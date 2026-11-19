Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Cheats und Codes sind in GTA 6 wieder da. Jeder Fan der Serie weiß, dass die Cheats für das Spielerlebnis fast genauso wichtig sind wie das Gameplay und der Soundtrack . Doch dieses Mal hat das System eine Wendung, mit der niemand gerechnet hat: Man muss sie sich erst verdienen.

Cheats gehören zum Spielspaß dazu … aber man muss sie sich erst verdienen © Rockstar Games/Take-Two

In GTA 6 funktionieren Cheat-Codes erst, nachdem du die Hauptstory durchgespielt hast, und jeder einzelne ist an eine eigene Herausforderung im Spiel gebunden. Hier ist die vollständige Liste aller 61 GTA 6-Cheats, die Tastenkombinationen für PS5 und Xbox, alle Freischaltbedingungen und die Antwort auf die große Frage: Was ist mit den Telefonnummern passiert, die wir in früheren Spielen gewählt haben?

01 Cheats in GTA 6 und wie sie funktionieren

Anzahl Cheats: 61 (10 Spieler, 11 Kampf, 21 Fahrzeuge, 3 Umwelt, 16 Bildfilter)

Verfügbar ab: nach Abschluss der Hauptstory (91 Missionen)

Plattformen : PS5, Xbox Series X|S

Eingabe: Handy + L1/LB + R1/RB + Steuerkreuz-Kombination

Telefonnummer-Cheats: keine bekannt

Speichern: nach Cheat-Nutzung deaktiviert

Trophäen/Erfolge: bei aktiven Cheats deaktiviert

Modus: nur Singleplayer-Story

Du hast also über 200 GB auf deine Festplatte geladen und bist bereit, nach Vice City aufzubrechen. Gut für dich! Wenn du GTA 6 am ersten Tag gestartet und versucht hast, den guten alten Geldcode einzugeben, ist dir sicher aufgefallen: Es passiert nichts. Das liegt nicht daran, dass deine Daumen versagen. In GTA 6 bleiben die Cheats gesperrt, bis du die gesamte Hauptstory durchgespielt hast . Ja, alle 91 Missionen davon. Das ist ein deutlicher Bruch mit der Tradition. In GTA 5 und so ziemlich jedem GTA davor konntest du schon ab der ersten Minute eines neuen Spielstands Chaos anrichten.

Rockstars Begründung scheint klar zu sein: Euer erster Durchgang durch Leonida soll ernsthaft gespielt werden, ohne dass Panzer vom Himmel fallen. Sobald der Abspann gelaufen ist, erscheint im Menü „Fortschritt“ ein neuer Reiter „Cheats “. Dort seht ihr alle Cheats und was ihr noch tun müsst, um sie freizuschalten.

Denn den Hauptstrang zu beenden ist nicht die einzige Hürde. Fast jeder Cheat ist mit einer eigenen Herausforderung verbunden. Willst du unendliche Munition? Hol dir 25 Silbermedaillen auf den Schießständen. Willst du einen goldenen Filmfilter? Dann verbringe vier Stunden damit, mit deinem Partner Händchen zu halten. Wahrscheinlich die harmloseste Freischaltbedingung in der Geschichte von GTA. Die gute Nachricht: Das Spiel zählt mit, was du bereits erledigt hast. Wenn du also die ganze Story über Autos in die Luft gejagt hast, könnten einige Cheats schon bereit sein, sobald der Abspann läuft.

Ein großer Haken, bevor du dich austobst: Sobald du einen Cheat verwendest, kannst du dein Spiel nicht mehr speichern. Cheats deaktivieren außerdem Trophäen und Erfolge. Also keine Abkürzungen bei Nebenmissionen oder Herausforderungen. Speichere zuerst, dann lass das Chaos toben.

In GTA 6 musst du erst die Story abschließen, bevor du Cheats freischaltest © Rockstar Games/Take-Two Interactive

02 So gibst du Cheats auf PS5 und Xbox ein

Die Eingabemethode ist auf beiden Konsolen identisch, nur die Namen der Tasten unterscheiden sich. GTA 6-Cheats werden über dein Handy im Spiel eingegeben, und alle Codes verwenden ausschließlich das Steuerkreuz. Das bedeutet, dass jede Kombination in dieser Anleitung auf PS5 und Xbox Series X/S genauso funktioniert.

