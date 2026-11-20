Mode Performance ou Fidelity ? Pour presque tous les jeux sur console, c'est la première question du menu des options. GTA 6 prend tout simplement la décision à votre place : 30 FPS, point barre. Mais entre la PS5, la PS5 Pro , la Xbox Series X et la Series S , il existe de vraies différences en matière de résolution, d'upscaling, de ray tracing et de stabilité. Découvrez ici où Vice City est le plus net, le plus fluide, et grâce à quelle astuce la Xbox rattrape discrètement son retard.

01 Performance vs Fidelity : ce que signifient vraiment les modes graphiques

Avant de partir en virée à Vice City, on revient sur les bases. La plupart des jeux console actuels vous proposent deux, parfois même trois modes graphiques.

Le mode Fidelity (aussi appelé mode Qualité ou mode Graphismes) exploite tout le potentiel visuel : une résolution plus élevée, des effets plus élaborés comme le ray tracing, le plus souvent à 30 images par seconde.

Le mode Performance prend le contre-pied. La résolution et les effets sont revus à la baisse, mais en contrepartie, le jeu tourne à 60 FPS. Entre les deux, certains jeux proposent un mode 40 FPS pour les téléviseurs 120 Hz. Cela semble peu, mais le rendu est sensiblement plus fluide, car chaque image ne reste affichée à l'écran que 25 millisecondes au lieu de 33,3.

Les FPS, c’est quoi ? FPS ou images par seconde FPS est le terme anglais qui signifie « Frames per Second ». La traduction française est « images par seconde ». Qu’est-ce que ça signifie ? Les FPS indiquent combien d'images sont affichées par seconde : plus il y en a, plus les mouvements paraissent fluides.

Presque tous les jeux console effectuent un rendu interne à une résolution plus basse, puis upscalent l'image. Les méthodes classiques comme le TAA fonctionnent sans IA, tandis que la nouvelle technologie PSSR de Sony sur PS5 Pro et le FSR 4 d'AMD s'appuient sur le machine learning et restituent mieux plus de détails.

02 Pourquoi GTA 6 n'a pas de mode Performance

GTA 6 est disponible depuis le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X/S , avec sur chaque console un objectif fixe de 30 FPS. Il n'y a pas de mode Performance à 60 FPS, ni de compromis à 40 FPS. Pas même sur PS5 Pro.

GTA 6 delivers a real visual feast © Rockstar Games

Rockstar a expliqué ce choix : le rendu de base repose sur le ray tracing pour les réflexions et l’illumination globale. La PS5 Pro dispose certes d'une unité graphique plus puissante, mais selon Rockstar, son processeur n'est que légèrement plus rapide, et ne suffit pas à calculer l’open world à des fréquences plus élevées. Concrètement, avec ses huit cœurs Zen 2 au mieux à 3,85 GHz au lieu de 3,5 GHz, la Pro affiche une hausse d’environ dix pour cent. La circulation, les passants, la physique et l'IA passent par le CPU, et c'est justement lui qui gère Vice City.

Ceux qui connaissent Rockstar ne sont pas surpris. GTA 5 et Red Dead Redemption 2 sont eux aussi sortis à 30 FPS. GTA 5 n'a obtenu son premier vrai mode Performance qu'avec la version Enhanced en mars 2022, soit plus de huit ans après sa sortie sur consoles. Rockstar reste fidèle à sa ligne : Fidelity first, toujours.

Le lot de consolation : GTA 6 est, à son lancement, la version la plus fluide d'un GTA jamais proposée. Et comme toutes les consoles visent le même nombre de FPS, la comparaison se joue ailleurs : netteté de l'image, effets et stabilité réelle des 30 FPS.

