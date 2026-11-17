À propos de l'auteur Phil « @nophilterde » Briel Phil est le créateur derrière nophilterde et un ancien joueur e-sport professionnel sur des jeux comme Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport et FIFA, sur PC et consoles. Il a déjà travaillé comme rédacteur pour divers sites et magazines gaming. Sur RedBull.com, il présente depuis 2016 les nouveaux jeux, livre des conseils d'achat hardware, des guides de jeux et bien plus encore.

L'année 2026 entre doucement dans la dernière ligne droite. Mais les gameuses et gamers n'attendent pas forcément Noël ou le Nouvel An avec impatience : c'est le 19 novembre qu'ils ont en tête. C'est en effet à cette date que sortira GTA 6, sans doute le jeu le plus brûlant de l'année 2026. Alors que l'Extended Look a déjà dévoilé quelques détails sur le gameplay, nous vous livrons dans cet article des faits passionnants sur GTA 6 que vous ne connaissiez (peut-être) pas encore.

Tout sur GTA 6 : histoires, classements, guides, révélations sur le gameplay et bien plus encore sont à retrouver dans notre hub GTA 6.

01 Temps de développement de GTA 6 : plus d'une décennie

GTA 6 est en développement depuis plus de dix ans, pour faire court. Rappelons-nous : le dernier jeu signé Rockstar Games s'appelle Red Dead Redemption 2 et reste à ce jour l'un des jeux en monde ouvert les plus impressionnants techniquement et les plus influents qui soient. Le western épique est officiellement sorti le 26 octobre 2018, il a donc déjà presque huit ans au compteur.

Lucia Caminos promises a GTA first © Rockstar Games/Take-Two Interactive

À la sortie de RDR 2, GTA 6 était pourtant déjà en développement depuis environ trois ans. Le développement a commencé dès 2015, comme l'a révélé Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar Games, dans une interview. Selon un autre rapport, les premiers travaux de conception sur le successeur ont même débuté peu après la sortie de GTA 5 (donc en 2014).

Le véritable travail de développement sur Grand Theft Auto VI aurait toutefois commencé après la sortie de Red Dead Redemption 2, une fois les grandes équipes de Rockstar Games à nouveau disponibles.

Le 4 février 2022, l'équipe de développement a ensuite officiellement confirmé qu'un nouveau GTA était en développement. Un an et demi plus tard, en décembre 2023, le premier trailer a enfin suivi.

Si l'on compte de la sortie de GTA 5 au 19 novembre 2026, plus de 13 ans séparent les deux opus principaux. Jamais une suite ne s'était fait attendre aussi longtemps dans l'histoire de la série. À titre de comparaison : entre GTA 4 (2008) et GTA 5 (2013), il ne s'était écoulé que cinq ans. L'une des raisons de cette longue pause est l'énorme succès de GTA Online. Le multijoueur a occupé Rockstar pendant des années et a rapporté tellement d'argent qu'il n'y avait aucune pression pour enchaîner rapidement

02 Le jeu à un milliard : les coûts de développement de GTA 6

Rockstar ne parle pas d'argent. Ni le studio ni Take-Two n'ont communiqué de budget officiel pour GTA 6. Pourtant, l'industrie s'accorde sur un point : il s'agit d'une somme jamais vue dans l'univers du jeu vidéo.

La plupart des estimations sérieuses des coûts de développement de GTA 6 se situent entre 1 et 1,5 milliard de dollars, certains analystes allant jusqu'à 2 milliards. Les chiffres plus élevés qui circulent sur Internet sont considérés comme très spéculatifs. Une chose est sûre en revanche : l'origine de ces coûts. Un temps de développement de nombreuses années, des milliers d'employés répartis dans plusieurs studios Rockstar à travers le monde, une motion capture extrêmement poussée, un monde ouvert ultra-détaillé et l'évolution technique du moteur maison RAGE. Le marketing n'est d'ailleurs pas compris dans ce calcul : à lui seul, il peut engloutir plusieurs centaines de millions pour un titre de cette envergure.

