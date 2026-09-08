Lucia in GTA 6: Alles, was wir zur ersten weiblichen Hauptfigur wissen

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit zehn Jahren neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Wenn GTA 6 am 19. November erscheint , dann wird das neue Open-World-Spiel mit gleich zwei Protagonist:innen aufwarten. Dabei gibt es eine Premiere: Denn Lucia Caminos ist die erste weibliche Hauptfigur in der Historie von Grand Theft Auto . Ihre Geschichte beginnt hinter Gittern und führt direkt in eine der ambitioniertesten Storylines, die Rockstar Games je erzählt hat. Wir haben alle bestätigten Fakten zu Lucia für dich gesammelt und verraten dir, was sie von Claude, Niko Bellic, Trevor oder Tommy Vercetti abhebt.

01 Wer ist Lucia Caminos in GTA 6?

Lucia kennt die heißesten Tunes! © Rockstar Games/Take-Two

Lucia Caminos ist neben Jason Duval eine der beiden Hauptfiguren in GTA 6. Rockstar Games stellt sie als eigenständige Protagonistin mit eigener Vorgeschichte, eigenen Zielen und eigener Motivation vor, nicht als reine Nebenfigur an Jasons Seite. Auf der offiziellen GTA-VI-Website beschreibt Rockstar sie in ihrer eigenen Stimme: "Das Einzige, was zählt, ist, wen du kennst und was du hast." Der Satz fasst ihre Grundhaltung gut zusammen: pragmatisch, misstrauisch und immer auf den eigenen Vorteil bedacht . Dabei markiert Lucia ein Novum für die Reihe: Nie zuvor gab es in der Geschichte der Protagonisten von Grand Theft Auto eine weibliche Hauptfigur.

Fakten zu Lucia Name Lucia Caminos Rolle Hauptfigur von GTA 6 Wohnort Vice City (Bundesstaat Leonida) Familie Mutter und Vater unbenannt, Mutter stammt aus Liberty City Partner Jason Duval Besonderheit Erste weibliche Hauptfigur der Serie mit eigener Sprecherin Fahrzeuge (bestätigt) Red Tulip, Red Sentinel Classic Cabrio

Aufgewachsen ist Lucia im Umfeld ihrer Mutter, die ursprünglich aus Liberty City stammt und dort von einem besseren Leben geträumt hat. Diesen Traum will Lucia nun selbst verwirklichen, allerdings nicht durch Glück oder Zufall, sondern durch kalkulierte Entscheidungen. Rockstar beschreibt sie offiziell so: "Mehr als alles andere will Lucia das gute Leben, von dem ihre Mutter seit ihren Tagen in Liberty City geträumt hat. Doch statt auf halbgare Fantasien zu setzen, nimmt Lucia die Sache selbst in die Hand."

02 Lucias Weg ins Gefängnis

Rockstar Games liefert einige Fakten zur Hintergrundgeschichte von Lucia. Lucias Vater hat ihr laut Rockstar das Kämpfen beigebracht, sobald sie laufen konnte. Diese frühe Prägung zieht sich durch ihre gesamte Biografie und erklärt, warum sie auch als erwachsene Frau kompromisslos für ihre Familie einsteht.

Mit Lucia gibt es in GTA 6 erstmals eine weibliche Hauptfigur. © Rockstar Games

Genau dieser Einsatz für die Familie hat sie am Ende ins Leonida Penitentiary gebracht. GTA 6 startet entsprechend mit ihrer Entlassung aus dem Gefängnis . Sie verlässt den Knast fest entschlossen, keine impulsiven Fehler mehr zu machen und ihre nächsten Schritte deutlich überlegter zu planen als in der Vergangenheit.

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Zu ihrer Zeit im Gefängnis gehörte auch der Kontakt zu einer Bewährungshelferin namens Stefanie, die während der Haft für Lucias Fall zuständig war. Weitere Details zur genauen Tat, die zur Verurteilung führte, hat Rockstar bislang nicht offiziell bestätigt.

03 Die Partnerschaft zwischen Lucia und Jason

GTA 6 erscheint am 19. November 2026. © Rockstar Games

Lucia Caminos und Jason Duval bilden das Herzstück von GTA 6. Die Geschichte folgt dem Muster einer modernen Bonnie-and-Clyde-Erzählung : Ein eigentlich simpler Coup geht schief und zieht das Duo in eine landesweite Verschwörung quer durch Leonida hinein. Beide wissen laut Rockstars offizieller Story-Beschreibung von Anfang an, dass das Leben gegen sie spielt, entscheiden sich aber trotzdem, gemeinsam einen Ausweg zu suchen.