Graphismes de GTA 6 : FAQ Y a-t-il un mode Performance dans GTA 6 ? Non. GTA 6 ne propose sur aucune console le choix entre Performance et Fidelity. Toutes les versions tournent avec un objectif fixe de 30 FPS. GTA 6 tourne-t-il à 60 FPS sur PS5 Pro ? Non, ni même à 40 FPS. Selon Rockstar, le processeur de la PS5 Pro ne suffit pas à calculer la simulation du monde du jeu à des fréquences d'images plus élevées. La puissance graphique supplémentaire est plutôt consacrée à une image plus propre grâce au PSSR et aux ombres en ray tracing. Quelle est la résolution de GTA 6 sur PS5 et Xbox ? La PS5, la PS5 Pro et la Xbox Series X effectuent un rendu interne en 1440p et affichent en 4K. La Xbox Series S pond son rendu en 720p et affiche en 1080p. Sur quelle console GTA 6 tourne-t-il le mieux ? Paradoxalement, sur Xbox, avec 120 Hz et le VRR, le jeu paraît un peu plus fluide. Sur PS5, le VRR de Sony ne s'active qu'à partir de 48 Hz. Au global, le rendu le plus propre reste celui de la PS5 Pro. Un patch 60 FPS arrivera-t-il plus tard ? Ce n'est pas ce qui se dessine pour le moment. Rockstar a exclu un mode à fréquence d'images plus élevée pour la génération actuelle de consoles. Aucune version PC n'a été annoncée à ce jour. Y aura-t-il une nouvelle version de GTA 6 ? L'adaptation de GTA 6 sur PC, avec des graphismes nettement meilleurs, n'est qu'une question de temps. On peut en outre s'attendre à ce que le jeu sorte sur la prochaine génération de consoles, avec la PS6 et la nouvelle Xbox. Ces consoles sont attendues en 2027 ou 2028. Aucune information concrète n'est toutefois disponible pour l'instant.

03 GTA 6 avec les meilleurs graphismes : sur PS5 Pro

Si vous voulez tirer le meilleur de GTA 6, la PS5 Pro est incontournable. Elle passe elle aussi par un rendu interne en 1440p, mais l'upscaler IA de Sony, le PSSR, en tire une image qui se rapproche de la 4K native. Les structures fines comme les lignes électriques, les feuilles de palmier ou les inscriptions sur les bâtiments paraissent beaucoup plus précises que sur la PS5 standard.

Tous en voiture pour profiter de GTA 6 © Rockstar Games

En prime, une fonctionnalité qu'aucune autre console n'obtient : les ombres en ray tracing. Combinées à l'illumination globale et aux réflexions en ray tracing, elles rendent Vice City plus crédible ici que partout ailleurs, surtout quand le soleil est rasant au-dessus d'Ocean Beach.

Côté performances, la Pro est l'élève modèle. Les 30 FPS tiennent comme un roc, même après des dizaines d'heures. Ce n'est que lorsque vous réduisez un demi-carrefour en ruines au lance-grenades que la fréquence d'images chute brièvement à 24 FPS, avant de se rétablir aussitôt. Pour un jeu de cette envergure, ça en impose.

GTA 6 sur PS5 Pro Résolution native 1440p Sortie 4K Upscaling PSSR (basé sur l'IA) Effets de ray tracing Illumination globale, réflexions, ombres (exclusif) Objectif FPS 30 FPS (images par seconde) Valeur minimale au stress test 24 FPS, brièvement

04 GTA 6 sur PlayStation 5 : des graphismes impressionnants, mais à la limite

Aucun doute : ce que Rockstar Games a sorti de son chapeau sur le plan technique avec GTA 6 est tout simplement époustouflant. L'équipe de développement livre ici l'expérience open world la plus détaillée, la plus vivante et la plus impressionnante visuellement de tous les temps. Toutefois, la génération actuelle de consoles, qui a pris de l'âge, montre déjà de réels signes de fatigue.

La PS5 standard génère elle aussi le rendu de GTA 6 en 1440p et l'upscale en 4K. Mais au lieu du PSSR, c'est la solution TAA maison de Rockstar qui est utilisée. Le résultat reste superbe, mais paraît visiblement plus doux en comparaison directe avec la Pro. On voit bien qu'une image en 1440p est étirée sur grand écran. Les réflexions et l'illumination globale en ray tracing sont de la partie, mais les ombres reposent sur des shadow maps classiques.

