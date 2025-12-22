9 b-boys que debes conocer

Sumérgete en el estimulante mundo del breaking, donde los movimientos que desafían la gravedad se unen al ritmo y al estilo. Esta forma de arte dinámico ha dado a luz a una serie de talentos internacionales, cada uno de los cuales aporta su estilo único a la pista de baile.

Estos extraordinarios individuos han dejado una huella indeleble en el breakdance moderno, centrándonos en los recientes campeones del Red Bull BC One y en los favoritos del público. El orden no es indicativo de clasificación.

Los siguientes b-boys han revolucionado el arte de forma permanente y extraordinaria. Conócelos. Celebra sus contribuciones. Inspírate en sus viajes y luego ve a bailar.

01 Issin

Issin won the Red Bull BC One World Final in 2025 © Little Shao/Red Bull Content Pool Cuando era un niño y empecé a bailar, mi primer sueño era ganar el Red Bull BC One. Finalmente, ese sueño se hizo realidad Issin

Crews: Body Carnival y Red Bull BC One All Stars

País: Japón Japón

Rompiendo desde: 2013

Campeón del Mundo Red Bull BC One de 2025

El B-Boy japonés Issin , nacido en Okayama y afincado en Kioto, empezó a hacer break a los ocho años, inspirado por su hermana mayor e influenciado por el B-Boy Taisuke. A pesar de su complexión delgada, su potencia explosiva, su estilo original y su característico "Strange Air Flare" le hicieron destacar: ganó la categoría Sub-15 en la Batalla del Año de Japón a los 11 años. Su nombre deriva de su nombre de nacimiento; es un bromista que hace amigos con facilidad, extrae ideas de la vida cotidiana (a menudo cuando está irritado), anota movimientos para recordarlos y se enamora cada día más de la danza. Miembro del Body Carnival y del Red Bull BC One All Stars, sus animadas expresiones amplifican sus rutinas.

El ascenso mundial de Issin se inició con su debut en 2022 en la Red Bull BC One de Nueva York, llegando a semifinales con una energía desbordante. En 2023, en París, volvió a alcanzar las semifinales. Apiló victorias como los Campeonatos del Mundo WDSF de 2024 y los títulos japoneses, impulsado a convertirse en un b-boy intocable, único en su especie.

En noviembre de 2025, ante un público vociferante en el Ryogoku Kokugikan de Tokio, Issin se hizo finalmente con la corona en su tercer intento. En una épica final totalmente japonesa contra su compañero Haruto, ganó, asegurando la histórica victoria de Japón junto a Riko. Ahora, con 20 años y campeón del mundo, Issin está listo para causar un impacto global inolvidable con su diversión, originalidad y pura potencia.

02 Menno

Oh no! Este video no está disponible por el momento

Tripulaciones: Hustle Kidz y Red Bull BC One All Stars

País: Países Bajos

Rompiendo desde: 2001

Campeón del Mundo Red Bull BC One de 2014, 2017, 2019 y 2024

Menno van Gorp, alias Menno , es uno de los b-boys más distinguidos y competitivos de la escena del breaking, con un palmarés de casi todos los títulos importantes en solitario. Nacido y criado en Tilburg (Países Bajos), Menno empezó a practicar el breaking en 2001, cuando tenía 12 años. Animado por la popularidad del breaking entre sus compañeros e influido por sus primos mayores, Menno adoptó la forma artística, construyendo una carrera que superó sus expectativas más descabelladas. Inspirándose en renombrados b-boys como Lego, Maurizio, Swift Rock, Karim Barouche y crews como Skill Methodz y Havikoro, Menno desarrolló su propio estilo característico como parte de la crew Hustle Kidz y Red Bull BC One All Stars.

Conocido por su originalidad, Menno ha dado forma a un fluido estilo transicional de break, que fluye a la perfección de un movimiento al siguiente, incorporando a menudo back rocks. Su enfoque creativo de la danza le ha valido una impresionante lista de títulos de campeón en solitario. Algunas de las victorias notables de Menno incluyen los Campeonatos B-Boy del Reino Unido de 2007 y 2013, las competiciones en solitario de 2013 en los Campeonatos Batalla del Año e Irrompible, el campeonato en solitario R16 de 2015 y el Campeonato Mundial de Rompimiento WDSF de 2019. Pero Menno se enorgullece sobre todo de ser el único tetracampeón del Red Bull BC One, con victorias en París, Ámsterdam, Bombay y Río de Janeiro.

