Forza Horizon 6: Die 5 besten Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. In den vergangenen Jahren eignete er sich zudem umfangreiches Fachwissen im Bereich der Technologie und Gaming-Peripherie an. Bereits seit den 1990er Jahren berichtet er über die gesamte Gaming-Welt. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Ein frisches Setting als Fan-Favorit, neue Rennerlebnisse, verbesserter Lenkrad-Support und eine Technik, die ihresgleichen sucht: Mit Forza Horizon 6 liefert Playground Games den bislang ambitioniertesten Ableger der Open-World-Rennspielreihe ab . Im Vergleich zu Forza Horizon 5 wartet Teil Sechs mit vielen Neuerungen und Verbesserungen auf: Hier lest ihr, was Forza Horizon 6 besser macht.

01 Die Open-World: Japan ist größer, dichter und vertikaler

Mit Forza Horizon 5 setzte Playground Games auf die endlose Weite Mexikos. Ein imposantes Setting, das viel Raum bot. Gleichzeitig aber viele Areale auch etwas leer ließ. Forza Horizon 6 geht einen anderen Weg: statt weiter Landschaften setzt Japan als neues Szenario auf Tiefe, Dichte und Kontraste . Die offene Spielwelt vereint auf engstem Raum und in neun abwechslungsrechen Biomen neonbeleuchtete Großstadtschluchten, enge Bergpässe, weitläufige Reisfelder, altertmliche Tempel, Küstenstraßen und schneebedeckte Berge rund um den ikonischen Mount Fuji. Abwechslung pur und das nicht nur aus optischer Sicht, sondern auch spielerisch.

Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios Forza Horizon 5 im Test: So gut ist das Open-World-Rennspiel © Xbox Game Studios

Tokio in Forza Horizon 6 ist dabei fünfmal so groß wie jede bisherige Horizon-Stadt. Stadtteile wie Ginza, Shibuya und Akihabara wurden liebevoll rekonstruiert, komplett mit mehrstöckigen Highways, engen Altstadtgassen und Kreuzungen, die aus einem japanischen Actionfilm stammen könnten. Die neue Vertikalität ist dabei ein zentrales Design-Element: Ihr rast nicht nur durch flaches Land, sondern über Hochstraßen, unter Brücken hindurch, durch Tunnel und hoch in die Berge.

Die Open World fällt vielseitiger aus als je zuvor. © Xbox Game Studios

Besonders clever ist die neue Fog of War-Mechanik auf der Karte. Anders als in früheren Teilen, wo ihr von Anfang an die gesamte Welt mit all ihren Markern und Symbolen überblicken konntet, beginnt die Karte im neuen Ableger im Verborgenen. Ihr müsst Gebiete aktiv befahren und erkunden, um sie freizuschalten.

Die vollständige Forza Horizon 6 Map © Playground Games

Das klingt nach einem kleinen Detail, verändert aber das Spielgefühl enorm: Aus einer UI-gesteuerten Checkliste wird eine echte Entdeckungsreise. Das motorisierte Abenteuer ruft und wird euch mit Hunderten von Events, befahrbaren Straßen und versteckten Geheimnissen sehr lange an den Bildschirm fesseln.

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Big in Japan: Unsere Show ' Nippon Dorifuto ' liefert einen einzigartigen Einblick in die japanische Drift-Kultur.

3 Min Ebisu-Strecke Die Ebisu-Strecke ist der ultimative Ort, um die Driftfähigkeiten in der Formula DRIFT Japan 2017 Serie zu testen.

Forza Horizon 6 vs Forza Horizon 5 im Vergleich

Kategorie Forza Horizon 6 Forza Horizon 5 Erscheinungsjahr 2026 2021 Setting Japan Mexiko Kartengröße Etwa 25 % größer als Teil 5 Rund 110 km² Größte Stadt Tokio (etwa 5x größer als Guanajuato) Guanajuato Fahrzeuge zum Launch 550 504 (heute: 900+) Lenkrad-Support Vollständig; bis 540° Rotation Rudimentär, schwaches FFB Tuning Erweiterte Body Kits, Forza Aero, Decals, Leistungstuning und mehr Lackierungen, Leistungstuning, einfache Body Kits Progression Überarbeitetes Wristband-System + Collection Journal Wristband-System, Accolades

02 Nahtlose Rennerlebnisse direkt in der Open World

Eines der größten Kritikpunkte an Forza Horizon 5 war die künstliche Trennung zwischen freiem Fahren und organisierten Rennen. Ihr wolltet schnell ein Drag Race? Menü aufrufen, Strecke wählen, laden, fahren, laden, zurück in die Open World. Diese Unterbrechung gehört in Forza Horizon 6 nun weitestgehend der Vergangenheit an.

