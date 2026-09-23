Diese spannenden Fakten zu GTA 6 musst du kennen

Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Das Jahr 2026 biegt langsam auf die Zielgerade ein. Doch gerade Gamer:innen und Gamer freuen sich nicht unbedingt auf Weihnachten oder den Jahreswechsel, sondern fiebern dem 19. November entgegen. Denn dann erscheint mit GTA 6 das wohl heißeste Spiele-Highlight des Jahres 2026 . Nachdem der Extended Look bereits einige Details zum Gameplay verraten hat, liefern wir dir in diesem Artikel spannende GTA-6-Fakten, die du (vielleicht) noch nicht kanntest.

01 Entwicklungszeit von GTA 6: Über ein Jahrzehnt

GTA 6 befindet sich seit über zehn Jahren in Entwicklung, so die Kurzfassung. Wir erinnern uns: Das letzte Spiel aus dem Hause Rockstar Games hört auf den Namen Red Dead Redemption 2 und markiert bis heute eine der technisch eindrucksvollsten und einflussreichsten Open-World-Spiele schlechthin. Das Western-Epos ist offiziell am 26. Oktober 2018 erschienen, hat also mittlerweile auch knapp acht Jahre auf dem Buckel.

Lucia Caminos verspricht eine GTA-Premiere. © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Zum RDR-2-Release befand sich GTA 6 allerdings bereits seit rund drei Jahren in Entwicklung. Die Entwicklung begann bereits im Jahr 2015, wie Rob Nelson, Co-Studiohead bei Rockstar Games, in einem Interview verraten hat. Laut einem anderen Bericht gab es bereits kurz nach der Veröffentlichung von GTA 5 (also in 2014) erste Konzeptarbeiten am Nachfolger.

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Die wirkliche Entwicklungsarbeit an Grand Theft Auto VI soll aber nach der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 begonnen haben, nachdem die großen Teams bei Rockstar Games wieder frei wurden.

Am 04. Februar 2022 bestätigte das Entwicklerteam dann offiziell, dass sich ein neues GTA-Spiel in Entwicklung befindet. Anderthalb Jahre später, im Dezember 2023, folgte dann endlich der erste Trailer.

Rechnet man vom Release von GTA 5 bis zum 19. November 2026, liegen über 13 Jahre zwischen den beiden Hauptteilen. So lange hat keine Fortsetzung in der Seriengeschichte auf sich warten lassen. Zum Vergleich: Zwischen GTA 4 (2008) und GTA 5 (2013) lagen gerade einmal fünf Jahre. Ein Grund für die lange Pause ist der enorme Erfolg von GTA Online. Der Multiplayer hat Rockstar jahrelang beschäftigt und so viel Geld eingebracht, dass es keinen Druck gab, schnell nachzulegen

02 Das Milliarden-Game: Entwicklungskosten von GTA 6

Über Geld spricht Rockstar nicht. Weder das Studio noch Take-Two haben ein offizielles Budget für GTA 6 genannt. Trotzdem ist sich die Branche in einem Punkt einig: Hier geht es um eine Summe, die es in der Gaming-Welt so noch nicht gab.

Die meisten seriösen Schätzungen der GTA-6-Entwicklungskosten liegen bei 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar , manche Analysten gehen von bis zu 2 Milliarden aus. Höhere Zahlen, die im Netz kursieren, gelten als stark spekulativ. Klar ist aber, wodurch die Kosten entstanden sind: eine Entwicklungszeit von vielen Jahren, Tausende Mitarbeitende in mehreren Rockstar-Studios weltweit, aufwendiges Motion Capturing, eine hochdetaillierte Open World und die technische Weiterentwicklung der hauseigenen RAGE-Engine. Das Marketing ist dabei noch nicht eingerechnet, allein das kann bei einem Titel dieser Größe einen dreistelligen Millionenbetrag verschlingen.

Der Vergleich mit GTA 5 zeigt, wie stark die Kosten explodiert sind. Das Budget von GTA 5 wurde 2013 auf rund 265 Millionen US-Dollar geschätzt , inklusive Marketing. Damals galt das als Rekord. GTA 6 wäre demnach etwa vier- bis siebenmal teurer und aller Voraussicht nach das teuerste Videospiel, das je produziert wurde.

Take-Two dürfte das Risiko trotzdem gelassen sehen. GTA 5 hat sich weltweit über 200 Millionen Mal verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten Entertainment-Produkten überhaupt. Zusammen mit GTA Online hat das Spiel über ein Jahrzehnt lang Milliarden eingespielt. Wenn GTA 6 auch nur annähernd an diesen Erfolg anknüpft, ist selbst ein Milliardenbudget gut investiert.

