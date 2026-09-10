Jason Duval in GTA 6: Alle, was wir zur männlichen Hauptfigur wissen

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Jason Duval ist die zweite Hauptfigur in GTA 6 und der Partner von Lucia, die wir dir bereits vorgestellt haben , in einer Gangster-Geschichte, die sich klar an Bonnie und Clyde orientiert. Während Lucia die treibende Kraft ist, will Jason eigentlich nur ein einfaches Leben, das ihm die Umstände einfach nicht gönnen. Wir haben alle bestätigten Fakten zu ihm gesammelt und ordnen ihn in die Geschichte der GTA-Protagonisten ein.

01 Wer ist Jason Duval in GTA 6?

Jason Duval in GTA 6 © Rockstar Games

Jason Duval ist einer von zwei spielbaren Hauptfiguren in GTA 6, neben Lucia Caminos. Auf der offiziellen GTA-VI-Website beschreibt Rockstar ihn mit einem einzigen Satz, der seinen gesamten Charakter zusammenfasst: "Jason will ein einfaches Leben, aber es wird für ihn einfach immer schwieriger." Das deutet darauf hin, dass Jason in GTA 6 eher unfreiwillig in das Leben als Gesetzloser hineingezogen wird.

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Anders als Lucia, die sich aktiv gegen ihre Umstände auflehnt, wirkt Jason von Anfang an wie jemand, der eigentlich mit Kriminalität nichts am Hut hat und trotzdem immer wieder reingezogen wird. Genau dieser innere Konflikt zwischen dem Wunsch nach einem ruhigen Leben und der Realität als Krimineller in Leonida treibt seine Figur an.

Fakten zu Jason Duval Name Jason Duval Rolle Hauptfigur von GTA 6 Wohnort Vice City (Bundesstaat Leonida) Vergangenheit Schwierige Jugend, Zeit bei der US Army, danach Drogenschmuggel in den Keys Besonderheit Hauptfigur mit militärischer Ausbildung Wichtige Kontakte Brian Heder (Boss), Cal Hampton (Freund)

02 Jasons Vergangenheit in GTA 6

Laut Rockstars offizieller Beschreibung ist Jason in einem Umfeld voller Trickbetrüger und Krimineller aufgewachsen. Nach einer schwierigen Jugend ging er zur US Army, offenbar auch, um dieser Vergangenheit zu entkommen. Und doch sollte sie ihn immer wieder einholen.

Nach seiner Zeit beim Militär landete Jason also wieder in seinem alten Umfeld, diesmal in den Leonida Keys. Dort arbeitet er für lokale Drogenschmuggler, unter anderem für einen älteren Dealer namens Brian Heder . Brian lässt Jason offenbar sogar mietfrei in einer seiner Immobilien wohnen, im Gegenzug hilft Jason bei kleineren Einschüchterungsjobs vor Ort. Zu seinem engeren Umfeld gehört außerdem sein Freund Cal Hampton , der am liebsten zu Hause bleibt und nebenbei Funkverkehr der Küstenwache abhört.

Cal Hampton und Jason Duval sind best buddies. © Rockstar Games

Wann genau der Wechsel vom Militär zurück in die Kriminalität stattfand und was Jason in seiner Jugend konkret erlebt hat, hat Rockstar bislang nicht näher ausgeführt.

03 Jason und Lucia: Seine Rolle in der Beziehung

Für Jason könnte das Kennenlernen von Lucia laut Rockstar entweder das Beste oder das Schlimmste sein, was ihm je passiert ist. Diese Unsicherheit prägt seine Haltung zu ihr während eines Großteils der Geschichte. Und wie wir ja aus den Gameplay-Details wissen , entscheidest du selbst, welche Art von Beziehung Jason und Lucia führen .

Ob aus Lucia und Jason ein Liebespaar wird, entscheidest du selbst. © Rockstar Games

So nimmt die Story ihren Lauf: Als ein eigentlich simpler Coup schiefgeht, geraten Jason und Lucia gemeinsam in eine kriminelle Verschwörung, die sich über den gesamten Bundesstaat Leonida erstreckt. Von da an sind beide aufeinander angewiesen, um zu überleben. Jason bringt dabei seine Loyalität ein: In einem seiner Zitate sagt er zu Lucia: "If anything happens, I'm right behind you." Ob aus dieser Verbundenheit tatsächlich eine Romanze wird, entscheidest du im Spiel selbst. Die Beziehung entwickelt sich über Nachrichten, gemeinsame Unternehmungen und Jobs, die Romantik bleibt dabei rein optional.

04 Jasons Persönlichkeit: Der ruhige Gegenpol

Während Lucia impulsiv, kämpferisch und risikobereit auftritt, ist Jason im bisher gezeigten Material deutlich zurückhaltender . Der ehemalige Rockstar-Entwickler Mike York, der den Extended Look analysiert hat , beschreibt Jasons Bewegungsabläufe als methodisch, überlegt und auffällig langsam. Das spiegelt Jasons militärische Ausbildung wider. Nicht impulsiv, sondern überlegt agiert der GTA-6-Protagonist.

Lucia und Jason genießen den Blick auf Vice City © Rockstar Games

Diese kontrollierte, introvertierte Art zeigt sich auch im Dialog zwischen beiden Figuren. In einer Szene im Fahrstuhl sagt Jason sinngemäß, er fühle sich wohler, wenn er eine Waffe benutzen könne, statt zu reden. Lucia kontert darauf mit der Aufforderung, einfach charmant zu sein. Genau diese Gegensätze (ruhiger, kontrollierter Jason gegen impulsive, risikofreudige Lucia) dürfte bewusst gewählt sein, damit sich beide Hauptfiguren im Gameplay und in der Story sinnvoll ergänzen.

