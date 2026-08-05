EA FC 27: Alle Antworten auf deine Fragen

Über den Autor Christian Knoth Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in FC 26. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig FC 26 Tipps .

Während die Saison in EA FC 26 noch läuft, steht der Nachfolger EA FC 27 bereits in den Startlöchern. Vor dem Release geben wir dir hier einen Überblick mit allen wichtigen Infos und beantworten alle Fragen, die du dir zu FC 27 stellen wirst. Wann erscheint das Game? Auf welchen Plattformen kannst du es spielen - und welche neuen Features wird es geben? All das und mehr erfährst du hier.

Former Leipzig player Josko Gvardiol tackles Jamal Musiala in EA FC 27 © EA Sports

01 EA FC 27: Release

EA Sports FC 27 erscheint am 25. September 2026. Wer die Ultimate oder Ultimate Plus Edition vorbestellt oder ein EA-Play-Abo besitzt, bekommt ab dem 18. September 2026 sieben Tage früheren Zugang zur Vollversion des Spiels. Mit dem Standard-Abo von EA Play gilt die Einschränkung, dass der Vorabzugang auf zehn Stunden begrenzt ist. Eine klassische Demo wird es voraussichtlich nicht geben. Stattdessen erscheint am Launch-Tag des Games "EA FC 27 Lite" als kostenlose und eingeschränkte Vorschau-Version. Mehr zu den verschiedenen Editionen von EA FC 27 erklären wir dir weiter unten.

Auch 2026 wird es wieder die Web- und Companion-App geben, in der du dein Ultimate Team schon vor Release aufbaust. Den genauen Starttermin der Apps erfährst du bald hier.

02 EA FC 27: Plattformen

EA FC 27 erscheint für die folgenden Plattformen:

PlayStation 5 & PlayStation 4

Xbox Series X/S & Xbox One

Nintendo Switch 2 & Nintendo Switch

PC

Ein wichtiger Hinweis: Der neue Open-World-Spielmodus "The Grounds" (dazu später mehr) soll laut Publisher EA Sports nur auf PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2 verfügbar sein - und nicht auf den älteren Konsolen.

03 EA FC 27: Editionen & Preise

EA FC 27 erscheint erstmals in drei verschiedenen Editionen, außerdem gibt es eine kostenlose Lite-Version.

Ultimate Plus Edition

Preis: Rund 150 Euro

Vorbestellbar: Bis 31. August 2026

Vorab-Zugang: Bis zu sieben Tage ab 18. September 2026

FC Points: 10.000 - verteilt auf fünf monatliche Drops

Die Ultimate Plus Edition gab es bisher noch nie und ist damit eine neue Version, die EA Sports der Community anbietet. Ausgeschlossen sind alle Nintendo-Plattformen und der Epic Games Store. Neben dem Vorab-Zugang und den FC Points sind folgende Extras in der Ultimate Plus Edition enthalten:

Premium-Pässe für FUT-Saisons eins bis fünf

85+-GES-International-ICON-Profi-Item

Hall-of-FUT-Profiwahl aus fünf Spielern

Zusätzlicher Profi-Evolution-Slot in FUT

Karriere-Boni inklusive 5-Sterne-Coach, Scout und drei ICONs/Heroes

The Grounds-Trainingsanzug und Kylian Mbappé-Stufe-3-AMP

Ultimate Edition

Preis: Rund 100 Euro

Vorbestellbar: Bis 24. August 2026

Vorab-Zugang: Bis zu 7 Tage ab 18. September 2026

FC Points: 6.000 - verteilt auf drei monatliche Drops

Die Ultimate Edition gab es bereits in den letzten Jahren und ist der Community damit bestens bekannt. Ebenfalls enthalten sind folgende Extras:

Premium-Pass für FUT-Saison eins

85+-GES-International-ICON-Profi-Item (nur bei Vorbestellung bis 31. August)

Zusätzlicher Profi-Evolution-Slot in FUT

Karriere-Boni inklusive 5-Sterne-Coach, Scout und drei ICONs/Heroes

The Grounds-Trainingsanzug und Kylian Mbappé-Stufe-3-AMP

Standard Edition

Preis: Rund 70 Euro

Vollständiger Zugriff auf das Spiel ab 25. September 2026

Vorbestellungsboni bis 24. September: Karriere-Challenges, drei ICONs/Heroes + The Grounds-Trainingsanzug

EA FC 27 Lite

Kostenlos

Begrenzte Vorschau mit ausgewählten Modi wie z.B. dem Anstoßmodus

Verfügbar ab 25. September 2026

Upgrade auf Vollversion jederzeit möglich

04 EA FC 27: Ligen, Lizenzen & Stadien

Die Lizenzrechte können sich jedes Jahr ändern. Für EA FC 27 sieht die Faktenlage so aus:

Über 21.000 lizenzierte Profis

Über 35 Ligen und mehr als 800 Vereine sowie Nationalteams

u.a. mit der Champions League, Europa League, Conference League, Bundesliga, Premier League, LALIGA und zahlreichen Frauenligen wie die Google Pixel Frauen-Bundesliga oder die UEFA Women’s Champions League

Mehr als 140 authentische Stadien

darunter das Santiago Bernabéu von Real Madrid, das Anfield (FC Liverpool), die Allianz Arena (Bayern München), der Parc des Princes (PSG) und die Red Bull Arena von RB Leipzig .

