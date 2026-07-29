FC 26 Ultimate Team: Diese Schweizer Spezialkarten gibt es dank der WM

Hopp Schwiiz! Die Schweizer Nationalmannschaft erreichte bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko erstmals seit 72 Jahren wieder das Viertelfinale und schied dort erst nach Verlängerung gegen den späteren Finalisten Argentinien aus. Zahlreiche Spieler der Nati zeigten bei der WM konstant starke Leistungen, die Publisher EA Sports in FC 26 Ultimate Team mit Spezialkarten honorierte.

Das Glory-Hunters-Event, das TOTT (Team of the Tournament) und das Path-to-Glory-System bauen direkt auf realen WM-Leistungen auf. Wir haben uns vier Schweizer herausgepickt, die dank ihrer Auftritte bei der WM mit herausragenden Spezialkarten ausgestattet wurden.

01 Glory Hunters und Path to Glory: Was ist das überhaupt?

Das Glory-Hunters-Event honoriert Spieler, die bei der WM entscheidende Spielmomente abgeliefert haben, mit stark verbesserten Spezialkarten, deren Spielstile individuell angepasst werden können.

Path to Glory funktioniert anders: Diese Karten steigen mit jedem WM-Sieg der jeweiligen Nationalmannschaft weiter im Rating - je weiter das Team kommt, desto höher die Karte.

02 Johan Manzambi: Glory Hunters 94 und Summer Stars 95 (ZOM)

Der Nati-Shootingstar der WM 2026 in FUT 26: Johan Manzambi © FUT.GG

Er war der Schweizer Shooting-Star der WM: Johan Manzambi. In vier Einsätzen erzielte das Top-Talent drei Tore und lieferte zwei Assists. Zweimal wurde der 20-jährige Mittelfeldspieler zum Spieler des Spiels gewählt, bevor eine Knieverletzung sein WM-Turnier vorzeitig beendete. EA Sports honorierte seine WM-Auftritte zunächst mit der 94er-Glory-Hunters-Karte als SBC, als Abschluss des Festival-of-Football-Events folgte die 95er-Summer-Stars-Karte. Diese bewertet die Gesamtleistung über das komplette Turnier.

Übrigens: Manzambis WM-Leistungen hatten nicht nur Einfluss auf seine Spezialkarten in FC 26 Ultimate Team. Er spielte sich in den Fokus internationaler Top-Klubs - und wechselte vom deutschen Bundesligisten SC Freiburg in die Premier League zu Aston Villa. Für eine Ablösesumme in Höhe von mindestens 60 Millionen Euro.

Damit ist Manzambi, der mit Aston Villa in der kommenden Saison in der Champions League spielen wird, der teuerste Schweizer Transfer aller Zeiten. Den zehn Jahre alten Rekord von Nati-Kollege Granit Xhaka (2016 für 45 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum FC Arsenal) hat er pulverisiert.

03 Breel Embolo: Glory Hunters 94 (ST)

Breel Embolo als Glory Hunter in FC 26 Ultimate Team © FUT.GG

Oh Embolo, oh Embolo, oh Embolo, oh Embolo...trällerst du diesen Schweizer Fangesang mit der bekannten Melodie von "The Lion Sleeps Tonight" auch mit, wenn der Torjäger von Stade Rennes für dich auf dem virtuellen Rasen in FC 26 Ultimate Team trifft? Falls ja, brauchst du mit dieser Spezialkarte des Angreifers gar nicht mehr aufhören, diesen Chant zu singen!

Der Nati-Stürmer beendete das Turnier als einer der besten Schweizer Offensivspieler mit zwei Toren und zwei Assists in fünf Einsätzen, darunter der Führungstreffer beim 2:0 gegen Algerien im Sechzehntelfinale. Im Viertelfinale gegen Argentinien sah er nach einer VAR-Überprüfung Gelb-Rot wegen einer Schwalbe, kurz nachdem Mitspieler Ndoye den Ausgleich erzielt hatte. Argentinien traf danach zweimal in der Verlängerung.

Da seine Basiskarte in FC 26 Ultimate Team bei 77 liegt, ist der Sprung auf 94 mit der Glory-Hunters-Karte einer der größten im gesamten FUT-Event. Embolo als Glory Hunter ist eine absolute Waffe im Sturm.

04 Manuel Akanji: Glory Hunters 94 (IV)

Manuel Akanji als Glory Hunter in FC 26 Ultimate Team © FUT.GG

Manuel Akanji stand in allen sechs Schweizer WM-Spielen in der Startelf und führte die Abwehr durch ein Turnier, in dem die Nati in der Gruppenphase nur zwei Gegentore kassierte. Die 94er-Glory-Hunters-Karte als Innenverteidiger bildet seine Rolle als Abwehrchef der Nati direkt in Ultimate Team ab.

05 Granit Xhaka: TOTT 97 (ZDM)

TOTT-Karte von Granit Xhaka in FC 26 Ultimate Team © FUT.GG

Nati-Kapitän Granit Xhaka stand ebenfalls in allen sechs Spielen auf dem Platz, absolvierte dabei unter anderem sein 150. Länderspiel und erzielte im Elfmeterschießen gegen Kolumbien den entscheidenden Treffer zum Viertelfinal-Einzug.

Seine Path-to-Glory-Karte stieg mit jedem Schweizer WM-Sieg weiter und liegt nach dem Viertelfinale bei 96 Rating als ZDM. Zum Abschluss der WM erhielt die Nati-Legende noch eine Summer Stars Team des Turniers-Karte mit einem Rating von 97 Punkten - dem höchsten Wert, den Xhaka in seiner gesamten FUT-Geschichte jemals erreicht hat.

06 WM-Fazit: Das beste Schweizer FUT-Fenster aller Zeiten!

Das Erreichen des Viertelfinals bei der WM 2026 war für die Nati historisch. Für den FUT-Markt war es das ebenfalls. Manzambi, Embolo, Akanji und Xhaka sind nur vier von mehreren Schweizern, die in diesem Sommer Spezialkarten in FC 26 Ultimate Team erhalten haben.

Sie stehen stellvertretend für einen WM-Auftritt, der den Schweizer FUT-Markt nach vorne gewirbelt hat. Und dazu führte, dass einige Nati-Spieler jetzt Meta-Karten in FUT 26 haben, die nicht nur spielbar sind, sondern begeistern.