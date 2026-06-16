Monster Hunter Wilds: Tierlist und Guide der besten Waffen

Unzählige Spieler wurden von Monster Hunter Wilds begeistert. Der Titel von Capcom bietet einen äusserst befriedigenden Gameplay-Loop dank seines ausgefeilten Kampfsystems. Wie der Name schon sagt, geht es darum, Monster zu jagen und – kurz zusammengefasst – die erbeuteten Ressourcen zu nutzen, um die eigene Ausrüstung zu verbessern. Und da wir gerade davon sprechen: Damit ihr nicht den Fehler macht, die falsche Waffe zu schmieden, findet ihr hier die Liste der besten Waffen. Monster Hunter Wilds ist eines der besten PC-Spiele der letzten Jahre.

In Monster Hunter Wilds gibt es einen neuen Waffentyp: die Artian-Waffen. Diese werden verfügbar, sobald ihr euer erstes gehärtetes Monster erlegt habt, und werden hergestellt, indem ihr drei Komponenten zusammenfügt, die relativ schwer zu finden sind – man erhält sie (wie könnte es anders sein) durch das Besiegen gehärteter Monster. Generell haben sie sehr gute Basiswerte, aber ihr grösster Vorteil ist, dass sie über drei Sockel für Juwelen der Stufe 3 verfügen. Sprich: Sie sind nach Belieben anpassbar. Zudem können sie mehrfach bis zu Seltenheitsstufe 8 verbessert werden (mit den entsprechenden Werten), und zu allem Überfluss ist ihr Steampunk-Design einfach genial. Sie sind nicht immer die besten – das hängt vom Rest eures Builds und den Boni ab, die ihr beim Verbessern erhaltet – aber in der grossen Mehrheit der Fälle ist es ratsam, eine zu schmieden.

01 Die Waffen von Monster Hunter Wilds

Grossschwerter haben einfach Stil © Capcom

Bevor wir jede Waffe im Detail besprechen: Falls ihr Einsteiger seid, müsst ihr zunächst euer Werkzeug wählen. Jede Waffe hat ihre Stärken und Schwächen und verändert eure Kampfweise grundlegend.

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Grossschwert: Die perfekte Waffe für alle, die gerne einen fetten Schadenswert auf dem Bildschirm aufblitzen sehen. Dafür leidet allerdings die Mobilität eures Charakters.

Langschwert: Für alle, die lieber ausweichen statt blocken. Bietet einen guten Kompromiss zwischen Reichweite, Mobilität und Schaden.

Schwert & Schild: Die perfekte Balance. Wie Mario auf Mario Kart ist es die Standard-Waffe – aber deshalb nicht weniger interessant.

Doppelklingen: Für alle Fans schneller Attacken, die ein energiegeladenes, offensives Gameplay suchen.

Hammer: Weniger schwer als das Grossschwert, ermöglicht der Hammer wuchtige Angriffe, die das Monster K.O. schlagen können.

Jagdhorn: Gleichzeitig Hammer und Musikinstrument – das Jagdhorn ist eine recht komplexe Waffe, die Boni gewähren und gleichzeitig Schaden verursachen kann.

Lanze: Für alle, die finden, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Die Lanze ist perfekt, wenn ihr es gewohnt seid, robuste, aber wenig mobile Tanks zu spielen.

Die Lancestrahlkanone bietet ein extrem befriedigendes Hybrid-Gameplay © Capcom

Gewehrlanze: Wie die Lanze wird auch diese Waffe von einem Schild begleitet, mit dem ihr grosse Angriffe blocken könnt – und zusätzlich den Monstern Granaten ins Gesicht jagen.

Morph-Axt: Vielseitig – die Morph-Axt besitzt zwei Modi (Schwert und Axt), mit denen sie ordentlich Schaden austeilen kann.

Volto-Axt: Auch die Volto-Axt kann ihre Form ändern und gilt als die komplizierteste Waffe der Reihe. Beim Wechsel vom Schwert- zum Axtmodus kannst du dich verteidigen, mühelos ausweichen (oder blocken) und verheerende Combos ausführen.

Energieklinge: Auch sie kann die Form wechseln. Die Energieklinge gilt als die komplizierteste Waffe der Serie. Im Wechsel zwischen Schwert- und Axtmodus könnt ihr gleichzeitig verteidigen, ausweichen (oder blocken) und verheerende Kombos auslösen.

