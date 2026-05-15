Forza Horizon 6: So verdienst du schnell Geld und Super-Wheelspins

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. In den vergangenen Jahren eignete er sich zudem umfangreiches Fachwissen im Bereich der Technologie und Gaming-Peripherie an. Bereits seit den 1990er Jahren berichtet er über die gesamte Gaming-Welt und arbeitet als Hardware-Redakteur. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Autos kosten Geld. Und das wird auch in Forza Horizon 6 irgendwann rar, wenngleich dich das Open-World-Rennspiel beim Zocken regelmäßig mit Credits, Super-Wheelspins oder Skillpunkten belohnt. Doch die Millionen, die sich im Lauf der Singleplayer-Karriere anhäufen, sind schneller weg als man gucken kann (also fast wie im wahren Leben). Wer die Häuser kauft oder sich mit einem Koenigsegg Jesko oder dem Cover-Car in Form des 2025 Toyota GR GT Prototype ausstatten will, nagt schneller am Hungertuch als es einem vielleicht lieb ist. In diesem Guide verraten wir dir, wie du in Forza Horizon 6 schnell Geld, Super-Wheelspins und Skillpunkte verdienst .

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Verstappen wird beim Langstreckenrennen vor neuen Herausforderungen stehen. © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

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01 Schwierigkeitsgrad raufdrehen – mehr Credits pro Rennen

Der erste Tipp klingt simpel... und er ist es auch. Aber: Er macht aber einen enormen Unterschied: Je höher dein eingestellter Schwierigkeitsgrad, desto höher der Credit-Multiplikator pro Rennen.

Wird's zu leicht: Mach's schwerer. © Xbox Game Studios / Phil Briel

Bis zu 125% mehr Credits sind drin, wenn du beispielsweise die Fahrhilfen deaktivierst und die KI-Stärke hochschraubst. Kombiniere das mit langen Strecken (Langstreckenrennen zahlen grundsätzlich mehr aus als kurze Sprints) und du wirst sehen, wie schnell sich dein virtuelles Bankkonto füllt. Beginne beispielsweise damit, die Ideallinie auszuschalten oder den Schaden zu aktivieren. Schraube den KI-Schwierigkeitsgrad etwas hoch.

Wichtig: Wähle einen Schwierigkeitsgrad, bei dem du noch gewinnen kannst. Ein letzter Platz bringt kaum etwas. Forza Horizon 6 fragt dich, wenn du die Rennen dominierst, regelmäßig, ob du den Schwierigkeitsgrad erhöhen willst. Das solltest du auch wirklich tun.

02 Schließe das Journal ab

Forza Horizon 6 bietet eine spannende Neuerung für alle, die das virtuelle Japan erkunden wollen. Oder... besser gesagt gleich zwei: das Journal. Im Spiel kannst du zwei Journal-Kategorien abschließen. Hier winken Boni und Freischaltungen für das Erkunden der Spielwelt, Foto-Aufgaben, Storymissionen und vieles mehr (Discover Japan) sowie für den Abschluss von Armband-Events, verschiedenen Rennen, Online-Matches und und und (Horizon Festival).

Forza Horizon 6 belohnt dich für die Erkundung Japans. © Xbox Game Studios / Phil Briel Auch für den Abschluss von Events winken Belohnungen. © Xbox Game Studios / Phil Briel

Die Rechnung ist sehr simpel: Schließe Aufgaben im Journal ab und du erhältst Bonuspunkte. Per Druck auf die "X"-Taste im Journal kannst du dann deine Belohnungen einstreichen, die von Credits über Autos bis hin zu neuen Kleidungsstücken reichen.

Geld verdienen, quasi nebenbei. Du musst halt nur daran denken, deine Boni auch abzuholen (was übrigens von überall aus in der Spielwelt funktioniert).

03 Kaufe. Keine. Autos. (Zumindest anfangs)

Der größte Fehler vieler Neulinge: Sie kaufen sich direkt zu Beginn teure Autos aus der Autoshow. Das kostet bares Geld, das du an anderer Stelle besser einsetzt.

Warum warten? Forza Horizon 6 wirft dir im Spielverlauf durch Wheelspins, Saisonaufgaben und Story-Events ständig neue Fahrzeuge zu. Denn auch in Forza Horizon 6 bekommst du regelmäßig neue Boliden... geschenkt! Gerade im Singleplayer passen sich die KI-Gegner:innen deinem Auto an, sodass du (mit Ausnahme der Final-Events) nahezu in jedem Wagen konkurrenzfähig bist.

Forza Horizon 6 offers 550 cars to drive © Xbox Game Studios

Stecke deine hart verdienten Credits lieber gezielt in Tuningteile oder Häuser. Die machen aus einem mittelmäßigen Startauto ein Rennstreckenmonster.

04 Skill-Punkte in Credits verwandeln

Skill-Punkte bekommst du in Forza Horizon 6 für alles, was Spaß macht: Driften, Springen, Zerstören, Offroad-Chaos. Geh einfach raus ins Gelände, kette Sprünge und Skills aneinander... und sieh zu, wie dein Skillpunkte-Konto in die Höhe schnellt.

Das Beste daran: Mit diesen Skill-Punkten kannst du deine Autos aufwerten. Jedes einzelne der über 550 Fahrzeuge verfügt über einen eigenen Talentbaum, der beispielsweise deine Modifikatoren für Skill-Ketten erhöht oder dir mal eben einen satten Geldbonus spendiert. Einfach so. Also: Regelmäßig die Skillpunkte ausgeben. Und das für jedes Auto, mit dem du in Japan unterwegs bist.

