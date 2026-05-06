Minecraft ist bekanntlich DAS Spiel, das sich ganz in den Dienst eurer Kreativität stellt. Ihr könnt genauso gut kompetitive PVP-Modi tryharden wie alles machen, was euch in den Sinn kommt. Indem ihr euren eigenen Server erstellt, könnt ihr ein ganzes Gebäude aus eurer Lieblingsserie nachbauen, Achterbahnen konstruieren oder sogar die besten Prüfungen aus Squid Game nachspielen. Um euch dabei zu helfen, den Spass zu maximieren, gibt es versteckte Code-Zeilen, die euch bei geschicktem Einsatz das Leben erleichtern können. Minecraft gehört nicht umsonst zu d

. Hier sind alle Codes, die euch gute Dienste leisten könnten.