La comparaison avec GTA 5 montre à quel point les coûts ont explosé. En 2013, le budget de GTA 5 était estimé à environ 265 millions de dollars, marketing compris. À l'époque, c'était un record. GTA 6 serait donc environ quatre à sept fois plus cher et, selon toute vraisemblance, le jeu vidéo le plus cher jamais produit.

Take-Two devrait néanmoins aborder ce risque avec sérénité. GTA 5 s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde et compte ainsi parmi les produits de divertissement les plus rentables de tous les temps. Avec GTA Online, le jeu a rapporté des milliards pendant plus d'une décennie. Si GTA 6 approche ne serait-ce que ce succès, même un budget d'un milliard sera un bon investissement.

03 Combien de fois GTA 6 a-t-il été reporté ?

Une odyssée qui touche bientôt à sa fin : la sortie de GTA 6 a dû être reportée deux fois. Même si les fans ont l'impression que c'est bien plus. Lorsque Rockstar a publié le premier trailer en décembre 2023, une annonce claire figurait à la fin : 2025. Plus tard, Rockstar et sa maison mère Take-Two ont précisé la date à l'automne 2025. La communauté avait un objectif en ligne de mire, mais Rockstar a freiné à deux reprises.

Le premier report, en mai 2025, n'a pas surpris grand monde, car les rumeurs de retard circulaient depuis un moment. Rockstar avait alors remercié les fans pour leur patience et publié le deuxième trailer quelques jours plus tard. De quoi retourner rapidement l'ambiance.

There will be plenty of cars to choose from © Rockstar Games/Take-Two

Le second report, en novembre 2025, a frappé la communauté plus durement. Rockstar l'a annoncé peu avant la conférence trimestrielle de Take-Two et l'a justifié ainsi : ces mois supplémentaires doivent permettre de terminer le jeu avec le niveau de finition auquel les fans de Rockstar sont habitués. En toile de fond, on évoque l'énorme complexité technique. Autrement dit la simulation de l'IA, la densité du monde et le moteur, ainsi que la volonté d'éviter des phases de crunch excessives. C'est précisément ce qui avait valu à Rockstar de vives critiques pendant le développement de Red Dead Redemption 2.

Les reports de GTA 6 :

Date de l'annonce Ancienne date Nouvelle date 2 Mai 2025 Automne 2025 26 Mai 2026 06 Novembre 2025 26 Mai 2026 19 Novembre 2026

Depuis, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a confirmé publiquement à plusieurs reprises la date de novembre. Les prévisions du groupe pour l'exercice 2027 reposent en grande partie sur cette sortie. Un troisième report serait donc un coup dur, non seulement pour les fans, mais aussi pour les investisseurs. Un effet secondaire montre à quel point l'industrie respecte GTA 6 : de nombreux éditeurs ont avancé leurs propres sorties ou les ont repoussées à 2027 pour ne pas disparaître dans le sillage de Rockstar. Seul Nintendo semble s'y opposer avec la sortie du remake de « The Legend of Zelda: Ocarina of Time » sur Nintendo Switch 2. Celui-ci sort le 5 novembre 2026.

04 La configuration requise de GTA 6...

... est vite expliquée : comme le jeu sort d'abord en exclusivité sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, il n'existe pas de configuration requise officielle. Du moins pour l'instant. Ceux qui espéraient une sortie simultanée sur PC seront déçus.

Rockstar n'a pour l'instant annoncé aucune version PC. Interrogé à ce sujet, le patron de Take-Two, Zelnick, s'est contenté de rappeler que Rockstar suivait une stratégie connue en matière de plateformes et que d'autres annonces suivraient en temps voulu.

You can pimp your ride at the tuning workshop © Rockstar Games/Take-Two

Cette stratégie, on la connaît effectivement déjà. GTA 5 est d'abord sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360, puis seulement en avril 2015 sur PC. Red Dead Redemption 2 est sorti en octobre 2018 sur consoles et environ un an plus tard sur PC. Que GTA 6 suive un schéma similaire est probable, mais pas confirmé. Il n'existe donc pas encore de configuration requise officielle pour PC. Côté consoles, la situation est plus claire :

30 FPS : Rob Nelson, co-directeur chez Rockstar North, a confirmé en août 2026 que le jeu tournait à 30 images par seconde dans son état de développement actuel.

