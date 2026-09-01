GTA 6 als Rennspiel: Neue Features, Handling und Rennstrecken im Überblick

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit zehn Jahren neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Der GTA 6 Extended Look spendierte uns 26 Minuten frisches Gameplay aus DEM Spiele-Highlight des Jahres 2026. Doch das neue Open-World-Game aus dem Hause Rockstar Games legt nicht nur hinsichtlich der Immersion oder cineastischen Inszenierung spürbar zu. Auch Rennspiel-Fans dürfen sich mit Grand Theft Auto VI offenbar auf einen absoluten Kracher freuen. Hier ist alles, was wir über GTA 6 Racing bislang wissen.

01 GTA 6 Release: Das musst du wissen

Über 13 Jahre nach GTA 5 steht der nächste Teil der Reihe in den Startlöchern. Rockstar Games zeigte in einem erweiterten Preview-Video erste Einblicke in Grand Theft Auto 6, das am 19. November 2026 erscheint. Ein zentrales Thema dabei: Racing. Zum ersten Mal in der Serien-Geschichte bekommst du eine feste Rundstrecke, dazu Dirt-Racing und klassisches Street-Racing. Das deutet darauf hin, dass der sechste Hauptteil die Rennspielaspekte gegenüber dem direkten Vorgänger deutlich ausbaut.

02 Neue Racing-Features im Überblick

Rennen waren ja bereits im GTA Online-Modus des Vorgängers ein heißes Thema. GTA 6 baut das Gameplay aber noch einmal deutlich aus. Drei Disziplinen zeigte Rockstar in der Preview bislang:

Rundkursrennen

Der Extended Look zeigt klassisches Asphalt-Rundstreckenrennen auf einer geschlossenen, permanenten Rennstrecke. Das allein wäre bereits ein Novum für die Serie.

GTA 6 bietet echte Rundkursrennen © Rockstar Games/Take-Two

Im 27-minütigen Extended-Look-Trailer zeigt die HUD-Elemente wie Minimap, Rundenzähler, Rundenzeit und Positionsanzeige, ganz so, wie du es aus klassischen Rennspielen kennst. Ein erster Hinweis darauf, wie wichtig der Racingaspekt in GTA 6 wirklich ausfällt.

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Gefahren wird im Gameplaymaterial mit reinrassigen Renn-Boliden. Unter anderem einer Flügeltür-Limousine im BMW-3er/5er-Look mit M-Farbschema sowie die typisch fiktiven GTA-Versionen von Dodge Charger, Dodge Challenger, Ford Mustang und Infiniti G35.

Wozu so ein BMW in den richtigen Händen in der Lage ist, zeigen die Red Bull Driftbrothers im BMW Werksdrift:

2 Min Der BMW Werksdrift der Red Bull Driftbrothers Was passiert, wenn man den 1100 PS starken BMW M2 Drift Competition durch eines der modernsten Autowerke der Welt driften lässt? Präzision trifft auf Adrenalin – und ein Traum wird Realität.

Dirt-Racing und Motocross

Motocross mit Bikes und Quads ist ebenfalls bestätigt © Rockstar Games/Take-Two

Die zweite Kategorie zeigt Lucia auf einem Dirt-Bike , die viel Airtime holt und einen Parcours zusammen mit anderen Geländefahrzeugen bestreitet. Im GTA 6 Extended Look crasht ein Gegner bei der Landung, ein anderer Fahrer muss ausweichen und touchiert dabei das Motorrad am Boden. Das deutet auf ein äußerst dynamisches Gameplay hin. Der Trailer zeigt zusätzlich einen eigenen Motocross-Kurs, dazu jede Menge Dirt-Bike-Strecken quer über die Karte.

Street Racing

Auch Rockstar Games' hauseigene (und lange verschollene) Midnight Club-Reihe feiert ihr Comeback in Form von Street Racing direkt in GTA 6. Beim Underground-Straßenrennen taucht ein Feature auf, das in den Vorgängern fehlte: ein Nitro-Boost im Stil von Need for Speed, vermutlich limitiert pro Rennen.

GTA 6 channelt sein inneres Midnight Club © Rockstar Games/Take-Two

Am Start lassen sich zahlreiche Variationen bekannter Tuning-Karossen erblicken. Wir erspähten beispielsweise einen Nissan R32 Skyline GT-R, einen Porsche Cayman, einen Chevrolet Camaro, vermutlich einen Jaguar XE SV Project 8, einen Ferrari SF90 und einen Lamborghini Diablo, teils sogar mit Unterbodenbeleuchtung und Auspuffflammen.

