GTA 6 Multiplayer: GTA Online, Crossplay, Release und mehr

Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

GTA 6 startet am 19. November 2026 ... aber nur im Singleplayer. Wann der Multiplayer startet, hält Rockstar bislang unter Verschluss. Wir sammeln alle Infos, Gerüchte und Einschätzungen zu GTA 6 Online, Crossplay und Co.

Wir werden diesen Artikel regelmäßig aktualisieren, sobald es etwas Neues zu GTA 6 Online gibt. Speichere ihn dir also unbedingt ab, wenn du Nichts verpassen willst!

Artikel Stand: 12. September 2026

01 Kommt GTA 6 Online zum Release?

Nein. Rockstar bewirbt GTA 6 bis jetzt ausschließlich als Singleplayer-Erlebnis. GTA Online ist der Grund, warum der fünfte Serienteil bis heute, 13 Jahre nach Release, noch immer eine der meistgespielten Multiplayergames schlechthin markiert. Immerhin hat Rockstar Games den Onlinemodus im Laufe der Jahre mit zahlreichen gelungenen Updates erweitert .

Vice City lässt sich zum Release von GTA 6 nur im Singleplayer erkunden. © Rockstar Games

Zum GTA-6-Release am 19. November 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S wird es keinen GTA 6 Onlinemodus geben. Das hat Take-Two im Juni 2026 offiziell bestätigt und nennt auch in den Stores ein reines Singleplayer-Erlebnis. Aber: Es ist sehr wahrscheinlich, dass GTA 6 einen Online-Multiplayermodus bekommen wird , eine offizielle Ankündigung steht aktuell aber noch aus.

02 Wann startet GTA 6 Online wirklich?

GTA Online ist eine Geldmaschine © Rockstar Games

Bei GTA 5 kam der Online-Modus nur zwei Wochen nach dem Hauptspiel. Für GTA 6 rechnen Branchenkenner jedoch mit deutlich mehr Wartezeit.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Forbes-Journalist Paul Tassi nennt dafür drei Gründe: Rockstar konzentriert sich im Endspurt komplett auf einen stabilen Release des Singleplayers, GTA Online bringt mit rund 400 Millionen US-Dollar Jahresumsatz weiterhin enorm viel Geld ein und der Übergang zwischen altem und neuem Online-Modus muss sorgfältig getimt werden, damit sich Spieler:innen nicht einfach "rausgeworfen" fühlen.

Flucht vor der Polizei und der heimischen Tierwelt. © Rockstar Games/Take-Two

Auch Bloomberg-Journalist Jason Schreier geht davon aus , dass Rockstar in absehbarer Zeit keine Infos zum Multiplayer liefern wird. Ein Leak des ehemaligen Call-of-Duty-Leakers TheGhostOfHope deutet zwar auf einen möglichen Start noch im Dezember 2026 hin – bestätigt ist das aber nicht, und solche Leaks solltest du mit Vorsicht genießen.

03 Wird der GTA-6-Multiplayer Crossplay bieten?

GTA 6 erscheint am 19. November 2026. © Rockstar Games

Kurz gesagt: Bestätigt ist dazu bislang Nichts. Rockstar hat sich bisher weder zu Crossplay (also plattformübergreifendem Spiele zwischen PlayStation und Xbox) noch zu Cross-Progression (plattformübergreifenden Spielfortschritten) geäußert.

Ein Blick auf GTA 5 gibt aber eine Tendenz vor: Dort gibt es bis heute kein plattformübergreifendes Spielen. Nicht mal zwischen Konsolengenerationen ist das möglich. Wer auf der PS4 spielt, kommt nicht in die Lobby seiner Freunde auf der PS5. Einzig ein Umzug des eigenen Charakters innerhalb derselben Konsolenfamilie (also PS4 zu PS5 oder Xbox One zu Xbox Series X|S) funktioniert.