03 Wie oft wurde GTA 6 verschoben?

Eine Odyssee, die bald ein Ende hat: Der Release von GTA 6 musste zweimal verschoben werden. Auch wenn es Fans deutlich häufiger vorkommt. Als Rockstar im Dezember 2023 den ersten Trailer veröffentlichte, stand am Ende eine klare Ansage: 2025. Später konkretisierten Rockstar und Mutterkonzern Take-Two den Termin auf Herbst 2025. Die Community hatte ein Ziel vor Augen, doch Rockstar trat zweimal auf die Bremse.

Die erste Verschiebung im Mai 2025 kam für viele nicht überraschend, denn Gerüchte über Verzögerungen gab es schon länger. Rockstar dankte den Fans damals für ihre Geduld und legte wenige Tage später den zweiten Trailer nach. Das hat die Stimmung schnell gedreht.

Verdeck auf: Lass die Sonne rein © Rockstar Games/Take-Two

Die zweite Verschiebung im November 2025 traf die Community härter. Rockstar gab sie kurz vor der Quartalskonferenz von Take-Two bekannt und begründete sie so: Die zusätzlichen Monate sollen es ermöglichen, das Spiel mit dem Feinschliff fertigzustellen, den Fans von Rockstar gewohnt sind. Als Hintergrund werden die enorme technische Komplexität genannt. Also KI-Simulation, Weltdichte und Engine, und der Wunsch, übermäßige Crunch-Phasen zu vermeiden. Genau dafür stand Rockstar während der Entwicklung von Red Dead Redemption 2 stark in der Kritik.

Die Verschiebungen von GTA 6:

Datum der Ankündigung Alter Termin Neuer Termin 02. Mai 2025 Herbst 2025 26. Mai 2026 06. November 2025 26. Mai 2026 19. November 2026

Seitdem hat Take-Two-CEO Strauss Zelnick den Novembertermin mehrfach öffentlich bestätigt. Die Prognosen des Konzerns für das Geschäftsjahr 2027 hängen maßgeblich an diesem Release. Eine dritte Verschiebung wäre also nicht nur für Fans ein Schlag, sondern auch für Investoren. Wie groß der Respekt vor GTA 6 in der Branche ist, zeigt ein Nebeneffekt: Zahlreiche Publisher haben ihre eigenen Releases vorgezogen oder auf 2027 verschoben, um nicht im Windschatten von Rockstar unterzugehen. Gefühlt stemmt sich lediglich Nintendo mit der Veröffentlichung des 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' Remakes für Nintendo Switch 2 dagegen. Das erscheint am 05. November 2026.

04 Die Systemanforderungen von GTA 6...

... sind schnell erklärt: Da das Game zunächst exklusiv für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint, gibt es keine offiziellen Systemanforderungen. Zumindest bis jetzt. Wer auf einen gleichzeitigen PC-Release gehofft hat, wird enttäuscht.

Eine PC-Version hat Rockstar bisher nicht angekündigt. Take-Two-Chef Zelnick verwies auf Nachfrage lediglich darauf, dass Rockstar bei Plattformen eine bekannte Strategie verfolge und weitere Ankündigungen zu gegebener Zeit folgen würden.

In der Tuningwerkstatt pimpt ihr eure Karren auf © Rockstar Games/Take-Two

Diese Strategie kennt man tatsächlich schon. GTA 5 kam 2013 zuerst für PS3 und Xbox 360 und erst im April 2015 für den PC. Red Dead Redemption 2 erschien im Oktober 2018 für Konsolen und etwa ein Jahr später für PC. Dass GTA 6 einem ähnlichen Muster folgt, ist wahrscheinlich, aber nicht bestätigt. Offizielle PC-Systemanforderungen gibt es daher noch nicht. Bei den Konsolen ist die Lage klarer:

30 FPS: Rob Nelson, Co-Director bei Rockstar North, hat im August 2026 bestätigt, dass das Spiel im aktuellen Entwicklungsstand mit 30 Bildern pro Sekunde läuft.

PS5 Pro Enhanced: Im PlayStation Store trägt GTA 6 das entsprechende Label. Was genau die Pro-Version besser macht, ob Auflösung, Bildrate oder Effekte, hat Rockstar noch nicht verraten.

