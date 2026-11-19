Por fin ha llegado GTA 6 y, por primera vez en la historia de la saga, no te dedicas a cometer delitos en solitario ni tienes que hacer malabarismos con tres desconocidos. Diriges a una pareja, si así lo quieres. Jason Duval y Lucía Caminos comparten casa, cuenta bancaria, una habilidad de «Focus» y, si te lo gestionas bien, una relación bastante seria.

El truco está en saber qué aporta cada uno y cómo hacer que funcionen como un equipo. Esta guía repasa sus habilidades, en qué se diferencian, cómo funciona el cambio de personaje y las sinergias que convierten a la pareja más buscada de Leonida en un auténtico dúo poderoso.

01 ¿Quiénes son Jason Duval y Lucía Caminos en GTA 6?

Jason and Lucia: A former soldier turned drug runner and an ex-con fighter © Rockstar Games

GTA 6 cuenta con dos personajes como protagonistas principales. Y cuando se trata de personajes de GTA, cada uno tiene su favorito . Pero esta vez las cosas son diferentes. Jason y Lucía pueden tener una relación seria si tú quieres, o simplemente ser cómplices en el crimen. Pero, ¿quiénes son los dos personajes con los que vas a jugar durante las próximas 100 horas?

Jason es el más callado de los dos. Es un exmilitar y lleva trabajando como traficante de drogas desde que dejó el ejército, lo que lo convierte en el tipo más reservado y cauteloso. Imagínate a un tipo taciturno que comprueba las salidas antes de sentarse.

Lucia es todo lo contrario. Es una luchadora aficionada recién salida de la cárcel, ambiciosa, atrevida y a la que no le interesa en absoluto quedarse esperando a que las cosas sucedan. Su reencuentro con Jason da inicio a la historia propiamente dicha, y a partir de ahí los dos actúan como un equipo al estilo Bonnie y Clyde por toda Leonida.

Ambos son totalmente jugables, cada uno tiene su propia trama y misiones en solitario, y cada uno cuenta con su propio perfil de estadísticas. No podrás elegir a tu favorito e ignorar al otro, al menos no sin consecuencias.

Jason Duval

Pasado: Exmilitar, antiguo traficante de drogas

Personalidad: Reservado, cauteloso, taciturno

Estilo de lucha: Peleón callejero, puñetazos contundentes y fuerza bruta

Habilidad especial: Concentración

Base de operaciones: Su casa en Leonida, el primer refugio del juego

Jason and Lucia can be the perfect team, if you put the work in © Rockstar Games

Lucía Caminos

Historia: Luchadora aficionada, acaba de salir de la cárcel al principio de la historia

Personalidad: Ambiciosa, atrevida, expresiva

Estilo de lucha: Técnico y ágil, kickboxing y MMA

Habilidad especial: Concentración

Hito: Primera protagonista femenina en un juego de la serie principal de GTA desde la era 3D

02 Habilidades especiales: «Concentración», explicada

Olvídate de la conducción a cámara lenta de Franklin o del modo «rabia» de Trevor. En GTA 6, Jason y Lucía comparten una habilidad especial fundamental: «Concentración». Si has jugado a Red Dead Redemption 2, imagínate «Ojo de Muerte» y «Ojo de Águila» fusionados en un solo botón y trasladados a un escenario moderno al estilo de Vice City.

Activas «Concentración» pulsando L3 + R3. El tiempo se ralentiza y aparece una superposición táctica sobre el mundo que te rodea. En combate, los puntos débiles de los enemigos se iluminan: los puntos rojos son letales, los amarillos derriban a alguien sin matarlo. Eso te viene muy bien si quieres mantener a raya tu recuento de víctimas (y tu perfil criminal). Focus no dispara por ti, solo te da tiempo e información. Apuntar sigue siendo cosa tuya.

A little Focus can go a long way in GTA 6 © Rockstar Games

Esta habilidad también funciona con los vehículos. Puedes apuntar a bloques de motor, depósitos de combustible y neumáticos, lo cual es una pasada durante una persecución. Y fuera de los tiroteos, «Focus» se convierte en tu modo detective. Durante los robos, resalta los objetos de valor que vale la pena llevarse, y durante las persecuciones policiales te muestra dónde están los agentes, ya que los policías ya no aparecen automáticamente en el radar.

El «Focus» se indica mediante un medidor morado situado en la parte superior izquierda del HUD. En combate se va agotando, y una vez que se vacía, vuelves al tiempo real. La comida y las bebidas marcadas con el icono morado de «Focus» te dan un impulso temporal, y, según se dice, lavarte la cara en un lavabo también ayuda.

