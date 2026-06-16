Die 10 besten Rennspiele 2026: Vollgas auf Konsole & PC

01 Forza Horizon 6

Release: 19. Mai 2026

Plattformen : PC, Xbox Series X/S

Forza Horizon 6 takes you to Japan © Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 ist zweifellos das Rennspiel-Highlight für 2026. Eine riesige, lebendige Open-World, ein gigantischer Fuhrpark und jede Menge abwechslungsreiche Events und Rennen erwarten dich.

Teil Sechs wird in Japan spielen und soll das Land in all seinen Facetten einmal mehr detailliert abbilden wird. Neben der Umgebung um den Mount Fuji soll es auch nach Tokio und in ländliche Regionen gehen. Laut Entwicklerteam soll der Open-World-Racer die gesamte japanische Autokultur einfangen - von der vielseitigen Tuning-Szene bis hin zur Drift-Kultur.

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Ein gigantischer Fuhrpark, abwechslungsreiche Rennen und motivierende Multiplayer-Events gelten ebenso als gesetzt. Damit ist klar: Forza Horizon 6 wird ein echtes Highlight.

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Driften in Japan: Der zweifache Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä nimmt eine aufregende Drift-Herausforderung auf dem japanischen Berg Iwaki in Angriff:

02 iRacing Arcade

Release: Februar 2026

Plattformen: PC

iRacing Arcade © iRacing

iRacing gilt bereits seit dem Release im Jahr 2008 als DAS Sim-Racing-Spiel schlechthin. Immerhin begeistert die Rennsimulation mit ultra-realistischem Gameplay und abwechslungsreichem Fuhrpark.

Mit iRacing Arcade ist im Februar ein deutlich zugänglicherer Ableger erschienen, der mit bunter Comic-Grafik, Top-Down-Perspektive und umfangreichen Multiplayer-Optionen auch Genre-Neulinge begeistern will. Ähnlich wie in Formula Legends schlummern unter der Haube aber Spielmechaniken, die auch Rennspiel-Profis ansprechen sollen - darunter die Simulation des Benzinverbrauchs, Reifenabnutzung, Boxenstopps und vieles mehr.

14 Strecken, darunter beispielsweise der Sachsenring und lizenzierte Rennwagen verschiedener Serien versprechend zudem einiges an spielerischer Abwechslung. Der Startschuss fällt (voraussichtlich) im Februar 2026.

03 F1 26

Release: 2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

F1 25 plays even more realistically © EA Sports/Phil Briel

Die Formel-1-Saison 2026 verspricht eine der spannendsten Meisterschaften der Königsklasse seit vielen Jahren zu werden. Immerhin setzt die Rennserie auf ein generalüberholtes Regelwerk und startet mit einem zusätzlichen elften Team in die neue Saison. Entsprechend dürfte auch das neue Formel-1-Game auf der Strecke für frischen Wind sorgen.

Erst vor Kurzem verriet das Entwicklerteam von Codemasters, dass F1-Fans in 2026 zum ersten Mal seit Jahren kein neues Game spendiert bekommen werden. Stattdessen ist F1 26 als umfangreiches DLC-Update in die bereits erhältliche Rennsimulation F1 25 erhältlich , was Besitzer:innen des aktuellen Ablegers natürlich freuen dürfte. Erst in 2027 soll ein, von Grund auf neugestalteter, Serienteil an den Start gehen.

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F1-Weltmeister gibt Vollgas: Max Verstappen begibt sich in unserer Episode der ' Red Bull Racing Road Trips ' hinter das Lenkrad eines Simulators, um zum GP in Belgien am Circuit Spa-Francorchamps zu gelangen.

11 Min Zwischen Sim und Realität – Behind the Scenes Wirf einen Blick hinter die Kulissen und erlebe, wie Max Verstappen mithilfe seines Simulators in eine alternative Realität eintaucht.

