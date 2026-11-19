GTA 6. El videojuego más grande y, posiblemente, el mejor que se ha hecho nunca por fin está aquí . ¿Estás deseando pisar la arena de Vice City? Esta guía para principiantes de GTA 6 te ofrece lo que más te interesa para tus primeras horas: qué hacer primero en Key Lento, cómo proteger tu dinero, cómo funcionan el estado físico y el Modo Concentración, cómo llevar a cabo atracos y despistar a la policía, y por qué tu perfil criminal es más importante de lo que crees.

GTA 6 takes you to a modern-day version of Vice City © Rockstar Games

01 Qué hacer primero en Key Lento

Tras un breve tutorial en el que juegas un rato con Jason y con Lucía , Grand Theft Auto VI te deja a tu aire. Empiezas en una zona llamada Key Lento, y la historia te mantiene allí durante más o menos la primera quinta parte del juego. Aprovecha bien ese tiempo.

Cómprate un silenciador . Las armas silenciadas facilitan casi cualquier enfrentamiento. En lugar de alertar a todo el mundo a tu alrededor con el primer disparo, puedes eliminar a los enemigos uno a uno. Ammu-Nation vende silenciadores para la mayoría de las armas. Hay una tienda en Key Lento justo después del tutorial, y son lo suficientemente baratos como para que te los puedas permitir desde el principio. Planea hacerte con un garaje . Puedes comprar algo menos de una docena de garajes durante la historia, pero solo una vez que Jason y Lucía se vayan de Key Lento. Cuando estén disponibles, hazte con uno. Puedes guardar cualquier vehículo gratis, acceder a tu arsenal y dejar mercancía ilegal para que otros la vendan. Explora la zona . Key Lento tiene una calle principal muy animada, personajes memorables y varios interiores completos, como los bares «Rusty Anchor» y «Cheeky Mutineer». Tómate tu tiempo y date espacio para explorar los alrededores y acostumbrarte a la mecánica de juego que ofrece GTA 6. Haz el contenido secundario cuanto antes . Una vez que la historia te lleve a otras regiones, el viaje de vuelta a Leonida Keys puede durar unos 10 minutos. El buceo en busca de tesoros submarinos, la pesca y las extrañas peticiones de tu vecina Shirley son más fáciles de completar mientras ya estás allí. No te obsesiones con el dinero . Tu dinero no te durará mucho en la primera parte de la historia, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Gasta lo que ganes en cosas útiles como armas y modificaciones para vehículos, pero no te mates a ganar cada dólar.

02 Guarda tu dinero antes de perderlo

Al principio del juego llevas todo en el bolsillo. Consigues tu primera cuenta bancaria durante la misión «Buck Me», más o menos una o dos horas después de empezar GTA 6. Hasta entonces, cada dólar corre peligro: si te matan o te detienen, lo pierdes. Pero antes de tener tu primera cuenta bancaria, hay una forma de guardar tu dinero.

Lo que tienes que hacer es: ve al dormitorio de Jason e interactúa con las tablas sueltas del suelo. Debajo encontrarás unas cuantas fotos que aportan detalles a la historia de Jason y un escondite para tu dinero. Acostúmbrate a dejar allí algo de dinero cada vez que pases por allí.

Jason Duval in GTA 6 © Rockstar Games

03 Adquiere hábitos saludables

Dato curioso: GTA 6 es una simulación de vida… más o menos. El juego se inclina más hacia la simulación que cualquier otro GTA anterior. Comer, dormir, ducharse y hacer ejercicio afectan a Jason y a Lucía. Saltarte estas actividades no te impedirá avanzar en el juego, pero te pondrá en desventaja.

Hay tres estadísticas principales a las que debes prestar atención: la Salud es tu barra de vida, la Resistencia influye en las carreras y el esfuerzo físico, y la Concentración controla cuánto tiempo puedes ralentizar el tiempo para apuntar bien. Y hay varias formas de mejorar estas estadísticas.