El sistema Focus en GTA 6:

Controles: L3 + R3

Combate: «Bullet time», puntos débiles rojos (letales) y amarillos (no letales)

Vehículos: se puede apuntar al motor, al depósito de combustible y a los neumáticos

Exploración: Resalta objetos de valor, objetos con los que puedes interactuar, eventos y posiciones de la policía

Indicador: icono de un ojo morado, arriba a la izquierda

Impulso temporal: comida y bebida marcadas con el símbolo de «Focus», lavarte la cara

03 Jason vs. Lucía: las diferencias clave

Esta es la parte que puede sorprender a los veteranos de GTA 5: Jason y Lucía no están diseñados como Michael, Franklin y Trevor, donde cada personaje tenía un superpoder completamente diferente. Ambos usan «Focus» y ambos funcionan con las mismas tres estadísticas. Las diferencias radican en cómo luchan, quiénes son y cómo los desarrollas.

La mayor diferencia en la jugabilidad es el combate cuerpo a cuerpo. Lucía lucha con un estilo técnico y ágil de kickboxing y MMA, mientras que Jason golpea como un peleón callejero con golpes contundentes. Si te gusta elegir tus peleas a puñetazos, vale la pena que lo sepas.

Hit the gym, but make sure to work out both characters © Rockstar Games

Las estadísticas también se registran por personaje. Cada uno tiene un perfil independiente en el menú de Jason y Lucía, así que si solo vas al gimnasio como Jason, Lucía no se pondrá musculosa por arte de magia. Pero si formáis equipo antes de ir al gimnasio y empezáis a entrenar con uno de los dos, el cuerpo del otro protagonista también se desarrolla.

Y en cuanto a la historia, cada personaje tiene misiones y actividades que debe afrontar en solitario, así que pasarás tiempo de verdad en la piel de ambos.

04 Cómo funciona el sistema de personajes de GTA 6

GTA 6 recupera el sistema de físico al estilo RPG «light» que los fans de San Andreas llevan dos décadas pidiendo a gritos. Ambos personajes tienen tres estadísticas, que puedes consultar en el menú de Jason y Lucía seleccionando un personaje y desplazándote hacia abajo en su perfil.

La «Fuerza» aumenta la salud máxima. Al principio, encontrarás pesas en la terraza de la casa de Jason; más adelante, podrás hacerte socio de un gimnasio.

El cardio aumenta la resistencia máxima. Las cintas de correr y las bicicletas estáticas son lo más rápido, pero correr, montar en bici y nadar por Leonida también cuentan.

La concentración determina cuánto tiempo dura tu puntería a cámara lenta.

La fuerza y el cardio tienen cuatro niveles cada uno, y aquí está el truco: no son permanentes. Si dejas de entrenar, volverás a bajar de nivel, así que ir al gimnasio con regularidad merece la pena. Además, tienes que terminar la sesión de entrenamiento para conservar los avances, y una serie se acaba antes de tiempo si se te agota la resistencia. Tomarte un batido de proteínas de la nevera después acelera la recuperación.

La concentración se entrena de otra forma. Los campos de tiro, el putt de golf, el billar, la pesca y la meditación cuentan todos. El desafío del campo de tiro en Rodgers Ranch, cerca de Port Gellhorn, es una forma rápida y popular de subir de nivel. Algunos jugadores dicen que la Concentración aumenta sobre todo jugando en línea con tu perfil criminal, y que los minijuegos solo aportan pequeñas mejoras, así que no te pases toda la noche jugando al billar si prefieres atracar una joyería.

Lo mejor de todo: entrena en pareja. Una vez que desbloquees las sesiones de gimnasio con tu compañero, la mitad del dúo controlada por la IA entrena a tu lado y obtiene los mismos beneficios. Eso es la mitad del esfuerzo para el doble de músculo. Incluso hay un trofeo por llevar al máximo las estadísticas de gimnasio de ambos personajes.

05 Cambio de personaje: cómo y cuándo funciona

Teamwork is key to getting the most out of Jason and Lucia in GTA 6 © Rockstar Games

Cambiar entre Lucía y Jason es rapidísimo en GTA 6. Mantén pulsado el botón de derecha del pad direccional y pulsa R1 en PS5 o RB en Xbox, y pasarás directamente al otro personaje. Si están justo a tu lado, es prácticamente instantáneo. Si están al otro lado del mapa, la cámara se aleja y te traslada a su ubicación.

Eso sí, no esperes tener total libertad en todo momento. El cambio de personaje está vinculado a la historia principal y tienes que completar las primeras misiones del juego para desbloquear esta función. Algunas misiones te obligan a quedarte con un solo personaje, otras te obligan a cambiar en momentos clave y otras te permiten cambiar cuando tenga sentido. En el modo de juego libre tienes mucha más libertad para jugar.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Conoce más

El ejemplo clásico, sacado del propio vídeo de Rockstar: empiezas una huida como Jason poniéndote a cubierto y luego cambias a Lucía al volante. O al revés: Jason conduce mientras Lucía se dedica a mirar el móvil en el asiento del copiloto, y en cuanto aparecen los polis, cambias de personaje y empiezas a disparar por la ventanilla.