PS5 Pro Enhanced : dans le PlayStation Store, GTA 6 porte le label correspondant. Ce que la version Pro apporte précisément, qu'il s'agisse de la résolution, de la fréquence d'images ou des effets, Rockstar ne l'a pas encore dévoilé.

Résolution : pas confirmée officiellement. Les experts techniques de Digital Foundry estiment, à partir des images des trailers, une résolution interne d'environ 1440p, upscalée en 4K.

Espace de stockage : pas encore connu. Compte tenu de la taille du monde du jeu, vous feriez toutefois mieux de libérer un peu de place sur votre SSD. Il faudra à coup sûr compter 100 à 200 gigaoctets.

05 Quelle est la taille de la map de GTA 6 ?

La question de la taille de la map est l'une des premières posées à chaque nouveau GTA. La réponse pour la carte de GTA 6 : très grande. Rockstar n'a toutefois publié aucun chiffre officiel en kilomètres carrés.

The city is yours. Just beware the law © Rockstar Games/Take-Two

Quelques nouvelles previews presse d'août 2026 fournissent cependant des indices : la carte serait environ deux fois plus grande que celle de GTA 5 et environ trois fois plus grande que celle de Red Dead Redemption 2. Pour situer : Los Santos et Blaine County dans GTA 5 couvrent ensemble environ 49 miles carrés, soit environ 127 kilomètres carrés, dont une grande partie d'eau et de montagnes.

La communauté a évidemment déjà pris ses propres mesures. Des projets de cartographie qui analysent les images des trailers et le matériel issu du leak de 2022 arrivent à environ 118 à 132 miles carrés. Cela représenterait environ 300 à 340 kilomètres carrés. Ces valeurs sont toutefois à prendre avec des pincettes. Quelle part est constituée d'eau, combien de bâtiments sont accessibles et quelle est la taille réelle de la surface de jeu finale : seul Rockstar le sait pour l'instant.

GTA 6 is set to feature circuit racing – a first for the franchise © Rockstar Games/Take-Two

Bien plus intéressante que la simple superficie : la densité. Rockstar ne mise pas sur de vastes étendues vides, mais sur un monde où il se passe quelque chose à chaque coin de rue. Selon les previews, les PNJ disposent d'environ 600 000 animations, contre environ 55 000 dans GTA 5. Les rues sont plus étroites, la conduite paraît plus lourde et plus réaliste. Rockstar affirme avoir même consulté des pilotes professionnels pour cela. Leonida doit moins ressembler à un décor et davantage à un lieu qui continue de vivre sans vous.

06 Les régions de GTA 6 et leurs modèles réels

The Leonida Keys © Rockstar Games

Bienvenue à Leonida. La version fictive de la Floride imaginée par Rockstar. Le Sunshine State est la scène parfaite pour GTA : glamour et déchéance, yachts de luxe et parcs de mobile homes, quartiers de fête et marais à alligators ne sont souvent séparés que de quelques kilomètres. Rockstar a confirmé six régions à travers les trailers, et chacune a un véritable modèle :

Region im Spiel Reales Vorbild Vibe Vice City Miami Néons, beach clubs, skyline Leonida Keys Florida Keys Chapelet d'îles, ponts interminables, marinas Grassrivers Everglades Marais, hydroglisseurs, alligators Ambrosia Région de la canne à sucre autour du lac Okeechobee Champs, usines, territoire des bikers Port Gellhorn Stations balnéaires de la côte du Golfe Station balnéaire défraîchie aux vieux motels, qui abrite un vrai circuit Mount Kalaga National Park Paysages de collines et de montagnes boisées du sud des États-Unis Randonnée, chasse, tout-terrain

Vice City est le cœur battant de la map. La ville s'inspire clairement de Miami, avec ses façades Art déco, ses promenades en bord de plage, ses gratte-ciel et une vie nocturne qui ne dort jamais. Les fans de la série connaissent déjà Vice City grâce à l'original de 1997, à GTA: Vice City (2002) et à Vice City Stories (2006). Mais la ville n'avait jamais été aussi vivante et détaillée.