GTA 6 a des graphismes incroyables © Rockstar Games

Côté stabilité, on sent que la PS5 tourne à plein régime. Dès les premières minutes, par exemple lors de trajets rapides à travers la ville, la fréquence d'images passe parfois juste sous les 30 FPS. Ce n'est pas dramatique, mais c'est perceptible. Cela devient plus désagréable quand le chaos est vraiment au rendez-vous : lors des déluges d'explosions, la PS5 tombe à 23 FPS et reste au plus bas jusqu'à ce que vous quittiez la zone ou que votre personnage morde la poussière. La Pro, elle, se rétablit en quelques secondes dans ces moments-là.

En revanche, la PS5 marque des points en dehors des graphismes. Le retour haptique de la DualSense se règle finement dans les options d'accessibilité, et le Tempest 3D AudioTech assure un son spatialisé. Le VRR, lui, ne vous aide pas sur PlayStation : la solution système de Sony ne s'active qu'à partir de 48 Hz et ne compense pas les fréquences d'images basses. Pour un jeu à 30 FPS, la fonction reste donc sans effet.

GTA 6 sur PlayStation 5 Résolution native 1440p Sortie 4K Upscaling TAA maison de Rockstar Ray tracing Globale Beleuchtung, Spiegelungen Objectif FPS 30 FPS (images par seconde) Valeur minimale au stress test 23 FPS, de façon prolongée

05 GTA 6 sur Xbox Series X : 1440p interne

Techniquement, la Series X est pratiquement à égalité avec la PS5 : 1440p en interne, upscaling en 4K via le TAA de Rockstar, ray tracing pour l'éclairage et les réflexions, pas d'ombres RT. Au quotidien, elle maintient proprement les 30 FPS. Lors de courses-poursuites endiablées et de grosses fusillades avec la police, elle descend toutefois jusqu'à 20 à 22 FPS. Dans des scènes comparables, la Xbox se situe ainsi légèrement en dessous de la PS5.

Jason Duval in GTA 6 © Rockstar Games

Et voici le joker : sur Xbox, vous pouvez régler la console sur 120 Hz à l'échelle du système et activer le VRR. Votre téléviseur s'adapte alors à la fréquence d'images fluctuante, et les petites chutes se remarquent moins. Avec un téléviseur ou un moniteur compatible, GTA 6 paraît ainsi un brin plus fluide sur Series X que sur la PS5 standard. Une simple case à cocher pour un grand effet.

Côté latence, la Series X affiche environ 180 millisecondes. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est normal pour un jeu Rockstar à 30 FPS et cela correspond au niveau de Red Dead Redemption 2. Manette en main, GTA 6 réagit même un peu plus directement.

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Astuce de pro : réglez votre Xbox sur 120 Hz dans les paramètres vidéo et activez le VRR, à condition que votre TV ou votre moniteur prenne en charge le HDMI 2.1 avec VRR.

GTA 6 sur Xbox Series X Résolution native 1440p Sortie 4K Upscaling TAA maison de Rockstar Ray tracing Illumination globale, réflexions Objectif FPS 30 FPS (images par seconde) Valeur minimale au stress test 20-22 FPS Particularité VRR 120 Hz au niveau du système

06 Xbox Series S : 720p avec l'aide de l'IA

La Series S est la petite sœur de la Series X, et cela se ressent pas mal au niveau des graphismes. Elle effectue le rendu interne de GTA 6 en 720p et l'upscale en 1080p. Fait intéressant : c'est la seule console à utiliser pour cela l'upscaler IA d'AMD, le FSR 4. Le résultat est bien meilleur que ce que laisse supposer le simple nombre de pixels. L'écart avec la Series X en matière de netteté et de détails est plus faible que ce à quoi vous vous attendriez en 720p.

