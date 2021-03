Um die Welt pedalen mit Rouvy

1. Alpe d’Huez, Frankreich

zur Legende geworden und «La grande boucle» lebt vom Spektakel, das sich alljährlich an diesem Berg abspielt. Zuschauermassen, die den Profis nur eine schmale Gasse lassen, gibt es auf

2. Grimselpass, Schweiz

hin, dafür ist er selten steil. Er will einfach erdauert werden.

In einem Gang und ohne Bremsen durch die Schweiz.

In einem Gang und ohne Bremsen durch die Schweiz.

3. Passo dello Stelvio / Stilfserjoch, Italien