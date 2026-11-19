Por fin ha llegado GTA 6 , y hay un montón de Leonida por explorar. Rockstar Games nos ha traído su aventura de mundo abierto más grande y ambiciosa hasta la fecha, repleta de nuevas características de juego y un mundo enorme por descubrir.

Si tienes pensado seguir la historia de Jason y Lucía hasta el final, te espera mucho por delante: 91 misiones principales repartidas en cinco capítulos. Eso hace que GTA 6 se parezca más, en cuanto a escala, a Red Dead Redemption 2 que a GTA 5.

A continuación encontrarás la lista completa de misiones de GTA 6, un desglose de cada capítulo y una estimación del tiempo que te llevará completar la historia.

Aviso de spoilers: incluso los nombres de las misiones revelan bastante sobre la trama. Hemos ocultado los giros argumentales más importantes, pero es inevitable que haya pequeños spoilers.

Preguntas frecuentes: Misiones y capítulos de GTA 6 ¿Cuántas misiones hay en GTA 6? La historia de GTA 6 cuenta con un total de 91 misiones principales. A eso hay que añadir las misiones secundarias y las actividades. ¿Cuántos capítulos hay en GTA 6? Hay cinco capítulos en total, con los siguientes títulos: «Just Like Paradise», «Paradise Lost», «Tits Ass Drug Money», «Vice City, Baby» y «Top of the World, Ma». ¿Cuál es el capítulo más largo? El capítulo 3 (la parte central de GTA 6), con 26 misiones, justo por delante del capítulo 4, que tiene 25. El final, en el capítulo 5, es el más corto, con siete misiones. ¿Cuánto tiempo me llevará completar la historia principal de GTA 6? Calcula al menos unas 65 horas de juego para la historia principal. Con el contenido secundario, son más bien entre 90 y 100 horas; para completarlo al 100 %, más de 200 horas. ¿Juego como Lucía y Jason todo el tiempo? No. El capítulo 1 se centra principalmente en Jason, mientras que el capítulo 2 se centra principalmente en Lucía. A partir del capítulo 3, siempre estaréis juntos por Vice City y podrás cambiar de personaje.

01 Duración de GTA 6: ¿Cuánto dura el juego?

Deberías contar con al menos 65 horas solo para la historia principal. Como era de esperar, GTA 6 es bastante más extenso que su predecesor directo de 2013. En cuanto a envergadura, este juego de mundo abierto incluso eclipsa a la aventura del Oeste Red Dead Redemption 2.

A return to Vice City © Rockstar Games

Pero las misiones principales son, por supuesto, solo una cara de la moneda. Un juego como GTA se nutre, naturalmente, de sus actividades secundarias, y estas no solo son mucho más variadas aquí, sino también más extensas que antes. Si incluyes las misiones y actividades secundarias, llegarás rápidamente a las 90 o 100 horas. Y si de verdad quieres completarlo todo al 100 %, tendrás que dedicarle más de 200 horas.

La razón no es solo el gran número de misiones de la historia. Entre capítulos, el mundo del juego también cambia notablemente: se abren nuevas zonas, nuevos contactos y nuevas posibilidades. Así que merece mucho la pena dar una vuelta por Leonida después de cada cambio de capítulo antes de seguir con la historia.

El alcance de GTA 6:

Capítulos de la historia: 5

Misiones de la historia: 91

Historia principal: entre 65 y 70 horas

Incluyendo el contenido secundario: entre 90 y 100 horas aproximadamente

Para completarlo al 100 %: más de 200 horas

02 Capítulo 1: Como en el paraíso

Al principio de GTA 6, este juego de mundo abierto te presenta a los dos protagonistas, Lucía y Jason, por separado antes de que sus caminos se crucen. Un dato interesante: solo podrás cambiar libremente entre los dos personajes a medida que avance el juego.

Lucia will be a key part of the GTA 6 story © Rockstar Games

Al principio del juego, Lucía sigue en la cárcel, así que el inicio se centra principalmente en Jason. Pequeños trabajos de contrabando, chapuzas, algunos conocidos de dudosa reputación: el primer capítulo arranca deliberadamente a un ritmo pausado, lo que te permite ir adaptándote a Leonida a tu propio ritmo. Al mismo tiempo, se va desarrollando la historia de Lucía, que culmina con su salida de la cárcel. Con 22 misiones, el primer capítulo ya está repleto de contenido.