Auflösung: nicht offiziell bestätigt. Die Technikexperten von Digital Foundry schätzen anhand von Trailermaterial eine interne Auflösung von etwa 1440p, die auf 4K hochskaliert wird.

Speicherbedarf: noch nicht bekannt. Angesichts der Größe der Spielwelt solltest du aber lieber etwas Platz auf der SSD freiräumen. 100-200 Gigabyte werden es garantiert werden.

05 Wie groß ist die GTA-6-Map?

Die Frage nach der Map-Größe ist bei jedem neuen GTA eine der ersten. Die Antwort für die Karte von GTA 6 lautet: sehr groß. Eine offizielle Zahl in Quadratkilometern hat Rockstar allerdings nicht veröffentlicht.

Die Stadt gehört dir. Pass nur auf, dass du nicht geschnappt wirst! © Rockstar Games/Take-Two

Einige neue Presse-Previews aus August 2026 liefern aber Anhaltspunkte: Demnach ist die Karte rund doppelt so groß wie die von GTA 5 und etwa dreimal so groß wie die von Red Dead Redemption 2 . Zur Einordnung: Los Santos und Blaine County in GTA 5 umfassen zusammen rund 49 Quadratmeilen, also etwa 127 Quadratkilometer, davon ein großer Teil Wasser und Gebirge.

Die Community hat natürlich schon selbst nachgemessen. Mapping-Projekte, die Trailer-Aufnahmen und Material aus dem Leak von 2022 auswerten, kommen auf etwa 118 bis 132 Quadratmeilen. Das wären rund 300 bis 340 Quadratkilometer. Solche Werte sind aber mit Vorsicht zu genießen. Wie viel davon Wasser ist, wie viele Gebäude betretbar sind und wie groß die finale Spielfläche tatsächlich ist, weiß bisher nur Rockstar.

GTA 6 bietet echte Rundkursrennen © Rockstar Games/Take-Two

Viel spannender als die reine Fläche ist ohnehin die Dichte . Rockstar setzt nicht auf leere Weiten, sondern auf eine Welt, in der an jeder Ecke etwas passiert. Laut Previews verfügen NPCs über rund 600.000 Animationen, in GTA 5 waren es etwa 55.000. Die Straßen sind schmaler, das Fahrverhalten wirkt schwerer und realistischer. Rockstar hat dafür nach eigenen Angaben sogar professionelle Rennfahrer zurate gezogen. Leonida soll sich weniger wie eine Kulisse anfühlen und mehr wie ein Ort, der auch ohne dich weiterlebt.

06 Regionen in GTA 6 und ihre realen Vorbilder

The Leonida Keys © Rockstar Games

Willkommen in Leonida. Der fiktiven Version von Florida, die sich Rockstar ausgedacht hat. Der Sunshine State ist die perfekte Bühne für GTA: Glamour und Absturz, Luxusyachten und Wohnwagensiedlungen, Partymeilen und Alligatorsümpfe liegen oft nur wenige Kilometer auseinander. Sechs Regionen hat Rockstar durch die Trailer bestätigt und jede hat ein echtes Vorbild:

Region im Spiel Reales Vorbild Vibe Vice City Miami Neon, Beachclubs, Skyline Leonida Keys Florida Keys Inselkette, endlose Brücken, Marinas Grassrivers Everglades Sumpf, Airboats, Alligatoren Ambrosia Zuckerrohrregion am Lake Okeechobee Felder, Fabriken, Biker-Territorium Port Gellhorn Badeorte an der Golfküste Verblasster Strandort mit alten Motels, Heimat einer echten Rennstrecke Mount Kalaga National Park Bewaldete Hügel- und Berglandschaften im Süden der USA Wandern, Jagen, Offroad

Vice City ist das pulsierende Herz der Map. Die Stadt orientiert sich deutlich an Miami, mit Art-déco-Fassaden, Strandpromenaden, Hochhäusern und einem Nachtleben, das nie schläft. Fans der Serie kennen Vice City schon aus dem Original von 1997, aus GTA: Vice City (2002) und aus Vice City Stories (2006). So lebendig und detailliert war die Stadt aber noch nie.

Vice City © Rockstar Games

Südlich davon ziehen sich die Leonida Keys als Inselkette ins Meer, verbunden durch lange Brücken. Hier findest du Marinas, Strandbars und türkisfarbenes Wasser. Die Gegend dürfte für Boote, Tauchgänge und Schmuggelrouten eine große Rolle spielen. Mit den Grassrivers holt Rockstar die Everglades ins Spiel: flaches Wasser, dichte Vegetation, Airboats und kleine Siedlungen mitten im Sumpf.