Auch die Musikauswahl im Extended Look unterstreicht diesen Unterschied. Zu Jasons Szenen läuft "People Are People" von Depeche Mode . Ein Song, der Fragen nach Wut und Unverständnis zwischen Menschen aufwirft. Lucias Szenen werden dagegen von "Devil Woman" begleitet, einem deutlich aggressiveren Track.

Jason Duval wird einer der spielbaren Charaktere sein. © Rockstar Games

Spannend zudem: Der Name Lucia gehe auf das lateinische Wort für Licht zurück , ähnlich wie der Name Luzifer, während der griechische Name Jason mit "Heiler" übersetzt werden kann. Rockstar hat eine solche Namenssymbolik bislang nicht bestätigt, die Theorie bleibt reine Spekulation aus der Fan-Community. Passen würde das aber allemal.

05 Wer spricht Jason? Synchronsprecher und Gerüchte

Offiziell hat Rockstar Games bis heute keinen Sprecher beziehungsweise Motion-Capture-Darsteller für Jason bestätigt. In der Community kursierten bereits mehrere Namen. Schauspieler Troy Baker dementierte öffentlich, dass er Jason spreche. Später sorgte ein Lebenslauf-Eintrag für Spekulationen um den Namen Gregory Joseph Connors, auch der Name Dylan Rourke wird in Teilen der Community gehandelt. Keiner dieser Namen ist bislang jedoch offiziell bestätigt.

06 Jason im GTA-6-Gameplay des Extended Look

Im rund 26-minütigen Extended Look , der am 27. August 2026 erstmals gezeigt wurde, bekommt Jason einen Großteil der reinen Action-Szenen. Er bewegt sich sicher durch von Gegnern besetzte Räume und liefert sich unter anderem eine Schießerei in einem Labor. Gegen Ende des Clips liefert er sich einen Shootout im Stil eines Actionfilms gegen eindringende Gegner in einem Gebäude. Eine Szene, die an die "Stirb Langsam"-Filme erinnert . Spielerisch zeigen sich einige Parallelen zu Max Payne , dessen dritter Serienteil ebenfalls aus der Feder von Rockstar Games entstammt.

Lucia und Jason kämpfen auch mit harten Bandagen © Rockstar Games

Spielerisch lässt sich Jason beim Zocken von Grand Theft Auto VI jederzeit gegen Lucia austauschen. Sitzen beide gemeinsam im selben Fahrzeug, wechselst du direkt vom Fahrer- auf den Beifahrersitz und kannst während einer Verfolgungsjagd zwischen Fahren und Schießen hin- und herspringen. Sind beide getrennt unterwegs, läuft der Wechsel wie in GTA 5 über eine kurze Übergangsanimation. Egal, wo sich die jeweilige Figur gerade in Leonida befindet.

Interessante Randnotiz: Auch im Nahkampf sollen sich Jason und Lucia deutlich unterscheiden. Laut dem italienischen Content Creator MikeShowSha und einer Hands-off-Präsentation bei Rockstar North ( via Reddit ) soll Lucia eher technisch kämpfen , mit Anleihen von Kickboxen und Mixed Martial Arts (MMA). Jason Duval hingegen soll auf rohe Körperkraft setzen . Kämpfe in GTA 6 könnten sich damit, abhängig von der jeweiligen Figur, deutlich anders anfühlen.

07 Jason im Vergleich zu anderen Protagonisten der GTA-Reihe

Im Vergleich zu den bisherigen Protagonisten der GTA-Geschichte fällt Jason vor allem durch seine Zurückhaltung auf. Charaktere wie Tommy Vercetti aus GTA Vice City oder Niko Bellic aus GTA 4 hatten von Anfang an eine deutlich schärfere Kante und markante Sprüche. CJ aus San Andreas brachte dagegen viel Wärme und Familienbezug mit in seine Geschichte. Jason wirkt bislang eher wie ein ruhiger Beobachter, der lieber handelt als redet.

Ein wandelndes "Heat"-Zitat: Michael De Santa © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Diese Zurückhaltung wird in der Community nicht nur positiv gesehen. So lassen sich Vergleiche Michael De Santa aus GTA 5 ziehen, der ebenfalls eher introvertiert und grüblerisch angelegt war, während sein Duo-Partner Franklin Clinton für die bodenständigere, greifbarere Seite der Geschichte sorgte. Genau dieses Muster, ein zurückhaltender Charakter neben einem impulsiveren Gegenpart, wiederholt sich bei Jason und Lucia. Kritische Stimmen befürchten sogar, dass Jason dadurch zum eher austauschbaren Standardprotagonisten werden könnte, während Lucia als erste weibliche Hauptfigur der Serie den Großteil der Aufmerksamkeit und der charakterlichen Tiefe abbekommt.

Niko Bellic hat der Serie knallharten Realismus verliehen. © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Ob sich diese Einschätzung nach Release bestätigt, bleibt offen. Gerade weil Jason in Sachen Dialogwitz bislang weniger auffällt als etwa Niko Bellic, wird sich erst im fertigen Spiel zeigen, wie viel Tiefe Rockstar seiner Figur über die reine Actionrolle hinaus noch mitgibt.