Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

GTA 6 ist endlich da und Leonida wartet. Wie erwartet hat Rockstar Games hier ein absolutes Mammutprojekt auf die Beine gestellt, das hinsichtlich der Spielmechaniken, Technik und Spielwelt alles bisher da gewesene in den Schatten stellt. Wer sich durch die komplette Story von Jason und Lucia kämpfen will, hat einiges vor sich: 91 Hauptmissionen, verteilt auf fünf Kapitel . Damit ist GTA 6 vom Umfang her näher an Red Dead Redemption 2 als an GTA 5 . Hier bekommst du die vollständige Missionsliste , einen kurzen Überblick über jedes Kapitel und eine ehrliche Einschätzung, wie viele Stunden du einplanen solltest.

Spoiler-Warnung: Schon die Missionsnamen verraten einiges über den Storyverlauf. Große Wendungen haben wir unkenntlich gemacht, leichte Spoiler lassen sich aber nicht vermeiden.

FAQ: Missionen und Kapitel in GTA 6 Wie viele Missionen hat GTA 6? Die Story von GTA 6 umfasst insgesamt 91 Hauptmissionen. Nebenmissionen und Aktivitäten kommen noch obendrauf. Wie viele Kapitel hat GTA 6? Insgesamt erwarten dich fünf Kapitel, die die folgenden Namen tragen: Just Like Paradise, Paradise Lost, Tits Ass Drug Money, Vice City, Baby und Top of the World, Ma. Welches Kapitel ist das längste? Kapitel 3 (der Mittelteil von GTA 6) mit 26 Missionen, knapp vor Kapitel 4 mit 25. Das Finale in Kapitel 5 ist mit sieben Missionen das kürzeste. Wie lange brauche ich für die Story von GTA 6? Rechne mit mindestens 65-7 Stunden Spielzeit für die Hauptstory. Mit Nebeninhalten sind es eher 90 bis 100 Stunden, für 100 Prozent über 200 Stunden. Spiele ich die ganze Zeit mit Lucia und Jason? Nein. Kapitel 1 dreht sich vor allem um Jason, Kapitel 2 vor allem um Lucia. Ab Kapitel 3 seid ihr in Vice City immer gemeinsam unterwegs und könnt zwischen den Figuren wechseln.

01 GTA 6 Spielzeit: Wie lange dauert das Spiel?

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Für die reine Hauptstory solltest du mindestens 65 Stunden einplanen. Wenig überraschend fällt Grand Theft Auto 6 deutlich umfangreicher aus als sein direkter Vorgänger vor 13 Jahren. Hinsichtlich des Umfangs stellt das Open-World-Spiel sogar das Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2 in den Schatten.

Vice City © Rockstar Games

Doch die Hauptmissionen sind natürlich nur ein Teil der Medaille. Ein Spiel wie GTA lebt natürlich von seinen Nebenaktivitäten und die fallen hier nicht nur deutlich abwechslungsreicher, sondern auch umfangreicher aus als zuvor. Nimmst du Nebenmissionen und Aktivitäten mit, landest du schnell bei 90 bis 100 Stunden . Und wer wirklich alles auf 100 Prozent bringen will, muss mit über 200 Stunden rechnen .

Der Grund dafür ist nicht nur die schiere Zahl an Story-Missionen. Zwischen den Kapiteln verändert sich auch die Spielwelt spürbar: Neue Gebiete, neue Kontakte und neue Möglichkeiten öffnen sich. Es lohnt sich also, nach jedem Kapitelwechsel eine Runde durch Leonida zu drehen, bevor du mit der Story weitermachst.

Der Umfang von GTA 6:

Story-Kapitel: 5

Story-Missionen: 91

Hauptstory: etwa 65 bis 70 Stunden

Mit Nebeninhalten: ca. 90 bis 100 Stunden

100 Prozent Abschluss: über 200 Stunden

02 Kapitel 1: Just Like Paradise

Zu Beginn von GTA 6 führt das Open-World-Spiel die beiden Protagonist:innen Lucia und Jason erst einmal eigenständig ein, bevor sich die Wege der beiden kreuzen. Ganz interessant: Der freie Wechsel zwischen beiden Spielfiguren ist erst im weiteren Spielverlauf möglich.

Mit Lucia gibt es in GTA 6 erstmals eine weibliche Hauptfigur. © Rockstar Games

Lucia sitzt zu Beginn des Spiels noch im Knast, der Einstieg gehört also vor allem Jason. Kleine Schmuggeljobs, Gelegenheitsaufträge, ein paar zwielichtige Bekannte: Das erste Kapitel startet bewusst entspannt und lässt dich in Ruhe in Leonida ankommen. Parallel baut sich Lucias Handlung auf, die auf ihre Entlassung hinausläuft. Mit 22 Missionen ist das Auftaktkapitel schon ordentlich gefüllt.