Im Landesinneren liegt Ambrosia , inspiriert von der Zuckerrohrregion rund um den Lake Okeechobee. Industrielle Zuckerfabriken, weite Felder und eine raue Atmosphäre prägen das Bild. Laut Trailer gibt es hier auch eine starke Biker-Präsenz. Port Gellhorn zeigt die Kehrseite des Florida-Traums: ein heruntergekommener Badeort an der Golfküste mit alten Motels, Stripclubs und Menschen, die bessere Tage gesehen haben. Der Mount Kalaga National Park schließlich bringt mit bewaldeten Hügeln, Wanderwegen und Jagdgebieten eine ganz andere Landschaft ins Spiel. So ein Gelände gibt es im flachen Florida eigentlich nicht, es erinnert eher an die Wälder weiter nördlich in den Südstaaten.

Platz zum Atmen an den nördlichen Ausläufern des Bundesstaates. © Rockstar Games/Take-Two

Wichtig ist: Rockstar baut keine exakten Kopien. Das Studio verdichtet Orte, verschiebt Landmarken und mischt mehrere Gemeinden zu einer neuen. So entsteht ein Florida, das sich echt anfühlt, aber für Gameplay optimiert ist.

07 GTA 6: Schon vor Release ausgezeichnet

Ein Spiel, das Preise gewinnt, bevor es überhaupt erschienen ist? Bei GTA 6 ist das Realität. Der Hype ist so groß, dass Rockstar schon vor dem Launch eine beachtliche Trophäensammlung hat:

The Game Awards 2024: Most Anticipated Game

The Game Awards 2025: erneut Most Anticipated Game, also zwei Jahre in Folge

Golden Joystick Awards 2025: Most Wanted Game

Golden Joystick Awards 2025: Best Game Trailer für Trailer 2

Besonders spannend ist das Ergebnis der Golden Joystick Awards. Insgesamt wurden rund 21 Millionen Stimmen abgegeben. GTA 6 holte in seiner Kategorie etwa 18 Prozent und The Witcher 4 lag mit knapp 17 Prozent überraschend dicht dahinter.

Wir wissen, dass "One-Eyed Willie’s Mod Shop" in GTA 6 vorkommen wird. © Rockstar Games/Take-Two

Noch beeindruckender als die Trophäen sind die Rekorde. Trailer 1 knackte im Dezember 2023 innerhalb von 24 Stunden die Marke von über 90 Millionen YouTube-Aufrufen . Das war der erfolgreichste Start eines Nicht-Musikvideos auf der Plattform. Schon am zweiten Tag hatte er mehr Aufrufe als alle GTA-5-Trailer zusammen. Trailer 2 legte im Mai 2025 noch einen drauf: Laut Rockstar wurde er innerhalb von 24 Stunden 475 Millionen Mal über alle Plattformen hinweg angesehen . Rockstar spricht vom größten Video-Launch aller Zeiten, größer als jeder Kinotrailer.

08 GTA 6 und das Modding: Freiheit mit klaren Grenzen

Modding ist fester Bestandteil der GTA-DNA. Grafikmods, Roleplay-Server , neue Fahrzeuge oder komplette Städte aus anderen Teilen: Die Community hat GTA 4 und GTA 5 über Jahre am Leben gehalten. Umso genauer hat die Szene hingeschaut, als Rockstar am 21. September 2026 neue Mod-Richtlinien veröffentlichte. Sie gelten für alle Rockstar-Spiele, also auch für GTA 6.

Die gute Nachricht zuerst: Mods in GTA 6 bleiben grundsätzlich erlaubt . Rockstar zieht aber klare rote Linien.

Keine Eingriffe in die Story: Offizielle Handlungen, Missionen und Charaktere dürfen nicht verändert oder erweitert werden.

Kein Asset-Mix zwischen Spielen: Karten, Figuren oder Assets aus einem Rockstar-Spiel dürfen nicht in ein anderes übertragen werden. Liberty City aus GTA 4 in GTA 5 oder GTA 6 zu bauen, wäre damit tabu.

Keine geschützten Inhalte Dritter: Fremde Marken, Logos, reale Orte oder bekannte Figuren sind verboten.

Stimmen und Gesichter: Rockstar-Voiceover darf nicht verändert werden. Wer Stimmen oder das Aussehen echter Menschen verwenden will, braucht eine schriftliche Erlaubnis.

