Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Banküberfälle, Verfolgungsjagden, Chaos in Vice City. Aber manchmal muss man auch einfach abschalten und die Seele baumeln lassen. Das Angeln in GTA 6 ist überraschend tief, fordert Fingerspitzengefühl und pusht dauerhaft Jasons Fokus. Außerdem kannst du damit deinem besten Kumpel Cal eins auswischen. In diesem Guide erfährst du, wie du die Angelrute ausrüstest, welche Köder du brauchst, wie das Minispiel funktioniert und wo in Leonida die richtig dicken Brocken schwimmen.

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01 Ab wann kannst du in GTA 6 angeln?

Gute Nachricht für alle Ungeduldigen: sofort. Anders als in Red Dead Redemption 2 musst du dich nicht erst durch die Story ackern. Sobald du Jason frei steuern kannst, darfst du die Schnur auswerfen. Eine Angellizenz brauchst du in Leonida übrigens nicht. Bürokratie ist hier offenbar nur was für Banken.

Leonida ist ein wahres Paradies für Angelfans. © Rockstar Games

Den ersten Kontakt mit dem Hobby hast du schon in der Mission „Angeltour“ , wenn du Jasons Zuhause erkundest. Richtig eingeführt wirst du dann in Kapitel 1 in der Mission „Neujustierung“ , in der du mit Cal rausfährst und die Grundlagen lernst. Spoiler: Die sitzen nach zwei, drei Würfen.

Angeln ist eine optionale Aktivität in GTA 6, zählt aber für die 100-Prozent-Komplettierung. Du verpasst also nichts, wenn du erst nach der Story loslegst. Nur jede Menge Entspannung nach dem harten Gangster-Alltag.

02 Angelrute in GTA 6 ausrüsten

Suchen musst du die Angelrute in GTA 6 eigentlich gar nicht. Sie steckt von Anfang an in deinem Inventar, im selben Slot wie Fernglas und Taschenlampe. Zum Ausrüsten hältst du L1 (Xbox: LB), um das Waffenrad zu öffnen, und markierst den Slot direkt unter den Fäusten. Mit L2/R2 (LT/RT) schaltest du zur Angelrute durch und lässt L1 wieder los. Fertig, du bist offiziell Angler. Petri Heil!

Jeder Fisch in GTA 6 hat seine eigenen Vorlieben in Bezug auf den Köder. © Rockstar Games

Zusätzlich liegen Ruten auf Booten, an Stegen und in der Nähe von Angelspots herum. Auf Jasons Boot am Steg hinter seinem Haus in Key Lento sind dauerhaft welche verstaut. Praktisch, wenn du ohnehin mit dem Boot raus willst. Und: Findest du eine Angelroute in der offenen Welt, deutet das oftmals auf einen guten Angelplatz hin.

Fundort: immer im Inventar, zusätzlich auf Booten, Stegen und an Angelspots

Kosten: keine

Ausrüsten: L1/LB halten, Slot unter den Fäusten markieren, mit L2/R2 bzw. LT/RT zur Rute wechseln

Lizenz nötig: nein

03 So funktionieren die Angelköder in GTA 6

Ohne den richtigen Köder beißt in GTA 6 nichts, was der Rede wert wäre. Jeder Fisch hat seine Vorlieben, und wer alle Arten fangen will, muss nach und nach sein Köder-Arsenal ausbauen. Zum Start steckt ein kleiner Salzwasserköder in deiner Ausrüstung. Die Grundregel: Salzwasser an Stegen und an der Küste, Süßwasser in Seen und Flüssen. Wer mit dem Salzwasserköder im See nach Hecht angelt, kann lange warten.

Die Größe entscheidet über die Beute. Kleine Köder locken kleine Fische, mittelgroße bringen Arten wie den Rotfeuerfisch, große Köder sind Pflicht für Trophäenfische wie den Gelbflossen-Thun. Seltene Arten ignorieren Standardköder sogar komplett und wollen Spezialköder.

Chuck's Tackle & Shot ist die erste Anlaufstelle für Angler:innen. © Rockstar Games

Mittlere und große Köder kaufst du bei Chuck's Tackle & Shot . Den Laden kennst du schon aus der Mission „Gear Up“: Es ist das Ammu-Nation in Key Lento, die Köder liegen auf der linken Seite im Laden. Auch andere Ammu-Nation-Filialen mit Outdoor-Sortiment führen Köder. Hast du mehr als einen dabei, wechselst du mit dem Steuerkreuz links und rechts durch, während du die Rute in der Hand hältst. Welcher Fisch auf welchen Köder steht und wo du Nachschub bekommst, verrät dir übrigens das Angelmagazin im Schuppen unter Jasons Haus.

Übrigens: Die Tierwelt von GTA 6 besticht durch einen beeindruckenden Artenreichtum. Mehr dazu findest du in unserem Übersichtsartikel .