Prologue Gone Fishing Gear Up Just A Scratch Lab Fees Unwanted Attention Pipework Hey Arnold! Island Dreams Feng Shui Coming Home Buck Me Clean Up After Donnie Down to Earth Clear Skies Day Release Swamped [Spoiler] Recalibration Tourist Trap Home Sweet Home Discharge Time

03 GTA 6 Kapitel 2: Paradise Lost

Lucia und Jason genießen den Blick auf Vice City © Rockstar Games

Jetzt übernimmt Lucia das Ruder. Das zweite Kapitel verlagert die Handlung nach Port Gellhorn, wo sie (mit einer Fußfessel aus dem Knast entlassen) erst einmal Fuß fassen muss. Die Missionen drehen sich um Alltag, neue Freundschaften und kleinere Gaunereien. Mit 11 Missionen ist es das zweitkürzeste Kapitel, gegen Ende stößt Jason wieder dazu.

What's in the Bag? Ambulance Chaser Just Moved In Girls' Trip Moses Daily Driver Slam Dunk Breakfast Run Coffee Break Afternoon Delight Checking Out

04 Kapitel 3: Tits Ass Drug Money

Willkommen in Vice City. Nachdem sich die ersten beiden Kapitel zunächst einmal auf die umgebenden Orte auf der Karte von Leonida konzentriert haben, geht es jetzt in die große Stadt, die wenig überraschend natürlich wesentlich lebendiger und detaillierter ausfällt als noch in GTA Vice City aus dem Jahr 2002.

GTA 6 entfacht ein echtes Grafikfeuerwerk © Rockstar games

Ab hier wird es laut: Jason und Lucia sind gemeinsam in der Metropole unterwegs, knüpfen neue Kontakte und rutschen immer tiefer ins lokale Verbrechergeschäft. Drogendeals, Autodiebstähle, Banküberfälle und am Ende der große Kartell-Coup. Mit 26 Missionen ist das dritte Kapitel das umfangreichste im ganzen Spiel.

Welcome to Vice City Dealer's Choice Meet the Heders Dubious Provenance Mami Knows Best South Leonida Real Estate Tyrone Here, Kitty Kitty Car Services Top Billing Boobie Time First Impressions Caught Slipping Crosstown Traffic Credit Check Steal the Zorruso for Randy Sinfrontera National Bank Security Expert Ride or Die Company Property The Missing Link Safe Word Cooties Bricked Up Hidden Charges The Cartel Heist

05 Kapitel 4: Vice City, Baby

Die Stadt gehört dir. Pass nur auf, dass du nicht geschnappt wirst! © Rockstar Games/Take-Two

Jetzt wird groß gedacht. Rund um Ocean Beach bauen Jason und Lucia ihre eigene Operation auf. Sicherheitsjobs, Lieferungen, verdeckte Einsätze: Das vierte Kapitel ist geschäftiger und ambitionierter als alles davor, die Einsätze steigen spürbar und die Intensität der Story nimmt spätestens jetzt so richtig Fahrt auf. Am Ende wartet einer der großen Showdowns der Story. (Keine Sorge, wir gehen aus Spoilergründen nicht näher darauf ein.)

Ocean Beach Another Life Company Cars Lawyer Up Party Hard Heavy Lifting Photo/Shoot Making Gainz Watch It Cash Injections Amateur Hour Dirty Work Too Much Baggage Adventures in Babysitting Fresh Evidence Power Play Child's Play Headliners Close Surveillance Delivery Method Team Building Fully Catered VCIA Takedown Sunset [Spoiler] - Nein, das wird nicht verraten. Wirklich nicht.

06 Das Finale von GTA 6: Kapitel 5 - Top of the World, Ma

Was in Vice City passiert, bleibt in Vice City © Rockstar Games

Wer GTA 6 Kapitel 5 erreicht hat, der steuert langsam aber sicher auf das große Finale zu. Und das hat es Rockstar-typisch mächtig in sich. Das Finale ist kurz, aber unglaublich intensiv. In nur sieben Missionen ziehen Jason und Lucia ein letztes Mal gemeinsam los: Autos klauen, Lieferungen zurückholen, neue Pläne schmieden. Was in der letzten Mission passiert, verraten wir natürlich nicht. Nur so viel: Den Abschluss solltest du dir nicht spoilern lassen.

Bird in the Hand Taking Liberties VC Baby Doggie Bag Operation Savage Glory Protective Custody [Spoiler: Finale]

Herzlichen Glückwunsch! Nach dem Finale hast du GTA 6 durchgespielt. Nun, zumindest was die Hauptmission anbelangt. Abseits der 91 Aufgaben gibt es natürlich noch jede Menge zu tun. Von zahlreichen Nebenmissionen und Aktivitäten, die von Basketballspielen übertauchen bis hin zu Sport und Co. reichen.

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