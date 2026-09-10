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Jason Duval in GTA 6: Alle, was wir zur männlichen Hauptfigur wissen
Jason Duval ist neben Lucia der zweite Protagonist in GTA 6. Wir zeigen dir seinen Hintergrund, seine Rolle im Gameplay und wie er im Vergleich zu Tommy, CJ, Niko und Co. abschneidet.
Über den Autor
Jason Duval ist die zweite Hauptfigur in GTA 6 und der Partner von Lucia, die wir dir bereits vorgestellt haben, in einer Gangster-Geschichte, die sich klar an Bonnie und Clyde orientiert. Während Lucia die treibende Kraft ist, will Jason eigentlich nur ein einfaches Leben, das ihm die Umstände einfach nicht gönnen. Wir haben alle bestätigten Fakten zu ihm gesammelt und ordnen ihn in die Geschichte der GTA-Protagonisten ein.
01
Wer ist Jason Duval in GTA 6?
Jason Duval ist einer von zwei spielbaren Hauptfiguren in GTA 6, neben Lucia Caminos. Auf der offiziellen GTA-VI-Website beschreibt Rockstar ihn mit einem einzigen Satz, der seinen gesamten Charakter zusammenfasst: "Jason will ein einfaches Leben, aber es wird für ihn einfach immer schwieriger." Das deutet darauf hin, dass Jason in GTA 6 eher unfreiwillig in das Leben als Gesetzloser hineingezogen wird.
Anders als Lucia, die sich aktiv gegen ihre Umstände auflehnt, wirkt Jason von Anfang an wie jemand, der eigentlich mit Kriminalität nichts am Hut hat und trotzdem immer wieder reingezogen wird. Genau dieser innere Konflikt zwischen dem Wunsch nach einem ruhigen Leben und der Realität als Krimineller in Leonida treibt seine Figur an.
Fakten zu Jason Duval
Name
Jason Duval
Rolle
Hauptfigur von GTA 6
Wohnort
Vice City (Bundesstaat Leonida)
Vergangenheit
Schwierige Jugend, Zeit bei der US Army, danach Drogenschmuggel in den Keys
Besonderheit
Hauptfigur mit militärischer Ausbildung
Wichtige Kontakte
Brian Heder (Boss), Cal Hampton (Freund)
02
Jasons Vergangenheit in GTA 6
Laut Rockstars offizieller Beschreibung ist Jason in einem Umfeld voller Trickbetrüger und Krimineller aufgewachsen. Nach einer schwierigen Jugend ging er zur US Army, offenbar auch, um dieser Vergangenheit zu entkommen. Und doch sollte sie ihn immer wieder einholen.
Nach seiner Zeit beim Militär landete Jason also wieder in seinem alten Umfeld, diesmal in den Leonida Keys. Dort arbeitet er für lokale Drogenschmuggler, unter anderem für einen älteren Dealer namens Brian Heder. Brian lässt Jason offenbar sogar mietfrei in einer seiner Immobilien wohnen, im Gegenzug hilft Jason bei kleineren Einschüchterungsjobs vor Ort. Zu seinem engeren Umfeld gehört außerdem sein Freund Cal Hampton, der am liebsten zu Hause bleibt und nebenbei Funkverkehr der Küstenwache abhört.
Wann genau der Wechsel vom Militär zurück in die Kriminalität stattfand und was Jason in seiner Jugend konkret erlebt hat, hat Rockstar bislang nicht näher ausgeführt.
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Jason und Lucia: Seine Rolle in der Beziehung
Für Jason könnte das Kennenlernen von Lucia laut Rockstar entweder das Beste oder das Schlimmste sein, was ihm je passiert ist. Diese Unsicherheit prägt seine Haltung zu ihr während eines Großteils der Geschichte. Und wie wir ja aus den Gameplay-Details wissen, entscheidest du selbst, welche Art von Beziehung Jason und Lucia führen.
So nimmt die Story ihren Lauf: Als ein eigentlich simpler Coup schiefgeht, geraten Jason und Lucia gemeinsam in eine kriminelle Verschwörung, die sich über den gesamten Bundesstaat Leonida erstreckt. Von da an sind beide aufeinander angewiesen, um zu überleben. Jason bringt dabei seine Loyalität ein: In einem seiner Zitate sagt er zu Lucia: "If anything happens, I'm right behind you." Ob aus dieser Verbundenheit tatsächlich eine Romanze wird, entscheidest du im Spiel selbst. Die Beziehung entwickelt sich über Nachrichten, gemeinsame Unternehmungen und Jobs, die Romantik bleibt dabei rein optional.
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Jasons Persönlichkeit: Der ruhige Gegenpol
Während Lucia impulsiv, kämpferisch und risikobereit auftritt, ist Jason im bisher gezeigten Material deutlich zurückhaltender. Der ehemalige Rockstar-Entwickler Mike York, der den Extended Look analysiert hat, beschreibt Jasons Bewegungsabläufe als methodisch, überlegt und auffällig langsam. Das spiegelt Jasons militärische Ausbildung wider. Nicht impulsiv, sondern überlegt agiert der GTA-6-Protagonist.
