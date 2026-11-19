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Cheats in GTA 6 und wie sie funktionieren
- Anzahl Cheats: 61 (10 Spieler, 11 Kampf, 21 Fahrzeuge, 3 Umwelt, 16 Bildfilter)
- Verfügbar ab: nach Abschluss der Hauptstory (91 Missionen)
- Plattformen: PS5, Xbox Series X|S
- Eingabe: Handy + L1/LB + R1/RB + Steuerkreuz-Kombination
- Telefonnummer-Cheats: keine bekannt
- Speichern: nach Cheat-Nutzung deaktiviert
- Trophäen/Erfolge: bei aktiven Cheats deaktiviert
- Modus: nur Singleplayer-Story
So gibst du Cheats auf PS5 und Xbox ein
- PS5: Drücke „Hoch“ auf dem Steuerkreuz, um dein Handy herauszuholen. Halte L1 gedrückt, drücke R1 und gib dann die Steuerkreuz-Sequenz ein.
- Xbox Series X/S: Drücke „Nach oben“ auf dem Steuerkreuz, um dein Handy herauszuholen. Halte LB gedrückt, drücke RB und gib dann die Steuerkreuz-Sequenz ein.
GTA 6-Cheat-Telefonnummern: Gibt es sie?
Schnelle Erfolge: Cheats, die du durch das Beenden der Story freischaltest
Cheat
Effect
Code (PS5 & Xbox)
$250,000
Du bekommst 250.000 USD
Oben, Rechts, Unten, Links, Oben, Links, Unten, Rechts
Unlimited Focus
Dein Fokus wird nie leer
Unten, Oben, Oben, Unten, Oben, Unten, Oben, Unten, Oben, Rechts
Attack Force
Kugeln und Nahkampfschaden erhöhen
Unten, Oben, Links, Links, Rechts, Unten, Unten, Oben, Unten
Cycle Weather
Wechsel durch die Wetterbedingungen
Unten, Rechts, Oben, Unten, Rechts, Oben, Rechts
Spieler-Cheats in GTA 6
Cheat
Effect
Code (PS5 & Xbox)
How to unlock
Drunk
Macht dich und deinen Partner sofort betrunken
TBA
2.500 Dollar für Alkohol ausgeben
Raise Heat Level
Erhöht dein Heat-Level auf der ganzen Karte
Links, Unten, Rechts, Unten, Oben, Unten, Oben
25-mal eine 3-Sterne-Fahndung abschütteln
Raise Wanted Level
Erhöht dein Fahndungslevel auf der ganzen Karte
Links, Unten, Rechts, Unten, Oben, Rechts, Oben
50-mal eine 3-Sterne-Fahndung abschütteln
No Fall Damage
Macht dich immun gegen Fallschaden
TBA
20-mal einen freien Fall aus 40 Fuß (ca. 12 m) überleben
Parachute
Packt einen Fallschirm in dein Inventar
TBA
50 Fallschirm- oder BASE-Sprünge aus mindestens 300 Fuß (ca. 90 m)
Body Armor
Packt eine Schutzweste in dein Inventar
Unten, Oben, Links, Oben, Oben, Oben, Oben, Oben, Unten, Unten
100 Workouts absolvieren
Repair Vehicle
Repariert dein aktuelles Fahrzeug komplett
TBA
10 Rennen auf Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club und Boone Speedway gewinnen
Unlimited Nitrous
Nitro und Sprit gehen nie aus
TBA
50 Stuntsprünge absolvieren
Kampf-Cheats für GTA 6
Cheat
Effect
Code (PS5 & Xbox)
How to unlock
Max Ammo
Füllt alle Munition auf Maximum
Unten, Oben, Rechts, Unten, Links, Links, Oben, Oben, Unten, Links
25 Bronzemedaillen oder besser auf Schießständen
Infinite Ammo
Munition geht nie aus
Unten, Oben, Rechts, Unten, Links, Links, Oben, Unten, Unten, Unten
25 Silbermedaillen oder besser auf Schießständen
No Reload
Unendlich Munition, ganz ohne Nachladen
Unten, Oben, Rechts, Unten, Links, Links, Oben, Unten, Unten, Oben
25 Goldmedaillen oder besser auf Schießständen
All Explosive Weapons
Gibt dir alle Sprengwaffen mit voller Munition
TBA
100 Granaten werfen
Incendiary Ammo
Alle Munition ist Brandmunition
TBA
100 Gegner mit Feuerschaden verbrennen
Exploding Bottles
Flaschen explodieren bei Beschädigung
TBA
100 Molotowcocktails werfen
Explosive Shotgun
Gibt dir eine Mason & Keen Shortstraw mit Explosivgeschossen
TBA
100 Gegner mit Explosionsschaden treffen
Hauners H-AT
Packt eine Hauners H-AT in dein Inventar
TBA
100 Fahrzeuge sprengen
Attack Force
Kugeln und Nahkampfangriffe schleudern Ziele weg
Unten, Oben, Links, Links, Rechts, Unten, Unten, Oben, Unten
Story abschließen
