Minecraft Dungeons II: Alles, was ihr über das Spiel wissen müsst

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. In den vergangenen Jahren eignete er sich zudem umfangreiches Fachwissen im Bereich der Technologie und Gaming-Peripherie an. Bereits seit den 1990er Jahren berichtet er über die gesamte Gaming-Welt. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Es war eine der größten Enthüllungen beim Minecraft Live: Mojang Studios hat offiziell Minecraft Dungeons II angekündigt. Die direkte Fortsetzung des 2020 erschienenen Action-RPGs Minecraft Dungeons . Und die Community ist aus dem Häuschen. Der erste Teil hat sich zu einem echten Hit entwickelt: Über 25 Millionen Spielerinnen und Spieler haben das Original gespielt und damit bewiesen, dass das Minecraft-Universum weit mehr kann als nur Bauen. Mit dem Sequel will Mojang jetzt noch einen drauflegen – größere Welt, tieferes Gameplay, mehr Loot und ein neuer, bedrohlicher Antagonist. Hier gibt's alle Infos zum kommenden Action-Rollenspiel.

01 Release-Datum: Wann erscheint Minecraft Dungeons II?

Ein exaktes Erscheinungsdatum hat Mojang noch nicht genannt, aber das Release-Fenster ist klar: Minecraft Dungeons II erscheint im Herbst 2026 . Die Entwickler:innen peilen einen Launch zwischen September und November an und angesichts der Tatsache, dass das Spiel bereits auf Steam gelistet ist, scheint ein Termin nicht mehr allzu weit entfernt.

Minecraft Dungeons II erscheint im Herbst 2026 © Mojang

Bemerkenswert: Während die Entwicklungszeit des Originals damals über mehrere Jahre ging, scheint das Team für den zweiten Teil deutlich fokussierter vorzugehen. Berichten zufolge befindet sich Minecraft Dungeons II bereits seit etwa zwei Jahren in der Entwicklung. Was erklärt, warum Mojang den Release im Herbst 2026 bereits so früh kommuniziert.

02 Auf welchen Plattformen erscheint das Spiel?

Minecraft Dungeons II wird ein echter Multiplattform-Titel. Mojang lässt niemanden außen vor. Diese Plattformen sind offiziell bestätigt:

PC via Steam

PC via Xbox App (Windows)

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

Das Spiel unterstützt Xbox Play Anywhere . Bedeutet: wer es einmal kauft, kann auf beiden Plattformen spielen und seinen Fortschritt synchronisieren. Außerdem ist Minecraft Dungeons II ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar, was den Einstieg für Abonnent:innen besonders einfach macht.

Die Unterstützung der Nintendo Switch 2 ist ein klares Statement: Mojang will das Spiel auch auf der neuesten Nintendo-Hardware zum Strahlen bringen und zeigt damit, dass der Titel für die aktuelle Konsolengeneration optimiert wird.

03 Die Story von Minecraft Dungeons II

Der erste Teil endete mit der Niederlage des Erz-Illagers und der Befreiung der unterdrückten Dorfbewohner. Minecraft Dungeons II knüpft direkt daran an, doch die Gefahr ist längst nicht vorbei. Eine neue, noch mächtigere Bedrohung regt sich und droht die Welt in Dunkelheit zu stürzen.

Minecraft Dungeons II wird deutlich düsterer © Mojang

Mojang beschreibt die Prämisse so: Eine unbekannte Kraft sammelt Macht und ist bereit, unsägliches Chaos über das Land und seine Bewohner hereinbrechen zu lassen. Als Heldin oder Held müsst ihr euch Feinden stellen, wie ihr sie noch nie zuvor gesehen habt, längst vergessene Orte erkunden und euch erneut den Kräften des Bösen entgegenstellen.

Konkrete Details zum neuen Antagonisten hält Mojang noch zurück, aber die Hinweise im Reveal-Trailer und im begleitenden ARG deuten auf eine enge Verbindung zur Sculk-Technologie und möglicherweise zu den Ancient Cities aus dem Basis-Minecraft hin. Im Trailer ist das Flackern eines Ancient-City-Portals zu sehen, und auch ein Sculk-Mob-Arm blitzt kurz auf. Generell scheint Dungeons II beim Setting einen etwas dunkleren Ton anzuschlagen als sein Vorgänger.

