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GTA 6 Trophäen & Achievements im Überblick
Über den Autor
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GTA 6 Trophäen & Erfolge: Die Übersicht
- Anzahl: 55 (nur Einzelspieler)
- Verteilung (PS5): 1x Platin, 2x Gold, 6x Silber, 46x Bronze
- Verteilung (Xbox): 55 Erfolge, 1.000 Gamerscore
- Geheime Trophäen: 28
- Online-Trophäen: keine
- Schwierigkeit: ca. 4 von 10
- Zeit bis Platin: ca. 200 Stunden
- Verpassbar potenziell: 1 („Positive Einstellung“)
- Wichtig:GTA-6-Cheats deaktivieren Trophäen und Speichern
GTA 6 Platin & 100 %: So viel Arbeit wartet auf dich
Trophäe
Original
Stufe
So schaltest du sie frei
Vice Got a Price!
Vice Got a Price!
Platin
Alle anderen Trophäen sammeln
A Long Road
A Long Road
Gold
Spiel zu 100 % abschließen (interne Checkliste)
Gibt es verpassbare Trophäen?
GTA 6 Story-Trophäen
Trophäe
Original
Stufe
So schaltest du sie frei
Just Like Paradise
Just Like Paradise
Bronze
Mission „Angeltour“ abschließen
Paradise Lost
Paradise Lost
Bronze
Kapitel 1 abschließen
Tn, Ärsche & Drogengeld
Ts, Ass & Drug Money
Bronze
Kapitel 2 abschließen
Vice City, Baby!
Vice City, Baby!
Bronze
Kapitel 3 abschließen
Die Welt gehört uns, Ma
Top of the World, Ma
Bronze
Kapitel 4 abschließen
Du musst wissen, wann du abspringen musst
You Gotta Know When to Get Off
Gold
Letzte Mission abschließen
Volles Vertrauen
Trust
Bronze
Mission „Frühstück to go“ abschließen
Sprenge die Bank
Break the Bank
Bronze
Mission „Der Kartellüberfall“ abschließen
Familienangelegenheiten
Family Matters
Bronze
Mission „Kinderspiel“ abschließen
DWNFALL
DWNFALL
Bronze
Mission „Headliners“ abschließen
Hi-Jacked
Hi-Jacked
Bronze
Mission „VCIA-Showdown“ abschließen
Der Schneesturm
Snow Storm
Bronze
Mission „Operation: Savage Glory“ abschließen
GTA 6: Fremde & Freaks
Trophäe
Original
Stufe
So schaltest du sie frei
Fremde & Freaks
Strangers & Freaks
Silber
Acht Missionsstränge für Fremde abschließen
Der Weg zur Besserung
Road to Rehabilitation
Bronze
Letzte Mission für Andy abschließen
Das war kein Bootsunfall
This Was No Boat Accident
Bronze
Letzte Mission für Kenton abschließen
Der letzte Biker
The Lone Rider
Bronze
Letzte Mission für Billy abschließen
Angebot & Nachfrage
Supply & Demand
Bronze
Letzte Mission für Randy abschließen
Spin On This!
Spin On This!
Bronze
Letzte Mission für Tyrone abschließen
Trophäen und Erfolge für Nebenaktivitäten
Trophäe
Original
Stufe
So schaltest du sie frei
Cunning Stunts
Cunning Stunts
Silber
250 Stunts absolvieren
Der Scharfschütze
The Shootist
Silber
Gold in allen Schießstand-Herausforderungen
Finger weg von meinem Deck
Don't Touch My Deck
Silber
Drei Sammelkarten-Sets vervollständigen
Du WAiNKer!
You WAiNKer!
Silber
An 100 Orten die WAiNK-Funktion nutzen
Von allem etwas
Master of None
Bronze
Jede Aktivitätsart mindestens einmal ausprobieren
Top Fun
Top Fun
Bronze
Ein „Top Fun“-Drohnenrennen an jedem Standort gewinnen
Cash, nicht Kudos
Earn Cash, Not Kudos
Bronze
20 verschiedene Rennen gewinnen
Aalflüsterer
Baited My Tackle
Bronze
Cal in einer Angel-Herausforderung schlagen
Joystickakrobat
Stick Fiddler
Bronze
Ein Arcade-Spiel im Spiel durchspielen
Positive Einstellung
Positive Mental Attitude
Bronze
An allen Meditationsorten meditieren
Freiwild
Fair Game
Bronze
Ein einzigartiges Tier für Bret jagen
Noch eine Sache
One Last Thing
Bronze
50 Herausforderungen abschließen
Der Goodtime State
The Goodtime State
Bronze
Ganz Leonida erkunden
Am Anfang …
In The Beginning...
