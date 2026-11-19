Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Das wahrscheinlich wichtigste Videospiel aller Zeiten ist endlich da: GTA 6 . Leonida ruft und bringt 55 Trophäen (PlayStation) beziehungsweise Achievements (Xbox) mit, die dich locker bis ins neue Jahr beschäftigen dürften. Für Trophäenjäger:innen beginnt damit ein echter Marathon: Rund 200 Stunden sollen bis zur Platin draufgehen. Hier findest du alle Trophäen und Achievements, erfährst, welche du verpassen kannst und bekommst Tipps für deinen Weg zu „Vice Got a Price!“.

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01 GTA 6 Trophäen & Erfolge: Die Übersicht

GTA 6 bringt 55 Trophäen bzw. Erfolge mit, alle für den Einzelspielermodus. Online-Trophäen gibt es zum Start nicht, GTA 6 Online folgt später. Zum Vergleich: Red Dead Redemption 2 hatte zum Launch 52 Erfolge, GTA 5 wuchs dank GTA Online über die Jahre auf 78. Gut möglich, dass Rockstar bei GTA 6 ebenfalls nachlegt.

Wer alle Trophäen in GTA 6 sammeln will, sollte viel Zeit einplanen. © Rockstar Games

Anzahl: 55 (nur Einzelspieler)

Verteilung (PS5): 1x Platin, 2x Gold, 6x Silber, 46x Bronze

Verteilung (Xbox): 55 Erfolge, 1.000 Gamerscore

Geheime Trophäen: 28

Online-Trophäen: keine

Schwierigkeit: ca. 4 von 10

Zeit bis Platin: ca. 200 Stunden

Verpassbar potenziell: 1 („Positive Einstellung“)

Wichtig: GTA-6-Cheats deaktivieren Trophäen und Speichern

02 GTA 6 Platin & 100 %: So viel Arbeit wartet auf dich

Die gute Nachricht: Mit einer Schwierigkeit von 4 bis 5 von 10 Punkten ist GTA 6 kein Skill-Monster. Die schlechte: Die Platin-Trophäe ist ein Zeitfresser. Story-Missionen haben keine Goldmedaillen und lassen sich nicht wiederholen, du musst also nichts perfekt spielen. Dafür verlangt die 100-%-Checkliste ordentlich Sitzfleisch.

Wer GTA 6 zu 100% abschließen möchte, ist gut 200 Stunden lang beschäftigt. © Rockstar Games

So musst du für 100 % Abschluss unter anderem 200 von 277 Fahrzeugmodellen gescannt, 100 von 255 Tierarten mit dem Fernglas untersucht und 100 optionale Missionen erledigt haben. Bei den Herausforderungen reichen 70 von 80. Achtung: Einige Trophäen verlangen mehr als die Checkliste, etwa „Cunning Stunts“ mit 250 Stunts.

Trophäe Original Stufe So schaltest du sie frei Vice Got a Price! Vice Got a Price! Platin Alle anderen Trophäen sammeln A Long Road A Long Road Gold Spiel zu 100 % abschließen (interne Checkliste)

03 Gibt es verpassbare Trophäen?

Kümmert euch zunächst um die Story und geht dann den Nebenaktivitäten nach. © Rockstar Games

Kaum. Nach aktuellem Stand ist nur „Positive Einstellung“ (Positive Mental Attitude) ein Wackelkandidat. Dafür musst du an allen Meditationsorten in Leonida meditieren. Eine davon erledigst du in Kapitel 1 mit Lucia in Jasons Haus, am Morgen nach der Mission „Down to Earth“. Diese Gelegenheit scheint später nicht mehr verfügbar zu sein. Ob sie für die Trophäe zwingend zählt, ist noch ungeklärt. Nimm es einfach mit. Lucia freut sich, dein Puls auch.

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Vorsicht auch bei „Diebische Elster“ : Ob sich der unentdeckte Juwelierüberfall wiederholen lässt, ist nicht belegt. Leg vorher einen Speicherstand an. Und Finger weg von Cheats, solange du auf Trophäen aus bist: Die schalten Trophäen und Speichern in der laufenden Sitzung ab.

04 GTA 6 Story-Trophäen

Diese Trophäen kommen automatisch, sobald du die Geschichte von Jason und Lucia durchspielst. Verpassen unmöglich, leichte Spoiler bei den Missionsnamen inklusive.