06 Sinergias de juego en GTA 6: por qué dos son mejor que uno

Aquí es donde GTA 6 realmente destaca. Jason y Lucía no son solo dos personajes jugables, son un equipo, y el juego te recompensa por tratarlos así. Pero, como en todo gran juego de mundo abierto: si quieres aprovechar estas sinergias, depende de ti.

Los atracos se vuelven más fáciles. Durante los asaltos, uno de ellos puede mantener a los objetivos a tiro mientras el otro se encarga de la multitud. Y con dos bolsas en lugar de una, sales con más botín. Matemáticas sencillas, muy satisfactorias.

Las persecuciones se convierten en un trabajo para dos. Uno conduce, otro dispara. Si controlas al que dispara, tu compañero controlado por la IA sigue conduciendo. Incluso puedes dar instrucciones contextuales: en las imágenes de avance, Jason le dijo a Lucía que se diera prisa y ella pisó a fondo entre el tráfico. Combina eso con «Focus» en los neumáticos del enemigo y tendrás una lucha bastante desequilibrada.

Separarse reduce la alerta. El sistema de búsqueda es más inteligente en GTA 6 y vuelve a llegar hasta las seis estrellas. La policía rastrea rostros, ropa, autos y, en algunos casos, si Jason y Lucía están juntos. Ir por caminos separados ayuda a que la policía os identifique menos, así que separarse tras un trabajo es una táctica de huida válida.

Progreso compartido. Cuando los dos están juntos, se comparten las recompensas de las actividades, y las mejoras del perfil criminal que se obtienen de los atracos y las misiones secundarias van a parar a ambos. Lo mismo ocurre con los entrenamientos en el gimnasio. Mantener a la pareja unida es la forma más eficaz de jugar.

Mejor historia y más bromas. Pasar más tiempo juntos significa más charlas entre los dos, y ahí es donde surgen algunos de los mejores momentos de los personajes. Las conversaciones entre los dos protagonistas mientras conducen por Vice City son sencillamente increíbles, gracias al magnífico guion.

07 Cómo se desarrolla la relación entre Lucía y Jason

For Jason and Lucia, love and crime go hand in hand © Rockstar Games

La relación entre Jason y Lucía no es solo un detalle decorativo. Es un sistema con cuatro niveles que cambia cómo se desarrollan ciertos momentos de la historia y las interacciones. Los niveles, de menor a mayor, son «Running on Empty», «Partners in Crime», «Crazy in Love» y «Hot Together». Puedes comprobar en qué nivel estás manteniendo pulsado el botón de la derecha del pad direccional o abriendo el menú de Jason y Lucía.

Importante: las misiones principales no determinan el estado de la relación, sino tu comportamiento. Los pequeños gestos diarios marcan la diferencia: saluda, cómprale un tentempié a tu pareja, repónle la munición en Ammu-Nation o cógele de la mano mientras exploráis (lo que además desbloquea un código de trucos especial). Las actividades compartidas, como el minigolf, el buceo, salir de fiesta, el paracaidismo, las sesiones de gimnasio, las redadas a los escondites de las bandas y los atracos conjuntos que salgan bien, todo eso suma. Incluso ingresar dinero en la cuenta de ahorros compartida cuenta.

Cada vez que a tu pareja le guste algo, aparecerá un corazón en pantalla. Aprovecha estas mecánicas del juego para sacar el máximo partido a la relación entre ambos personajes.

Lo que echa a perder el ambiente: fracasar en misiones conjuntas, ignorar llamadas y mensajes en WhatUp, tomar decisiones en las misiones con las que tu compañero no está de acuerdo, abandonarlo mientras viajas, pasar largos periodos separados y, obviamente, atropellarlo con tu auto. Si uno de los dos acaba con un perfil criminal «irremediable», es posible que la relación nunca se recupere. Sin embargo, incluso en lo más bajo, siguen siendo cómplices y continúan haciendo misiones juntos.

Un detalle clave: Rockstar quiere que juegues bien con ambos personajes. Hacer cosas buenas solo como Jason no es suficiente. Trata bien a Lucía también cuando juegues con ella. El equilibrio es importante.

Un empujoncito al principio del juego: antes de que Lucia salga de la cárcel, hay una serie de tareas opcionales en el capítulo 1 que dan a la pareja un punto de partida más sólido. Arregla la casa de Jason y su Ganado, hazte un corte de pelo nuevo, cómprale a Lucía un collar y flores (opta por las rosas), llena la nevera y cómprale ropa. Estas tareas desaparecen en cuanto Lucía se una a ti, así que hazlas primero. Si te saltas una, no estás perdido, solo pierdes un pequeño empujón inicial.

Si te lo gestionas bien, sacarás el máximo partido a la relación entre Lucía y Jason, forjando un vínculo sólido (y una posible historia de amor) que no es solo un truco, sino que ofrece ventajas reales en el juego para la campaña de la historia.

08 Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es el creador de @nophilterde y un antiguo jugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Anteriormente ha trabajado como editor para varias páginas web y revistas de videojuegos.