Bronze
Einen Cocktail mit Ausblick am Ocean Beach genießen
Lass uns bowlen gehen
Let's Go Bowling
Bronze
Auf der Bowlingbahn von Kolt & Associates durchziehen
Strike
Ten Pin
Bronze
Jemanden per Nahkampf-Drive-by umhauen
Verbrechen & Kampf
Trophäe
Original
Stufe
So schaltest du sie frei
Maximale Abhebung
Maximum Withdrawal
Silber
Fünf Banktresore ausrauben und entkommen
Hot Together
Hot Together
Bronze
Mit deinem Partner einer Vier-Sterne-Fahndung entkommen
Frustshoppen
Retail Therapy
Bronze
Mit Partner drei Läden in Folge ausrauben, ohne die Fahndung zu verlieren
Revolverheld
Gunslinger
Bronze
Fünf Gegner in einer einzigen Combat-Focus-Aktivierung ausschalten
Diebische Elster
Sneakthief
Bronze
Einen Juwelier unentdeckt ausrauben
Eine klassische Blitzaktion
A Classic Blitz Play
Bronze
Einen Geldtransporter ausrauben und entkommen
Schädlingsbekämpfung
Pest Control
Bronze
Von jeder Gang einen illegalen Betrieb ausrauben
Catch Me If You Can
Catch Me If You Can
Bronze
Einen „unplanmäßigen Abflug“ am VCIA hinlegen
Capital Offense
Capital Offense
Bronze
Mit einem Fahrzeug aus einem Autohaus-Showroom ausbrechen
Panzer-Challenge
Challenging Tank
Bronze
Bedingung unklar, die Beschreibung ist ein Gag über Rhino-Panzer
Geld, Autos & Immobilien
Trophäe
Original
Stufe
So schaltest du sie frei
Von 0 auf 100
Whip It Good
Bronze
100 verschiedene Fahrzeuge entdecken
Kleinvieh macht auch Mist
Dime on the Dollar
Bronze
250.000 Dollar an markierten Scheinen über Kontakte waschen
Gönn dir
Treat Yo Self
Bronze
100.000 Dollar in Geschäften ausgeben
Little Boxes
Little Boxes
Bronze
Alle Garagen-Immobilien kaufen
Kommt sofort, Bro
On the Spot
Bronze
Zehn Fahrzeuge in der Scooter-Bros-App registrieren
Die rätselhaften Trophäen & Erfolge in GTA 6
Trophäe
Original
Stufe
Hinweis
Persönliche Bestleistung
Personal Best
Bronze
Vage Anspielung auf eine Partnerschaft
Taten sagen mehr als Worte
Actions Speak Louder
Bronze
Optional, Beschreibung deutet nur an, dass es machbar ist
Weil's dumm gelaufen ist
Bad Luck, I Guess
Bronze
Hinweis, es beim zweiten Versuch besser zu machen
Die Wahrheit ist da draußen
The Truth Is Out There
Bronze
Kryptisch, Mystery-Fans dürfen jubeln
So holst du die Platin-Trophäe in GTA 6
- Meditation früh mitnehmen. Die Session mit Lucia in Kapitel 1 kostet dich zwei Minuten und erspart dir im schlimmsten Fall einen kompletten Neustart.
- Fernglas und Kamera immer griffbereit. 200 Fahrzeugmodelle und 100 Tierarten sammelst du am entspanntesten nebenbei, statt am Ende stundenlang Leonida abzuklappern.
- Story zuerst, Kleinkram danach. Story-Trophäen sind nicht verpassbar und es gibt keine Medaillen. Spiel die Kampagne in Ruhe durch und arbeite danach die Checkliste ab.
- Vor Coups speichern. Gerade bei „Diebische Elster“ lohnt ein Speicherstand vor dem Überfall, falls die Gelegenheit nicht wiederkommt.
- Cheats nur auf separatem Speicherstand. Wer zwischendurch Chaos stiften will, sollte das nicht in seinem Trophäen-Durchlauf tun.