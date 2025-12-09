Les 10 meilleures idées cadeaux pour un cycliste

À l’approche de Noël et des fêtes de fin d’année, on fait le tour des idées cadeaux pour vous permettre de faire un sans faute sous le sapin. Après les idées pour les gamers et les fans de football, il est temps de s’attaquer au monde du cyclisme. Si vous pensez que votre neveu a une chance d’un jour coller à la roue de Remco Evenepoel ou de prendre des gaps comme Emil Johansson, découvrez les cadeaux qu’il lui faut.
01
Un nouveau vélo
Forcément, commençons par le plus évident. Quel que soit le type de vélo que le Père Noël souhaite mettre dans sa hotte, il y a de quoi faire. Route, cyclo-cross, VTT de trail, DH… vous allez trouver votre bonheur. Par contre, concernant le budget, on est sur un très beau cadeau.
02
Un casque
Là aussi, du Slopestyle aux fans du Tour de France, il faut partir équipé pour assurer un maximum de sécurité, en pleine ascension comme au milieu des rues de Valparaíso. Casque de vélo urbain au look rétro, accessoire aérodynamique qui sent bon le futur Primož Roglič, visière incluse ou non… on vous laisse la main pour trouver la perle rare (et adaptée).
Des gants
Au-delà de la sécurité, même s’ils y contribuent un peu, les gants permettent avant tout d’absorber les vibrations et les frottements dus au terrain. Même si ce n’est pas la première chose à laquelle on pense, ils sont absolument nécessaires pour des sessions de moyenne ou de longue durée.
03
Une paire de lunettes
De même, pour compléter la panoplie du parfait cycliste, une paire de lunettes de qualité est plus que bienvenue. En plus de la protection face aux rayons du soleil, du vent et de la poussière, cela évitera d’éclater tous les types d’insectes de la région avec vos paupières à chaque pointe de vitesse.
04
Des protections
Cette fois, on va se concentrer sur le Slopestyle et la DH. Comme dans toute discipline qui implique des figures, de la Red Bull Joyride à la Rampage, les chutes font partie de l’apprentissage. À ce moment-là, en plus d’un casque solide, il vaut mieux avoir des genouillères, un gilet, une protection dorsale et tout ce qui peut aider à mieux encaisser les chocs.
05
Un support pour téléphone
Celui ou celle qui recevra le cadeau a tendance à faire des sessions sans fin et cela vous inquiète un tantinet ? Optez pour un support adapté à son smartphone. Que ce soit pour l’appeler ou qu’il puisse profiter d’un podcast ou d’une playlist l’aidant à garder le rythme, c’est un ajout bienvenu.
06
Une montre pour suivre votre progression
Dans la même veine, les montres connectées sont un outil génial pour tout amateur de sport. Oubliez les notifications qui poppent toutes les 5 secondes à votre poignet, ici, il est question d’avoir des données de performances, ou même d’envoyer un message d’alerte en cas de souci.
07
De l’équipement adapté aux éléments
Si votre chère et tendre ne s’arrête jamais, qu’il vente, qu’il pleuve ou neige, autant rendre les sessions les plus agréables possible (ou les moins désagréables). En plus, cela permettra d’éviter de ramener deux litres d’eau dans l’entrée de votre maison. Veste de pluie, sur-pantalon, couvre-sac imperméable, brassard, gilet réfléchissant alors que les jours raccourcissent, il ne faut rien négliger pour profiter pleinement d’une session ride.
08
Un antivol de qualité
On en a longuement parlé dans notre article centré sur les meilleurs cadenas sur le marché, mais il est évidemment crucial de protéger un maximum votre vélo, surtout si son propriétaire réside dans une zone à forte densité de population.
09
Pièces détachées
Pimp My Ride n’existe plus, mais pour ceux qui se rêvent en réincarnation d’Xzibit ou de Ramzy en version vélo, leur offrir des pièces détachées pour leur permettre de customiser leur bête de course est toujours une bonne idée. Par contre, on vous conseille de discrètement vous renseigner pour choisir les bonnes jantes, moyeux, rayons et autres.
Entre ces différentes idées cadeaux et des légendes comme Loïc Bruni et Matthias Dandois, tous les ingrédients sont réunis pour faire naître une passion chez un futur cycliste en herbe !