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Heute hat kaum ein anderer deutscher Streamer mehr Follower auf Twitch als Papaplatte . Los ging’s bei ihm mit „Minecraft“, dem meistverkauften Spiel der Welt:

3 Min Papaplattes Anfänge mit Minecraft

04 Das Gameplay von Minecraft Dungeons II

Aus spielerischer Sicht soll Minecraft Dungeons II auf dem Kern-Gameplay des ersten Serienteils aufbauen. Ihr bekommt es also mit einem klassischen Action-Rollenspiel ist besten Diablo-Manier zu tun. Nur eben aus der Third-Person-Ansicht. Allerdings hat sich spielerisch einiges getan, was für frischen Wind sorgen dürfte:

Das Fundament: Action-RPG ohne Klassensystem

Minecraft Dungeons II behält das Kernprinzip bei, das den ersten Teil so zugänglich gemacht hat: Kein klassisches Klassensystem, keine starren Fähigkeitsbäume. Euer Spielstil wird vollständig durch die ausgerüsteten Waffen, Rüstungen und Artefakte definiert. Das macht das Spiel sowohl für Einsteiger als auch für Profis attraktiv.

Die Top-Down-Perspektive bleibt erhalten, das schnelle Kampfsystem des Originals ebenfalls. Gleichzeitig verspricht Mojang deutlich mehr Tiefgang als im ersten Teil.

Größere, komplexere Level

Eines der zentralen Versprechen: Die Spielwelt wird deutlich größer und vielfältiger. Level sollen mehrere Pfade bieten, versteckte Bereiche beherbergen und damit sowohl Erkundung als auch Wiederspielbarkeit massiv verbessern. Wer alle Geheimnisse entdecken will, wird wohl mehrere Runs brauchen.

1 Min Papaplattes bester „geheimer" Minecraft-Hack

Neue Umgebungen, die bereits durch Leaks und erste Teaser bekannt wurden, umfassen unter anderem eisige Lagunen (Icelagoon), Bienenwaben-Felder (Honeycomb Fields) und, passend zur Story, die Eingänge zu den Ancient Cities tief unter der Erde.

Dynamischerer Kampf & klügere Gegner

Der Kampf in Dungeons II soll dynamischer und taktisch anspruchsvoller werden. Neue Waffentypen, frische Fähigkeiten und vor allem intelligentere KI bei den Feinden sollen dafür sorgen, dass Kämpfe nicht mehr nur Buttonmashing sind, sondern echte Überlegung erfordern. Welche konkreten Mechaniken das bedeutet, will Mojang in den kommenden Monaten im Detail enthüllen.

Tieferes Loot-System

Das Loot-System war im Original bereits ein zentraler Baustein. Minecraft Dungeons II dreht noch weiter daran. Mehr Ausrüstungsvarianten, ausgefeiltere Seltenheitsstufen und verbesserte Verzauberungen sollen die Jagd nach dem perfekten Build noch befriedigender machen. Gear-Sets mit echten Synergien, die sich gegenseitig verstärken, gehören zu den am häufigsten geäußerten Fan-Wünschen und es scheint, als hätte Mojang zugehört.

Koop-Modus für bis zu vier Spieler:innen

Gemeinsam zocken war im ersten Teil einer der größten Stärken und bleibt es im Sequel. Bis zu vier Spielerinnen und Spieler können gemeinsam durch die Dungeons ziehen. Die Teamwork-Mechaniken wurden laut Mojang überarbeitet, sodass Kooperation sich stärker lohnt als bisher. Ob das auch echte Synergien zwischen verschiedenen Build-Typen bedeutet, bleibt abzuwarten.

05 Der Roman zu Minecraft Dungeons II

Das Universum rund um Minecraft Dungeons II wird nicht nur im Spiel selbst erweitert: Mit "Minecraft Dungeons II: The Rift" erscheint am 1. September 2026 ein Begleitroman, verfasst von Caleb Zane Huett und veröffentlicht von Random House Worlds. Für alle Leseratten, die tiefer in die Lore eintauchen wollen, bevor sie selbst zum Controller greifen, ist das eine spannende Ergänzung.