04 Steuerung: So funktioniert das Angel-Minispiel

Hier trennt sich der Hobbyangler vom Leonida-Legendenstatus. Das Angel-Minispiel in GTA 6 ist kein stumpfes Tastendrücken, sondern verlangt Timing und Geduld . Der Ablauf in fünf Schritten:

Fische finden: Drück beide Sticks (L3 + R3), um den Focus-Modus zu aktivieren. Leuchtende Flecken im Wasser verraten dir, wo Fische schwimmen. Genau dort willst du hin. Auswerfen: Halte L2 gedrückt, um zu zielen und zwar während des gesamten Fangs. Richte die Bildschirmmitte auf den Fisch, zieh mit R2 aus und lass los. Je länger du hältst, desto weiter fliegt der Köder. Wirf am besten knapp hinter die Fische und hol den Köder durch den Schwarm zurück. Locken: Dreh den rechten Stick langsam. Wer kurbelt wie beim Turbo-Boost, zieht den Köder an den Fischen vorbei, bevor die überhaupt reagieren. Anhaken: Die Fische in Leonida sind fiese kleine Trickser. Das erste leichte Rumpeln im Controller ist meist nur ein Knabbern, also nicht reagieren. Erst wenn es richtig kräftig vibriert und der Hinweis „Hook Fish“ aufleuchtet, schlägst du mit R2 an. Zu früh, und der Fisch ist weg. Drillen und Einholen: Jetzt kämpft der Fisch. Drück den linken Stick entgegen seiner Schwimmrichtung, um ihn zu ermüden, aber steuere nicht zu stark nach links oder rechts. Sobald das heftige Rumpeln nachlässt, ist er müde, und du kurbelst den rechten Stick schnell. Legt er nochmal einen Sprint hin, wieder gegenhalten, dann weiterkurbeln. Irgendwann greift Jason automatisch zu und zieht den Fang aus dem Wasser.

Das Angeln erfordert Geduld und Planung. © Rockstar Games

Aktion PS5 Xbox Series X/S Köder wechseln Steuerkreuz links/rechts Steuerkreuz links/rechts Focus (Fische anzeigen) L3 + R3 LS + RS Zielen/Rute halten L2 halten LT halten Auswerfen R2 halten und loslassen RT halten und loslassen Köder einholen rechter Stick langsam drehen rechter Stick langsam drehen Anhaken R2 RT Gegenhalten linker Stick linker Stick Neu auswerfen Kreis B Foto für Cal Kreuz A

Kleiner Rettungsanker, falls dir das Kurbeln mit dem Stick ständig Fische kostet: Unter Einstellungen > Gameplay > Angeln kannst du das Einholen auf Halten, Tippen oder Stickziehen umstellen. Die Tipp-Variante ist deutlich entspannter für die Daumen. Landet dein Köder im leeren Wasser, setzt du den Wurf mit Kreis (B) zurück. Und wenn am Haken ein Fisch hängt, auf den du keine Lust hast, kappst du einfach die Schnur.

05 Die besten Angelplätze in Leonida

Angeln in GTA 6 © Rockstar Games

Grundsätzlich kannst du in der Welt von Grand Theft Auto VI überall angeln, wo du eine Schnur ins Wasser bekommst. Direkt an Jasons Steg schwimmen die Fische dir quasi vor die Füße, das klappt sogar nachts. Für die dicken Brocken lohnt sich aber die Fahrt aufs Meer. Nimm das Boot am Steg oder leih dir eins. Sagen wir... unbürokratisch. Motor aus, mit Dreieck (Y) aus der Kabine steigen und vom Bootsrand die Angelrute auswerfen. Je tiefer das Wasser und je weiter weg vom Ufer, desto größer und zahlreicher die Fische.

Richtig spannend wird es an den markierten Angelspots. Dort tummeln sich seltenere Arten, darunter einige der besten Fische im Spiel. Neue Spots tauchen auf der Karte auf, während du Leonida erkundest, einige schickt dir Cal per Nachricht als lila Kreis.

Eine echte Abkürzung gibt's gleich zu Beginn: Im Erdgeschoss des Schuppens unter Jasons Haus liegt das Angelmagazin „Off the Hook“ . Lies es, und auf deiner Karte erscheinen Angelplätze, darunter der Great Barracuda Spot. Hier lohnt sich der große Salzwasserköder.

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Hier einige der besten Angelspots, die Leonida zu bieten hat:

Lake Leonida

Gewässer: einer der saubersten Seen des Countys

Zielfische: Süßwasserarten, seltene Fische

Köder: Süßwasserköder, für Raritäten Spezialköder

Key Lento

Lage: östlich von Key Lento, kühle Verstecke

Zielfische: kräftige Barrakudas

Köder: große Köder für Raubfische

Belpoint

Lage: südlich, tiefes Wasser

Zielfische: Gelbflossen-Thun (Trophäenfisch)

Köder: großer Salzwasserköder

Goose Key

Lage: Riffe im Südwesten, auf der Meerseite jenseits der Untiefen

Zielfische: Goldmakrele (Mahi-Mahi)

Köder: Salzwasser-Ausrüstung für die Hochsee

Draper Island

Lage: direkt unter der Draper-Island-Brücke

Zielfische: Tarpune

Köder: Köder für Küsten- und Brückengewässer

Wer Lust auf Natur statt Palmen hat: Auch der Mount Kalaga National Park im Norden ist als Gebiet zum Angeln und Jagen ausgewiesen.

