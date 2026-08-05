EA FC 27: Alle Antworten auf deine Fragen

Über den Autor
Während die Saison in EA FC 26 noch läuft, steht der Nachfolger EA FC 27 bereits in den Startlöchern. Vor dem Release geben wir dir hier einen Überblick mit allen wichtigen Infos und beantworten alle Fragen, die du dir zu FC 27 stellen wirst. Wann erscheint das Game? Auf welchen Plattformen kannst du es spielen - und welche neuen Features wird es geben? All das und mehr erfährst du hier.
01
EA FC 27: Release
EA Sports FC 27 erscheint am 25. September 2026. Wer die Ultimate oder Ultimate Plus Edition vorbestellt oder ein EA-Play-Abo besitzt, bekommt ab dem 18. September 2026 sieben Tage früheren Zugang zur Vollversion des Spiels. Mit dem Standard-Abo von EA Play gilt die Einschränkung, dass der Vorabzugang auf zehn Stunden begrenzt ist. Eine klassische Demo wird es voraussichtlich nicht geben. Stattdessen erscheint am Launch-Tag des Games "EA FC 27 Lite" als kostenlose und eingeschränkte Vorschau-Version. Mehr zu den verschiedenen Editionen von EA FC 27 erklären wir dir weiter unten.
Auch 2026 wird es wieder die Web- und Companion-App geben, in der du dein Ultimate Team schon vor Release aufbaust. Den genauen Starttermin der Apps erfährst du bald hier.
02
EA FC 27: Plattformen
EA FC 27 erscheint für die folgenden Plattformen:
- PlayStation 5 & PlayStation 4
- Xbox Series X/S & Xbox One
- Nintendo Switch 2 & Nintendo Switch
- PC
Ein wichtiger Hinweis: Der neue Open-World-Spielmodus "The Grounds" (dazu später mehr) soll laut Publisher EA Sports nur auf PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2 verfügbar sein - und nicht auf den älteren Konsolen.
03
EA FC 27: Editionen & Preise
EA FC 27 erscheint erstmals in drei verschiedenen Editionen, außerdem gibt es eine kostenlose Lite-Version.
Ultimate Plus Edition
- Preis: Rund 150 Euro
- Vorbestellbar: Bis 31. August 2026
- Vorab-Zugang: Bis zu sieben Tage ab 18. September 2026
- FC Points: 10.000 - verteilt auf fünf monatliche Drops
Die Ultimate Plus Edition gab es bisher noch nie und ist damit eine neue Version, die EA Sports der Community anbietet. Ausgeschlossen sind alle Nintendo-Plattformen und der Epic Games Store. Neben dem Vorab-Zugang und den FC Points sind folgende Extras in der Ultimate Plus Edition enthalten:
- Premium-Pässe für FUT-Saisons eins bis fünf
- 85+-GES-International-ICON-Profi-Item
- Hall-of-FUT-Profiwahl aus fünf Spielern
- Zusätzlicher Profi-Evolution-Slot in FUT
- Karriere-Boni inklusive 5-Sterne-Coach, Scout und drei ICONs/Heroes
- The Grounds-Trainingsanzug und Kylian Mbappé-Stufe-3-AMP
Ultimate Edition
- Preis: Rund 100 Euro
- Vorbestellbar: Bis 24. August 2026
- Vorab-Zugang: Bis zu 7 Tage ab 18. September 2026
- FC Points: 6.000 - verteilt auf drei monatliche Drops
Die Ultimate Edition gab es bereits in den letzten Jahren und ist der Community damit bestens bekannt. Ebenfalls enthalten sind folgende Extras:
- Premium-Pass für FUT-Saison eins
- 85+-GES-International-ICON-Profi-Item (nur bei Vorbestellung bis 31. August)
- Zusätzlicher Profi-Evolution-Slot in FUT
- Karriere-Boni inklusive 5-Sterne-Coach, Scout und drei ICONs/Heroes
- The Grounds-Trainingsanzug und Kylian Mbappé-Stufe-3-AMP
Standard Edition
- Preis: Rund 70 Euro
- Vollständiger Zugriff auf das Spiel ab 25. September 2026
- Vorbestellungsboni bis 24. September: Karriere-Challenges, drei ICONs/Heroes + The Grounds-Trainingsanzug
EA FC 27 Lite
- Kostenlos
- Begrenzte Vorschau mit ausgewählten Modi wie z.B. dem Anstoßmodus
- Verfügbar ab 25. September 2026
- Upgrade auf Vollversion jederzeit möglich
04
EA FC 27: Ligen, Lizenzen & Stadien
Die Lizenzrechte können sich jedes Jahr ändern. Für EA FC 27 sieht die Faktenlage so aus:
- Über 21.000 lizenzierte Profis
- Über 35 Ligen und mehr als 800 Vereine sowie Nationalteams
- u.a. mit der Champions League, Europa League, Conference League, Bundesliga, Premier League, LALIGA und zahlreichen Frauenligen wie die Google Pixel Frauen-Bundesliga oder die UEFA Women’s Champions League
- Mehr als 140 authentische Stadien
- darunter das Santiago Bernabéu von Real Madrid, das Anfield (FC Liverpool), die Allianz Arena (Bayern München), der Parc des Princes (PSG) und die Red Bull Arena von RB Leipzig.
