden und Bäumen sollen das Erkunden abwechslungsreicher machen und erinnern an Assassin’s Creed.

Aktivitäten & Minigames: Mehr als nur Kämpfen

Crimson Desert will nicht nur über Kämpfe, sondern auch über zahlreiche Nebenaktivitäten motivieren. Bestätigt sind unter anderem:

Angeln als entspannende Nebenbeschäftigung.

Pferde zähmen und als Reittiere nutzen.

Arm-Wrestling als Minispiel.

Banditenlager ausheben und Belohnungen kassieren.

Flöte spielen als atmosphärisches Feature.

Katzen und Hunde streicheln (das Beste Feature!)

Crimson Desert © Pearl Abyss

Dazu kommen Rätsel, Fraktions- und Ressourcenmanagement sowie diverse kleinere Herausforderungen in der Welt. Damit spricht Crimson Desert auch Spieler an, die gerne zwischen intensiven Kämpfen und gemütlichen Tätigkeiten wechseln.

06 Charakterentwicklung und Progression

Kliff kann im Spielverlauf in verschiedenen Parametern verbessert werden, auch wenn die Entwickler noch nicht alle Details offengelegt haben. Erwartbar sind klassischen RPG-Elemente wie Attributssteigerungen, neue Fähigkeiten und Spezialisierungen im Kampf.

Neben Kliff spielt auch die Ausrüstung eine große Rolle: Waffen, Rüstungen und Reittier-Gear beeinflussen deine Kampfeffizienz und deinen Spielstil. Alchemie verstärkt diese Progression, indem sie Waffen besondere Eigenschaften verleiht, etwa Elementareffekte oder Stat-Boni.

Da du Söldner und Verbündete rekrutierst, ist auch denkbar, dass sich deine Crew indirekt weiterentwickelt, etwa durch neue Skills oder bessere Ausrüstung. Auch wenn hier noch nicht alle Systeme öffentlich sind, ist die Charakterentwicklung klar als wichtiges Kernfeature angelegt.

07 Grafik, Engine und Präsentation

Crimson Desert läuft auf der hauseigenen BlackSpace Engine von Pearl Abyss. Bereits in den Trailern fallen die detaillierten Charaktermodelle, aufwendigen Animationen und dichten Umgebungen auf. Die Engine ist darauf ausgelegt, große Open Worlds mit vielen Details und Effekten darzustellen.

Die Kämpfe werden in den Videos mit filmreifen Kamerawinkeln inszeniert, inklusive Finishern, spektakulären Kombos und wuchtigen Treffern. Dazu kommen große Bossgegner und mythische Kreaturen, die sich optisch deutlich von Standardgegnern abheben. Auch die Welt selbst wirkt extrem atmosphärisch – von winterlichen Landschaften über mittelalterliche Städte bis hin zu fantastischen Himmelsinseln.