Levantar pesas aumenta la Salud. El ejercicio cardiovascular, como correr, montar en bici o hacer kayak, aumenta la Resistencia. Y las actividades tranquilas, como pescar o jugar al billar, aumentan la Concentración. Las mejoras en Salud y Resistencia se pierden si dejas de entrenar, pero una barra de Concentración más alta es permanente.

Comer, dormir y ducharte te dan un impulso temporal. Un corazón rosa indica la Salud, un rayo azul indica la Resistencia y un ojo morado indica la Concentración. Estas mejoras duran lo que dure la sesión o hasta que mueras.

Una rutina sencilla funciona bien: dormir por la noche, hacer ejercicio por la mañana, comer y ducharte. Tu refugio cambia a medida que avanza la historia, así que echa un vistazo a cada nuevo lugar para ver qué actividades hay. No es algo imprescindible, pero sin duda ayuda tener una rutina diaria saludable mientras juegas a GTA 6 (y en la vida real, claro).

Truco rápido: Dale de comer a Dolores, la serpiente mascota de Jason, al principio del juego. Ver cómo se come el ratón te da una pequeña mejora de Concentración.

04 Ir al gimnasio

Los entrenamientos de fuerza se hacen con los gatillos: pulsa ambos rápidamente, suéltalos despacio y termina la serie antes de que se te acabe la resistencia. Si lo haces en mal momento o vas demasiado lento, te costará resistencia extra. El ejercicio que elijas no influye en el resultado, y algunas series son más cortas que otras. Los levantamientos de peso muerto son rápidos. Los balanceos con pesas rusas tienen un ritmo constante. Pruébalos todos y elige tu favorito.

Importante: Ambos personajes tienen una app de fitness que registra los entrenamientos y los intervalos de ejercicio. Para cuando se cierre tu anillo de fitness y luego tómate una barrita proteica o un batido para consolidar tus avances. El intervalo se reabre más o menos cada día del juego. Jason tiene pesas justo al lado de su casa.

Para la resistencia, correr o hacer paddle surf lleva mucho tiempo cerrar el anillo. Una suscripción al gimnasio te da acceso a una cinta de correr o a una bicicleta estática, donde debes mantener el cursor en la zona rosa. Normalmente basta con una sesión. El problema: no hay ningún gimnasio cerca en la zona de inicio.

Entrenar con dos personajes puede parecer pesado, pero si vais juntos al gimnasio, los dos hacen ejercicio independientemente de a quién controles. Y ya sabes que tener un compañero de gimnasio es importante para mantener la motivación, ¿verdad?

Use Focus Mode to line up shots © Rockstar Games

05 Usa el modo Focus

Pulsa ambos joysticks para activar el Modo de concentración. Si llevas un arma equipada, ralentiza el tiempo durante un instante para que puedas apuntar bien. Fuera del combate, puedes usarlo todo el tiempo que quieras. Resalta a los enemigos en rojo, los objetos con los que puedes interactuar en amarillo y el dinero en verde.

Úsalo para detectar enemigos a través de las paredes, encontrar notas que oculten códigos de cajas fuertes, seguir huellas de animales o ver si alguien esconde objetos de valor en un baúl. También te da información sobre las puertas: el blanco significa que puedes entrar, el rojo que la puerta tiene alarma.

06 Planifica tus delitos según si es de día o de noche

El ciclo de día y noche vuelve en GTA 6 y los días son mucho más largos que en los anteriores juegos de GTA. Tiene sentido, teniendo en cuenta lo enorme que es el paisaje esta vez. Para ver la hora, pulsa arriba en el pad direccional para abrir tu móvil. Algunas tiendas cierran por la noche y algunas misiones solo se pueden realizar a una hora concreta del día.

La hora del día también influye en cómo reacciona la policía. Una calle tranquila por la noche puede facilitarte el trabajo más que una tarde ajetreada en Vice City. Para avanzar rápidamente, duerme en casa de Jason y elige una nueva hora del día.

