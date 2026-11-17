Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Mit riesigen Schritten nähern wir uns dem Release von Grand Theft Auto 6 . Entwickler Rockstar Games legt schon vor der Veröffentlichung des Open-World-Spiels zwei GTA-6--Updates auf, die Verbesserungen am Spiel vornehmen. In diesem Artikel findest du alle Infos zu den bisher veröffentlichten GTA-6-Updates und -Patch Notes .

Und wenn du keine Updates und Patches verpassen willst, dann speichere dir diesen Artikel unbedingt ab, denn wir werden ihn regelmäßig mit neuen Informationen zu den GTA-6-Patches aktualisieren.

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Artikel Stand: 17. November 2026

01 GTA 6 Patches im Überblick

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Und Rockstar hat schon vorher nachgelegt: Seit dem 13. November verteilt das Studio Updates an alle, die das Spiel vorab heruntergeladen haben. Bis jetzt sind es zwei.

Update Version Veröffentlichung Größe PS5 Größe Xbox Patch 1 01.002.000 13.11.2026 1,07 GByte 2,18 GByte Patch 2 01.002.001 16.11.2026 602 MByte 1,6 GByte

Ob einer der beiden Patches der finale Day-One-Patch ist, hat Rockstar nicht gesagt. Ein Update, das den Start am Releasetag möglich macht, muss aber in jedem Fall kommen.

02

Version: 01.002.001

Veröffentlichung: 16. November 2026

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S

Download PS5: ca. 602 MB

Download Xbox Series X/S: ca. 1,6 GByte

Rollout: Schrittweise

Patch Notes: Nicht veröffentlicht

Die Polizeipräsenz in GTA 6 zeigt sich deutlich aufgestockt. © Rockstar Games

Drei Tage später folgte GTA-6-Update Nummer zwei. Version 01.002.001 ist deutlich kleiner: Auf der PS5 sind es rund 602 MB. Auf der Xbox Series X/S soll der Download laut Dataminern etwa 1,6 GB groß sein, also rund 1 GB mehr als auf der PlayStation. Diese Angabe stammt aus Nutzerberichten, Rockstar hat sie nicht bestätigt.

Auch dieses Update kommt schrittweise bei den Spielerinnen und Spielern an. Was sich gegenüber 01.002.000 geändert hat, ist offen. Ob es sich dabei um den finalen GTA-6-Day-One-Patch handelt, bleibt also weiterhin unklar.

Welche Verbesserungen bietet GTA 6 Update 01.002.000? Das ist unklar. Rockstar Games hat keine Patch Notes veröffentlicht. Vermutlich stecken darin die üblichen Fehlerbehebungen, Performance-Verbesserungen und Vorbereitungen für den Launch des Spiels.

03

Version: 01.002.000

Veröffentlichung: 13. November 2026

Plattformen: PS5; Xbox Series X/S

Download PS5: ca. 1,07 GByte

Download Xbox Series X/S: ca. 2,18 GByte

Rollout: Gestaffelt in zwei Wellen

Patch Notes: Nicht veröffentlicht

Der Download von GTA 6 wird riesig © Rockstar Games

Am 13. November tauchte das erste GTA 6 Update in der PlayStation-Warteschlange auf. Version 01.002.000 ist auf der PS5 rund 1,07 GB groß und als Pflicht-Update markiert. Du brauchst es also, um am 19. November loszulegen. Auf der Xbox wiegt der Download sogar noch mehr. Satte 2,18 GB wollen heruntergeladen werden.

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Auffällig: Der Rollout lief gestaffelt. Laut einem Dataminer bekam zunächst die erste Hälfte der Spielerinnen und Spieler den Patch, die zweite Hälfte rund elf Stunden später. Wenn du ihn nicht sofort gesehen hast, war das also normal.

Inoffiziell ist hier die Rede vom GTA 6 Day-One-Update. Diese Patches beheben üblicherweise die letzten Fehler und Problemchen vor der Veröffentlichung eines Spiels.

Welche Verbesserungen bringt GTA 6 Patch 01.002.001? Auch hier schweigen sich die Entwickler:innen zu den Inhalten des Updates aus. Überraschend ist jedoch der Fakt, dass der Patch auf Xbox Series X/S fast dreimal so groß ausfällt, wie auf der PlayStation 5.

04

Damit du pünktlich zum Release von GTA 6 loslegen kannst, solltest du vier Schritte einplanen, um zur Veröffentlichung am 19. November starten kannst:

Vorab laden. Der Pre-Load ist laut Berichten seit dem 12. November möglich. Wer das Spiel installiert hat, bekommt die Patches automatisch angeboten. Automatische Updates aktivieren. Dann zieht sich deine Konsole beide Patches von selbst, sobald sie für dich freigeschaltet sind. Download-Warteschlange prüfen. Hast du den Patch noch nicht gesehen, schau in die Warteschlange deiner Konsole. Der gestaffelte Rollout kann ein paar Stunden dauern. Speicherplatz einplanen. Für das Spiel selbst werden rund 212 Gigabyte an Speicherplatz auf der Festplatte benötigt. Die Patches kommen obendrauf. Räum rechtzeitig auf.