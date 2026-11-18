Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Ja, ja. In Grand Theft Auto VI bleibt kein Verbrechen geheim. Oder vielleicht doch? Die Polizei in GTA 6 hat ein Gedächtnis. Wer in Vice City eine Tankstelle ausräumt und danach im selben Hawaiihemd zurück zum Tatort schlendert, erlebt eine unangenehme Überraschung. Rockstar Games hat das Fahndungssystem komplett umgekrempelt: Es gibt wieder sechs Sterne, ein brandneues Heat-System und Suchgebiete, die auch nach der Verfolgungsjagd heiß bleiben. Hier erfährst du, wie die Cops in Leonida ticken, wie du überhaupt auf ihren Radar gerätst und wie du hohe Fahndungslevel schnell wieder loswirst.

01 GTA 6 Fahndungslevel: Ohne Zeugen keine Sterne

Das Wichtigste in Kürze:

Maximale Fahndungsstufe: 6 Sterne (GTA 5: 5 Sterne)

Auslöser: Zeugen, Überwachungskameras, Alarmanlagen, Fahrzeuge mit Tracker

Neu: Heat-Symbole unter den Sternen zeigen, was die Polizei über dich weiß

Heat-Typen: Gesicht, Kleidung, Fahrzeug, Waffe, Kameraaufnahmen, Begleiter

Hot Areas: Rote Suchzonen bleiben nach der Flucht aktiv, bei sechs Sternen potenziell die ganze Karte

Minimap: Cops werden nicht angezeigt, der Fokus macht sie durch Wände sichtbar

Beim Fahndungssystem hat sich einiges verändert. © Rockstar Games

In GTA 5 wusste die Polizei gefühlt schon über deine Verbrechen Bescheid, bevor du überhaupt losgelegt hattest. Damit ist Schluss. In GTA 6 braucht ein Verbrechen einen Weg zur Polizei : Ein Passant wählt den Notruf, eine Kamera in einem überwachten Bereich zeichnet dich auf oder eine Alarmanlage schlägt an. Auch gestohlene Autos mit Peilsender können sich selbst melden. Klingt logisch, ist aber für die Serie (und die gesamte Gaminglandschaft) ein echter Paradigmenwechsel.

Die Konsequenz: Ein Verbrechen ohne Zeugen, Kameras und Alarm bleibt ohne Sterne. Dabei melden Passant:innen sogar Details wie die Position, an der sie dich gesehen haben. Wer also mit Sturmgewehr über der Schulter durch die Fußgängerzone spaziert, muss sich nicht wundern, wenn jemand zum Handy greift. Schon offen getragene große Waffen oder Masken können vor der eigentlichen Tat Misstrauen wecken und die Polizei auf den Plan rufen.

FAQ zum GTA-6-Fahndungslevel Wie viele Fahndungssterne gibt es in GTA 6? Sechs. GTA 5 war bei fünf Sternen gedeckelt, GTA 6 holt die sechste Stufe zurück. Was bedeuten rote Sterne in GTA 6? Du hast die Polizei abgehängt, befindest dich aber noch in einem Suchgebiet. Die Cops suchen dort weiter nach deiner Beschreibung. Wie werde ich das Fahrzeug-Symbol los? Steig aus und nimm ein anderes Auto. Laut GTA Base hilft auch eine Umlackierung. Kann ich Lucia oder Jason zurücklassen, um zu entkommen? Nein. Wird einer von beiden geschnappt, während ihr getrennt seid, gilt das Spiel trotzdem als „Busted“. Wie bekomme ich sechs Sterne? Um sechs Sterne in GTA 6 zu bekommen musst du insgesamt knapp 20 Minuten Verfolgung überleben: rund zehn Minuten bis zu fünf Sternen, dann weitere 10 bis 15 Minuten.

02 So funktioniert das Wanted-System in GTA 6

Die sechs Wanted-Sterne oben rechts sind mehr als nur ein Zähler. Sie zeigen über ihren Zustand, wie nah dir die Polizei gerade ist. Wer sie lesen kann, weiß sofort, ob er Gas geben oder lieber gemütlich um die Ecke schlendern sollte.

Behalte die Wanted-Sterne oben rechts in der Ecke im Blick. © Rockstar Games

Hohle Sterne: Ein Verbrechen wurde gemeldet, aber die Polizei hat noch keine Beschreibung von dir. Perfekter Moment, um unauffällig zu verschwinden.

Weiße Sterne: Die Cops haben dich direkt im Blick und verfolgen dich aktiv.

Blinkende weiße Sterne: Du hast den Sichtkontakt gebrochen, die Polizei sucht deine letzte bekannte Position ab.

Rote Sterne: Die Verfolgung ist vorbei, aber du befindest dich noch in einem Suchgebiet. Die Polizei hat Infos über dich und scannt die Gegend nach passenden Personen.