04 Screamer

Release: 26.03.2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Screamer © Milestone

Cooler Anime-Look, brachiale Arcade-Rennspiel-Action, ein fetziger Soundtrack und ein spannender Story-Modus. Mit Screamer haben die italienischen Rennspiel-Profis von Milestone ein ganz heißes Eisen im Feuer. Das Arcade-Rennspiel ist in einer dystopischen Zukunftsvision angesiedelt, in der verschiedene Teams zu einem illegalen Rennturnier an den Start gehen, um um den Sieg zu kämpfen.

Screamer kombiniert dabei packendes Arcade-Gameplay mit frischen Ideen. Darunter eine Twin-Stick-Steuerung, mit der die Rennwagen mit beiden Analogsticks gelenkt werden, ein Active Shift-System, das perfekt getimte Schaltvorgänge belohnt oder das ECHO-System, mit denen sich in den Rennen offensive und defensive Fähigkeiten nutzen lassen. Damit könnte das Rennspiel-Highlight tatsächlich für frischen Wind im Genre sorgen.

05 MotoGP 26

Release: 29. April 2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

MotoGP™ 26 © Milestone

Fans des Motorradsports sollen auch 2026 wieder voll auf ihre Kosten kommen. MotoGP 26 ist am 29. April 2026 erschienen und bringt einige spannende Neuerungen mit. Darunter ein komplett überarbeitetes Handling, eine noch tiefgreifendere Karriere und Fahrerwerte, die auf Daten der echten MotoGP-Saison beruhen.

Natürlich gibt es auch wieder einen Crossplay-Multiplayer für 22 Spieler:innen, sowie einen überarbeiteten Race Off-Modus samt neuem Schauplatz (Canterbury Park), Production Bikes und einer neuen 1.000-ccm-Klasse.

06 RIDE 6

Release: 12.02.2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

RIDE 6 © Milestone

Wo wir schon bei Motorradrennspielen sind: Auch die RIDE-Serie geht 2026 in die nächste Runde. Bereits am 12. Februar erschien mit RIDE 6 der neueste Ableger, der in sämtlichen Bereichen nochmal deutlich zulegen will. Über 250 Motorräder stehen zur Auswahl, darunter nun sogar Baggers und Enduro-Maschinen, denn diesmal geht nicht nur auf Asphaltkursen die Post ab, sondern auch auf Offroad-Pisten.

Neu in diesem Jahr ist zudem ein Arcade-Modus, der vor allem Neulinge an die Spielerfahrung heranführen will. Der Pro-Modus hingegen soll selbst gestandenen Veteran:innen absolut alles abverlangen, während ein überarbeitetes Wetter- und Tageszeitsystem für mehr Dynamik in den Rennen sorgt.

Dreh- und Angelpunkt in RIDE 6 ist das sogenannte RIDE-Fest. Ein Motorsportfestival, in dem man verschiedene Aufgaben absolvieren und gegen zehn bekannte Profis antreten wird. Befeuert von der Unreal Engine 5 verspricht dieser Racer einmal mehr, ein echter Augenschmaus zu werden.

07 Over The Hill

Release: 2026

Plattformen: PC

Over The Hill © Funselektor Labs Inc.

Mit dem wunderschönen Arcade-Rally-Ableger Art of Rally zelebrierte Entwickler Funselektor Labs im Jahr 2020 die Historie des Offroad-Motorsports. Jetzt ist das Studio mit einem neuen Game zurück, das auf den Namen Over The Hill hört. Auch diesmal bist du wieder abseits asphaltierter Straßen unterwegs und doch ist die Spielerfahrung eine ganz andere.

Hier navigiert man durch abwechslungsreiche, von realen Orten inspirierte, Biome, um verschiedene Aufgaben zu erledigen, neue Fahrzeuge oder Upgrades freizuschalten und Portale zu finden, um in neue Gebiete zu gelangen. Der Clou: Over The Hill lässt sich wahlweise allein oder im Online-Koop-Modus mit bis zu drei Freund:innen erleben.

Der Fokus des Rennspiels liegt dabei vor allem auf dem Erkunden der Spielwelt und Aufstöbern von Geheimnissen, während die Spielwelt dir mit dynamischem Wetter, Tag- und Nachtwechsel sowie realistischen Veränderungen des Bodens immer neue Hindernisse in den Weg legt. Zweifellos eines der innovativsten (und entspanntesten) Rennspiele 2026.