A return to Vice City © Rockstar Games

Au sud, les Leonida Keys s'étirent dans la mer sous la forme d'un chapelet d'îles reliées par de longs ponts. Vous y trouverez des marinas, des bars de plage et une eau turquoise. La zone devrait jouer un rôle important pour les bateaux, la plongée et les routes de contrebande. Avec les Grassrivers, Rockstar fait entrer les Everglades dans le jeu : eaux peu profondes, végétation dense, hydroglisseurs et petits hameaux au milieu du marais.

À l'intérieur des terres se trouve Ambrosia, inspirée de la région de la canne à sucre autour du lac Okeechobee. Sucreries industrielles, vastes champs et une atmosphère rude façonnent le décor. D'après le trailer, les bikers y sont aussi très présents. Port Gellhorn montre l'envers du rêve floridien : une station balnéaire délabrée sur la côte du Golfe, avec ses vieux motels, ses clubs de strip-tease et des habitants qui ont connu des jours meilleurs. Enfin, le Mount Kalaga National Park apporte un paysage complètement différent avec ses collines boisées, ses sentiers de randonnée et ses zones de chasse. Un tel terrain n'existe pas vraiment dans la Floride plate : il rappelle plutôt les forêts plus au nord, dans les États du Sud.

Une bouffée d'air frais aux confins nord de la région © Rockstar Games/Take-Two

Un point important : Rockstar ne construit pas de copies exactes. Le studio condense les lieux, déplace des points de repère et fusionne plusieurs communes en une nouvelle. On obtient ainsi une Floride qui paraît authentique, mais optimisée pour le gameplay.

07 GTA 6 : récompensé avant même sa sortie

Un jeu qui remporte des prix avant même d'être sorti ? Avec GTA 6, c'est une réalité. La hype est telle que Rockstar possède déjà une belle collection de trophées avant le lancement :

The Game Awards 2024 : Most Anticipated Game

The Game Awards 2025 : à nouveau Most Anticipated Game, donc deux années de suite

Golden Joystick Awards 2025 : Most Wanted Game

Golden Joystick Awards 2025 : Best Game Trailer pour le Trailer 2

Le résultat des Golden Joystick Awards est particulièrement intéressant. Au total, environ 21 millions de votes ont été exprimés. GTA 6 a obtenu environ 18 % dans sa catégorie, et The Witcher 4 suivait étonnamment de près avec un peu moins de 17 %.

We know that One-Eyed Willie's Mod Shop will feature in GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Plus impressionnants encore que les trophées : les records. En décembre 2023, le Trailer 1 a franchi la barre des 90 millions de vues sur YouTube en 24 heures. C'était le meilleur démarrage d'une vidéo hors clip musical sur la plateforme. Dès le deuxième jour, il comptait plus de vues que tous les trailers de GTA 5 réunis. Le Trailer 2 a fait encore mieux en mai 2025 : selon Rockstar, il a été vu 475 millions de fois en 24 heures, toutes plateformes confondues. Rockstar parle du plus grand lancement vidéo de tous les temps, plus important que n'importe quelle bande-annonce de cinéma.

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08 GTA 6 et le modding : la liberté, avec des limites claires

Le modding fait partie intégrante de l'ADN de GTA. Mods graphiques, serveurs de roleplay, nouveaux véhicules ou villes entières issues d'autres opus : la communauté a maintenu GTA 4 et GTA 5 en vie pendant des années. La scène a donc scruté avec d'autant plus d'attention les nouvelles règles sur les mods publiées par Rockstar le 21 septembre 2026. Elles s'appliquent à tous les jeux Rockstar, et donc aussi à GTA 6.

Commençons par la bonne nouvelle : les mods restent en principe autorisés dans GTA 6. Rockstar trace toutefois des lignes rouges claires.

Pas d'intervention sur l'histoire : les intrigues, missions et personnages officiels ne doivent être ni modifiés ni étendus.

Pas de mélange d'assets entre les jeux : l es cartes, personnages ou assets d'un jeu Rockstar ne doivent pas être transférés dans un autre. Recréer la Liberty City de GTA 4 dans GTA 5 ou GTA 6 serait donc interdit.

Pas de contenus protégés de tiers : l es marques, logos, lieux réels ou personnages connus appartenant à d'autres sont interdits.