Diese kontrollierte, introvertierte Art zeigt sich auch im Dialog zwischen beiden Figuren. In einer Szene im Fahrstuhl sagt Jason sinngemäß, er fühle sich wohler, wenn er eine Waffe benutzen könne, statt zu reden. Lucia kontert darauf mit der Aufforderung, einfach charmant zu sein. Genau diese Gegensätze (ruhiger, kontrollierter Jason gegen impulsive, risikofreudige Lucia) dürfte bewusst gewählt sein, damit sich beide Hauptfiguren im Gameplay und in der Story sinnvoll ergänzen.
Auch die Musikauswahl im Extended Look unterstreicht diesen Unterschied. Zu Jasons Szenen läuft "People Are People" von Depeche Mode. Ein Song, der Fragen nach Wut und Unverständnis zwischen Menschen aufwirft. Lucias Szenen werden dagegen von "Devil Woman" begleitet, einem deutlich aggressiveren Track.
Spannend zudem: Der Name Lucia gehe auf das lateinische Wort für Licht zurück, ähnlich wie der Name Luzifer, während der griechische Name Jason mit "Heiler" übersetzt werden kann. Rockstar hat eine solche Namenssymbolik bislang nicht bestätigt, die Theorie bleibt reine Spekulation aus der Fan-Community. Passen würde das aber allemal.
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Wer spricht Jason? Synchronsprecher und Gerüchte
Offiziell hat Rockstar Games bis heute keinen Sprecher beziehungsweise Motion-Capture-Darsteller für Jason bestätigt. In der Community kursierten bereits mehrere Namen. Schauspieler Troy Baker dementierte öffentlich, dass er Jason spreche. Später sorgte ein Lebenslauf-Eintrag für Spekulationen um den Namen Gregory Joseph Connors, auch der Name Dylan Rourke wird in Teilen der Community gehandelt. Keiner dieser Namen ist bislang jedoch offiziell bestätigt.
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Jason im GTA-6-Gameplay des Extended Look
Im rund 26-minütigen Extended Look, der am 27. August 2026 erstmals gezeigt wurde, bekommt Jason einen Großteil der reinen Action-Szenen. Er bewegt sich sicher durch von Gegnern besetzte Räume und liefert sich unter anderem eine Schießerei in einem Labor. Gegen Ende des Clips liefert er sich einen Shootout im Stil eines Actionfilms gegen eindringende Gegner in einem Gebäude. Eine Szene, die an die "Stirb Langsam"-Filme erinnert. Spielerisch zeigen sich einige Parallelen zu Max Payne, dessen dritter Serienteil ebenfalls aus der Feder von Rockstar Games entstammt.
Spielerisch lässt sich Jason beim Zocken von Grand Theft Auto VI jederzeit gegen Lucia austauschen. Sitzen beide gemeinsam im selben Fahrzeug, wechselst du direkt vom Fahrer- auf den Beifahrersitz und kannst während einer Verfolgungsjagd zwischen Fahren und Schießen hin- und herspringen. Sind beide getrennt unterwegs, läuft der Wechsel wie in GTA 5 über eine kurze Übergangsanimation. Egal, wo sich die jeweilige Figur gerade in Leonida befindet.
Interessante Randnotiz: Auch im Nahkampf sollen sich Jason und Lucia deutlich unterscheiden. Laut dem italienischen Content Creator MikeShowSha und einer Hands-off-Präsentation bei Rockstar North (via Reddit) soll Lucia eher technisch kämpfen, mit Anleihen von Kickboxen und Mixed Martial Arts (MMA). Jason Duval hingegen soll auf rohe Körperkraft setzen. Kämpfe in GTA 6 könnten sich damit, abhängig von der jeweiligen Figur, deutlich anders anfühlen.
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Jason im Vergleich zu anderen Protagonisten der GTA-Reihe
Im Vergleich zu den bisherigen Protagonisten der GTA-Geschichte fällt Jason vor allem durch seine Zurückhaltung auf. Charaktere wie Tommy Vercetti aus GTA Vice City oder Niko Bellic aus GTA 4 hatten von Anfang an eine deutlich schärfere Kante und markante Sprüche. CJ aus San Andreas brachte dagegen viel Wärme und Familienbezug mit in seine Geschichte. Jason wirkt bislang eher wie ein ruhiger Beobachter, der lieber handelt als redet.
Diese Zurückhaltung wird in der Community nicht nur positiv gesehen. So lassen sich Vergleiche Michael De Santa aus GTA 5 ziehen, der ebenfalls eher introvertiert und grüblerisch angelegt war, während sein Duo-Partner Franklin Clinton für die bodenständigere, greifbarere Seite der Geschichte sorgte. Genau dieses Muster, ein zurückhaltender Charakter neben einem impulsiveren Gegenpart, wiederholt sich bei Jason und Lucia. Kritische Stimmen befürchten sogar, dass Jason dadurch zum eher austauschbaren Standardprotagonisten werden könnte, während Lucia als erste weibliche Hauptfigur der Serie den Großteil der Aufmerksamkeit und der charakterlichen Tiefe abbekommt.
Ob sich diese Einschätzung nach Release bestätigt, bleibt offen. Gerade weil Jason in Sachen Dialogwitz bislang weniger auffällt als etwa Niko Bellic, wird sich erst im fertigen Spiel zeigen, wie viel Tiefe Rockstar seiner Figur über die reine Actionrolle hinaus noch mitgibt.
Assassin's Creed Black Flag Resynced
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