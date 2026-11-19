GTA 6 wird den Spielern eine bunte Truppe von Charakteren vorstellen, und Jason Duval und Lucia Caminos sind nur zwei der Menschen, die Vice City zum Leben erwecken. Von erfahrenen Bankräubern und Drogendealern bis hin zu aufstrebenden Rappern, wohlhabenden Geschäftsleuten und Verschwörungstheoretikern – Rockstar Games hat eine vielfältige Gruppe von Persönlichkeiten geschaffen, die alle ihre eigenen Ambitionen, Geheimnisse und Verbindungen haben.

Neben den beiden Protagonisten wurden uns bereits mehrere Schlüsselcharaktere vorgestellt, die wichtige Rollen in der Geschichte spielen könnten. Aber wer sind sie, was wissen wir über ihren Hintergrund und wie sind sie mit Jason und Lucia verbunden? Hier ist unser Leitfaden zu den wichtigsten bisher enthüllten Charakteren aus GTA 6.

01 Jason Duval – ein ehemaliger Soldat, der zurück in ein Leben voller Verbrechen gerät

Jason Duval will einfach nur ein einfaches Leben © Rockstar Games

Sprecher: Dylan Rourke

Woher du ihn kennen könntest: Auftritte in 9-1-1: Lone Star, Station 19 und Grey's Anatomy, außerdem als „Big Guy" in Modern Family

Gut zu wissen: Die Community hatte Rourke schon vor Jahren per Stimmvergleich als Jason ausgemacht und lag damit richtig. GTA 6 ist mit Abstand seine größte Rolle.

Jason wuchs inmitten von Betrügern und Kriminellen auf, und seine Kindheit war alles andere als idyllisch. In der Hoffnung, diese Welt hinter sich zu lassen, trat er der US-Armee bei. Der Militärdienst bot ihm jedoch nicht den Neuanfang, den er sich erhofft hatte. Schließlich landete er auf den Leonida Keys, wo er anfing, für lokale Drogenschmuggler zu arbeiten.

Trotz seines Umfelds träumt Jason von einem ruhigen, unkomplizierten Leben. Die Begegnung mit Lucia Caminos droht jedoch, diese Pläne auf den Kopf zu stellen. Nachdem ein scheinbar einfacher Raubüberfall völlig schiefgeht, geraten die beiden in eine viel größere kriminelle Verschwörung. Rockstar deutet an, dass sich seine Beziehung zu Lucia entweder als das Beste oder als das Schlimmste herausstellen könnte, was ihm je passiert ist.

02 Lucia Caminos – entschlossen, ihr Leben nach dem Gefängnis neu zu gestalten

Lucia Caminos verspricht eine GTA-Premiere. © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Sprecherin: Manni L. Perez

Woher du sie kennen könntest: Law & Order: Special Victims Unit, Chicago P.D., The Blacklist

Gut zu wissen : Perez ist eine echte Rockstar-Rückkehrerin. In GTA 5 sprach sie eine Clubgängerin, in GTA Online eine Blackjack-Dealerin. Für ihre Rolle als Lucia ist sie bei den The Game Awards 2026 als „Best Performance" nominiert.

Lucias Vater brachte ihr das Kämpfen bei, noch bevor sie richtig laufen konnte. Diese Fähigkeiten erwiesen sich als unschätzbar, als sie in einem rauen Umfeld aufwuchs, reichten aber nicht aus, um sie vor dem Gefängnis zu bewahren. Nachdem sie bei der Verteidigung ihrer Familie in Schwierigkeiten geraten war, landete sie im Leonida-Gefängnis. Ein Glücksfall sorgte schließlich für ihre Freilassung, und sie hat nun vor, ihr Leben etwas vorsichtiger anzugehen.

Lucia träumt von dem Leben, das ihre Mutter sich einst für sie vorgestellt hatte, als sie noch in Liberty City lebten, aber sie ist nicht bereit, untätig herumzusitzen und darauf zu warten, dass sich eine Gelegenheit ergibt. Sie will ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen, auch wenn das bedeutet, die Regeln zu beugen oder zu brechen. Ihre Beziehung zu Jason könnte ihr die Chance bieten, die sie braucht, um etwas aus sich zu machen – obwohl sie genauso gut alles gefährden könnte, worauf sie hinarbeitet.