Tras una ilustre carrera marcada por su estilo único, Menno pretende ahora devolver algo a su comunidad introduciendo el mundo internacional del breaking en su ciudad. El breaking y el hip-hop han marcado profundamente su vida, influyendo en sus amistades e incluso en sus elecciones de moda. Impulsado por un profundo sentimiento de gratitud por todo lo que el baile le ha dado, Menno aspira a fomentar el crecimiento y la progresión de la comunidad del baile que tanto aprecia.

Menno es famoso por su creatividad © Little Shao/Red Bull Content Pool Todos los que pueden sostener un pincel pueden hacer lo que yo hago, pero no pueden sentir lo que yo siento". Menno van Gorp

03 Shigekix

Oh no! Este video no está disponible por el momento

Crews: K.A.K.B y Red Bull BC One All Stars

País: Japón Japón

Rompiendo desde: 2009

Campeón del Mundo Red Bull BC One 2020

El B-Boy Shigekix es un fenómeno internacional del b-boy de Osaka, Japón. Iniciado en el breaking a los siete años por su hermana mayor, la B-Girl Ayane , Shigekix pasó rápidamente del baile de estilo libre a convertirse en un b-boy reconocido en todo el mundo, conocido por sus rápidos movimientos de potencia controlados con precisión y sus sólidos congelados al ritmo. Describe su estilo rompedor como una mezcla de musicalidad, patrones intrincados y movimientos de fuerza explosivos.

La trayectoria profesional de Shigekix ha sido una serie de victorias y momentos históricos. Su victoria en la Baby Battle para menores de 12 años en 2014 en el Chelles Battle Pro de Francia marcó un punto de inflexión en su carrera. Derrotó al B-Boy estadounidense Lil Demon, un ídolo contra el que perdió en 2012 y del que se motivó para vencer finalmente. Después de esto, consiguió títulos en la batalla 1on1 Nothing2Looz World Final Kids de 2016, en la batalla en solitario Hustle and Freeze de 2016 y en la batalla 1on1 Kids Marseille Battle Pro de 2016.

A los 15 años, Shigekix compitió en la Final Mundial Red Bull BC One de Ámsterdam, convirtiéndose en el breaker más joven invitado a la Final Mundial. Su racha de récords continuó cuando compitió en la primera competición de breakers de la historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018, donde ganó una medalla de bronce.

Como miembro del Red Bull BC One All Stars, Shigekix ha acumulado elogios en todo el mundo. Pero su momento de mayor orgullo fue su victoria en la Final Mundial Red Bull BC One 2020. Fuera del breaking, Shigekix canaliza su creatividad en el dibujo, el arte 3D y la fotografía. Guiado por su mayor inspiración, su hermana Ayane, se fija grandes metas como los Juegos de 2024 y las competiciones mundiales.

El B-Boy Shigekix no tuvo rival © Dean Treml/Red Bull Content Pool En las batallas en las que lo he hecho bien, siempre he disfrutado, así que estos días pienso realmente en disfrutar del momento Shigekix

04 Amir

Tripulaciones: Predatorz y PDVL

País: Kazajstán Kazajstán

Rompiendo desde: 2009

Red Bull BC One Campeón del Mundo de 2021

9 minutos Batalla final | B-Boys: Amir vs Phil Wizard Mira a los B-Boys Amir y Phil Wizard en la batalla final para ganar la corona del Red Bull BC One 2021.