Voix et visages : les voix off de Rockstar ne doivent pas être modifiées. Quiconque souhaite utiliser la voix ou l'apparence de personnes réelles a besoin d'une autorisation écrite.

Pas de triche en ligne, pas de mécaniques de jeux d'argent avec de l'argent réel, pas de publicité pour les cryptos ou les NFT.

Pas de sponsoring : les placements de produits et la publicité payante dans les mods sont également exclus.

La monétisation n'est autorisée que via des plateformes approuvées par Rockstar.

Scuba diving is one of many distractions you’ll find in Leonida county © Rockstar Games

Par ailleurs, les jeux ne doivent pas être modifiés de manière à tourner sur des appareils pour lesquels Rockstar ne les a pas prévus. Un verrou clair contre les portages non officiels.

Pour la scène du modding, le message est sans équivoque. De nombreux projets de fans populaires de ces dernières années ne seraient plus possibles avec ces règles, des extensions d'histoire aux mods crossover. En même temps, Rockstar montre qu'il ne veut pas interdire le modding, mais le contrôler. Depuis le rachat de la grande équipe de roleplay Cfx.re (FiveM), le studio mise davantage sur les canaux officiels. Quoi qu'il en soit, la possibilité de modder GTA 6 dès le lancement dépend de la version PC. Et celle-ci se fait encore attendre.

09 Loadouts d'armes : fini l'arsenal dans la poche

Porter armes et équipement de façon invisible sur soi : c'était la norme dans les précédents GTA. Dans GTA 6, c'est terminé. Rockstar reprend visiblement le système de loadout de Red Dead Redemption 2 et le rend plus réaliste.

Lucia and Jason don’t hold back © Rockstar Games

Jason et Lucia ne portent plus que deux armes de poing dissimulées et deux armes longues visibles sur eux. Tout le reste est stocké dans des armoires à armes chez Ammu-Nation ou dans le coffre de votre véhicule. Rockstar indique lui-même que vous pouvez adapter votre loadout « pour chaque occasion ». Cela ressemble à un petit changement, mais modifie le gameplay en profondeur. Avant chaque mission, une question se pose : est-ce que j'y vais discrètement avec un pistolet silencieux, ou avec un fusil d'assaut et un fusil à pompe ? Celui qui planifie mal devra improviser.

Les armes elles-mêmes peuvent être largement personnalisées. Les revolvers spéciaux de l'Ultimate Edition laissent présager un vaste système de customisation avec accessoires, peintures et modifications.

Jason loads up for trouble © Rockstar Games/Take-Two

À cela s'ajoutent les nouvelles capacités Focus des deux personnages principaux. Elles fonctionnent de manière similaire au Dead Eye de Red Dead Redemption : le temps ralentit et le jeu met en évidence les points faibles, les voies de fuite ou les points importants. Selon les previews, Jason et Lucia utilisent cette capacité différemment, ce qui les distingue aussi l'un de l'autre en termes de gameplay.

10 GTA 6 introduit un système d'interaction

S'il y a une nouveauté qui montre où Rockstar veut aller avec GTA 6, c'est bien le système d'interaction. Là encore, Red Dead Redemption 2 a servi de modèle, mais GTA 6 va nettement plus loin. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez visiblement saluer, provoquer, apaiser ou défier les PNJ, comme le révèle l'Extended Look. Un simple menu contextuel devient ainsi un outil qui vous permet de faire dégénérer ou de désamorcer volontairement des situations.

GTA 6 features an interaction system similar to that in RDR 2 © Rockstar Games

Le monde y réagit de façon perceptible. Les PNJ remarquent quand vous vous approchez trop près, quand vous les écoutez trop longtemps ou quand vous vous montrez agressif. Les passants commentent même votre tenue. Certains PNJ vous abordent d'eux-mêmes et déclenchent des événements aléatoires. Leonida n'est donc plus un décor que vous traversez simplement. La ville réagit à votre présence.

L'interaction joue aussi un grand rôle entre les personnages principaux. Jason et Lucia sont conçus comme un duo à la Bonnie and Clyde. C'est vous qui influencez l'évolution de leur relation, la romance est optionnelle. Dans de nombreuses situations, vous pouvez passer de l'un à l'autre.

