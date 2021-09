Mais comment voyagent les écuries de F1 ?

(Formula One Management) fait donc affréter chaque année une flotte de six Boeing 747 qui transportent les châssis, les moteurs, les rétroviseurs ou encore les ailes des bolides, ainsi que divers équipements (informatiques ou non). Ces avions parcourent un peu plus de 130 000km au cours d’une saison et embarquent une trentaine de tonnes d’équipement par équipe (ou par motoriste) et par

doit gérer le transport de 50 à 80 personnes par course. Une belle team de salariés qui compte notamment des mécaniciens et des ingénieurs contraints d’arriver tôt et de partir tard, et donc de passer un certain temps loin de leurs bases. « Pour un pilote, ce n’est pas difficile. » expliquait un jour Pedro de la Rosa. « Tu passes juste pas mal de temps à l’extérieur et si tu as une famille, c’est compliqué. Mais les vrais héros, ce sont les membres de l’équipe. Deux courses back-to-back, pour nous, c’est deux semaines. Pour eux, c’est un mois. Parfois deux mois pour certains, qui ne peuvent pas rentrer entre deux back-to-backs. »

pro doit se contenter de débarquer avec ses joueurs et ses maillots dans un vestiaire existant, les écuries de F1 ont tout à faire, ou presque. Du garage aux barrières qui le délimitent, chaque équipe construit son propre petit stand éphémère sur chaque circuit. Un processus qui implique de réceptionner et déballer les équipements avant chaque Grand Prix, mais surtout de les remballer rapidement pour la course suivante. Ce boulot, qui peut durer 8 heures, commence d’ailleurs le dimanche, avant même la fin du Grand Prix.

Et bien évidemment, pas question de ranger tout ça à l’arrache ou de mettre tous les trucs non identifiés dans un gros carton « divers », comme vous le faites si bien à chaque fois que vous bougez. En F1, l’emballage et le chargement dans les soutes sont rationalisés et planifiés au tournevis près.

On l’a dit : la concentration des Grands Prix européens en milieu de saison (ou les doubles courses organisées dans le même pays comme on a pu en voir cette saison) permet aux écuries de faire circuler leur matériel par la route. Niveau logistique, on parle donc d’une parenthèse (presque) enchantée, et certaines teams n’hésitent pas à la célébrer comme il se doit en mettant les petits plats dans les grands.