Gut zu wissen: Auf höheren Stufen wird die Minimap von rot-blauem Blaulicht überlagert. Dann hilft nur noch, mit den eigenen Augen nach Streifenwagen Ausschau zu halten.

03 Das Heat-System: Was die Polizei über dich weiß

Das Herzstück des neuen Systems in Grand Theft Auto VI sitzt direkt unter den Wanted-Sternen: rote Heat-Symbole . Jedes steht für eine Information, die Zeug:innen oder Beamte über dich gesammelt haben. Je mehr Symbole dort leuchten, desto schwerer wirst du die Polizei los. Die gute Nachricht: Jedes Symbol lässt sich gezielt loswerden.

GTA 6 setzt auf ein neues Heat-System © Rockstar Games

Die Heat-Symbole in GTA 6 und wie du sie loswirst:

Gesicht: Maske oder Kopfbedeckung vor der Tat, neue Frisur danach

Kleidung: Komplett umziehen, ein einzelnes Accessoire reicht womöglich nicht

Fahrzeug: Auto wechseln, stehen lassen oder umlackieren

Waffe: Wegstecken, im Auto verstauen oder loswerden

Kameraaufnahmen: Material löschen, stehlen oder Kameras vorher zerstören

Begleiter: Jason und Lucia trennen sich

Die roten Heat-Symbole von GTA 6 sind oben rechts in der Ecke zu sehen. © Rockstar Games

Besonders spannend ist das Duo-Symbol. Die Polizei weiß, dass Jason und Lucia als Paar unterwegs sind. Trennt ihr euch, verschwindet dieses Merkmal. Aber Achtung, Bonnie-und-Clyde-Romantik bleibt Pflicht: Wird einer von beiden geschnappt, während ihr getrennt seid, heißt es trotzdem „Busted“. Den Partner als Bauernopfer zurückzulassen, funktioniert also nicht.

04 So agiert die Polizei in Leonida

Rockstar Games zieht die Realismus-Schraube deutlich an, was sich über das gesamte Gameplay hinweg zeigt. Die Cops in GTA 6 spawnen nicht mehr magisch neben dir aus dem Nichts. Sie rücken physisch an, geben Beobachtungen per Funk weiter und verfolgen mehrere Merkmale gleichzeitig statt nur das zuletzt gesehene Auto. Statt blind ins Kreuzfeuer zu laufen, können sie diesmal sogar individuelles taktisches Vorgehen planen.

Die Gesetzeshüter:innen in GTA 6 haben ihre Augen überall. © Rockstar Games

Nach einer erfolgreichen Flucht ist der Ärger nicht vorbei. Das Gebiet rund um den Tatort bleibt als rote Zone auf der Karte markiert, eine sogenannte Hot Area . Dort patrouillieren mehr Beamte und halten gezielt nach deiner Beschreibung Ausschau. Kehrst du zu früh und im selben Look zurück, geht die Jagd von vorn los. Bei sechs Sternen kann sich die Hot Area auf die gesamte Karte ausdehnen. Dann gibt es kein Versteck mehr, das einfach nur außerhalb des Suchkreises liegt.

Wichtig für deine Fluchtplanung: Polizisten tauchen nicht mehr auf der Minimap auf. Mit dem Fokus kannst du sie aber durch Wände hindurch orten. Das ist dein Röntgenblick für brenzlige Situationen.

05 Sechs Sterne: Der Endgegner im Streifenwagen

Nach 13 Jahren mit fünf Sternen in Los Santos ist die sechste Stufe zurück. Passend zum sechsten Hauptteil der Kult-Reihe, Und die verdienst du dir nicht mal eben im Vorbeigehen. Selbst wenn du heftiges Chaos stiftest und die Spielwelt in Schutt und Asche legst, bekommst du zunächst nur vier oder fünf Sterne. Der schnellste Einstieg in hohe Stufen ist ein Angriff auf einen Polizisten beziehungsweise eine Polizistin, der sofort drei Sterne bringt. Wer in den Vice City Airport oder die Mike Zero Air Station eindringt, springt direkt auf vier bis fünf Sterne, kassiert dafür aber Luftunterstützung und Panzer.

Für den sechsten Stern brauchst du vor allem Ausdauer. Nach rund zehn Minuten Dauerverfolgung bist du bei etwa fünf Sternen, Wenn du dann nochmal so lange durchhältst, kommt irgendwann der sechste Stern dazu.

Die Polizei lässt sich in GTA 6 deutlich schwerer abschütteln als je zuvor. © Rockstar Games

Was erwartet dich mit sechs Sternen in GTA 6? Auf dem Weg dahin warten gepanzerte Fahrzeuge, die dich frontal rammen, schnellere Streifenwagen, mehrere Hubschrauber und jede Menge Beamte mit PIT-Manövern. Tipp: Raus aus der engen Innenstadt von Vice City und ab auf den Highway Richtung Norden oder Westen, wo Straßensperren schwerer aufzubauen sind.