07 Encuentra habitaciones ocultas y edificios a los que puedas entrar

El mapa de Leonida , con todas sus regiones, es más grande que nunca. Pero eso no es todo. GTA 6 tiene cientos de habitaciones, casas y pisos a los que puedes entrar, y los mapas te ayudan a encontrarlos.

Minimapa: Entra en una tienda y verás la planta principal. Dirígete hacia las puertas del fondo y el minimapa te mostrará si hay algo más que descubrir: una habitación oculta a la que se puede acceder, una escalera o simplemente una puerta que nunca se abrirá. No pierdas de vista el minimapa: es tu mejor aliado a la hora de orientarte por los alrededores.

Mapa del mundo: La mayoría de los edificios aparecen sombreados en azul, en dos tonos. El azul oscuro significa que el edificio tiene una entrada o un interior. El azul claro significa que solo es parte del decorado. Cerca de un edificio al que se puede entrar, el minimapa marca la entrada, normalmente con una línea blanca.

08 Cómo funciona el desplazamiento rápido en Grand Theft Auto VI

En GTA 6 no hay teletransporte por el mapa. Aún así, tienes tres formas rápidas de moverte por Leonida:

RydeMe . Abre la app, marca un punto en el mapa, pide un auto y súbete en la parte de atrás. Por 100 $ extra, te saltas el trayecto y llegas al instante. Al principio sale un poco caro.

Transporte público . Los autobuses y trenes recorren toda Leonida y te llevan a casi cualquier lugar de la red. Siguen un horario, así que tendrás que esperar. El transporte público es más cómodo dentro de Vice City, pero hay una línea de tren que cubre toda la región.

Cambia de personaje . Esta es la opción más rápida y barata. Si estás lejos de Vice City como Jason, cambia a Lucía. El personaje con el que no estás jugando suele esperar cerca de tu refugio actual.

GTA 6 will have a vehicle for every occasion © Rockstar Games/Take-Two

09 Robar autos… de forma inteligente

Una mecánica fundamental de todos los juegos de Grand Theft Auto es el secuestro de otros autos. Y, por supuesto, también juega un papel importante en GTA 6. Pero cuidado: robar un auto ya no es tan sencillo como pulsar un botón. Los vehículos vienen con alarmas y sistemas de seguridad. Mantén pulsado el D-pad para abrir la app Waink y, a continuación, selecciona un auto para ver su sistema de seguridad, su precio de venta y el coste de matriculación.

Una alarma avisa a los PNJ cuando rompes la ventanilla. Un rastreador estándar significa que no puedes modificar el auto hasta que esté matriculado. Un rastreador avanzado avisa a la policía si el auto se aleja demasiado de su ubicación original, y la única forma de detener la señal es conducir rápido. La mayoría de los autos se pueden arrancar sin llave, pero los de gama alta sin llave necesitan un clonador de llaves. Al principio, esto limita los autos que puedes coger. A medida que avanza la historia, se desbloquean más herramientas.

¿Has encontrado uno que te guste? Llévalo a Pay 'n' Spray y paga la tasa de matriculación. Cuanto peor sea el auto, más barata será la tasa. Puedes pedir que te traigan un auto matriculado en cualquier momento a través de la app de Scooter Bros.

10 Los atracos en GTA 6: todo lo que necesitas saber

Los atracos son tu principal fuente de ingresos, y puedes atracar casi cualquier sitio desde el principio. Pero no es tan fácil como entrar y salir del edificio. Hay muchas cosas a las que debes prestar atención.

Explora primero . Echa un vistazo al mapa para ver el botín potencial y el nivel de seguridad. Aparte del banco, todas las tiendas de la zona inicial tienen un nivel de seguridad bajo: no hay guardias armados y hay pocas cámaras o alarmas. Los lugares de baja seguridad solo necesitan que vayas tú solo. Los de seguridad media y alta son mucho más fáciles en dúo. Si juegas en solitario y quieres un objetivo más grande, pulsa Triángulo o Y en el icono del mapa para invitar al otro personaje. Como no puedes controlar a ambos personajes hasta más adelante en la historia, muchos jugadores posponen la mayoría de los atracos hasta entonces.