08 Hot Wheels Infinite Rush

Release: 24. September 2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Hot Wheels Infinite Rush setzt auf eine Open-World. © Milestone

Milestone bringt die Spielzeugautos zurück und das größer und besser als je zuvor. Die Besonderheit: Hot Wheels Infinite Rush setzt erstmals auf eine Open-World! Wir konnten das neue Rennspiel-Highlight bereits selbst spielen und fest steht: Das Teil macht Laune.

Dich erwartet eine Art lebendige Toy-Story-Welt mit eigenem Look und eigenen Regeln. Entwickelt von Milestone, die bereits die beiden Unleashed-Ableger verantworteten, bricht Infinite Rush mit dem Konzept der Vorgänger: Statt realer Haushaltsobjekte als Kulisse warten diesmal vier verschiedene Open-World-Inseln mit unterschiedlichen Umgebungen.

Die erste Map namens Wheelswood besteht aus einer großen Stadt, gespickt mit Hot-Wheels-typischen Streckenelementen wie orangefarbenen Highspeed-Abschnitten, Loopings, Deckenfahrten und dem ikonischen Haikopf. Insgesamt stehen über 150 Fahrzeuge in vier Klassen zur Auswahl, darunter sogar Ferrari. Mit Crossplay-Support und Splitscreen für bis zu vier Spieler. Neue Autos lassen sich über sogenannte Daredevil-Rennen freischalten: Spezielle Fahrzeuge tauchen in der Open World auf und fordern dich zum Duell. Wer gewinnt, sichert sich die Karre.

Neben klassischen Rennen warten Drift-Challenges, Stuntman-Herausforderungen, bei denen es darum geht, möglichst viel Schaden in der Umgebung anzurichten, sowie Foto- und Sammel-Missionen. Dazu kommt ein umfangreicher Track-Editor. Für einen Preis von 50 Dollar könnte Hot Wheels Infinite Rush Milestones bislang bestes Hot-Wheels-Spiel werden. Mit mehr spielerischer Tiefe als die Forza-Horizon-Erweiterungen der Vergangenheit.

09 STAR WARS: Galactic Racer

Release: 06. Oktober 2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

STAR WARS: Galactic Racer © Fuse Games

Mit der Enthüllung von STAR WARS: Galactic Racer sorgten die Entwickler:innen von Fuse Games im Zuge der Game Awards 2025 für ein waschechte Überraschung. Der pfeilschnelle Future-Racer tritt in die Fußspuren des legendären Star Wars Episode I: Racer aus dem Jahr 1999 und bringt die legendären Pod-Rennen zurück. Im Unterschied zur Vorlage wird es diesmal aber verschiedene Fahrzeugklassen geben, die allesamt ihre individuelle Fahrphysik aufweisen sollen.

Die Fahrzeuge lassen sich zudem individualisieren und mit eigenen Bauteilen pimpen, wodurch sich die Fahreigenschaften oder Geschwindigkeit verändern lässt. Auch einen umfangreichen Multiplayer-Modus soll es neben der Einzelspieler-Kampagne geben.

10 GTA 6

Release: 19.11.2026

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S

GTA VI will now be coming in November 2026 © Rockstar Games

GTA 6 markiert zweifellos das größte Spiele-Highlight des Jahres 2026 . Es steht außer Frage, dass Rockstar Games das ambitionierteste Open-World-Spiel aller Zeiten auf die Beine stellen wird. Und in Anbetracht der Tatsache, dass der Rennspiel-Part von GTA 5 bereits ausgesprochen gut funktionierte ist davon auszugehen, dass der sechste Ableger hier noch einmal deutlich zulegen dürfte.

Mit abwechslungsreichen Renne auf zwei oder vier Rädern, zu Wasser und in der Luft bot bereits der fünfte Serienteil einiges an Abwechslung und wenn GTA 6 da weitermacht, dürften auch Rennspiel-Fans einmal mehr voll auf ihre Kosten kommen.