Keine Online-Cheats, keine Glücksspiel-Mechaniken mit echtem Geld, keine Krypto- oder NFT-Werbung.

Kein Sponsoring: Produktplatzierungen und bezahlte Werbung in Mods sind ebenfalls ausgeschlossen.

Monetarisierung ist nur über Plattformen erlaubt, die Rockstar zugelassen hat.

Tauchen ist eine von vielen Freizeitmöglichkeiten im Leonida County. © Rockstar Games

Außerdem dürfen Spiele nicht so verändert werden, dass sie auf Geräten laufen, für die Rockstar sie nicht vorgesehen hat. Das ist ein klarer Riegel gegen inoffizielle Portierungen.

Für die Modding-Szene ist das eine deutliche Ansage. Viele beliebte Fanprojekte der letzten Jahre wären unter diesen Regeln nicht mehr möglich , von Story-Erweiterungen bis zu Crossover-Mods. Gleichzeitig zeigt Rockstar, dass es Modding nicht verbieten, sondern kontrollieren will. Seit der Übernahme des großen Roleplay-Teams Cfx.re (FiveM) setzt das Studio stärker auf offizielle Kanäle. Ob GTA 6 zum Start überhaupt modbar ist, hängt ohnehin von der PC-Version ab. Und die lässt noch auf sich warten.

09 Waffenloadouts: Schluss mit dem Arsenal in der Hosentasche

Waffen und Ausrüstung unsichtbar am Körper mitführen: Das war in bisherigen GTA-Teilen normal. In GTA 6 ist damit Schluss. Rockstar übernimmt offenbar das Loadoutsystem aus Red Dead Redemption 2 und macht es realistischer.

Lucia und Jason kämpfen auch mit harten Bandagen © Rockstar Games

Jason und Lucia tragen nur noch zwei Handfeuerwaffen verdeckt und zwei Langwaffen sichtbar am Körper. Alles andere lagert in Waffenschränken bei Ammu-Nation oder im Kofferraum deines Fahrzeugs. Rockstar selbst sagt dazu, du kannst dein Loadout „für jede Gelegenheit“ anpassen. Das klingt nach einer kleinen Änderung, verändert aber das Gameplay grundlegend. Vor jeder Mission stellt sich die Frage: Gehe ich leise mit schallgedämpfter Pistole rein oder mit Sturmgewehr und Schrotflinte? Wer falsch plant, muss improvisieren.

Die Waffen selbst lassen sich umfangreich anpassen. Die Spezialrevolver aus der Ultimate Edition deuten auf ein großes Customizing-System mit Aufsätzen, Lackierungen und Modifikationen hin.

Jason macht Ärger. © Rockstar Games/Take-Two

Dazu kommen die neuen Focus-Fähigkeiten der beiden Hauptfiguren. Sie funktionieren ähnlich wie Dead Eye in Red Dead Redemption : Die Zeit verlangsamt sich, und das Spiel hebt Schwachstellen, Fluchtwege oder wichtige Punkte hervor. Jason und Lucia nutzen diese Fähigkeit laut Previews unterschiedlich, was die beiden auch spielerisch voneinander abhebt.

10 GTA 6 führt Interaktionssystem ein

Wenn eine Neuerung zeigt, wohin Rockstar mit GTA 6 will, dann das Interaktionssystem . Auch hier stand Red Dead Redemption 2 Pate, doch GTA 6 geht deutlich weiter. Per Knopfdruck kannst du offenbar NPCs grüßen, provozieren, beschwichtigen oder herausfordern , wie aus dem Extended Look hervorgeht. Aus einem simplen Kontextmenü wird so ein Werkzeug, mit dem du Situationen gezielt eskalieren oder entschärfen kannst.

GTA 6 bietet ein Interaktionssystem, ähnlich wie RDR 2. © Rockstar Games

Die Welt reagiert darauf spürbar. NPCs merken, wenn du ihnen zu nahe kommst, sie zu lange belauschst oder aggressiv auftrittst. Passanten kommentieren sogar dein Outfit. Manche NPCs sprechen dich von sich aus an und lösen zufällige Ereignisse aus. Leonida ist damit keine Kulisse mehr, durch die du einfach hindurchfährst. Die Stadt reagiert auf dich.

Auch zwischen den Hauptfiguren spielt Interaktion eine große Rolle. Jason und Lucia sind als Duo im Stil von Bonnie und Clyde angelegt. Wie sich ihre Beziehung entwickelt, beeinflusst du selbst, Romantik ist optional. In vielen Situationen kannst du zwischen den beiden wechseln.