Weitere Disziplinen und mehr

Verschiedene Leaks deuten zudem darauf hin, dass das noch längst nicht alles ist. Die geleakte GTA 6 Map zeigt unter anderem Drag-Strips sowie mindestens zwei Oval-Strecken, was zum Floria-Setting von Leonida passen würde. Offiziell bestätigt sind diese aber noch nicht.

Wir wissen, dass "One-Eyed Willie’s Mod Shop" in GTA 6 vorkommen wird. © Rockstar Games/Take-Two

Dazu kommt ein Feature, das im Trailer nicht gezeigt wurde, aber im Rahmen des Extended-Look angekündigt wurde: GTA 6 soll ein Tanksystem bekommen, ein Feature, das andere Open-World-Rennspiele wie Forza Horizon 6 , The Crew Motorfest oder Test Drive Unlimited Solar Crown bisher nicht haben. Zumindest nicht in der Form sondern nur durch Nachtanken bei Langstreckenrennen.

03 Port Gellhorn International Raceway: Die erste GTA-Rennstrecke

In der Tuningwerkstatt pimpt ihr eure Karren auf © Rockstar Games/Take-Two

Die spannendste Neuerung für Motorsport-Fans: GTA 6 bekommt offenbar zum ersten Mal in der Serien-Geschichte eine dedizierte Asphalt-Rennstrecke. Diese hört offenbar auf den klangvollen Namen Port Gellhorn International Raceway und soll im namensgebenden Port Gellhorn, Leonida zu finden sein.

Bereits in ersten GTA 6 Leaks im September 2022 waren Teile davon zu sehen, im zweiten GTA 6 Trailer trägt Lucia sogar ein Oberteil mit der Aufschrift des Kurses. Die geleakte Map zeigt ebenfalls die Umrisse des Kurses, die Genrefans bekannt vorkommen dürften:

Leonida ist Rockstars Variante eines fiktiven Florida und die naheliegendste Referenz für eine Rennstrecke im Sunshine State ist der Sebring International Raceway. Die in der Preview gezeigte Streckenführung mit ihren Bodenwellen und den Höhenunterschieden deutet klar in diese Richtung, auch wenn es keine exakte Kopie sein wird. Weitere Analysen sehen zusätzlich Elemente von Monza und der Nürburgring-Nordschleife in der Streckenführung, Rockstar kombiniert für seine fiktiven Locations traditionell mehrere reale Vorbilder statt eine exakt nachzubauen.

Im Extended-Look-Trailer ist erstmals ein echtes Wheel-to-Wheel-Rennen auf der Strecke zu sehen, inklusive Rundenzähler, Timer und Positionsanzeige im HUD. Das bestätigt: Es handelt sich nicht nur um eine Mission mit Fahrzeugen, sondern um einen eigenständigen Rennmodus.

Wie umfangreich das komplette Streckenlayout am Ende wird und ob es weitere Rennstrecken in Leonida gibt, ist noch offen. Klar ist bereits, dass die Spielwelt insgesamt deutlich größer wird: Rockstar selbst spricht von einer Karte, die doppelt so groß wie die von GTA 5 und dreimal so groß wie die von Red Dead Redemption 2 ist. Platz für zusätzliche Strecken dürfte also da sein.

04 Fahrzeug-Handling: Echte Rennfahrer am Werk

Jason ist startklar. © Rockstar Games/Take-Two

Realismus ist das große Thema bei GTA 6 und das gilt besonders fürs Fahrverhalten. Laut einem exklusiven Deep Dive bei Dazed Digital hat Rockstar dafür eigens Profis ins Boot geholt: Das Team, das sich um das Fahrzeug-Handling kümmert, besteht aus echten Rennfahrer:innen.

Details zur genauen Rolle dieser Fahrer:innen im Entwicklungsprozess nennt Rockstar nicht, wahrscheinlich haben sie eine beratende Funktion übernommen. Klar ist aber: Das Auto-Handling soll deutlich realistischer werden als in GTA 5. Und genau das zeigt auch der Extended Look: Dort wirkt das Fahren spürbar anspruchsvoller.

Verdeck auf: Lass die Sonne rein © Rockstar Games/Take-Two

Auch beim Schaden geht Rockstar neue Wege. Crashs sollen sich stärker auf die Lebensenergie deiner Spielfigur auswirken als bisher. Das wilde, konsequenzfreie Durch-die-Gegend-Brettern früherer Teile dürfte damit vorbei sein. Also... zumindest teilweise.

Geschwindigkeitsgefühl und die Fahrzeugphysik haben insgesamt einen großen Sprung nach vorn gemacht. Wie sich das konkret anfühlt, lässt sich aber erst nach einem eigenen Hands-on wirklich beurteilen.