Forza Horizon 6 wird das wohl heißeste Rennspiel 2026 © Xbox Game Studios

Playground Games hat Rennen, Time Attacks und Events direkt und nahtlos in die Open World eingebettet . Ihr fahrt an einem Time Attack Circuit vorbei und der Countdown beginnt automatisch, kein Ladescreen, kein Menü. Am Ende der Strecke seht ihr eure Zeit direkt neben den Bestzeiten echter Spieler:innen aus aller Welt. Dasselbe gilt für Drag Meets, bei denen bis zu 12 Spieler:innen gleichzeitig auf breiten Stadtstraßen gegeneinander antreten können.

Das Herzstück dieser neuen Rennkultur sind aber zweifellos die Touge Battles: Inspiriert von der legendären japanischen Drift Battles tragt ihr nächtliche Duelle auf engen, kurvenreichen Gebirgspässen aus. Immer mit dem Kombo-Zähler und Highscore in der Hinterhand. Hier geht's um Style, Kontrolle und die Wahl der perfekten Linie.

Das zeigt deutlich, welchen Stellenwert die Darstellung der japanischen Autokultur in Forza Horizon 6 einnimmt. Und auch, wenn die von uns gespielte Preview-Fassung Touge Battles und den Multiplayer noch vermissen ließ: Der Flow im Gameplay war schon jetzt eine absolute Hausnummer und die Versprechungen des Entwicklerteams machen umso mehr Lust auf das finale Game.

03 Lenkrad-Support in Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 bietet endlich einen umfangreichen Support für Lenkräder und Sm-Racing-Rigs. Das ist der Punkt, der die Sim-Racing-Community weltweit aufhorchen lässt und das zu Recht. Forza Horizon 5 war zwar mit einem Lenkrad spielbar, aber nie wirklich überzeugend. Das Force Feedback fühlte sich etwas leblos an, die Fahrphysik war klar auf den Gamepad-Einsatz ausgelegt und die Cockpit-Ansicht offenbarte bei jedem Lenkeinschlag eine merkwürdig starre Animation der Hände.

Im Norden kämpft ihr euch durch tiefen Schnee. © Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 adressiert das mit einem komplett überarbeiteten Lenksystem. Erstmals unterstützt die Reihe bis zu 540 Grad Lenkradrotation mit entsprechend angepassten Cockpit-Animationen. Das bedeutet: Wenn ihr euer Lenkrad in einer engen Haarnadelkurve einschlagt, dreht sich das virtuelle Steuer im Spiel proportional mit, was für ein realistischeres Spielgefühl sorgt. Besonders auf engen Touge-Pässen, wo jeder Millimeter Lenkwinkel entscheidend ist, macht diese Neuerung einen enormen Unterschied.

Die Fahrphysik selbst wurde laut grundlegend überarbeitet, um Lenkräder als vollwertiges Eingabegerät zu behandeln, nicht als nachträglichen Zusatz. Wer also zu Hause ein Setup stehen hat, darf sich freuen: Forza Horizon 6 wird das erste Horizon-Spiel sein, bei dem ihr das Lenkrad bedenkenlos aus der Ecke holen könnt.

04 Mehr Tuning- und Customization

Die Tuning-Kultur ist ein fester Bestandteil der japanischen Autoszene und wird in Forza Horizon 6 erfreulicherweise würdig zelebriert. Tuning und Individualisierung waren schon immer eine Stärke der Horizon-Reihe. Doch der neue Japan-Ableger baut dieses System weiter aus und fügt dabei einige Features hinzu, auf die die Community seit Jahren gewartet hat.

Der Toyota 2025 GR GT Prototype ist ein absolutes Biest. © Xbox Game Studios

Neu sind umfangreiche Body-Kit-Optionen und vollständig überarbeitete Aerodynamik-Anpassungen , die sowohl visuell als spielerisch spürbare Auswirkungen nach sich ziehen. Erstmals lassen sich außerdem Fensterscheiben mit eigenen Decals (Aufklebern) versehen. Ein Feature, auf das die Community seit Jahren wartet. Wer bisher frustriert war, dass die Scheiben stets als blinde Flecken im eigenen Lackdesign blieben, bekommt jetzt volle kreative Kontrolle.