B-Boy Amir , de Kazajstán, dejó una huella importante en el mundo del breaking en 2021. En la Final Mundial Red Bull BC One de Gdansk , se convirtió en el primer breaker kazajo en conseguir un título Red Bull BC One, así como en el primer campeón de la Cypher en pasar de la Last Chance Cypher a vencedor de la Final Mundial. Nacido y criado en Kazajstán, y trasladado posteriormente a Rusia a la edad de 16 años, Amir comenzó a romper en 2009 y ha estado vinculado a los equipos Predatorz y PDVL. Su trayectoria no ha estado exenta de dificultades, desde la falta de clases de breaking en su ciudad natal hasta sacrificar comidas para financiar su pasión por el breaking.

El gran avance de Amir se produjo en 2020, cuando ganó la batalla en solitario en la Legits Blast de Praga. Tras esto, su racha victoriosa continuó en 2021 con la victoria en el campeonato de Unbreakable y el título de Red Bull BC One Cypher Kazakhstan 2021, superando a Killa Kolya, anterior campeón de Kazakhstan Cypher en varias ocasiones.

Superando unos comienzos humildes, obstáculos económicos y un penoso viaje desde Kazajstán a Europa, la determinación y el talento de Amir le han llevado a lo más alto. Sus experiencias, sobre todo el alto nivel de ruptura en Rusia y su victoriosa participación en el Legits Blast de Praga, aumentaron su confianza y alimentaron su afán de triunfar. Cuando participó en la Final Mundial Red Bull BC One de Gdańsk (Polonia), el único objetivo de Amir era ganar, y lo consiguió, consolidando así su posición como destacado b-boy en la escena internacional del breaking.

Amir sees breaking as a unique form of artistic impression © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool Para mí, el breaking es una forma de arte y quiero que parezca un cuadro Amir

05 Victor

9 minutos Quarter-finals: Victor vs Uzee Rock It's America versus the Ukraine in this quarter-final battle, as Victor takes on Uzee Rock.

Crews: Squadron crew, MF Kidz y Red Bull BC One All Stars

País: EEUU

Rompiendo desde: 2005

Campeón del Mundo Red Bull BC One de 2015 y 2022

Victor Montalvo, conocido popularmente como B-Boy Victor , es uno de los breakers más destacados de la escena. Originario de Kissimmee (Florida), su padre, un antiguo B-Boy, le introdujo en el mundo del break a los seis años. Pero no fue hasta los 11 años cuando Victor empezó a practicar el break en serio, espoleado por sus primos. Ahora forma parte de equipos como Squadron, MF Kidz y Red Bull BC One All Stars, y el estilo de Victor se caracteriza por su innovadora mezcla de movimientos de baile fundamentales ejecutados con fluidez y facilidad. Es famoso por sus movimientos característicos, como el giro a una mano Super Montalvo y el combo back-flip-into-flare.

Víctor debutó en la competición a los 14 años, y su primera victoria significativa se produjo en el Red Bull BC One Cypher de 2011, celebrado en Tampa (Florida). La victoria en este evento le dio exposición en una plataforma mayor y posteriores invitaciones a competiciones mundiales, lanzando su carrera internacional.

Entre sus victorias más destacadas se encuentran los campeonatos Silverback Open de 2015 y 2018; las Finales Mundiales Red Bull BC One de 2015; las Series Mundiales B-Boy Undisputed de 2015 y 2017; Outbreak Europe de 2017 y 2019; los Juegos Mundiales Urbanos de 2019; los Campeonatos Mundiales de Breaking WDSF de 2021 y la Final Mundial Red Bull BC One de 2022 en Nueva York. Con esta última victoria, se unió a las filas de sólo cinco breakers que han ganado el título más de una vez.

Las aspiraciones de Victor incluyen construir un legado duradero y aspirar a una medalla en los Juegos de 2024 en París. Además de sus logros en el mundo del break, Victor hace hincapié en los valores de la deportividad y la humildad, rasgos que cree que deben cultivarse en la próxima generación de breakers.