Der Preis für den Ruhm: Bei sechs Sternen hört die Polizei nie auf nach dir zu suchen. Die Gebiete deiner Verfolgung werden überwacht, bis du geschnappt oder ausgeschaltet wirst. Wer zum Ort der Tat zurück will, braucht ein neues Outfit, neues Aussehen und ein neues Auto.

06 GTA 6 Fahndungslevel schnell loswerden: Die besten Tricks

Lucia und Jason kämpfen auch mit harten Bandagen © Rockstar Games

Die goldene Regel in GTA 6: Hau nicht nur ab, sondern werde ein anderer Mensch. Wer die Heat-Symbole abräumt, macht es den Cops deutlich schwerer, dich wiederzuerkennen. Mit den folgenden Tipps kannst du dein Fahndungslevel in GTA 6 schnell wieder senken:

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1. Sichtkontakt unterbrechen

Der Klassiker funktioniert weiter. Biege in Gassen ab, verschwinde in Gebäuden oder fahr in ein Parkhaus. Sobald die Sterne von weiß auf blinkend wechseln, hast du die erste Hürde genommen. Gegen Hubschrauber helfen Tunnel, Brücken und Parkhäuser.

2. Motor aus, Kopf runter

Ein Trick aus dem Extended Look: Fährt eine Streife vorbei, schalte Motor und Scheinwerfer aus und duck dich im Auto. Rockstar hat zudem gezeigt, dass du dich zu Fuß hinter Deckung kauern kannst, um aus dem Sichtfeld eines Beamten zu bleiben.

3. Auto wechseln

Kennt die Polizei dein Fahrzeug, lass es stehen. Im Extended Look verschwindet das Fahrzeug-Symbol, sobald Lucia aus dem Wagen steigt. Für den Filmmoment kannst du die heiße Karre wie Lucia auch abfackeln und mit einem anderen Wagen weiterfahren. Ein frisch geklautes Auto ist zunächst unbekannt, kann aber bei teuren Modellen per Tracker gemeldet werden.

4. Wechsel den Look

Kleidungsgeschäfte und Safehouses sind deine besten Freunde. Noch besser: Im eigenen Fahrzeug lassen sich Ersatzoutfits im Kofferraum lagern. Ein schneller Kostümwechsel auf dem Parkplatz und schon passt du nicht mehr zur Beschreibung.

5. Waffe weg, Partner weg

Steck die Waffe ein oder verstau sie im Auto, schon ist das Waffen-Symbol Geschichte. Trennen sich Jason und Lucia, fällt das Duo-Merkmal weg. Vielmehr noch: Die Trennung der beiden senkt das Fahndungslevel direkt um einen Stern.

6. Raus aus der Hot Area

Hast du alle Symbole abgeräumt, verlass das Suchgebiet und bleib eine Weile weg. Die Gegend kühlt mit der Zeit ab, wenn du dort keine neuen Verbrechen begehst.

07 Vorbeugen statt rennen

Der beste Fahndungslevel ist der, den du nie bekommst. Setz die Maske vor dem Überfall auf, nicht danach. GTA 6 bietet eine ganze Reihe von Masken, zwischen denen du wählen kannst. Egal, ob als Senior:in oder Schaufensterpuppe: Eine nachträglich aufgesetzte Maske löscht das Gesichts-Symbol nämlich nicht mehr. Zerstöre Kameras und deaktiviere Alarme, bevor du loslegst. Park dein Fluchtauto ein Stück entfernt und deponiere Ersatzklamotten entlang der Route.

Besonders spannend ist der Fakt, dass man GTA 6 quasi auch als Pazifist:in spielen kann. Raubzüge und Verbrechen lassen sich ganz ohne Zuhilfenahme der Schusswaffen erledigen. Wer beispielsweise weit genug wegparkt, den Hintereingang nimmt, alle Kameras zerstört und den Alarm deaktiviert, ruft nicht die Polizei auf den Plan.

GTA 6 Artwork mit Lucia und Jason © Rockstar Games

Wer dagegen herumballert, sorgt für schnellere Notrufe. Auch bei niedrigen Sternen gilt: Wer auf Cops schießt, eskaliert die Lage sofort. Und keine Sorge: Laut Rob Nelson von Rockstar North darfst du natürlich trotzdem jederzeit absichtlich Chaos anrichten. Es hat jetzt nur deutlich mehr Konsequenzen.

08 GTA 6 vs. GTA 5: Das Wanted-System im Vergleich

Feature GTA 6 GTA 5 Maximale Sterne 6 5 Polizei braucht Zeugen Ja Nein Kleidung beeinflusst Suche Ja Nein Waffe beeinflusst Suche Ja Nein Fahrzeug beeinflusst Suche Ja Ja Überwachungsaufnahmen Ja, lassen sich löschen Ja, eingeschränkt Polizei-Gedächtnis nach Flucht Ja Nein Hot Areas Ja Nein Cops auf der Minimap Nein Ja