Insektenglefe: Mit einem Gameplay, das an den Cirque du Soleil erinnert, ist die Insektenglefe einzigartig. Wer die Leistungen eines Stabhochspringers nachmachen möchte – nur zu!

Leichtes Bogengewehr: Geeignet für alle, die es knallen lassen wollen. Das Leichte Bogengewehr ist perfekt, um Monstern Statusveränderungen zuzufügen.

Schweres Bogengewehr: Deutlich weniger mobil als sein kleiner Bruder, ist das Schwere Bogengewehr – wenig überraschend – grösser, verursacht aber auch mehr reinen Schaden, und das aus respektabler Distanz.

Bogen: Der Bogen ist die perfekte Waffe auf mittlere Distanz. Er bietet Mobilität und Schaden mit zahlreichen unterhaltsamen Mechaniken – zum Beispiel die Möglichkeit, Angriffe aufzuladen.

02 Die besten Waffen von Monster Hunter Wilds

Die besten Waffen von Monster Hunter Wilds © Capcom

Grossschwert

Für Grossschwert-Nutzer empfehlen wir ganz einfach die Artian-Waffe Varianza. Falls ihr noch keinen Zugang zu den nötigen Komponenten habt, erfüllt die Lamorak le Pilier ihren Zweck bestens und ermöglicht es euch, in Ruhe die Materialien für die nächste Stufe zu farmen. Und mal ehrlich: Wer träumt nicht von einem riesigen Schwert mit eingebautem Motor, das leuchtet?

Langschwert

Auch hier gilt: Wenn möglich, solltet ihr zur Artian-Version des Langschwerts greifen – der Dimensius. Alternativ könnt ihr je nach Build zwischen der Blangongaberge, dem Hurlement du sang und dem Lancelot le Vertueux wechseln.

Schwert & Schild

Ihr kennt es inzwischen: Auch für Fans von Schwert & Schild ist die Artian-Variante die beste Wahl – die Verdoloto. Ansonsten empfehlen wir einen eher vielseitigen Build rund um die Ajara-Subinda. Für mehr Burst-Schaden erfüllt die Ânkh du pisteur ihren Zweck.

Doppelklingen

Wie immer: Um den Schaden zu maximieren, müsst ihr die Tiltkreise schmieden. Wer noch nicht so weit ist, kann auf die Amours de Wyvernes (und ihren Feuerschaden), Ulokiem Précipice (für Eisschaden) oder die Hungerklauen (Drachenelement) zurückgreifen.

Hammer

Die Artian-Version des Hammers heisst Moteurvankel. Warum? Ganz einfach, weil das Ding einen Motor auf der Rückseite hat, der bei bestimmten Angriffen regelrecht Feuer spuckt. Für alle anderen ist die Massue Binder eine ausgezeichnete Alternative.

Jagdhorn

Liebe Musiker und Schädelspalter: Die Omiltika hat nicht das beste Design unter den Artian-Waffen und ist diesmal sogar klar unterlegen – wegen der verfügbaren Melodien. Greift stattdessen zum Galahad le Tonitruant oder zum Zorn des Wächter-Rathalos, um euren Build zu optimieren.

Lanze

Die armen Lanziere fühlen sich oft etwas vernachlässigt, aber mit dem Skyscraper (wörtlich: Wolkenkratzer) könnt ihr den Monstern ordentlich ins Gesicht hauen – und das in aller Sicherheit. Wer allergisch auf Artian-Waffen reagiert, kann auch zur Avicularia Lala greifen.

Gewehrlanze

Wie beim Jagdhorn braucht man bei der Gewehrlanze nicht einmal zur Artian-Variante zu greifen. Die Bohort le Loyal wird von absolut allen Gewehrlanzen-Mains bevorzugt, ob im Solo oder im Multiplayer.

Die Artian-Waffen haben Stil © Capcom/BadKarma55

Morph-Axt

Um möglichst viel Schaden auszuteilen, braucht die Morph-Axt wegen ihrer langen Animationen Zeit. Deshalb empfehlen wir zwar, die Artian-Version zu schmieden, aber setzt dabei auf Teile mit dem Paralyse-Buff. So habt ihr mehr Gelegenheiten, das Monster zu malträtieren und eure komplette Kombo abzufeuern.