03 Raul Bautista – ein erfahrener Bankräuber

Raul Bautista ist auf einem Boot © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Raul Bautista ist nicht der Typ, der sich mit Kleinkram zufrieden gibt. Als erfahrener Bankräuber verbindet er Charme und Gerissenheit mit einem scheinbar unstillbaren Hunger nach Risiko. Er ist ständig auf der Suche nach Komplizen, die bereit sind, für einen großen Coup alles aufs Spiel zu setzen. Das Problem ist, dass jeder neue Coup den Einsatz noch weiter zu erhöhen scheint.

In den Gameplay-Aufnahmen, die im August im Rahmen von „An Extended Look“ veröffentlicht wurden, nehmen Jason und Lucia an einem Raubüberfall teil, bei dem sie Raul helfen, der Polizei zu entkommen. Er erkennt schnell Lucias Potenzial und ermutigt sie, ihre kriminellen Aktivitäten professioneller anzugehen. Er könnte daher eine wichtige Rolle dabei spielen, den Protagonisten zu helfen, über Kleinkriminalität hinauszukommen und sich an viel größere Operationen zu wagen.

04 Brian Heder – ein pensionierter Schmuggler

Brian Heder © Rockstar Games

Sprecher: Stephen Root

Woher du ihn kennen könntest: Milton in Office Space, Monroe Fuches in Barry, Bill in King of the Hill

Gut zu wissen: Roots Rolle war das schlechtest gehütete Geheimnis der Gaming-Welt. Fans hatten seine Stimme schon im zweiten Trailer erkannt, im September hat er seine Mitwirkung dann selbst ausgeplaudert.

Brian erinnert sich an die Zeiten, als der Drogenschmuggel entlang der Küste Floridas ein lukratives Geschäft war. Da er diese Blütezeit hautnah miterlebt hat, leitet er seine Geschäfte nun von einem Yachthafen aus. Mit Hilfe seiner dritten Frau Lori schmuggelt er weiterhin illegale Waren, überlässt die gefährlicheren Aufgaben aber lieber jüngeren Komplizen.

Einer dieser Komplizen ist Jason, dem Brian erlaubt, mietfrei in einer seiner Immobilien zu wohnen. Das ist jedoch nicht einfach nur ein Akt der Freundlichkeit. Im Gegenzug erwartet er von Jason, dass dieser ihm bei seinen Erpressungsgeschäften hilft. Im Werbematerial wirkt Brian wie ein entspannter Typ, der gerne einen trinkt und den Sonnenuntergang genießt. Rockstar vergleicht seine Geschäftsmethoden jedoch mit denen eines Hais. Hinter seiner lockeren Fassade verbirgt sich daher möglicherweise eine deutlich rücksichtslosere Seite.

05 Boobie Ike – vom Straßengangster zum erfolgreichen Geschäftsmann

Boobie Ike in GTA 6 © Rockstar Games

Sprecher: Mike Forbs

Gut zu wissen: Für Boobie hatte die Community vor dem Release keinen einzigen heißen Tipp. Der Name ist also die größte Überraschung unter den Hauptfiguren.

Boobie Ike hat etwas erreicht, wovon viele Kriminelle in Vice City nur träumen können. Das Geld, das er auf der Straße verdient hat, hat ihm geholfen, ein Geschäftsimperium aufzubauen, das zumindest oberflächlich betrachtet völlig legal wirkt. Zu seinem Portfolio gehören Immobilien, ein Tonstudio und der Stripclub „Jack of Hearts“. Doch seine freundliche, lächelnde Geschäftsmann-Fassade verschwindet schnell, sobald es um Geld geht.

Boobie macht kaum Anstalten, die Tatsache zu verbergen, dass seine Drogengelder dazu beigetragen haben, seine anderen Unternehmungen zu finanzieren. Eine seiner Hauptprioritäten ist „Only Raw Records“, das Plattenlabel, das er gemeinsam mit Dre’Quan Priest aufbaut. In einem „Extended Look“-Video ist außerdem zu sehen, wie Jason und Lucia einen Auftrag für ihn ausführen, bei dem es um das Abholen von Drogen geht. Das erinnert daran, dass Boobies Interessen weit über das Unterhaltungsgeschäft hinausreichen.