Hol dir Cash und einzigartige Belohnungen durch Skillpunkte. © Xbox Game Studios / Phil Briel

So geht's: Öffne das Fahrzeug-Menü, wechsel zum Reiter Autos und ruf das "Autobeherrschung"-Menü auf. Dort investierst du die gesammelten Punkte.

Profi-Tipp: Schau dir gezielt Autos an, deren Mastery-Bäume besonders viele Super-Wheelspins enthalten. Manche Fahrzeuge zahlen sich hier deutlich mehr aus als andere. Skill-Punkte eines Autos bleiben erhalten, auch wenn du das Fahrzeug verkaufst Du kannst sie jederzeit in dasselbe Modell reinvestieren.

05 Kaufe alle Häuser

Die Häuser in Forza Horizon 6 sind keine bloßen Schnellreise-Punkte oder Möglichkeiten, deine Autos zur Schau zu stellen. Jede der insgesamt acht Immobilien schaltet dauerhafte Boni frei – zum Beispiel einen täglichen Wheelspin einfach fürs Einloggen oder verdoppelt mal eben deine Skillpunkte für Fähigkeitenwertungen. Und das dauerhaft. Dies Boni solltest du also unbedingt mitnehmen.

Rallye, Straßenrennen, Driften, Drag... Forza Horizon 6 bietet eine Menge. © Xbox Game Studios / Phil Briel

Die Strategie: Ja, die meisten Häuser sind wirklich teuer. Aber der langfristige Nutzen, den die Investition früh im Spiel hat, schlägt das allemal. Investiere dein Geld anfangs also lieber in Häuser als in teure Schlitten. Wer früh in die richtige Immobilie investiert, bekommt über Monate hinweg passiv Wheelspins und Credits zurück. Erster Kauf: immer das Haus mit dem Daily-Wheelspin-Bonus.

06 Super-Wheelspins gezielt auslösen

Über die Wheelspins und Super-Wheelspins haben wir bereits gesprochen. Sie sind eine exzellente Möglichkeit, in Forza Horizon 6 schnell Geld zu verdienen. Neben der Option diese Mechanik durch Immobilien oder die Autobeherrschung zu bekommen, kannst du sie auch gezielt auslösen.

Doch zunächst die Basics für alle Horrizon-Neulinge: Wheelspins und Super-Wheelspins lassen sich jederzeit über das Pause-Menü aktivieren. Wie in einer Slot-Machine aus einem Casino sicherst du dir dann per Tastendruck einen von drei Preisen (normaler Wheelspin) oder gleich drei Preise (Super-Wheelspin). Das können neue Autos, freshe Outfits oder eben fette Geldboni in sechs- oder siebenstelliger Höhe sein.

Wheelspins und Super Wheelspins sind immer willkommen. © Xbox Game Studios / Phil Briel

Es gibt drei Möglichkeiten, schneller an Super-Wheelspins zu kommen:

PR-Stunts abschließen: Speed-Zones, Danger Signs und Drift-Zones schalten früh im Spiel Super-Wheelspins frei. Wer die Map systematisch abfährt und alle PR-Stunts auf drei Sterne bringt, sammelt einen soliden Vorrat. Level aufsteigen: Dein Fahrer-Level steigt für jede Aktivität im Spiel, die du absolvierst. Selbst fürs schnelle Fahren auf der Autobahn. Mit jedem Rang-Aufstieg gibt es Wheelspins, regelmäßig auch Super-Wheelspins. Autobeherrschung investieren: Wie in Tipp 3 beschrieben: Die Mastery-Bäume der richtigen Fahrzeuge enthalten mehrere Super-Wheelspins auf einmal.

07 Grinde den Colossus

Wer sich in der Horizon-Karriere nach oben arbeitet, landet irgendwann im finalen Gebiet und schaltet damit die Final-Events frei, die Serienveteranen bereits aus den Vorgängern kennen. Auch in Forza Horizon 6 gibt es wieder den "Colossus" als eine der schnellsten Möglichkeiten, Geld zu verdienen.

(Ja, es gibt noch mehr lange Events mit noch höheren Gewinnen, aber der Colossus ist das leichteste der Final-Events in Forza Horizon 6.)

Vollgas auf der Autobahn © Xbox Game Studios / Phil Briel

Der Colossus ist ein seeeehr langes Rennen, das dich auf den Autobahnen einmal rund um die Karte führt. In Rennwagen der S2-Klasse und mit Geschwindigkeiten von 450 km/h und mehr. Es dauert ungefähr 11-15 Minuten, belohnt sich für die harte Arbeit mit jeder Menge Erfahrungspunkte, die du dann wieder direkt in Credits ummünzen kannst. Dieses Rennen kannst du, wie alle Events in Forza Horizon 6, so oft wiederholen, wie du möchtest und so schnell Geld und XP farmen.

Tipp: Um erfolgreich zu sein, benötigst du ein Hypercar mit einer Geschwindigkeitswertung von 10/10 wie beispielsweide den Koenigsegg Jesko. Tune es dann auf die maximale S2-Wertung (900), um deine Siegchancen zu maximieren. Wenn du merkst, dass du mit gewaltigem Abstand gewinnst, erhöhe ruhig den Schwierigkeitsgrad um noch mehr rauszuholen.