Usa la puerta trasera . Muchos sitios tienen una. Con la pistola de chasquido, puedes entrar sin activar la alarma.

Abre la caja fuerte . La mayoría de los objetos de valor están en una caja fuerte en una trastienda cerrada con llave. Algunos códigos se pueden encontrar cerca, y el Modo Concentración te ayuda a localizarlos. Algunas cajas fuertes se pueden forzar con la herramienta adecuada; otras se pueden abrir con bombas adhesivas. Los códigos de las cajas fuertes son aleatorios, así que no hay ningún código universal que memorizar.

Deja los bancos y las entidades de crédito para más adelante . Su dinero suele contener paquetes de tinta que explotan cuando te alejas demasiado del edificio. Necesitas un inhibidor de paquetes de tinta, que solo consigues en el capítulo 3.

Lleva el botín en bolsas de escondite . Jason y Lucía pueden llevar dos bolsas cada uno. En el maletero de un auto caben varias bolsas. Las furgonetas y los camiones admiten hasta ocho, las motos ninguna. Cuando robes en pareja, pulsa la flecha derecha del pad direccional y luego el botón Círculo o B para pasarle las bolsas a tu compañero. Así, el otro personaje podrá vender el botín a un perista mientras tú despistas a la policía. El dinero tarda un momento en llegar.

No mueras con una bolsa llena . Si mueres, pierdes tanto el dinero como las bolsas que lleves. Las bolsas escondidas en un vehículo pueden salvarse, pero no si la policía incauta el auto. Después de cada gran atraco, ve a ver a un perista.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Conoce más

Vende a los receptadores . El botín se divide en tres categorías: drogas, joyas y billetes marcados. La mayoría de los receptadores compran las tres cosas, pero pagan precios diferentes. Yasmani, en Little Cuba, paga bien por las joyas y los billetes marcados; Tyrone, por las drogas. Al principio, tú mismo entregas la mercancía. Si trabajas con un receptador el tiempo suficiente, te ofrecerán recoger la mercancía a cambio de una comisión, y algunos te darán una mejor parte de los beneficios por ciertos artículos.

Take to the skies in GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

11 Entender el nuevo sistema de «se busca»

La policía no sabe automáticamente dónde estás después de un delito. Te rastrean a través de varios factores de alerta: tu aspecto, tu ropa, las armas visibles, el vehículo, las imágenes de las cámaras de seguridad y tu compañero. Si los eliminas rápido y sin que te vean, la policía te perderá la pista.

Apariencia : Ponte un sombrero y un pañuelo durante el delito. Quítatelos después.

Vestimenta : guarda un conjunto de repuesto en el maletero o cómprate uno nuevo en una tienda de ropa.

Arma visible : guarda las pistolas en la funda y guarda o tira las armas largas. Las armas que tires y que sean tuyas volverán al maletero.

Vehículo : deshazte de él o cambia de auto.

Cámaras de seguridad : Destruye las grabaciones en la trastienda.

Compañero : Sepárense.

12 Elegir los accesorios adecuados

La personalización de armas es muy completa en GTA 6, pero hay dos accesorios que son los más importantes.

Miras : un arma con mira te permite pulsar el joystick derecho para cambiar a la vista en primera persona. Las miras metálicas no te dejan hacer esto. Hazte con una mira de punto rojo en cuanto encuentres un arma que te guste.

Silenciadores : La policía responde a las denuncias de disparos, y también aparece si se disparan demasiados tiros cerca de un escondite de una banda, aunque lo hace más lentamente. Un silenciador te da más tiempo para saquear y te ayuda a evitar oleadas de policías y miembros de bandas.

Lucia and Jason are the two main characters in GTA 6 © Rockstar Games

13 Entender tu perfil criminal

GTA 6 lleva un registro de cómo te comportas. Jason y Lucía tienen cada uno su propio perfil criminal, que reacciona según lo violento y letal que seas, y según cómo trates a las personas y a los animales. Funciona de forma similar al sistema de honor de Red Dead Redemption 2 y depende principalmente de la frecuencia con la que mates.