Ob aus Lucia und Jason ein Liebespaar wird, entscheidest du selbst. © Rockstar Games

Besonders spannend für die Story: Ob aus der beiden anfänglichen Anziehung tatsächlich eine Romanze wird, hängt von deinen Entscheidungen im Spielverlauf ab. Du kannst Lucia und Jason auch rein platonisch als Gangster-Duo spielen, wenn du möchtest. Wie eng die Beziehung am Ende ist, soll laut Rockstar sowohl den Storyverlauf als auch das Ende beeinflussen. Damit bekommt die Beziehung eine spielerische Tiefe, die es in dieser Form bei einem GTA-Titel bisher nicht gab.

04 Aussehen, Charaktereditor und Persönlichkeit

Optisch zeigt sich Lucia bislang meist mit vollem Haar und hohem Pferdeschwanz, im fertigen Spiel lässt sie sich aber wie schon frühere GTA-Protagonisten individuell anpassen. Neuere Screenshots von Rockstar Games zeigen sie mit sichtbaren Tattoos an den Armen und im Gesicht sowie unterschiedlich auffälligen Piercings. Wie stark sich das Aussehen verändern lässt, hat Rockstar mit dem Charaktereditor deutlich ausgebaut und im Extended Look bereits erste Hinweise gestreut : Ernährung, Trainingsverhalten und Lebensstil sollen sich künftig direkt im Gesicht und am Körper von Lucia und Jason ablesen lassen.

Training wirkt sich realistisch auf den Körperbau aus © Rockstar Games Lucia hat die Nägel schön: Maniküre in GTA 6. © Rockstar Games

Auf offiziellem Artwork ist außerdem eine Fußfessel an Lucias Knöchel zu erkennen. Das lässt vermuten, dass sie zu Spielbeginn frisch auf Bewährung ist und ihr Bewegungsradius zunächst eingeschränkt sein könnte, ähnlich wie Rockstar die Spielwelt schon in früheren Teilen schrittweise geöffnet hat. Offiziell bestätigt ist dieser Mechanismus bislang nicht.

Charakterlich zeichnet Rockstar Lucia als intelligent, misstrauisch und strategisch. Sie handelt nicht impulsiv, sondern denkt in langfristigen Zielen und hat aus vergangenen Fehlern gelernt. Genau diese Kombination aus Verletzlichkeit und Härte soll ihr laut Entwicklerangaben eine besonders vielschichtige Persönlichkeit verleihen.

05 Lucias Synchronsprecherin: Gerüchte zur Stimme

Offiziell hat Rockstar Games die Sprecherin und Motion-Capture-Darstellerin von Lucia bis heute nicht bestätigt. In der Fan-Community kursiert seit Längerem der Name Manni L. Perez , eine amerikanische Schauspielerin mit kubanischen Wurzeln, die unter anderem in Serien wie "Blindspot", "Law & Order" und "Jessica Jones" zu sehen war. Grundlage für diese Vermutung sind optische Ähnlichkeiten zum Charaktermodell sowie Stimmvergleiche aus dem zweiten Trailer.

Lucia und Jason genießen den Blick auf Vice City © Rockstar Games

Vor Perez kursierten bereits andere Namen wie Alexandra Echavarri oder Leslie Lluvet, die sich beide als falsche Spur herausstellten. Echavarri bestätigte inzwischen öffentlich, in GTA Online lediglich die Nebenfigur Lupe gesprochen zu haben. Bis Rockstar die Besetzung offiziell bekannt gibt, bleibt der Name hinter Lucia also Spekulation.

06 Lucia im GTA 6 Gameplay

Lucia ist während der gesamten Kampagne von Grand Theft Auto VI spielbar und lässt sich jederzeit gegen Jason austauschen. Befinden sich beide gemeinsam in einer Szene (etwa im selben Auto), funktioniert der Wechsel sofort, zum Beispiel vom Fahrer- auf den Beifahrersitz. Sind Lucia und Jason getrennt unterwegs, dauert der Wechsel wie in GTA 5 einige Sekunden und läuft über eine Übergangsanimation.

Lucia und Jason kämpfen auch mit harten Bandagen © Rockstar Games

Im am 27. August 2026 gezeigten Extended Look war erstmals zu sehen, wie sich Lucia tatsächlich steuert. Ihre Interaktionen mit NPCs erinnern dabei an Red Dead Redemption 2 : Über einen Trigger-Button lassen sich Passanten gezielt ansprechen oder einschätzen. Wie stark sich ihr Gameplay im direkten Vergleich zu Jason unterscheidet, etwa bei Fähigkeiten oder Spezialmanövern, hat Rockstar bislang nicht im Detail offengelegt.