PS5 : Drücke „Hoch“ auf dem Steuerkreuz, um dein Handy herauszuholen. Halte L1 gedrückt, drücke R1 und gib dann die Steuerkreuz-Sequenz ein.

Xbox Series X/S : Drücke „Nach oben“ auf dem Steuerkreuz, um dein Handy herauszuholen. Halte LB gedrückt, drücke RB und gib dann die Steuerkreuz-Sequenz ein.

Unser Tipp: Manche Codes sehen fast identisch aus. „Attack Force“, „Exploding Balls“ und „Vehicle Force“ unterscheiden sich nur durch ein oder zwei Tasten. Nimm dir Zeit, denn ein falscher Tastendruck und du bekommst einen anderen Cheat oder gar keinen.

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Außerdem gut zu wissen: Die Codes folgen bestimmten Mustern. Fahrzeug-Spawns beginnen mit „Links, Oben, Rechts, Unten“. Die Munitions-Cheats haben alle denselben Anfang: „Unten, Oben, Rechts, Unten, Links, Links, Oben“. Wenn du den Anfang kennst, musst du dir nur noch die letzten paar Tastenanschläge merken. Oder … speichere diesen Artikel einfach als Lesezeichen und schau immer wieder vorbei, wenn du Hilfe brauchst . Aber zuerst müssen wir die eine Frage beantworten, die uns auf der Seele liegt.

03 GTA 6-Cheat-Telefonnummern: Gibt es sie?

Die kurze Antwort: Nein, zumindest hat sie noch niemand gefunden. In GTA 4 und GTA 5 konntest du Nummern in dein Handy eingeben , um einen Buzzard zu spawnen oder dich unbesiegbar zu machen. In GTA 6 ist das Handy zwar immer noch dein Zugang zu Cheats, aber du wählst nichts ein. Stattdessen verwendest du die Tastenkombination.

Wenn du also auf Listen mit „GTA 6-Cheat-Telefonnummern“ stößt, die mit 1-999 beginnen: Das sind GTA 5-Codes, denen einfach ein neues Etikett angeheftet wurde. Wenn du sie in Vice City wählst, wird dein Handy dich nur anstarren.

Mit einigen Cheats kannst du die Farben und das Wetter in Vice City ändern © Rockstar Games/Take-Two

04 Schnelle Erfolge: Cheats, die du durch das Beenden der Story freischaltest

GTA 6 bietet insgesamt vier Cheats, für die du nichts weiter als den Abspann brauchst. Diese sind direkt nach der letzten Mission einsatzbereit:

Cheat Effect Code (PS5 & Xbox) $250,000 Du bekommst 250.000 USD Oben, Rechts, Unten, Links, Oben, Links, Unten, Rechts Unlimited Focus Dein Fokus wird nie leer Unten, Oben, Oben, Unten, Oben, Unten, Oben, Unten, Oben, Rechts Attack Force Kugeln und Nahkampfschaden erhöhen Unten, Oben, Links, Links, Rechts, Unten, Unten, Oben, Unten Cycle Weather Wechsel durch die Wetterbedingungen Unten, Rechts, Oben, Unten, Rechts, Oben, Rechts

Der 250.000-Dollar-Code ist der einzige Geld-Cheat in GTA 6. Da du nach der Verwendung nicht mehr speichern kannst, ist er eher ein Spaßbudget für einen wilden Abend als eine Möglichkeit, dein Imperium zu finanzieren.