Besonders clever sind die neuen Aftermarket Cars: Während ihr durch das virtuelle Japan fahrt, tauchen zeitlich begrenzte Kaufangebote für seltene, bereits aufgemotzte Fahrzeuge direkt in der Open World auf. Ihr entdeckt einen getunten Nissan Skyline GT-R am Fuße eines Touge-Passes? Kauft ihn direkt vor Ort, steigt ein und tretet sofort damit an. Das fühlt sich organisch an, wirkt sich positiv auf den Spielfluss auf und... macht deutlich mehr Spaß als nur einen statischen Händler-Katalog zu durchblättern.

Das virtuelle Tokio fällt unglaublich detailverliebt aus © Xbox Game Studios

Dazu kommen die überarbeiteten Forza Edition Cars . Spezialversionen bekannter Fahrzeuge mit extremen, teils absurden Modifikationen, die in dieser Form weit über alles hinausgehen, was Foza Horizon 5 geboten hat. Diese Fahrzeuge sind nicht nur mächtige Werkzeuge auf der Strecke (Bonus-Perks inklusive), sondern auch visuelle Statements.

05 Journal, Garagen und ein eigenes Bergtal

Die Erkundung der offenen Welt war schon immer ein Kern-Element der Forza Horizon-Reihe. Forza Horizon 6 hebt diese mit dem Collection Journal aber auf ein ganz neues Level.

Forza Horizon 6 orientiert sich an den Ursprüngen der Reihe © Xbox Game Studios

Das Collection Journal funktioniert wie ein digitales Reisetagebuch für Autofans. Ihr fotografiert ikonische Sehenswürdigkeiten Japans, sammelt versteckte Maskottchen in jeder Region der Open World und haltet persönliche Meilensteine fest. Das klingt zunächst nach einem öden Sammelsystem, ist aber tief in die Spielprogression eingebettet. Wer Japan aktiv erkundet, füllt das Journal und schaltet neue Fahrzeuge, Events und Sammlerstücke frei . Erkundung wird damit zur Kernmechanik, nicht zur nervigen Nebenbeschäftigung.

Parallel dazu führt Foza Horizon 6 ein vollständig anpassbares Garagen-System ein. Jedes Haus, das ihr im Spiel kauft, hat eine eigene Garage, die ihr mit Möbeln, Lichtinstallationen, Wanddekoration und Objekten nach eurem Geschmack einrichten könnt. Wollt ihr eine realistische japanische Werkstatt mit Neon-Schriften an den Wänden? Kein Problem. Lieber ein futuristisches Geheimversteck im Stil eines Anime? Auch das ist möglich. Das Herzstück ist die exklusive Valley Estate : ein ganzes Bergtal, das ihr im Stil einer Mini-Open-World frei bebaut und gestaltet. Mit optionalen Rennstrecken, Tempeln und... wonach auch immer euch der Sinn steht.

Technisch ist Forza Horizon 6 eine Offenbarung. © Xbox Game Studios

Diese Features rücken Forza Horizon 6 näher an ein soziales, lebendiges Lifestyle-Erlebnis, was dem Rennspiel eine ganz neue Nuance hinzufügt, die weit über klassische Rennen hinausgeht. Gerade für die begeisterte Community, die Motorsport als Kultur und nicht nur als Sport begreift, ist das ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung.

06 Fazit: Forza Horizon 6 vs Forza Horizon 5

Forza Horizon 6 ist ist weit mehr als einfach nur "mehr vom Gleichen in einer neuen Umgebung". Es ist eine Neuinterpretation dessen, was ein Open-World-Rennspiel leisten kann. Japan als Schauplatz war die richtige Entscheidung: kein anderes Land vereint auf so engem Raum so viele verschiedene Fahrerlebnisse, so viel Autokultur und so viel visuelle Vielfalt. Playground Games hat diese Bühne genutzt, um das Fundament der Reihe in fast jedem Bereich zu verbessern.

Egal ob im Fahrverhalten, den abwechslungsreichen Nebenaufgaben, den Tuning-Möglichkeiten oder dem Lenkrad-Support.

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 für Xbox Series X/S, sowie PC und ist ab Tag eins im Xbox Game Pass enthalten. Wer Japan, JDM-Kultur und echte Automobilkultur liebt, sollte diesen Termin schon jetzt rot im Kalender markieren.