Ob aus Lucia und Jason ein Liebespaar wird, entscheidest du selbst. © Rockstar Games

Eng mit dem Interaktionssystem verknüpft ist das neue Criminal Profile . Es ersetzt klassische Moral-Systeme und merkt sich, wie du deine Verbrechen begehst: sauber und professionell oder unnötig brutal. Polizei und NPCs reagieren entsprechend. Wer es zu wild treibt, dessen Profil kann laut Previews dauerhaft beschädigt werden.

11 Bonus: Fakten, die du wahrscheinlich noch nicht kanntest

Über die großen Themen hinaus steckt GTA 6 voller Details, die zeigen, wie viel Liebe Rockstar in diese Welt gesteckt hat. Hier kommen die spannendsten davon.

Lucia hat die Nägel schön: Maniküre in GTA 6. © Rockstar Games

Lucia schreibt Seriengeschichte . Lucia Caminos ist die erste weibliche Hauptfigur der Serie seit der Top-Down-Ära der Neunziger, in der man optional auch weibliche Figuren wählen konnte. Sie beginnt die Story frisch aus dem Gefängnis entlassen. Ihr Partner Jason Duval ist ein Ex-Soldat, der in die Drogenszene abgerutscht ist.

Der Mega-Leak von 2022 . Im September 2022 veröffentlichte ein Hacker 90 Entwicklungsvideos mit rund 50 Minuten Spielmaterial. Das gilt als einer der größten Leaks der Gaming-Geschichte. Der Täter war damals 17 Jahre alt und wurde kurz darauf in Großbritannien festgenommen.

Tanken wird Pflicht . Autos und Motorräder haben erstmals eine funktionierende Tankanzeige. Wer den Sprit ignoriert, bleibt mitten auf der Flucht stehen. Rockstar hat den Verbrauch laut Previews aber so ausbalanciert, dass es nicht nervt. E-Autos lädst du an Ladesäulen.

Autos klauen wird zur Wissenschaft . Bessere Fahrzeuge haben elektronische Schlösser und GPS-Tracker. Die In-Game-App Waink verrät dir auf dem Handy, ob ein Auto verschlossen ist, eine Alarmanlage oder einen Tracker hat und wie viel es wert ist.

80 Stunden Leonida . Die Spielzeit mit Haupt- und Nebeninhalten soll bei rund 80 Stunden liegen. Die Story ist wie in Red Dead Redemption 2 in Kapitel aufgeteilt.

Keine Egoperspektive zum Launch . Anders als in der Next-Gen-Version von GTA 5 gibt es zum Start keinen First-Person-Modus, nur beim Zielen mit bestimmten Waffen.

Jede Menge zu tun abseits der Story . Du kannst Oldtimer suchen und für einen Mechaniker restaurieren, Gang-Verstecke stürmen und seltene Beute abgreifen, Diebesgut über Hehler verkaufen oder mit Kajak und Tauchausrüstung die Küste erkunden. Hinweise auf Köderläden und Boote deuten außerdem darauf hin, dass du auch angeln kannst.

Styling-Rekord . Jason und Lucia haben mehr Kleidungs- und Frisuroptionen als jede GTA-Figur vor ihnen. Dazu kommt ein Fitness-System, das sich auf das Aussehen der Figuren auswirkt.

Fernsehen mit Macca the Gator. Im Spiel läuft eine eigene animierte TV-Show über einen Alligator namens Macca. Außerdem ist ein Social-Media-System eingebaut, über das Rockstar Influencer- und Internetkultur satirisch aufs Korn nimmt.

Echte Street Art in Vice City . Mehr als 50 reale Street-Artists haben Murals für die Stadt gestaltet.

Eigenes Album . Neben den Radiosendern gibt es mit „Grand Theft Auto VI: The Album“ einen eigenen Soundtrack mit 34 Tracks.

Training wirkt sich realistisch auf den Körperbau aus © Rockstar Games

Damit ist klar: GTA 6 ist kein normaler Release, sondern ein popkulturelles Event mit einer unglaublichen Reichweite. Über 13 Jahre Wartezeit, ein geschätztes Milliardenbudget, Trailer mit Rekordzahlen und eine Spielwelt, die dir zuhört, sich an dich erinnert und zurückschlägt: Rockstar will nicht einfach ein neues GTA abliefern, sondern die Messlatte für Open-World-Games neu setzen.

Ob das gelingt, zeigt sich am 19. November 2026. Dann heißt es endlich: Willkommen in Leonida.