05 EA FC 27: Cover

Das Cover von EA FC 27 wurde bereits enthüllt. Kylian Mbappé, Torjäger von Real Madrid, ziert das Cover der Standard- und Ultimate Edition. Teamkollege Jude Bellingham wird auf dem Cover der neuen Ultimate Plus Edition zu sehen sein.

06 EA FC 27: Kommentatoren

Bei den Kommentatoren hatte es in EA FC 25 für den deutschsprachigen Raum eine Veränderung gegeben. Die langjährigen Ingame-Stimmen Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss wurden nach zehn Jahren durch Jan Platte und Florian Schmidt-Sommerfeld (“Schmiso”) ausgetauscht. Außerdem feierte Moderatorin Esther Sedlaczek als Studio-Reporterin ihre FC-Premiere. Das neue Kommentatoren-Duo führt wohl auch wieder in EA FC 27 durch die Matches - bestätigt ist das bis jetzt aber noch nicht.

07 EA FC 27: Das ist der neue Modus "The Grounds"

Mit "The Grounds" kündigte EA Sports einen neuen Modus an, der wohl das größte neue Feature im Spiel sein wird. Der Publisher beschreibt den Modus als sozialen Fußball-Spielplatz, auf dem Straßenfußball auf Stadion trifft. Spielende sollen sich mit eigenem Avatar durch drei von der Fußballgeschichte inspirierte Bezirke bewegen: das Parkside District, das Montclair District und das Zeiza District.

Das Angebot soll vom lockeren Bolzplatz-Kick und 1-gegen-1-Matches bis zum Zusammenschluss mit Freunden in Clubs reichen. Als Mentoren im Modus nennt EA Sports Kylian Mbappé, Chloe Kelly und Paulo Dybala, die dich durch die Bezirke begleiten sollen. Aber nicht nur reale Fußballstars sollen virtuell abgebildet werden.

Street meets stadium: The Grounds is the new game mode in EA FC 27 © EA Sports

The Journey 2.0? Alex Hunter kehrt zurück

Am Ende des Reveal-Trailers von "The Grounds" erscheint Alex Hunter als weiterer Mentor. Hunter war der Hauptcharakter von "The Journey", einem Karriere-Storymodus, den es von FIFA 17 bis FIFA 19 gab. Danach wurde er eingestellt. Sein Comeback nach sieben Jahren ist eine der überraschendsten Ankündigungen des Trailers. Welche genaue Rolle er im neuen Modus übernehmen wird und ob ein vollständiger Story-Modus zurückkehrt, hat EA Sports bislang offengelassen.

08 EA FC 27: Was ist neu im Karrieremodus?

Der Karrieremodus soll in EA FC 27 einen vollständig überarbeiteten Transfermarkt mit realistischeren Profiwerten bekommen. Neu sollen Verhandlungstaktiken wie Leistungs- und Rückkaufklauseln sein. Dynamische GES-Werte sollen die Form, Moral und Fitness der Profis in jedem Verein widerspiegeln.

09 EA FC 27: Was ist neu in Ultimate Team?

Ultimate Team soll in EA FC 27 mit der FUT-Galerie ein neues Feature bekommen, bei dem du deine Lieblings-Profi-Items kuratieren kannst, um das Galerie-Level zu steigern und Belohnungen zu verdienen. EA Sports kündigt außerdem eine überarbeitete Kartenwelt an, Details dazu folgen in Deep Dives im August.

The Gallery is a new feature in FC 27 Ultimate Team © EA Sports

10 EA FC 27: Alle Trailer im Überblick

Im Vorfeld des Releases veröffentlicht EA Sports traditionell zahlreiche Trailer zum neuen Game. Hier zeigen wir dir alle, die bisher veröffentlicht wurden:

Reveal Trailer

Gameplay Deep Dive

Karrieremodus Deep Dive

Ultimate Team Deep Dive

11 EA FC 27: Was ist noch unklar?

Viele Details zu EA FC 27 sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigt beziehungsweise fehlen noch: die vollständige Lizenzliste, genauere FUT-Features und der komplette Umfang von The Grounds. EA Sports wird diese in den kommenden Wochen in Pitchnotes vorstellen.

Bis zum offiziellen Release von EA FC 27 am 25. September 2026 halten wir dich hier mit allen Updates zum Game auf dem Laufenden. Schaue also regelmäßig vorbei und verpasse keine EA FC 27 News!

12 FAQ kompakt: Die wichtigsten Infos zu EA FC 27 im Überblick

EA FC 27 kompakt - All you need to know! Release 25. September 2026 Plattformen PlayStation 5 & PlayStation 4

Xbox Series X/S & Xbox One

Nintendo Switch 2 & Nintendo Switch

PC Editionen Ultimate Plus Edition (rund 150 Euro, vorbestellbar bis 31. August, 10.000 FC Points)

Ultimate Edition (rund 100 Euro, vorbestellbar bis 24. August, 6.000 FC Points)

Standard Edition (rund 70 Euro, vollständiger Zugriff auf EA FC 27 ab 25. September)

Lite (kostenlos, begrenzte Vorschau mit ausgewählten Modi, Upgrade auf Vollversion jederzeit möglich) Lizenzen Über 21.000 lizenzierte Profis

Über 35 Ligen und mehr als 800 Vereine sowie Nationalteams

Mehr als 140 authentische Stadien Cover Standard- und Ultimate Edition: Kylian Mbappé

Ultimate Plus Edition: Jude Bellingham Neuer Modus The Grounds - laut EA Sports ein sozialer Fußball-Spielplatz, auf dem Straßenfußball auf Stadion trifft.