Energieklinge

Auch hier heisst es: Artian – und zwar die Chrono Gear. Ganz ehrlich, allein vom Design her hätten die Artian-Versionen der Morph-Axt und Energieklinge verdient, über der Masse zu stehen – und das ist auch sehr deutlich der Fall, egal ob ihr auf einen Roh- oder Elementar-Build setzt.

Insektenglefe

Um das Maximum an DPS aus eurem Kinsekt herauszuholen, müsst ihr erneut auf eine Artian-Waffe setzen: die Diprielcha. Davor könnt ihr die Queen Regalia schmieden – dafür müsst ihr also eine Rathian farmen.

Leichtes Bogengewehr

Neue Überraschung: Die Artian-Version des Leichten Bogengewehrs ist nicht das Beste, was diese Kategorie zu bieten hat. Beim Bogengewehr beeinflusst euer Spielstil die Wahl stark. Generell gilt: Wer auf Durchschussmunition setzt, fährt mit der Szelatya Clairgun am besten. Um sie herzustellen, müsst ihr etwas Zeit mit dem sympathischen Rey Dau verbringen. Wer nach weiteren Tipps zur besten Waffenwahl sucht, findet sie in unserem separaten Guide.

Schweres Bogengewehr

Bei den Fans schwerer Artillerie stehen die Türen offen. Persönlich tendieren wir zum Piqûre Sauvage, der grosse Flexibilität (und hohen Basisschaden) bietet. Um ihn zu schmieden, müsst ihr den kompletten Congalala-Zweig abschliessen. Alternativ könnt ihr auch zur Artian-Version greifen: dem Greifen.

Bogen

Um eine der unterhaltsamsten Waffen des Spiels optimal zu nutzen, könnt ihr zum Artian-Bogen (dem Angelbein) greifen, ohne unbedingt maximalen Elementarschaden anzustreben. Das mag angesichts früherer Spiele seltsam klingen, aber in Wilds sind die Zonen, in denen ihr Elementarschaden an Monstern verursachen könnt, relativ begrenzt – es ist daher besser, auf einen Build mit Rohschaden zu setzen. Alternativ ist auch der Portedeuil Urstox eine sichere Bank, ebenfalls in der Kategorie Rohschaden.

03 Die beste Waffe für den höchsten DPS im Solo

Wenn man alle Endgame-Waffen gegenüberstellt, um zu sehen, welche den meisten Schaden verursacht und die gefährlichsten Monster des Spiels (den Arkvel Alpha und den Gore Magala) am schnellsten besiegt, lässt sich auch eine Tierlist erstellen. Diese basiert auf den Zeiten der besten Spieler mit vergleichbaren Builds. Natürlich hängt alles von euren Vorlieben, dem Rest eures Builds und euren Fähigkeiten ab – objektiv weniger Schaden zu machen (bei maximiertem DPS und gleicher Ausrüstung) ist kein Weltuntergang. Das Wichtigste ist, dass ihr Spass habt.

Hinweis: Diese Liste kann sich mit zukünftigen Updates von Capcom verändern.

S-Tier: Energieklinge (Chrono Gear), Insektenglefe (Diprielcha), Langschwert (Dimensius), Grossschwert (Varianza)

A-Tier: Lanze (Skyscraper), Schwert & Schild (Verdoloto), Gewehrlanze (Bohort le Loyal), Morph-Axt (Mundus Altus), Schweres Bogengewehr (Greifen)

B-Tier: Leichtes Bogengewehr (Szelatya Clairgun), Doppelklingen (Tiltkreise), Bogen (Portedeuil Urstox), Hammer (Moteurvankel), Jagdhorn (Galahad le Tonitruant)

Jetzt wisst ihr Bescheid – es bleibt nur noch, alle Basiswaffen auszuprobieren, um herauszufinden, welchen Weg ihr einschlagen wollt. In jedem Fall gibt es keine falsche Antwort, auch wenn ihr euch wie so mancher direkt an eine so komplizierte Waffe wie die Energieklinge wagt. Weitere Build-Empfehlungen und mehr Gaming-Content findet ihr im Red Bull Gaming Hub .