06 Behalten, zurückwerfen, verkaufen? Das passiert mit deinem Fang

Hast du einen Fisch an Land gezogen, zeigt dir das Spiel Art, Gewicht und deinen bisherigen Rekord für diese Spezies an. Danach geht der Fisch zurück ins Wasser, oder du behältst ihn, wenn das Spiel dir die Option anbietet. In der Mission „Neujustierung“ ist die Sache klar: Du musst einen Fisch behalten, sonst bleibt der Teller beim Abendessen leer.

Jetzt die Nachricht, die alle Hustler unter euch schmerzt: Mit Angeln verdienst du keinen Cent . Einen Fischhändler gibt es nicht, Rockstar hat das Angeln bewusst als Freizeitbeschäftigung angelegt. Wer mit der Natur Geld machen will, geht jagen.

Komplett umsonst ist das Angeln trotzdem nicht. Jeder gelandete Fisch steigert Jasons Focus-Wert um etwa 10 Prozent. Und anders als bei Kraft und Ausdauer bleiben diese Fortschritte dauerhaft erhalten. Verlorene oder abgeschnittene Fische zählen allerdings nicht. Deine Bestmarken und die Gesamtzahl deiner Fänge findest du im Pausenmenü unter Fortschritt > Tiere > Angeln.

07 Cal schlagen: So holst du die Trophäe Baited My Tackle

Cal Hampton and Jason Duval are best friends in GTA 6 © Rockstar Games

Cal hält sich für den König der Gewässer und genau das darfst du ihm gerne austreiben. Im Laufe von Kapitel 1, rund um die Mission „Lucias Freilassung“, schickt er dir ein Foto seines Fangs samt Kampfansage. Damit startet die Herausforderung „Catch a Bigger Fish“.

Öffne die Nachricht und setz den Stoplight Parrotfish Spot als Ziel. Er erscheint als lila Kreis draußen auf dem Wasser, also schnapp dir das Boot an Jasons Steg. Deine Aufgabe: einen Stoplight Parrotfish (Signal-Papageifisch) über 2 Pfund an Land ziehen, das sind rund 0,91 Kilo. Dafür reicht der kleine Salzwasserköder aus der Startausstattung. Wirf innerhalb des Kreises aus und schmeiß alles unter 2 Pfund direkt zurück. Hast du den passenden Brocken, drückst du Kreuz (A) für ein schnelles Foto, das automatisch bei Cal landet. Direkt danach ploppt die Trophäe Baited My Tackle auf.

08 GTA 6: Profi-Tipps für dicke Fische

Leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern. Das gilt auch für das Angeln in GTA 6. Also gibt es jetzt ein paar Profi-Tipps, mit denen du zum absoluten Angelprofi wirst:

Langsam ist das neue Schnell: Der häufigste Anfängerfehler ist zu hektisches Einholen. Lass den Köder gemütlich durchs Wasser gleiten, dann beißt auch was.

Erstes Rumpeln ignorieren: Das Knabbern des Fischs ist ein Test. Wer beim ersten Zucken anschlägt, angelt ins Leere. In der Ruhe liegt die Kraft.

Focus first: Wirf nicht blind ins Blaue. Ein kurzer Blick mit L3 + R3 zeigt dir, wo sich der Schwarm tummelt und spart dir jede Menge Leerwürfe.

Köder an den Fisch anpassen: Ein Gelbflossen-Thun lacht über deinen Mini-Köder. Bevor du Belpoint oder den Great Barracuda Spot ansteuerst, kurz bei Chuck vorbeischauen und große Köder einpacken. Beißt ein Fisch partout nicht, ist fast immer der Köder schuld.

Wetter und Uhrzeit im Blick behalten: Bei richtig mieser Wetterlage oder zur falschen Tageszeit bleiben die Bisse aus. Am Steg vor Jasons Haus funktioniert das Angeln aber auch nachts zuverlässig.

Magazin nicht vergessen: Das „Off the Hook“-Heft im Schuppen kostet dich zwei Minuten und schaltet dir direkt mehrere Spots frei. Lies es am besten noch in Kapitel 1.

Angeln als Focus-Training: Du willst Jasons Fokuswert pushen? Ein entspannter Abend am Steg bringt pro Fisch Fortschritt und der bleibt dauerhaft. Fitnessstudio für die Nerven, sozusagen.