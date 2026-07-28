League of Legends Classic: Alles was du zum MOBA-Game wissen musst

League of Legends bekommt die World-of-Warcraft-Behandlung: Riot Games liefert einen Classic-Ableger des beliebten kostenlosen MOBA-Hits. Hier erwartet dich das klassische Gameplay wie vor 13 Jahren: Mit League Classic kehren die Kluft der Beschwörer von 2013, alte Champion-Kits und vergessene Item-Builds zurück. Wir geben dir den kompletten Überblick zu Release, Plattformen, Champions und Modi von League of Legends Classic .

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

01 Release: Wann startet League Classic?

Entwickler: Riot Games

Genre: MOBA

Modus-Typ: Dauerhafter Spielmodus innerhalb von League of Legends

Gameplay: Angelehnt an Season 3 (2013)

Besonderheit: Alte Karte, alte Items, alte Champion-Kits

League of Legends Classic © Riot Games

League of Legends Classic ist ein neuer, dauerhafter Spielmodus innerhalb von League of Legends. Riot orientiert sich dabei an Season 3 aus dem Jahr 2013 , kopiert aber keinen einzelnen Patch eins zu eins. Stattdessen bündelt der Modus die beliebtesten Elemente aus den ersten Jahren des MOBA- und Multiplayer-Urgesteins: alte Beschwörerzauber, frühe Items wie Atmas Pfähler und Frosthammer sowie Champion-Kits aus der Zeit vor großen Überarbeitungen.

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Das Tempo unterscheidet sich spürbar vom modernen League . Champions haben klarere Stärken und Schwächen, Geschosse und Teleportationen sind langsamer, Fähigkeiten kosten mehr und richten dafür deutlich mehr Schaden an. Du musst also strategischer vorgehen als im aktuellen Spiel.

LoL hat sich über die Jahre zu einem deutlich komplexeren Spiel mit mehr Skill-Ausdruck, vielfältigeren Champion-Fantasien und mehr Beweglichkeit entwickelt, doch genau das hohe Kampftempo der frühen Jahre bringt League of Legends Classic jetzt zurück.

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02 Was ist League of Legends Classic?

Release: 29. Juli 2026

Plattformen: PC (Windows, macOS)

Client: Riot Client / League of Legends

Konsole oder Mobile: Nicht verfügbar

League Classic erscheint am 29. Juli 2026 zusammen mit Patch 26.15. Eine separate Installation brauchst du nicht, der Modus startet direkt über den bestehenden League of Legends Client.

60 Champions stehen zum Release zur Wahl © Riot Games

Wichtig zu wissen: League Classic läuft auf denselben Plattformen wie das reguläre League of Legends , also auf Windows und macOS über den offiziellen Riot-Client. Eine mobile Version oder eine Konsolenfassung ist für Classic nicht vorgesehen. Solltest du League of Legends bereits installiert haben, taucht der neue Modus einfach zusätzlich in deiner Spielauswahl auf.

03 Welche Champions bietet League Classic?

Während League of Legends mittlerweile auf ein unglaubliches Roster von über 170 Champions zurückgreifen kann, zeigt sich League Classic deutlich fokussierter. Zum Start bekommst du 60 Champions zur Auswahl . Riot kombiniert dabei die ursprünglichen 40 Champions aus den frühen Jahren mit 20 weiteren, handverlesenen Champions, die zwischen 2009 und 2013 veröffentlicht wurden. Weitere Champions aus dieser Ära sollen nach und nach folgen.

Mach dich bereit für die klassische LoL-Erfahrung. © Riot Games

Das Beste daran: Besitzt du einen Champion bereits in deinem regulären Account, kannst du ihn sofort in Classic nutzen. Fehlt er dir noch, schaltest du ihn über deine Classic-Stufe oder im Shop frei. Zusätzlich gibt es wie gewohnt eine kostenlose Championrotation. Ein Detail dürfte dich besonders freuen, wenn du das moderne League of Legends nicht magst: Yasuo ist in Classic komplett gesperrt.

Manche Champions haben zudem optische und technische Anpassungen bekommen , damit ihre alten Fähigkeiten-Sets zu ihrem aktuellen Modell passen. Ein Beispiel ist Sion, der seitdem eine komplette Überarbeitung erhalten hat.