Trophäe Original Stufe So schaltest du sie frei Just Like Paradise Just Like Paradise Bronze Mission „Angeltour“ abschließen Paradise Lost Paradise Lost Bronze Kapitel 1 abschließen Tn, Ärsche & Drogengeld Ts, Ass & Drug Money Bronze Kapitel 2 abschließen Vice City, Baby! Vice City, Baby! Bronze Kapitel 3 abschließen Die Welt gehört uns, Ma Top of the World, Ma Bronze Kapitel 4 abschließen Du musst wissen, wann du abspringen musst You Gotta Know When to Get Off Gold Letzte Mission abschließen Volles Vertrauen Trust Bronze Mission „Frühstück to go“ abschließen Sprenge die Bank Break the Bank Bronze Mission „Der Kartellüberfall“ abschließen Familienangelegenheiten Family Matters Bronze Mission „Kinderspiel“ abschließen DWNFALL DWNFALL Bronze Mission „Headliners“ abschließen Hi-Jacked Hi-Jacked Bronze Mission „VCIA-Showdown“ abschließen Der Schneesturm Snow Storm Bronze Mission „Operation: Savage Glory“ abschließen

05 GTA 6: Fremde & Freaks

Leonida ist voll mit schrägen Typen, und einige von ihnen bringen dir Trophäen. Für die Silber-Trophäe musst du acht Missionsstränge abschließen.

Trophäe Original Stufe So schaltest du sie frei Fremde & Freaks Strangers & Freaks Silber Acht Missionsstränge für Fremde abschließen Der Weg zur Besserung Road to Rehabilitation Bronze Letzte Mission für Andy abschließen Das war kein Bootsunfall This Was No Boat Accident Bronze Letzte Mission für Kenton abschließen Der letzte Biker The Lone Rider Bronze Letzte Mission für Billy abschließen Angebot & Nachfrage Supply & Demand Bronze Letzte Mission für Randy abschließen Spin On This! Spin On This! Bronze Letzte Mission für Tyrone abschließen

06 Trophäen und Erfolge für Nebenaktivitäten

Hier steckt der Großteil deiner 200 Stunden. Angeln, Bowlen, Drohnenrennen, Meditation: GTA 6 ist zwischendurch fast ein Wellness-Urlaub mit Schusswaffen.

Trophäe Original Stufe So schaltest du sie frei Cunning Stunts Cunning Stunts Silber 250 Stunts absolvieren Der Scharfschütze The Shootist Silber Gold in allen Schießstand-Herausforderungen Finger weg von meinem Deck Don't Touch My Deck Silber Drei Sammelkarten-Sets vervollständigen Du WAiNKer! You WAiNKer! Silber An 100 Orten die WAiNK-Funktion nutzen Von allem etwas Master of None Bronze Jede Aktivitätsart mindestens einmal ausprobieren Top Fun Top Fun Bronze Ein „Top Fun“-Drohnenrennen an jedem Standort gewinnen Cash, nicht Kudos Earn Cash, Not Kudos Bronze 20 verschiedene Rennen gewinnen Aalflüsterer Baited My Tackle Bronze Cal in einer Angel-Herausforderung schlagen Joystickakrobat Stick Fiddler Bronze Ein Arcade-Spiel im Spiel durchspielen Positive Einstellung Positive Mental Attitude Bronze An allen Meditationsorten meditieren Freiwild Fair Game Bronze Ein einzigartiges Tier für Bret jagen Noch eine Sache One Last Thing Bronze 50 Herausforderungen abschließen Der Goodtime State The Goodtime State Bronze Ganz Leonida erkunden Am Anfang … In The Beginning... Bronze Einen Cocktail mit Ausblick am Ocean Beach genießen Lass uns bowlen gehen Let's Go Bowling Bronze Auf der Bowlingbahn von Kolt & Associates durchziehen Strike Ten Pin Bronze Jemanden per Nahkampf-Drive-by umhauen

07 Verbrechen & Kampf

Bankraub, Juwelierüberfall, Geldtransporter: Hier lebst du die Bonnie-und-Clyde-Fantasie voll aus. Mehrere Trophäen verlangen, dass Jason und Lucia gemeinsam ran müssen.