Prólogo A pescar Prepárate Solo un rasguño Gastos de laboratorio Atención no deseada Tuberías ¡Hola, Arnold! Sueños isleños Feng Shui De vuelta a casa Dale caña Limpia lo que ha ensuciado Donnie Con los pies en la tierra Cielos despejados Libertad diurna Abarrotado [Spoiler] Recalibración Trampa para turistas Hogar, dulce hogar Hora de salir

03 Capítulo 2: El paraíso perdido

Teamwork is key to getting the most out of Jason and Lucia in GTA 6 © Rockstar Games

Ahora es Lucía quien toma las riendas. El segundo capítulo traslada la acción a Port Gellhorn, donde (tras salir de la cárcel con un monitor electrónico) primero tiene que encontrar su lugar. Las misiones giran en torno a la vida cotidiana, nuevas amistades y delitos menores. Con 11 misiones, es el segundo capítulo más corto; hacia el final, Jason vuelve a reunirse con ella.

¿Qué hay en la bolsa? A la caza de ambulancias Acabo de mudarme Viaje de chicas Moisés El auto de todos los días Mate Salida para desayunar Pausa para el café El placer de la tarde Salida

04 Capítulo 3: Tetas, culos y dinero del narcotráfico

Bienvenido a Vice City. Mientras que los dos primeros capítulos se centraban sobre todo en los alrededores del mapa de Leonida , ahora nos adentramos en la gran ciudad, que —como era de esperar— es, naturalmente, mucho más animada y detallada que en la versión de 2002 de GTA Vice City.

GTA 6 delivers a real visual feast © Rockstar Games

A partir de aquí, la cosa se pone alocada: Jason y Lucía se mueven juntos por la metrópoli, haciendo nuevos contactos y adentrándose cada vez más en los bajos fondos del crimen local. Tratos de drogas, robos de autos, atracos a bancos y, finalmente, el gran golpe al cártel. Con 26 misiones, el tercer capítulo es el más extenso de todo el juego.

Bienvenido a Vice City La elección del traficante Conoce a los Heders Procedencia dudosa Mami sabe más Finca South Leonida Tyrone Ven aquí, gatito, gatito Servicios de auto Lo más destacado La hora de las tetas Primeras impresiones Pillado en un desliz Tráfico en la ciudad Comprobación de crédito Roba el Zorruso para Randy Banco Nacional Sinfrontera Experto en seguridad Hasta el final Propiedad de la empresa El eslabón perdido Palabra de seguridad Piojos Tapado Cargos ocultos El atraco al cártel

05 Capítulo 4: Vice City, nena

The city is yours. Just beware the law © Rockstar Games/Take-Two

Ahora es el momento de pensar a lo grande. Jason y Lucía están montando su propio negocio en Ocean Beach. Trabajos de seguridad, repartos, misiones encubiertas: el cuarto capítulo es más ajetreado y ambicioso que todo lo anterior; el número de misiones aumenta notablemente y la intensidad de la historia se dispara de verdad, si es que no lo había hecho ya. Al final te espera uno de los enfrentamientos más importantes de la historia (no te preocupes, no daremos más detalles para no estropearte la sorpresa).

Ocean Beach Otra vida Autos de empresa Busca un abogado Fiesta a tope Trabajo duro Sesión de fotos A por los músculos Ten cuidado Inyecciones de dinero La hora de los aficionados Trabajo sucio Demasiado equipaje Aventuras de niñera Nuevas pruebas Juego de poder Juego de niños Titulares Vigilancia estrecha Método de entrega Trabajo en equipo Catering completo Derribo de la VCIA Puesta de sol [Spoiler] – Eso no te lo vamos a desvelar

06 El final de GTA 6: Capítulo 5 – «Top of the World, Ma»

What happens in Vice City stays in Vice City © Rockstar Games

Cualquiera que haya llegado al Capítulo 5 de GTA 6 se está acercando, poco a poco pero sin pausa, al gran final. Y, como es habitual en Rockstar, es una auténtica pasada. El final es corto, pero increíblemente intenso. En solo siete misiones, Jason y Lucía se lanzan juntos por última vez: robando autos, recuperando envíos, tramando nuevos planes. Como es lógico, no te vamos a desvelar qué pasa en la misión final. Solo diremos esto: no dejes que nadie te estropee el final.

Más vale pájaro en mano Tomándose libertades VC Baby Doggie Bag Operación «Gloria salvaje» Custodia protectora [Spoiler: Final]

¡Enhorabuena! Tras el final, has completado GTA 6. Bueno, al menos en lo que respecta a la historia principal. Aparte de las 91 misiones, por supuesto que aún queda mucho por hacer. Todavía hay un montón de misiones secundarias y actividades con las que disfrutar, desde el baloncesto y el buceo hasta otros deportes.

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07 Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es el creador de nophilterde y un antiguo jugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Anteriormente trabajó como editor para varias páginas web y revistas de videojuegos.