Victor is one of only five dancers who won Red Bull BC one twice © Little Shao / Red Bull Content Pool Es increíble representar a EE.UU. y llevar el cinturón a casa, a Nueva York, donde empezó todo". Víctor Montalvo

06 Hong 10

Hong 10 wowed the crowd © Dean Treml / Red Bull Content Pool La edad no importa, esto es lo que hago y lo que soy. Hong 10

Tripulaciones: Flow XL, 7 Commandoz y Red Bull BC One All Stars

País: Corea del Sur Corea del Sur

Rompiendo desde: 1998

Campeón del Mundo Red Bull BC One de 2006, 2013 y 2023

Hong 10 es tres veces campeón de la Final Mundial Red Bull BC One y una leyenda en la escena mundial del breaking. Al ganar sus títulos Red Bull BC One de 2006, 2013 y 2023, es el segundo breaker de la historia que ha ganado tres veces la Final Mundial Red Bull BC One.

Hong 10 dijo tras su victoria "Mi objetivo era llegar a la etapa final con Phil Wizard, así que ya estaba contento cuando llegué. He practicado mucho con Phil antes; está al siguiente nivel, pero nunca se sabe quién ganará una batalla. No se acaba hasta que se acaba".

Hong 10 tenía 13 años cuando se inspiró para empezar a romper al ver a uno de sus amigos practicando y creer que él también podía hacerlo. Se ganó su icónica reputación gracias a sus increíbles y competitivas actuaciones y a su capacidad para innovar constantemente los movimientos. Hoy en día, es conocido en todo el mundo por una serie de movimientos propios.

Mira a Hong 10 ganar su tercer título en la repetición de la Final Mundial Red Bull BC One 2023 a continuación. La batalla comienza a las 03:46:00.

07 Mago Phil

4 minutos Kazuki Rock vs Phil Wizard – B-Boys Round of 16 B-Boys from around the world compete to make it to the final battle of Red Bull BC One World Final in India.

Tripulaciones: United Rivals, 7 Commandoz y Red Bull BC One All Stars

País: Canadá

En activo desde: 2009

Ganador de los Juegos Olímpicos 2024

Subcampeón de la Final Mundial Red Bull BC One 2021 y 2023

Nacido en Toronto en el seno de una familia coreana y residente actualmente en Vancouver, el viaje de Phil como breaker comenzó a los 12 años. Su inspiración le llegó viendo las actuaciones de la N.O.N crew en las calles de Vancouver. Impulsado por la actuación, Phil se adentró en YouTube para aprender más sobre el baile, desarrollando rápidamente una pasión por el breaking. Los N.O.N se convirtieron en sus primeros mentores, y también se inspiró en los B-Boys JBugz y Reflex, así como en los Soul Felons. Breakers como Hong 10, Wing, Victor e Issei también le motivaron, y YouTube se convirtió en una importante fuente de aprendizaje y motivación.

Phil, ahora miembro de las tripulaciones United Rivals, 7 Commandoz y Red Bull BC One All Stars, posee un flujo único, creativamente fluido y complejo en su baile. Su estilo surgió de forma natural del entrenamiento riguroso, el disfrute de la danza y las influencias de aquellos con los que practicaba. El talento y la dedicación de Phil le han catapultado a la categoría de uno de los mejores b-boys del mundo, como demuestran sus numerosos títulos de campeón, entre ellos el Red Bull BC One Cypher LA 2017, el Red Bull BC One Cypher Canada 2018, las Undis2puted World B-Boy Series 2018 en Marruecos y las victorias consecutivas en la competición en solitario de la OIE en Holanda en 2018 y 2019. Su mayor victoria en competición es actualmente la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Para Phil, el breaking es algo más que baile: es una pasión que ha forjado su identidad y ampliado su comprensión de la vida; le ha enseñado los valores de la constancia, el trabajo duro y la gratitud. La filosofía de Phil para triunfar en el breaking se basa en la individualidad y la autenticidad, animando a los bailarines a no comprometer su estilo por la victoria y haciendo hincapié en la importancia de sentirse cómodo con el propio arte.