04 Karte, Items, Runen und Meisterschaften

Die Classic-Karte bildet die frühe Version der Kluft der Beschwörer nach . Der Aufbau orientiert sich dabei an den Ursprüngen des Spiels: Sie bringt Flussgeister zurück, Buffs erhalten wieder ihre eigenen Wächter und beide sorgen für etwas mehr Schaden als in der modernen Version. Dafür respawnen sie deutlich schneller. Die LoL Classic-Map wurde jedoch modernisiert: Beleuchtung, Schatten und Texturen wurden für bessere Lesbarkeit überarbeitet, besonders für schnelle Kämpfe.

League of Legends Classic bringt die Kluft der Beschwörer zurück © Riot Games

Welche Items bietet League Classic? Bei den Items sind nahezu alle Klassiker aus den ersten Jahren mit dabei, darunter Atmogs-Builds, das komplette Metagolem-Setup und sogar das berüchtigte Zz'Rot-Portal.

Runen und Meisterschaften funktionieren einfacher als früher. Du schaltest beide durchs Spielen frei, ohne sie aufwerten zu müssen, denn sie starten direkt auf der alten Klasse 3. Zu Beginn stehen dir drei Runenseiten zur Verfügung, zwei weitere kommen über deine Classic-Stufe dazu, zusätzliche kannst du dir mit Erfahrungspunkten kaufen.

League Classic bietet ein neues Runen- und Meisterschaftensystem © Riot Games

Ab Classic-Stufe 4 hast du alle Meisterschaftsseiten und Punkte komplett freigeschaltet. Vergisst du vor einem Match, deine Runen und Meisterschaften einzustellen, bekommst du automatisch eine Standardseite und bist nicht chancenlos unterlegen.

05 Welche Spielmodi bietet League Classic?

Zum Start bietet League Classic drei verschiedene Spielmodi:

eine PvP-Warteschlange mit abwechselnder Championwahl ein kooperatives Spiel gegen Bots freie Spiele für eigene Regeln und Experimente

Riot positioniert League of Legends Classic bewusst nicht als Ranglisten-Grind, sondern als lockeren Modus für dich und deine Freundesgruppe. Damit die Championauswahl nicht wieder in Streit über Rollen ausartet, führt Riot ein Positionspräferenz-System ein. Du gibst deine bevorzugten Rollen vorab an, das System versucht dir deine erste Wahl zu geben und deine letzte zu vermeiden.

06 Das Fortschrittssystem erklärt

League Classic setzt auf ein neu gedachtes Fortschrittssystem, mit dem du neue Items und mehr freischalten kannst: Classic-Stufen sind ein einmaliges Fortschrittssystem, vergleichbar mit den regulären Kontostufen. Du steigst auf, indem du einfach Classic-Partien spielst und schaltest dadurch Meisterschaften, Runenseiten, Erfahrungspunkte, Blaue Essenz und kosmetische Inhalte frei, darunter den Skin Rostigerer Blitzcrank .

Ab Classic-Stufe 10 startet die Reise des Beschwörers . Du steigst dabei über mehrere Ränge auf, bis hin zu Legende. Nur ein einstelliger Prozentsatz der Spieler:innen schafft es laut Riot bis ganz nach oben.

Zusätzlich zu den einmaligen Classic-Stufen führt Riot saisonale Classic-Pässe ein, ähnlich den bekannten Kampfpässen. Sie bestehen aus einem kostenlosen und einem kostenpflichtigen Pfad und gewähren zusätzliche Belohnungen wie Runenseiten, Sticker, Titel sowie exklusive Classic-Skins und Classic-Porträts. Classic-Skins verpassen bekannten Champions ihr Aussehen aus den Jahren 2009 bis 2013 und lassen sich über Skin-Marken aus dem Pass oder dem Shop freischalten.

07 Der Rat: So bestimmst du die Zukunft von Classic mit

Mit dem Rat schafft Riot ein Community-Abstimmungssystem für die Weiterentwicklung von League Classic. Über den Rat entscheidet die Community künftig mit, welche Champions als Nächstes dazukommen, welche Skins Riot produziert und welche Gameplay-Änderungen anstehen.

Den Zugang zum Rat schaltest du über deine Classic-Stufe frei. Je mehr du spielst, desto mehr Stimmgewicht bekommst du. Riot behält sich weiterhin die Kontrolle über grundlegende Balance und Spielzustand vor, will die Richtung von Classic aber gemeinsam mit den Spielerinnen und Spielern festlegen.