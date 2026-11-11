GTA 6 Racing: Alles zu Features, Handling und Rennstrecken

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit zehn Jahren neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

13 Jahre nach GTA 5 ist es fast so weit: Rockstar Games hat in einem erweiterten Preview-Video erstmals größere Einblicke in Grand Theft Auto 6 gegeben, das am 19. November 2026 erscheint. Ein großes Thema im Video: Racing. Erstmals in der Serien-Geschichte gibt es eine feste Rundstrecke, dazu Dirt-Racing und den bekannten Street-Racing-Style.

01 Neue Racing-Features im Überblick

Rennen waren ja bereits im GTA Online-Modus des Vorgängers ein heißes Thema. GTA 6 baut das Gameplay aber noch einmal deutlich aus. Drei Disziplinen zeigte Rockstar in der Preview bislang:

Rundkursrennen

Erstmals gibt es in GTA klassisches Asphalt-Rennen auf einer geschlossenen, festen Rennanlage, ein potenzielles Novum für die Reihe. Im 27-minütigen Extended-Look-Trailer sind HUD-Elemente wie Minimap, Rundenzähler, Rundenzeit und Positionsanzeige zu sehen, wie man es aus klassischen Rennspielen kennt. Am Start stehen reinrassige Renn-Boliden, darunter eine Flügeltür-Limousine im BMW-3er/5er-Look mit M-Farbschema sowie GTA-Pendants zu Dodge Charger, Dodge Challenger, Ford Mustang und Infiniti G35.

GTA 6 is set to feature circuit racing – a first for the franchise © Rockstar Games/Take-Two

Wozu so ein BMW in den richtigen Händen in der Lage ist, zeigen die Red Bull Driftbrothers im BMW Werksdrift:

2 Min Der BMW Werksdrift der Red Bull Driftbrothers Was passiert, wenn man den 1100 PS starken BMW M2 Drift Competition durch eines der modernsten Autowerke der Welt driften lässt? Präzision trifft auf Adrenalin – und ein Traum wird Realität.

Dirt-Racing und Motocross

Motocross racing is another new addition © Rockstar Games/Take-Two

Lucia ist auf einem Dirt-Bike unterwegs, holt viel Airtime und liefert sich einen Parcours-Wettkampf mit anderen Geländefahrzeugen. Ein Gegner crasht dabei bei der Landung, ein anderer Fahrer muss ausweichen und touchiert das am Boden liegende Motorrad. Zusätzlich zeigt der Trailer einen eigenen Motocross-Kurs sowie zahlreiche Dirt-Bike-Strecken über die gesamte Karte verteilt.

Street Racing

Beim Untergrund-Straßenrennen zeigt sich ein Feature, das den Vorgängern fehlte: ein Nitro-Boost im Need-for-Speed-Stil, wohl mit Limit pro Rennen. Am Start sind unter anderem ein R32 Skyline GT-R, ein Porsche Cayman, ein Chevrolet Camaro, vermutlich ein Jaguar XE SV Project 8, ein Ferrari SF90 und ein Lamborghini Diablo zu sehen, teils mit Underglow und Flammen aus dem Auspuff.

An underground street-racing mode brings back memories of Midnight Club © Rockstar Games/Take-Two

Weitere Disziplinen und mehr

Verschiedene Leaks deuten zudem darauf hin, dass das noch längst nicht alles ist. Die geleakte GTA 6 Map zeigt unter anderem Drag-Strips sowie mindestens zwei Oval-Strecken, was zum Floria-Setting von Leonida passen würde. Offiziell bestätigt sind diese aber noch nicht.