05
EA FC 27: Cover
Das Cover von EA FC 27 wurde bereits enthüllt. Kylian Mbappé, Torjäger von Real Madrid, ziert das Cover der Standard- und Ultimate Edition. Teamkollege Jude Bellingham wird auf dem Cover der neuen Ultimate Plus Edition zu sehen sein.
06
EA FC 27: Kommentatoren
Bei den Kommentatoren hatte es in EA FC 25 für den deutschsprachigen Raum eine Veränderung gegeben. Die langjährigen Ingame-Stimmen Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss wurden nach zehn Jahren durch Jan Platte und Florian Schmidt-Sommerfeld (“Schmiso”) ausgetauscht. Außerdem feierte Moderatorin Esther Sedlaczek als Studio-Reporterin ihre FC-Premiere. Das neue Kommentatoren-Duo führt wohl auch wieder in EA FC 27 durch die Matches - bestätigt ist das bis jetzt aber noch nicht.
07
EA FC 27: Das ist der neue Modus "The Grounds"
Mit "The Grounds" kündigte EA Sports einen neuen Modus an, der wohl das größte neue Feature im Spiel sein wird. Der Publisher beschreibt den Modus als sozialen Fußball-Spielplatz, auf dem Straßenfußball auf Stadion trifft. Spielende sollen sich mit eigenem Avatar durch drei von der Fußballgeschichte inspirierte Bezirke bewegen: das Parkside District, das Montclair District und das Zeiza District.
Das Angebot soll vom lockeren Bolzplatz-Kick und 1-gegen-1-Matches bis zum Zusammenschluss mit Freunden in Clubs reichen. Als Mentoren im Modus nennt EA Sports Kylian Mbappé, Chloe Kelly und Paulo Dybala, die dich durch die Bezirke begleiten sollen. Aber nicht nur reale Fußballstars sollen virtuell abgebildet werden.
The Journey 2.0? Alex Hunter kehrt zurück
Am Ende des Reveal-Trailers von "The Grounds" erscheint Alex Hunter als weiterer Mentor. Hunter war der Hauptcharakter von "The Journey", einem Karriere-Storymodus, den es von FIFA 17 bis FIFA 19 gab. Danach wurde er eingestellt. Sein Comeback nach sieben Jahren ist eine der überraschendsten Ankündigungen des Trailers. Welche genaue Rolle er im neuen Modus übernehmen wird und ob ein vollständiger Story-Modus zurückkehrt, hat EA Sports bislang offengelassen.
08
EA FC 27: Was ist neu im Karrieremodus?
Der Karrieremodus soll in EA FC 27 einen vollständig überarbeiteten Transfermarkt mit realistischeren Profiwerten bekommen. Neu sollen Verhandlungstaktiken wie Leistungs- und Rückkaufklauseln sein. Dynamische GES-Werte sollen die Form, Moral und Fitness der Profis in jedem Verein widerspiegeln.
09
EA FC 27: Was ist neu in Ultimate Team?
Ultimate Team soll in EA FC 27 mit der FUT-Galerie ein neues Feature bekommen, bei dem du deine Lieblings-Profi-Items kuratieren kannst, um das Galerie-Level zu steigern und Belohnungen zu verdienen. EA Sports kündigt außerdem eine überarbeitete Kartenwelt an, Details dazu folgen in Deep Dives im August.
10
EA FC 27: Alle Trailer im Überblick
Im Vorfeld des Releases veröffentlicht EA Sports traditionell zahlreiche Trailer zum neuen Game. Hier zeigen wir dir alle, die bisher veröffentlicht wurden:
Reveal Trailer
Gameplay Deep Dive
Karrieremodus Deep Dive
Ultimate Team Deep Dive
11
EA FC 27: Was ist noch unklar?
Viele Details zu EA FC 27 sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigt beziehungsweise fehlen noch: die vollständige Lizenzliste, genauere FUT-Features und der komplette Umfang von The Grounds. EA Sports wird diese in den kommenden Wochen in Pitchnotes vorstellen.
Bis zum offiziellen Release von EA FC 27 am 25. September 2026 halten wir dich hier mit allen Updates zum Game auf dem Laufenden. Schaue also regelmäßig vorbei und verpasse keine EA FC 27 News!
12
FAQ kompakt: Die wichtigsten Infos zu EA FC 27 im Überblick
EA FC 27 kompakt - All you need to know!