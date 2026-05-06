Gaming
Minecraft ist bekanntlich DAS Spiel, das sich ganz in den Dienst eurer Kreativität stellt. Ihr könnt genauso gut kompetitive PVP-Modi tryharden wie alles machen, was euch in den Sinn kommt. Indem ihr euren eigenen Server erstellt, könnt ihr ein ganzes Gebäude aus eurer Lieblingsserie nachbauen, Achterbahnen konstruieren oder sogar die besten Prüfungen aus Squid Game nachspielen. Um euch dabei zu helfen, den Spass zu maximieren, gibt es versteckte Code-Zeilen, die euch bei geschicktem Einsatz das Leben erleichtern können. Minecraft gehört nicht umsonst zu den grössten PC-Spielen aller Zeiten. Hier sind alle Codes, die euch gute Dienste leisten könnten.
01
Wie aktiviert man die Cheat-Codes?
- Wenn ihr eine Welt erstellt, klickt auf «More World Options» (Weitere Weltoptionen).
- Im Menü von More World Options stellt ihr «Allow Cheats» (Cheats erlauben) auf ON.
- Bestätigt die Erstellung eurer Welt, indem ihr auf «Create New World» klickt. Damit habt ihr Zugang zu allen Befehlen, um in Minecraft zu cheaten.
Gut zu wissen: Im Multiplayer müsst ihr Administrator sein oder die nötigen Berechtigungen haben
02
Grundlegende Befehle
- /gamemode : Ändert den Spielmodus (survival, creative, adventure, spectator).
- /give [Menge] : Gibt einem Spieler einen oder mehrere Gegenstände.
- /tp : Teleportiert einen Spieler zu den angegebenen Koordinaten.
- /kill [Spieler] : Tötet den angegebenen Spieler (oder sich selbst, wenn kein Name angegeben wird).
- /spawnpoint [Spieler] : Legt den Spawnpunkt des Spielers fest.
- /setworldspawn : Legt den globalen Spawnpunkt der Welt fest.
- /time set : Ändert die Uhrzeit im Spiel (day, night, noon, midnight).
- /weather : Ändert das Wetter (clear, rain, thunder).
- /difficulty : Ändert den Schwierigkeitsgrad (peaceful, easy, normal, hard).
- /locate : Zeigt die Koordinaten der ausgewählten Struktur an.
- /clear [Spieler] : Entfernt alle Gegenstände aus dem Inventar des Zielspielers.
03
Befehle für Entitäten
- /summon [x] [y] [z] : Lässt die gewünschte Entität an eurem Standort erscheinen (z. B. /summon minecraft:zombie).
- /effect give : Wendet einen Trankeffekt auf einen Spieler an.
- /enchant : Fügt einem Gegenstand eine Verzauberung hinzu.
- /xp : Fügt dem ausgewählten Spieler Erfahrungspunkte hinzu.
04
Befehle zur Weltmodifikation
- /fill : Füllt einen Bereich mit dem angegebenen Block.
- /clone : Kopiert einen Bereich an eine andere Position.
- /setblock : Platziert einen Block an einer bestimmten Stelle.
05
Befehle zur Spielerverwaltung
- /op : Gibt einem Spieler Operator-Rechte.
- /deop : Entzieht einem Spieler die Operator-Rechte.
- /ban : Bannt einen Spieler vom Server.
- /pardon : Hebt den Bann eines Spielers auf.
- /kick : Wirft einen Spieler vom Server.
- /whitelist : Fügt einen Spieler zur Whitelist des Servers hinzu.
- /gamerule [Wert] : Ändert die Spielregeln unter allen verfügbaren Optionen.
- /say : Veröffentlicht eine Nachricht im Chat.
- /tell : Sendet eine private Nachricht.
- /trigger [] : Ändert den Score des ausgewählten Spielers.
06
Spezialbefehle
- /locate : Findet die Position einer Struktur (z. B. minecraft:village).
- /clear : Leert das Inventar eines Spielers.
- /playsound : Spielt einen Sound für einen Spieler ab.
- /stopsound : Bricht die Effekte des vorherigen Befehls ab.
- /title : Zeigt eine Nachricht auf dem Bildschirm an.
Auch wenn ihr am Anfang jeden Code sorgfältig abtippen müsst, werdet ihr sie schnell auswendig lernen. Heute sind diese Codes für erfahrene Spieler unverzichtbar. Sie tragen massgeblich zu einem weniger eingeschränkten, flüssigeren und vor allem viel unterhaltsameren Spielerlebnis bei. Ganz zu schweigen von der gesteigerten Produktivität, die sich in den Dienst eurer Kreativität stellt! Die Gelegenheit, mythische Orte in Rekordzeit nachzubauen. Wer noch mehr aus Minecraft herausholen möchte, findet die besten Minecraft-Mods in unserem separaten Guide. Weitere Gaming-Highlights findet ihr im Red Bull Gaming Hub.