Trophäe Original Stufe So schaltest du sie frei Maximale Abhebung Maximum Withdrawal Silber Fünf Banktresore ausrauben und entkommen Hot Together Hot Together Bronze Mit deinem Partner einer Vier-Sterne-Fahndung entkommen Frustshoppen Retail Therapy Bronze Mit Partner drei Läden in Folge ausrauben, ohne die Fahndung zu verlieren Revolverheld Gunslinger Bronze Fünf Gegner in einer einzigen Combat-Focus-Aktivierung ausschalten Diebische Elster Sneakthief Bronze Einen Juwelier unentdeckt ausrauben Eine klassische Blitzaktion A Classic Blitz Play Bronze Einen Geldtransporter ausrauben und entkommen Schädlingsbekämpfung Pest Control Bronze Von jeder Gang einen illegalen Betrieb ausrauben Catch Me If You Can Catch Me If You Can Bronze Einen „unplanmäßigen Abflug“ am VCIA hinlegen Capital Offense Capital Offense Bronze Mit einem Fahrzeug aus einem Autohaus-Showroom ausbrechen Panzer-Challenge Challenging Tank Bronze Bedingung unklar, die Beschreibung ist ein Gag über Rhino-Panzer

08 Geld, Autos & Immobilien

Wer in Leonida reich wird, darf das auch zeigen. Diese Trophäen belohnen Shopping, Geldwäsche und deine Fahrzeugsammlung.

Trophäe Original Stufe So schaltest du sie frei Von 0 auf 100 Whip It Good Bronze 100 verschiedene Fahrzeuge entdecken Kleinvieh macht auch Mist Dime on the Dollar Bronze 250.000 Dollar an markierten Scheinen über Kontakte waschen Gönn dir Treat Yo Self Bronze 100.000 Dollar in Geschäften ausgeben Little Boxes Little Boxes Bronze Alle Garagen-Immobilien kaufen Kommt sofort, Bro On the Spot Bronze Zehn Fahrzeuge in der Scooter-Bros-App registrieren

09 Die rätselhaften Trophäen & Erfolge in GTA 6

Rockstar wäre nicht Rockstar ohne ein paar Kopfnüsse. Bei diesen vier Trophäen verraten die Beschreibungen nur Andeutungen, die genauen Bedingungen sind noch nicht geklärt. Wer sie zuerst knackt, darf sich im Freundeskreis als Leonida-Sherlock feiern lassen.

Trophäe Original Stufe Hinweis Persönliche Bestleistung Personal Best Bronze Vage Anspielung auf eine Partnerschaft Taten sagen mehr als Worte Actions Speak Louder Bronze Optional, Beschreibung deutet nur an, dass es machbar ist Weil's dumm gelaufen ist Bad Luck, I Guess Bronze Hinweis, es beim zweiten Versuch besser zu machen Die Wahrheit ist da draußen The Truth Is Out There Bronze Kryptisch, Mystery-Fans dürfen jubeln

10 So holst du die Platin-Trophäe in GTA 6

Lucia und Jason genießen den Blick auf Vice City © Rockstar Games

Die Platin-Trophäe beziehungsweise das mythische Achievement in GTA 6 sind natürlich der ultimative Erfolg. Hier ein paar Tipps, die du bei deiner Drachenjagd unbedingt im Kopf behalten solltest:

Meditation früh mitnehmen. Die Session mit Lucia in Kapitel 1 kostet dich zwei Minuten und erspart dir im schlimmsten Fall einen kompletten Neustart. Fernglas und Kamera immer griffbereit. 200 Fahrzeugmodelle und 100 Tierarten sammelst du am entspanntesten nebenbei, statt am Ende stundenlang Leonida abzuklappern. Story zuerst, Kleinkram danach. Story-Trophäen sind nicht verpassbar und es gibt keine Medaillen. Spiel die Kampagne in Ruhe durch und arbeite danach die Checkliste ab. Vor Coups speichern. Gerade bei „Diebische Elster“ lohnt ein Speicherstand vor dem Überfall, falls die Gelegenheit nicht wiederkommt. Cheats nur auf separatem Speicherstand. Wer zwischendurch Chaos stiften will, sollte das nicht in seinem Trophäen-Durchlauf tun.