Radfahrer an Bord von Segelbooten des America's Cup... warum?

Typisiertes Paket für die Foil-Arme: Alles, was das Handling der Foil-Arme (Cant Foil Arms) betrifft, ist bei allen Mitbewerbern gleich. Am typisierten Paket können die Ingenieure der Teams nichts ändern. Das Paket umfasst eine Batterie, die ausreichend dimensioniert ist, um die erforderliche Energie für die Funktion des Systems zu speichern. Es ist unabhängig vom Rest des Bootes.

Auf allen Booten, die am nächsten America´s Cup teilnehmen, setzen die Athleten, die für die Energieerzeugung an Bord zuständig sind, die sogenannte „Power Group“, ihre Beine statt ihre Arme ein. Wie Radfahrer.