Es gibt 10 Cheats, die das Verhalten von Lucia und Jason beeinflussen © Rockstar Games

05 Spieler-Cheats in GTA 6

Es gibt 10 Cheats, die Jason und Lucia widerstandsfähiger, schneller oder einfach nur betrunkener machen. Mit „TBA“ gekennzeichnete Codes wurden noch nicht entdeckt, obwohl sie bereits bestätigt wurden:

Cheat Effect Code (PS5 & Xbox) How to unlock Drunk Macht dich und deinen Partner sofort betrunken TBA 2.500 Dollar für Alkohol ausgeben Raise Heat Level Erhöht dein Heat-Level auf der ganzen Karte Links, Unten, Rechts, Unten, Oben, Unten, Oben 25-mal eine 3-Sterne-Fahndung abschütteln Raise Wanted Level Erhöht dein Fahndungslevel auf der ganzen Karte Links, Unten, Rechts, Unten, Oben, Rechts, Oben 50-mal eine 3-Sterne-Fahndung abschütteln No Fall Damage Macht dich immun gegen Fallschaden TBA 20-mal einen freien Fall aus 40 Fuß (ca. 12 m) überleben Parachute Packt einen Fallschirm in dein Inventar TBA 50 Fallschirm- oder BASE-Sprünge aus mindestens 300 Fuß (ca. 90 m) Body Armor Packt eine Schutzweste in dein Inventar Unten, Oben, Links, Oben, Oben, Oben, Oben, Oben, Unten, Unten 100 Workouts absolvieren Repair Vehicle Repariert dein aktuelles Fahrzeug komplett TBA 10 Rennen auf Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club und Boone Speedway gewinnen Unlimited Nitrous Nitro und Sprit gehen nie aus TBA 50 Stuntsprünge absolvieren

Für Fans von Schießereien gibt es eine ganze Reihe von Cheats © Rockstar Games

06 Kampf-Cheats für GTA 6

Grand Theft Auto VI bietet insgesamt 11 Cheats für alle, die gerne eine Waffe zu einer Schlägerei mitbringen. Gut zu wissen: Die Schießstand-Cheats bauen aufeinander auf – Bronze bringt dir „Max Ammo“, Silber „Infinite Ammo“ und Gold „No Reload“.

Cheat Effect Code (PS5 & Xbox) How to unlock Max Ammo Füllt alle Munition auf Maximum Unten, Oben, Rechts, Unten, Links, Links, Oben, Oben, Unten, Links 25 Bronzemedaillen oder besser auf Schießständen Infinite Ammo Munition geht nie aus Unten, Oben, Rechts, Unten, Links, Links, Oben, Unten, Unten, Unten 25 Silbermedaillen oder besser auf Schießständen No Reload Unendlich Munition, ganz ohne Nachladen Unten, Oben, Rechts, Unten, Links, Links, Oben, Unten, Unten, Oben 25 Goldmedaillen oder besser auf Schießständen All Explosive Weapons Gibt dir alle Sprengwaffen mit voller Munition TBA 100 Granaten werfen Incendiary Ammo Alle Munition ist Brandmunition TBA 100 Gegner mit Feuerschaden verbrennen Exploding Bottles Flaschen explodieren bei Beschädigung TBA 100 Molotowcocktails werfen Explosive Shotgun Gibt dir eine Mason & Keen Shortstraw mit Explosivgeschossen TBA 100 Gegner mit Explosionsschaden treffen Hauners H-AT Packt eine Hauners H-AT in dein Inventar TBA 100 Fahrzeuge sprengen Attack Force Kugeln und Nahkampfangriffe schleudern Ziele weg Unten, Oben, Links, Links, Rechts, Unten, Unten, Oben, Unten Story abschließen Exploding Balls Sportbälle explodieren beim Aufprall Unten, Oben, Links, Links, Rechts, Unten, Unten, Oben, Rechts 20 Gegner mit Explosionsschaden treffen Vehicle Force Fahrzeugkollisionen schleudern Ziele weg Unten, Oben, Links, Links, Rechts, Unten, Links, Oben, Unten 25 Gegner mit einem Fahrzeug ausschalten

Schalte mit den Cheats von GTA 6 eine Reihe von Fahrzeugen frei © Rockstar Games/Take-Two

07 Cheats und Codes zum Spawnen von Fahrzeugen in GTA 6

Geben wir es zu: Wir alle lieben diese GTA-Cheats, mit denen man Zugang zu einem Panzer, einem Jet oder irgendeinem anderen Fahrzeug bekommt. Zum Glück sind sie in GTA 6 wieder dabei – und umfangreicher denn je. Einundzwanzig Fahrzeuge auf Abruf, vom bescheidenen BMX bis zum Kampfjet. Die meisten sind an die Herausforderungskategorien im Fortschrittsmenü gebunden – fünf abgeschlossene Herausforderungen in einer Kategorie schalten ein Fahrzeug frei, alle Herausforderungen in dieser Kategorie schalten ein größeres frei. Und ja, eines davon ist ein aufblasbarer Flamingo. Es ist Vice City, was hättest du denn erwartet?