06 Cal Hampton – ein Verschwörungstheoretiker

Cal lässt es auf einem Minigolfplatz ruhig angehen © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Sprecher: Bobby Moynihan

Woher du ihn kennen könntest: von 2008 bis 2017 fester Teil des Ensembles von Saturday Night Live. Zuletzt war er in NCIS: Origins, The Fall and Rise of Reggie Dinkins und Minions & Monsters zu sehen.

Gut zu wissen: Moynihan ist einer der größten Namen im gesamten Cast.

Cal Hampton ist ein Freund von Jason und einer von Brian Heders Komplizen. Zu Hause fühlt er sich am wohlsten, wo er seine Zeit damit verbringt, bei einem Bier im Internet zu surfen und die Funkverbindungen der Küstenwache abzuhören. Er ist überzeugt, dass die Welt von Psychopathen regiert wird, und glaubt, dass selbst ungewöhnlich geordnete Vogelschwärme ein Hinweis auf eine größere Verschwörung sein könnten.

Rockstar stellt Cal als jemanden dar, der vollkommen zufrieden damit ist, am Rande der amerikanischen Gesellschaft zu leben. Im Gegensatz zu Jason hat er kaum Interesse daran, sich einen Namen zu machen oder Karriere zu machen. Allerdings könnten sich seine Kenntnisse der lokalen Unterwelt und seine Gewohnheit, Funkmeldungen abzufangen, als nützlich erweisen. Ob er hauptsächlich für komische Auflockerung sorgen oder direkter in die kriminellen Aktivitäten der Protagonisten verwickelt werden wird, bleibt abzuwarten.

07 Dre’Quan Priest – ein Gauner in der Musikwelt

Dre'Quan Priest will in der Musikbranche groß rauskommen © Rockstar Games

Sprecher: Naiqui Macabroad

Woher du ihn kennen könntest: Law & Order, Chicago P.D., Crashing

Gut zu wissen: Lange wurde Reggie Talley als Dre'Quan gehandelt. Die Credits nennen aber Macabroad, der als einer der Highlights im Cast gilt.

Dre’Quan hatte nie vor, ein Berufsverbrecher zu werden. Er verkaufte Drogen, um über die Runden zu kommen, aber sein eigentliches Ziel war es immer, in der Musikbranche Fuß zu fassen. Seine Partnerschaft mit Boobie Ike hat ihm einen Weg eröffnet, diesen Traum langsam in die Realität umzusetzen. Unter anderem organisierte er Auftritte im „Jack of Hearts“-Club.

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Heute konzentriert sich Dre’Quan darauf, sein Plattenlabel „Only Raw Records“ aufzubauen und die nächsten großen Namen in Vice City zu entdecken. Sein bislang bemerkenswertester Neuzugang ist das Rap-Duo Real Dimez. Außerdem verfolgt er einen unkonventionellen Ansatz bei der Suche nach neuen Talenten: Er nutzt die Tänzerinnen des Clubs als informelles Testpublikum für neue Tracks. Schließlich gilt: Wenn ein Song die Leute auf der Tanzfläche zum Tanzen bringt, stehen die Chancen gut, dass er auch anderswo ein Hit wird.

08 Bae-Luxe und Roxy (Real Dimez)

Bae-Luxe und Roxy, alias Real Dimez © Rockstar Games

Bae-Luxe: Hood Brat

Roxy Rashad: Krissy Celess

Woher du sie kennen könntest: Beide sind echte Rapperinnen aus Florida. Rockstar holt sich damit authentischen Sound aus der Region, die Leonida nachempfunden ist.

Bae-Luxe und Roxy sind schon seit der Sekundarschule befreundet. Bevor sie ihren Blick auf den musikalischen Erfolg richteten, verdienten die beiden ihr Geld damit, lokale Drogendealer zu erpressen. Später verwandelten sie diese Erfahrungen in Material für ihre Rap-Tracks und Social-Media-Inhalte. Ihre provokanten Texte und ihre Online-Präsenz halfen ihnen, ein Publikum zu gewinnen und sich in Vice City einen Namen zu machen.

Ihr Durchbruch gelang mit einer Single, die sie gemeinsam mit dem lokalen Rapper DWNPLY aufgenommen hatten. Nach fünf Jahren voller Höhen und Tiefen und viel Mühe, das Interesse ihres wachsenden Publikums aufrechtzuerhalten, unterschrieb das Duo schließlich einen Vertrag bei Only Raw Records. Beide Künstler hoffen nun darauf, ihren nächsten großen Hit zu landen. Real Dimez verkörpern das moderne Vice City, wo die Grenzen zwischen kriminellen Aktivitäten, Online-Einfluss und Promi-Kultur immer schwerer zu unterscheiden sind.