Rockstar a étonnamment peu sacrifié sur la Series S. Les reflets en ray tracing, l'illumination globale et les cheveux détaillés des personnages sont conservés. Il y a néanmoins des concessions : l'éclairage est moins précis, les ombres peuvent parfois dégouliner, voire être totalement absentes. Les effets comme les nuages et l'eau utilisent des textures de plus basse résolution, et la distance d'affichage plus faible entraîne davantage de pop-in à l'horizon.

Lucia Caminos promises a GTA first © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Le plus gros problème, c'est la fréquence d'images. À pied et dans les cinématiques, tout tourne bien, mais lors des trajets en voiture ou en combat, vous êtes autour des 25 FPS. Pendant les scènes vraiment exigeantes, cela descend à environ 20 FPS. Jouable ? Oui. La meilleure façon de découvrir GTA 6 ? Pas vraiment.

Bon à savoir : la version cloud via Xbox Cloud Gaming utilise elle aussi les réglages graphiques de la Series S. GTA 6 tourne ainsi même sur une vieille Xbox One, à condition que votre connexion Internet suive.

GTA 6 sur Xbox Series S Résolution native 720p Sortie 1080p Upscaling AMD FSR 4 (basé sur l'IA) Ray tracing Illumination globale, réflexions (réduites) Objectif FPS 30 FPS (images par seconde) Valeur minimale au stress test environ 20 FPS Particularité Base de la version cloud

07 Graphismes de GTA 6 : le grand comparatif

Maintenant que nous avons dressé un aperçu général des graphismes de GTA 6 sur toutes les plateformes, voici le récapitulatif détaillé des différences entre la PS5 Pro, la PlayStation 5, la Xbox Series X et la Xbox Series S.

Caractéristique PS5 Pro PS5 Xbox Series X Xbox Series S Résolution native 1440p 1440p 1440p 720p Sortie 4K 4K 4K 1080p Upscaling PSSR TAA Rockstar TAA Rockstar FSR 4 Éclairage RT Oui Oui Oui Oui Réflexions RT Oui Oui Oui Oui (réduites) Ombres RT Oui Non Non Non Objectif FPS 30 30 30 30 Stabilité très élevée bonne, petites chutes bonne, petites chutes fluctuante Valeur minimale 24 FPS 23 FPS env. 20 à 22 FPS env. 20 FPS Avantage VRR Non Non Oui (120 Hz) Oui (120 Hz) Mode Performance Non Non Non Non

08 Sur quelle console jouer à GTA 6 dans les meilleures conditions ?

Le classement est assez clair. La palme des meilleurs graphismes dans GTA 6 revient sans conteste à la PS5 Pro : l'image la plus détaillée, des ombres en ray tracing exclusives et, de loin, les 30 FPS les plus stables. Si vous voulez voir Vice City sous son meilleur jour, c'est vers elle qu'il faut se tourner, mais il faudra aussi mettre la main au portefeuille. Actuellement, la console se vend autour des 900 euros (lorsqu’elle est en stock).

Derrière, c'est serré. La PS5 et la Xbox Series X offrent la même résolution et les mêmes effets. La PS5 tient un poil mieux dans les scènes les plus chaotiques, tandis que la Series X paraît un peu plus fluide grâce au VRR à 120 Hz. Si vous avez un téléviseur compatible VRR, la Xbox a une légère longueur d'avance. Sans, c'est pratiquement match nul. Les deux versions sont superbes et agréables à jouer.

La Series S tire parti de ses specs modestes, mais en raison de sa fréquence d'images instable, c'est la version que nous recommandons le moins.

Et la question de la Pro ? Si vous jouez à GTA 6 sur une PS5 standard, vous ne passez pas à côté du jeu, seulement de la cerise sur le gâteau. Le prix plus élevé de la Pro vous offre netteté et stabilité, mais pas d'images supplémentaires. Pour les fans de graphismes, ça vaut le coup ; pour tous les autres, la console qui trône déjà sous la télé fera parfaitement l'affaire.