Da GTA 6 zum Release nur für PS5 und Xbox Series X/S erscheint und eine PC-Version bislang nicht angekündigt ist, stellt sich die Crossplay-Frage aktuell ohnehin nur zwischen den beiden Konsolen. Angesichts des heutigen Branchenstandards ist es gut möglich, dass Rockstar hier nachzieht. Garantien gibt es aber keine.

04 Kostet GTA 6 Online Geld?

Auch das ist offen. GTA Online ist im Hauptspiel von GTA 5 enthalten und finanziert sich stattdessen über Mikrotransaktionen und Abos wie GTA+. Am wahrscheinlichsten ist, dass Rockstar dieses Modell für GTA 6 Online übernimmt, um möglichst viele Spieler:innen in den Multiplayer zu holen. Eine separate Kaufhürde lässt sich aktuell aber nicht komplett ausschließen.

GTA 6 setzt auf ein neues Heat-System © Rockstar Games

Es wäre aber auch denkbar, dass GTA 6 einen ähnlichen Weg einschlägt wie Battlefield 6 : Der Multiplayer-Hit hat seinen Battle-Royale-Modus REDSEC als kostenloses, separates Spiel nachgereicht. Wer nur den Battle-Royale-Modus zocken will, kann das also kostenlos tun, ohne sich das Hauptspiel kaufen zu müssen.

Ein kleiner Fun Fact am Rande: Vorbesteller:innen von GTA 6 bekommen einen Monat GTA+ dazu. Die Einlösefrist läuft bis zum 31. März 2027 und lässt sich schon jetzt für GTA 5 Online nutzen.

05 Wie unterscheidet sich der GTA 6 Multiplayer von GTA 5 Online?

Kajakfahren in den grünen Hügeln des Mount Kalaga Nationalpark. © Rockstar Games

Offizielle Details fehlen komplett, klar ist aber: GTA Online 2 wird technisch wie inhaltlich eine Weiterentwicklung des Vorgängers sein. Du darfst mit einem eigenen Charakter rechnen, mit dem du Aufträge wie Heists erledigst, dich mit anderen Spieler:innen in der offenen Welt von Leonida austobst und in kompetitiven Modi wie Rennen gegeneinander antrittst.

Gerade bei den Rennen legt GTA 6 im Singleplayer bereits deutlich zu und bietet erstmals echte Rundkursrennen, sowie weitere Disziplinen wie Dirt Racing oder nächtliche Straßenrennen im Stile von Midnight Club.

Motocross mit Bikes und Quads ist ebenfalls bestätigt © Rockstar Games/Take-Two

Zusätzlich dürfte es jede Menge Aktivitäten geben, die sich am Einzelspielermodus orientieren . Wie Basketball, Kajakfahren, Diebstähle und Heists oder Minigolf.

Auch neue Inhalte über Updates und Mikrotransaktionen gelten als gesetzt, GTA Online lebt seit 13 Jahren genau davon. Wie stark sich der neue Online-Modus tatsächlich vom Original unterscheidet, lässt sich erst nach dem Release des Singleplayers am 19. November besser einschätzen.

06 Wird GTA Online dann abgeschaltet?

Dass GTA 5 Online nach dem Release des Onlinemodus von Grand Theft Auto VI abgeschaltet wird, gilt als eher unwahrscheinlich. Take-Two-Chef Strauss Zelnick hat im Vergleich mit anderen Titeln des Publishers angedeutet , dass GTA 5 Online so lange mit Updates versorgt wird, wie genug Spieler:innen aktiv sind. Da GTA 6 vorerst nicht für PC erscheint, bleibt GTA 5 Online für PC-Spieler:innen ohnehin die einzige Anlaufstelle.

In der Welt von GTA zahlt sich das Verbrechen aus © Rockstar Gamers

Am wahrscheinlichsten ist ein längeres Nebeneinander beider Modi. Erst wenn sich GTA Online 2 etabliert hat und sich der Support für GTA 5 Online finanziell nicht mehr lohnt, dürfte Rockstar den Stecker ziehen.