Phil Wizards displays a ton of creativity in his dance © Scott Serfas/Red Bull Content Pool Hago esto porque simplemente me encanta crear y bailar cada día, y creo que ése es el tipo de enfoque que hay que tener Phil Wizard

08 Lee

Lee takes flight in the final battle against Victor © Dean Treml/Red Bull Content Pool La lección más importante que me enseñó mi madre fue bailar siempre con el corazón y disfrutar de cada momento Lee

Tripulaciones: The Ruggeds y Red Bull BC One All Stars

País: Países Bajos Países Bajos

Rompiendo desde: 2003

Subcampeón de la Final Mundial Red Bull BC One 2022

Lee , miembro experto de la nueva generación de breakers holandeses, nació y creció en Ámsterdam. Su andadura en el mundo del break comenzó a la tierna edad de dos años, inspirado por su madre, una b-girl. De niño, acompañaba a su madre a competiciones de break, lo que encendió su amor por esta cultura e impulsó su determinación de convertirse él mismo en bailarín. Las habilidades de Lee se perfeccionaron bajo la dirección de Shailesh Bahoran, de la banda Illusionary Rockers, con quien compartió ideas y observó de cerca durante cinco años. En 2010, se unió a la tripulación de The Ruggeds, formando un vínculo familiar con el grupo.

Durante su entrenamiento con The Ruggeds, Lee desarrolló un estilo de rotura distintivo caracterizado por una flexibilidad dinámica, un movimiento fluido y una sensación de imprevisibilidad. Su estilo innovador está salpicado de originales movimientos de deslizamiento y molinetes viajeros, un movimiento característico en el que se desliza por el escenario realizando un deslizamiento con el codo entre cada rotación del molinete. Lee ha conseguido una serie de títulos, entre ellos victorias en el Crashfest de 2020, en la Red Bull BC One E-Battle de 2021 y en la competición Dutch Breaking Solo B-Boy de 2022. También ganó la competición LCB 2v2 de 2022 en Bélgica junto a su compañero Phil Wizard y se hizo con la victoria en la competición World Breaking Classic 2vs2 de 2022 con B-Boy Link.

Miembro de Red Bull BC One All Stars, Lee sigue impulsado por el deseo de rodearse de personas con ideas afines que compartan con el mundo su pasión por el breaking.

Mira la repetición de Lee contra Victor en la batalla final de la Final Mundial Red Bull BC One 2022 en 03:47:23 en el vídeo de abajo.

Red Bull BC One - Final Mundial breakers de todo el mundo se reunirán para luchar en la competencia de breaking individual más esperada del mundo.

09 Sunni

Sunni does a freeze during the South East Asia tour in 2024 © Little Shao / Red Bull Content Pool La gente dice que estamos perdiendo la esencia del verdadero b-boy y de nuestra cultura, pero yo no creo que la estemos perdiendo, creo que está progresando Sunni

Tripulaciones: Black Market, Brkn' Nest y Red Bull BC One All Stars

País: Reino Unido Reino Unido

Rompiendo desde: 2006

Ganador de la batalla Notorious IBE Super Solo 2015, de los Campeonatos Unbreakable, de la competición en solitario Freestyle Session Europe, así como de los Campeonatos B-Boy del Reino Unido dos años seguidos (2016 y 2017).

Sunni es un talento extraordinario en el mundo del breakdance y es conocido por su potencia explosiva y su estilo innovador, que lo distinguen en la pista de baile. Con un enfoque poco ortodoxo de su break, se desvía de lo que muchos podrían considerar el estilo de break tradicional y se esfuerza por crear movimientos fuera de lo común con un flujo intrincado e impredecible.

Una de sus mayores influencias es el B-Boy Hong 10 de Corea del Sur, con quien Sunni tuvo una batalla épica en los Campeonatos B-Boy del Reino Unido de 2011 que le ayudó a establecerse como uno de los mejores breakers del momento.

Formar parte del Red Bull BC One All Stars fue un gran paso en el camino del breakdance de Sunni. Tras dejar la escuela a los 16 años para dedicarse al break a tiempo completo, unirse al equipo transformó su vida y supuso la culminación de sus esfuerzos y dedicación. En los últimos años, ha viajado por todo el mundo como miembro del Red Bull BC One All Stars, compartiendo el arte con bailarines de todas las generaciones.

4 minutos Ronda 16: Sunni vs Luigi El Reino Unido frente a EE.UU por un puesto en los cuartos de final. Los B-Boys Sunni y Luigi pelean para ver quién continuará.