Hay cinco niveles, cada uno con su propio color de icono:

Profesional (amarillo) . Mantienes la violencia al mínimo, neutralizas a la gente de forma no letal siempre que puedes y evitas que te vean. Las neutralizaciones no letales y los actos amables hacia los ciudadanos llenan tu medidor de Concentración.

Endurecido (naranja) . Matas a enemigos y a civiles solo en defensa propia, y no te importa mucho que te vean. Se aplican las mismas bonificaciones de «Focus» que en el nivel «Profesional».

Violento (morado) . Pasas de las opciones no letales, vas a por la policía y matas a civiles sin motivo. Los disparos a la cabeza llenan tu medidor de Concentración.

Psicópata (gris claro) . Matas a un montón de policías, a ciudadanos indefensos y a animales sin defensa. Los disparos a la cabeza siguen llenando tu medidor de Concentración, pero ya no puedes entregarte a la policía. La caza no cuenta.

Irredimible (gris oscuro) . Si te quedas en «Psicópata» demasiado tiempo, acabarás aquí. Puedes pasar de uno a otro de los cuatro primeros niveles durante el juego, pero este es permanente. Rockstar dice que tendrá un impacto duradero en Jason y Lucía. Aún no se sabe qué significa eso exactamente.

Se puede jugar sin matar, pero es difícil. Los disparos a la cabeza y al corazón matan; los disparos a las articulaciones y las extremidades hieren. Un marcador rojo indica que el objetivo está muerto; el amarillo, que está herido y fuera de combate. Contra los vehículos, disparar a una o dos ruedas hace que los perseguidores derrapen. Los helicópteros se retiran si disparas lo suficiente en su dirección, y el piloto lo anuncia por la radio de la policía.

Hay una razón práctica para tener cuidado. El personaje que no controlas actúa según su perfil, así que una Lucía violenta se comporta de forma aún más violenta cuando el juego la controla. Prepárate para matar a mucha gente en un juego tan grande. Mantenerte cerca del nivel «Profesional» consiste sobre todo en evitar muertes innecesarias fuera de las misiones y matar solo en defensa propia.

¿Ya le has cogido el truco a GTA 6? ¡Prueba nuestro cuestionario y pon a prueba tus conocimientos!

14 Preguntas frecuentes para principiantes de GTA 6

Respuestas a las preguntas más frecuentes ¿Cuándo consigo una cuenta bancaria en GTA 6? Durante la misión «Buck Me». Hasta entonces, esconde tu dinero debajo de las tablas sueltas del suelo del dormitorio de Jason. ¿Qué debo hacer primero en GTA 6? Compra un silenciador en Ammu-Nation, explora Key Lento, completa el contenido secundario de la zona y planea comprar un garaje en cuanto salgas de allí. ¿Hay desplazamiento rápido en GTA 6? No como un salto en el mapa. Usa RydeMe, el transporte público o cambia de personaje. ¿Cómo puedo ver la hora y saltarme la noche? Pulsa arriba en el pad direccional para abrir el móvil y ver la hora. Duerme en casa de Jason para saltarte la noche. ¿Cómo sé en qué edificios puedo entrar? En el mapa del mundo, los edificios de color azul oscuro tienen interior o entrada. Los de color azul claro no. ¿Cómo sé si una puerta tiene alarma? Usa el modo de enfoque. Por las puertas blancas puedes entrar; las rojas tienen alarma. ¿Cómo me deshago de la policía? Ocúpate de todos los factores que te delatan: tu aspecto, tu ropa, las armas visibles, el vehículo, las imágenes de las cámaras de seguridad y tu compañero. ¿Puedo revertir un perfil criminal «irremediable»? No. Una vez que llegas a «Irredeemable», es permanente.

15 Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es el creador de nophilterde y un antiguo jugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Anteriormente ha trabajado como editor para varias páginas web y revistas de videojuegos.