Vehicle Code (PS5 & Xbox) How to unlock Interstate Ambulance TBA Im Fortschrittsmenü entdecken Airboat 09 TBA 5 Survival-Challenges abschließen Bravado Banshee TBA Alle Kampf-Challenges abschließen Tuff BMX TBA 5 Fitness-Challenges abschließen Maibatsu Boomazoom Links, Oben, Rechts, Unten, Links, Links, Oben, Links 5 Shopping-Challenges abschließen Nagasaki Carbon RS TBA Alle Erkundungs-Challenges abschließen 65 Vapid Dominator TBA Alle Fitness-Challenges abschließen Progen Emerus TBA Alle Fahrzeug-Challenges abschließen Inflatable Flamingo TBA 50 Koks-Flamingos zerstören MTL Pumper Links, Oben, Rechts, Unten, Links, Rechts, Rechts, Oben Im Fortschrittsmenü entdecken Vapid Stanier G2 Taxi TBA 5 Sport-Challenges abschließen Hauners P-996 Lazer TBA Alle Challenges abschließen HVY Bulldozer Links, Oben, Rechts, Unten, Links, Rechts, Rechts, Unten Im Fortschrittsmenü entdecken Lapwing Mallard TBA 5 Fahrzeug-Challenges abschließen Brimstone Golfer TBA Alle Sport-Challenges abschließen Hauners Rhino Tank TBA Alle Survival-Challenges abschließen Maibatsu Sanchez TBA 5 Krimi-Challenges abschließen Nagasaki Sea Sparrow TBA 5 Erkundungs-Challenges abschließen Speeder 700 GT TBA 5 Kampf-Challenges abschließen Truffade Thrax TBA Alle Shopping-Challenges abschließen Western Zombie Bobber TBA Alle Krimi-Challenges abschließen

Der Hauners P-996 Lazer ist die ultimative Belohnung – den Jet bekommst du erst, wenn du jede einzelne Herausforderung im Spiel gemeistert hast.

Die Uhrzeit ändern, das Datum ändern, das Wetter ändern … ja, das geht! © Rockstar Games

08 Umgebungs-Cheats in GTA 6

Drei Cheats, um Zeit, Raum und Wetter in Leonida zu manipulieren. Für die Zeit-Cheats solltet ihr nach sammelbaren Uhren Ausschau halten.

Cheat Effect Code (PS5 & Xbox) How to unlock Move Time Forward Dreht die Uhrzeit vor TBA 10 Sammeluhren finden Pause Time of Day Friert die aktuelle Uhrzeit ein TBA 20 Sammeluhren finden Cycle Weather Wechselt durch die Wetterlagen Unten, Rechts, Oben, Unten, Rechts, Oben, Rechts Story abschließen

Lass deinem inneren Künstler mit Bildschirmfilter-Cheats freien Lauf © Rockstar Games/Take-Two

09 Bildschirmfilter-Cheats

Das ist die größte Kategorie und die richtige für Fans des Fotomodus und Content-Ersteller. Sechzehn Filter verwandeln Vice City in alles Mögliche – von einem Pixel-Art-Spiel bis hin zu einer Höllenlandschaft. Wenn du deinen inneren Fotografen oder Filmemacher ausleben willst, sind diese Cheats genau das Richtige für dich. Die Freischaltbedingungen sind eine bunte Mischung – manche belohnen Stunden, die du mit deinem Partner verbringst, andere verlangen, dass du einen 6-Sterne-Fahndungslevel überlebst. (Spoiler: Das ist eine verdammt große Herausforderung – der Fahndungslevel, nicht die gemeinsame Zeit zwischen Lucia und Jason.)