Exploding Balls
Sportbälle explodieren beim Aufprall
Unten, Oben, Links, Links, Rechts, Unten, Unten, Oben, Rechts
20 Gegner mit Explosionsschaden treffen
Vehicle Force
Fahrzeugkollisionen schleudern Ziele weg
Unten, Oben, Links, Links, Rechts, Unten, Links, Oben, Unten
25 Gegner mit einem Fahrzeug ausschalten
Cheats und Codes zum Spawnen von Fahrzeugen in GTA 6
Vehicle
Code (PS5 & Xbox)
How to unlock
Interstate Ambulance
TBA
Im Fortschrittsmenü entdecken
Airboat 09
TBA
5 Survival-Challenges abschließen
Bravado Banshee
TBA
Alle Kampf-Challenges abschließen
Tuff BMX
TBA
5 Fitness-Challenges abschließen
Maibatsu Boomazoom
Links, Oben, Rechts, Unten, Links, Links, Oben, Links
5 Shopping-Challenges abschließen
Nagasaki Carbon RS
TBA
Alle Erkundungs-Challenges abschließen
65 Vapid Dominator
TBA
Alle Fitness-Challenges abschließen
Progen Emerus
TBA
Alle Fahrzeug-Challenges abschließen
Inflatable Flamingo
TBA
50 Koks-Flamingos zerstören
MTL Pumper
Links, Oben, Rechts, Unten, Links, Rechts, Rechts, Oben
Im Fortschrittsmenü entdecken
Vapid Stanier G2 Taxi
TBA
5 Sport-Challenges abschließen
Hauners P-996 Lazer
TBA
Alle Challenges abschließen
HVY Bulldozer
Links, Oben, Rechts, Unten, Links, Rechts, Rechts, Unten
Im Fortschrittsmenü entdecken
Lapwing Mallard
TBA
5 Fahrzeug-Challenges abschließen
Brimstone Golfer
TBA
Alle Sport-Challenges abschließen
Hauners Rhino Tank
TBA
Alle Survival-Challenges abschließen
Maibatsu Sanchez
TBA
5 Krimi-Challenges abschließen
Nagasaki Sea Sparrow
TBA
5 Erkundungs-Challenges abschließen
Speeder 700 GT
TBA
5 Kampf-Challenges abschließen
Truffade Thrax
TBA
Alle Shopping-Challenges abschließen
Western Zombie Bobber
TBA
Alle Krimi-Challenges abschließen
Umgebungs-Cheats in GTA 6
Cheat
Effect
Code (PS5 & Xbox)
How to unlock
Move Time Forward
Dreht die Uhrzeit vor
TBA
10 Sammeluhren finden
Pause Time of Day
Friert die aktuelle Uhrzeit ein
TBA
20 Sammeluhren finden
Cycle Weather
Wechselt durch die Wetterlagen
Unten, Rechts, Oben, Unten, Rechts, Oben, Rechts
Story abschließen
Bildschirmfilter-Cheats
Filter
Effect
Code (PS5 & Xbox)
How to unlock
Golden Hour
Goldener Filter im Breitbildformat
TBA
4 Stunden Händchen halten
Powdered Sugar
Färbt die Welt weiß mit funkelnden Highlights
TBA
Allen Weltraumschrott mit WAiNK scannen
Pinhole
Lochkamera-Filter
TBA
25 Gang-Operationen mit deinem Partner ausheben
Neon Jungle
Neon-Highlights überall
TBA
Alle 16 Girlypop-Fahrzeuge entdecken
Yesteryear
Schwarz-Weiß-Röhrenfernseher-Filter
TBA
Den Ridgway entdecken
Cataclysm
Hüllt die Welt in trüben Rauch
Unten, Unten, Oben, Rechts, Rechts, Oben, Links, Links, Rechts, Rechts
Marthas Vamos im Fortschrittsmenü entdecken
Videotape
Filter im Videokassetten-Look
TBA
50 Aktivitäten mit deinem Partner absolvieren
Dark Mirror
Stellt die Welt auf den Kopf und färbt sie schwarz
TBA
500.000 Dollar mit Fahrzeugverkäufen verdienen
Migraine
Verschwommener, verzerrter Filter
TBA
6 Minuten mit 6-Sterne-Fahndung überleben
Dollhouse
Knalliger Filter mit schmalem Bildformat
Unten, Unten, Oben, Rechts, Rechts, Oben, Links, Links, Unten, Rechts
8 Stunden mit deinem Partner verbringen
Bubblegum
Färbt die Welt lila und gelb mit funkelnden Highlights
TBA
Alle 24 Sammelkarten der Vice City Flamingos finden
Fast Forward
Bewegungsunschärfe und schnellere Wolken
TBA
50 Meditationen absolvieren
Fisheye
Fischaugen-Filter
TBA
100 Fische fangen
Faded Glory
Farbröhrenfernseher-Filter
Unten, Unten, Oben, Rechts, Rechts, Oben, Links, Links, Links, Rechts
50 Läden mit deinem Partner ausrauben
Pixel Art
Verpixelter Filter
TBA
250.000 Dollar mit Sammelobjekt-Verkäufen verdienen
Hellscape
Färbt die Welt rot-orange mit Hitzeflimmern
TBA
100 Polizeifahrzeuge stehlen
FAQs: GTA 6-Cheats
Antworten auf häufig gestellte Fragen