It’s up to you to decide whether Lucia and Jason will become a couple © Rockstar Games

Étroitement lié au système d'interaction, le nouveau Criminal Profile remplace les systèmes de moralité classiques et retient la manière dont vous commettez vos crimes : proprement et de façon professionnelle, ou avec une brutalité inutile. La police et les PNJ réagissent en conséquence. Selon les previews, le profil de ceux qui vont trop loin peut être durablement entaché.

11 Bonus : des faits que vous ne connaissiez probablement pas encore

Au-delà des grands sujets, GTA 6 regorge de détails qui montrent tout l'amour que Rockstar a mis dans ce monde. Voici les plus passionnants.

Lucia indulges in some self-care © Rockstar Games

Lucia entre dans l'histoire de la série. Lucia Caminos est le premier personnage principal féminin de la série depuis l'ère des vues de dessus des années 90, où l'on pouvait éventuellement choisir des personnages féminins. Elle commence l'histoire tout juste sortie de prison. Son partenaire, Jason Duval, est un ex-soldat qui a glissé dans le milieu de la drogue.

Le méga-leak de 2022. En septembre 2022, un hacker a publié 90 vidéos de développement contenant environ 50 minutes d'images de jeu. Il s'agit de l'un des plus grands leaks de l'histoire du jeu vidéo. Le coupable avait alors 17 ans et a été arrêté peu après au Royaume-Uni.

Faire le plein devient obligatoire. Pour la première fois, les voitures et les motos disposent d'une jauge de carburant fonctionnelle. Ignorez l'essence et vous tomberez en panne en pleine fuite. Selon les previews, Rockstar a toutefois équilibré la consommation pour que cela ne devienne pas agaçant. Les voitures électriques se rechargent sur des bornes.

Voler des voitures devient une science. Les meilleurs véhicules sont équipés de serrures électroniques et de traceurs GPS. L'application in-game Waink vous indique sur votre téléphone si une voiture est verrouillée, si elle a une alarme ou un traceur, et combien elle vaut.

80 heures à Leonida. La durée de vie, contenus principaux et annexes compris, devrait tourner autour de 80 heures. Comme dans Red Dead Redemption 2, l'histoire est divisée en chapitres.

Pas de vue à la première personne au lancement. Contrairement à la version next-gen de GTA 5, il n'y aura pas de mode à la première personne au lancement, uniquement lors de la visée avec certaines armes.

Énormément de choses à faire en dehors de l'histoire. Vous pourrez chercher des voitures de collection et les restaurer pour un mécanicien, prendre d'assaut des planques de gangs pour mettre la main sur un butin rare, revendre des objets volés à des receleurs ou explorer la côte en kayak et en équipement de plongée. Des indices sur des magasins d'appâts et des bateaux laissent également penser que vous pourrez pêcher.

Record de style. Jason et Lucia disposent de plus d'options de vêtements et de coiffures que n'importe quel personnage GTA avant eux. S'y ajoute un système de fitness qui influe sur l'apparence des personnages.

La télé avec Macca the Gator. Le jeu diffuse sa propre émission de télévision animée consacrée à un alligator nommé Macca. Un système de réseaux sociaux est également intégré, à travers lequel Rockstar tourne en dérision la culture des influenceurs et d'Internet.

Du vrai street art à Vice City. Plus de 50 véritables street artists ont réalisé des fresques murales pour la ville.

Un album dédié. En plus des stations de radio, le jeu propose avec « Grand Theft Auto VI: The Album » sa propre bande-son de 34 morceaux.

Lucia hits the gym with headphones on © Rockstar Games

Une chose est donc claire : GTA 6 n'est pas une sortie comme les autres, mais un événement pop culture d'une portée incroyable. Plus de 13 ans d'attente, un budget estimé à un milliard, des trailers aux chiffres records et un monde de jeu qui vous écoute, se souvient de vous et riposte : Rockstar ne veut pas simplement livrer un nouveau GTA, mais placer la barre plus haut pour les jeux en monde ouvert.

Réponse le 19 novembre 2026. Ce jour-là, il sera enfin temps de dire : bienvenue à Leonida.