09 Andrés de León – ein hochkarätiger VIP

Hinter Andrés de León steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht © Rockstar Games

Über Andrés de León wissen wir weniger als über viele der anderen Charaktere, aber sein Auftritt in der Gameplay-Demo vom August lässt vermuten, dass er in einer wichtigen Handlung eine Rolle spielen könnte. Jason und Lucia werden engagiert, um für seine Sicherheit zu sorgen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass er keinen Ärger bekommt. Sie holen ihn vom Flughafen ab und begleiten ihn zu einer Veranstaltung zur Feier der Eröffnung des US-Hauptsitzes von Megamundo.

Andrés wirkt nicht gerade wie der einfachste Kunde. Anstatt sich auf die Feier zu konzentrieren, verbringt er seine Zeit mit seinen Begleitern im Konferenzraum. Die Lage spitzt sich zu, als die Veranstaltung durch einen Angriff bewaffneter Angreifer unterbrochen wird.

10 Petra Navarro – eine Schlüsselfigur in der Geschäftswelt

Über Petra Navarro ist noch nicht viel bekannt © Rockstar Games

Petra Navarro ist die Geschäftsführerin von Megamundo und wurde im Rahmen der Ereignisse vorgestellt, die im Feature „An Extended Look“ gezeigt wurden. Sie begegnet Jason und Lucia, während diese bei der Eröffnungsfeier des neuen Firmensitzes als Leibwächter für Andrés de León arbeiten. Im Gegensatz zu vielen der bisher vorgestellten Charaktere bewegt sich Petra eher in der Welt der Unternehmenswelt als im organisierten Verbrechen auf der Straße.

Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie außer Gefahr ist. Die Zeremonie artet schnell ins Chaos aus, als bewaffnete Angreifer die Veranstaltung stürmen und die Protagonisten mitten im Geschehen gefangen sind. Rockstar hat bisher noch keine eigene Biografie für Petra veröffentlicht oder viel über ihren Hintergrund und ihre zukünftige Rolle verraten. Es ist auch unklar, ob die Megamundo-Handlung einen wesentlichen Teil der Gesamtgeschichte ausmachen oder lediglich den Rahmen für eine einzelne Mission bilden wird.

11 GTA 6 Synchronsprecher und Cast: Die Übersicht

GTA 6 hat die längste Story der Seriengeschichte und dementsprechend einen riesigen Cast. Allein die Darstellerliste füllt einen ordentlichen Teil des über einstündigen Abspanns. Rockstar setzt dabei wie gewohnt kaum auf Hollywood-Stars, sondern vor allem auf Schauspieler mit TV-Erfahrung. Ein paar Stimmen dürften dir trotzdem bekannt vorkommen.

Interessant : Wenn du dir die Synchronsprecher:innen von GTA 6 anschauen willst, musst du dafür nicht das Spiel durchgespielt haben. Im Einstellungen-Menü des Pause-Bildschirms kannst du auf den Punkt "Account" wechseln und dort unter "Credits" per QR-Code die Cast-Liste auf der Website von Rockstar Games anschauen.

Kategorie Charakter Sprecher/Darsteller Bekannt aus Hauptfigur Jason Duval Dylan Rourke 9-1-1: Lone Star, Station 19, Grey's Anatomy, Modern Family Hauptfigur Lucia Caminos Manni L. Perez Law & Order: SVU, Chicago P.D., The Blacklist, GTA 5, GTA Online Hauptfigur Cal Hampton Bobby Moynihan Saturday Night Live, NCIS: Origins, Minions & Monsters Hauptfigur Brian Heder Stephen Root Office Space, Barry, King of the Hill Hauptfigur Lori Heder Orlagh Cassidy Hauptfigur Dre'Quan Priest Naiqui Macabroad Law & Order, Chicago P.D., Crashing Hauptfigur Boobie Ike Mike Forbs Hauptfigur Bae-Luxe Hood Brat Rapperin aus Florida Hauptfigur Roxy Rashad Krissy Celess Rapperin aus Florida

12 Alles, was wir bisher über GTA 6 wissen