Filter Effect Code (PS5 & Xbox) How to unlock Golden Hour Goldener Filter im Breitbildformat TBA 4 Stunden Händchen halten Powdered Sugar Färbt die Welt weiß mit funkelnden Highlights TBA Allen Weltraumschrott mit WAiNK scannen Pinhole Lochkamera-Filter TBA 25 Gang-Operationen mit deinem Partner ausheben Neon Jungle Neon-Highlights überall TBA Alle 16 Girlypop-Fahrzeuge entdecken Yesteryear Schwarz-Weiß-Röhrenfernseher-Filter TBA Den Ridgway entdecken Cataclysm Hüllt die Welt in trüben Rauch Unten, Unten, Oben, Rechts, Rechts, Oben, Links, Links, Rechts, Rechts Marthas Vamos im Fortschrittsmenü entdecken Videotape Filter im Videokassetten-Look TBA 50 Aktivitäten mit deinem Partner absolvieren Dark Mirror Stellt die Welt auf den Kopf und färbt sie schwarz TBA 500.000 Dollar mit Fahrzeugverkäufen verdienen Migraine Verschwommener, verzerrter Filter TBA 6 Minuten mit 6-Sterne-Fahndung überleben Dollhouse Knalliger Filter mit schmalem Bildformat Unten, Unten, Oben, Rechts, Rechts, Oben, Links, Links, Unten, Rechts 8 Stunden mit deinem Partner verbringen Bubblegum Färbt die Welt lila und gelb mit funkelnden Highlights TBA Alle 24 Sammelkarten der Vice City Flamingos finden Fast Forward Bewegungsunschärfe und schnellere Wolken TBA 50 Meditationen absolvieren Fisheye Fischaugen-Filter TBA 100 Fische fangen Faded Glory Farbröhrenfernseher-Filter Unten, Unten, Oben, Rechts, Rechts, Oben, Links, Links, Links, Rechts 50 Läden mit deinem Partner ausrauben Pixel Art Verpixelter Filter TBA 250.000 Dollar mit Sammelobjekt-Verkäufen verdienen Hellscape Färbt die Welt rot-orange mit Hitzeflimmern TBA 100 Polizeifahrzeuge stehlen

10 FAQs: GTA 6-Cheats

Antworten auf häufig gestellte Fragen Kann man während der GTA 6-Story Cheats verwenden? Nein. Cheats stehen erst zur Verfügung, wenn du die Hauptstory abgeschlossen hast. Vorher haben die Codes einfach keine Wirkung. Wie viele Cheats gibt es in GTA 6? Insgesamt 61: 10 Spieler-Cheats, 11 Kampf-Cheats, 21 Fahrzeug-Cheats, 3 Umgebungs-Cheats und 16 Bildschirmfilter. Wie lautet der Geld-Cheat in GTA 6? Oben, Rechts, Unten, Links, Oben, Links, Unten, Rechts bringt dir 250.000 $. Du schaltest ihn frei, indem du die Story abschließt. Es ist der einzige Geld-Cheat im Spiel. Gibt es Cheat-Telefonnummern für GTA 6? Bisher sind keine Cheats per Telefonnummer bekannt. Du öffnest dein Handy, gibst den Code aber mit L1 + R1 (PS5) oder LB + RB (Xbox) und dem Steuerkreuz ein. Unterscheiden sich die Codes auf PS5 und Xbox? Nein. Alle Codes verwenden nur das Steuerkreuz, daher sind die Tastenfolgen identisch. Nur die Aktivierungstasten unterscheiden sich: L1 + R1 auf der PS5, LB + RB auf der Xbox. Deaktivieren Cheats Trophäen und Erfolge? Ja. Die Verwendung eines Cheats deaktiviert Trophäen und Erfolge, und du kannst auch nicht mehr speichern. Gibt es GTA 6-Cheats für den PC? Noch nicht. GTA 6 erscheint ausschließlich auf der PS5 und der Xbox Series X/S, daher gibt es vorerst keine Cheats für den PC. Funktionieren Cheats in GTA 6 Online? Cheats sind eine Funktion für den Einzelspielermodus und funktionieren nur im Story-Modus.

11 Alles, was wir bisher über GTA 6 wissen