Wir wissen, dass "One-Eyed Willie’s Mod Shop" in GTA 6 vorkommen wird. © Rockstar Games/Take-Two

Dazu kommt ein Feature, das im Trailer nicht gezeigt wurde, aber im Rahmen des Extended-Look angekündigt wurde: GTA 6 soll ein Tanksystem bekommen, ein Feature, das andere Open-World-Rennspiele wie Forza Horizon 6 , The Crew Motorfest oder Test Drive Unlimited Solar Crown bisher nicht haben. Zumindest nicht in der Form sondern nur durch Nachtanken bei Langstreckenrennen.

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Neue Fahrzeug-Mechaniken abseits der Strecke: Autos zu klauen wird anspruchsvoller. Zur Auswahl stehen Kurzschließen per Slim Jim oder das Einschlagen der Scheibe, beides als eigenes Minigame. Bei manchen Fahrzeugen kommen zusätzlich Tracker und elektronische Schlösser zum Einsatz, die du nur mit einem Key Cloner knackst.

02 Port Gellhorn International Raceway: Die erste GTA-Rennstrecke

You can pimp your ride at the tuning workshop © Rockstar Games/Take-Two

Geleakte Maps und der offizielle Trailer legen nahe, dass die Strecke im Spiel Gellhorn International Raceway heißt und nahe Port Gellhorn in Leonida liegt. Der Name kursiert bereits seit Leaks aus dem Jahr 2022, zudem trägt Lucia im zweiten offiziellen Trailer ein T-Shirt mit "Gellhorn International"-Branding.

Leonida ist Rockstars Variante eines fiktiven Florida und die naheliegendste Referenz für eine Rennstrecke im Sunshine State ist der Sebring International Raceway. Die in der Preview gezeigte Streckenführung mit ihren Bodenwellen und den Höhenunterschieden deutet klar in diese Richtung, auch wenn es keine exakte Kopie sein wird. Leaks zufolge misst die Strecke über 3 Meilen, umgerechnet gut 5 Kilometer und ist damit deutlich anspruchsvoller als ein simpler Rundkurs. Neben Sebring sollen Elemente von Le Mans, Nürburgring und Monza einfließen, dazu mindestens eine Passage mit spürbarem Höhenunterschied, bei der Airtime möglich ist.

Wie umfangreich das komplette Streckenlayout am Ende wird und ob es weitere Rennstrecken in Leonida gibt, ist noch offen. Klar ist bereits, dass die Spielwelt insgesamt deutlich größer wird: Rockstar selbst spricht von einer Karte, die doppelt so groß wie die von GTA 5 und dreimal so groß wie die von Red Dead Redemption 2 ist. Platz für zusätzliche Strecken dürfte also da sein.

03 Fahrzeug-Handling: Echte Rennfahrer am Werk

Jason ist startklar. © Rockstar Games/Take-Two

Realismus steht bei GTA 6 klar im Fokus, besonders beim Fahrverhalten. Laut einem exklusiven Deep Dive von Dazed Digital hat sich Rockstar dafür gezielt Verstärkung geholt: Für das Fahrzeug-Handling ist ein Team aus echten Rennfahrer*innen zuständig.

Details zur genauen Rolle dieser Fahrer:innen im Entwicklungsprozess nennt Rockstar nicht, wahrscheinlich haben sie eine beratende Funktion übernommen. Klar ist aber: Das Auto-Handling soll deutlich realistischer werden als in GTA 5. Und genau das zeigt auch der Extended Look: Dort wirkt das Fahren spürbar anspruchsvoller.

There will be plenty of cars to choose from © Rockstar Games/Take-Two

Auch beim Schaden geht Rockstar neue Wege. Crashs sollen sich stärker auf die Lebensenergie deiner Spielfigur auswirken als bisher. Das wilde, konsequenzfreie Durch-die-Gegend-Brettern früherer Teile dürfte damit vorbei sein. Also... zumindest teilweise.

Geschwindigkeitsgefühl und die Fahrzeugphysik haben insgesamt einen großen Sprung nach vorn gemacht. Wie sich das konkret anfühlt, lässt sich aber erst nach einem eigenen Hands-on wirklich beurteilen.