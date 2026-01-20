Estas son las 14 mejores novedades del año para PC, PS5, Xbox y Switch

2025 ofreció a los aficionados a los videojuegos numerosos hitos a los que engancharse, como Hades 2, Split Fiction, Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Yotei y muchos más. Sin embargo, 2026 va a ser aún mejor, y estos son los 14 juegos más atractivos que saldrán a la venta este año y que puedes esperar con impaciencia.

01 GTA 6

GTA VI once again takes us to the neon-drenched streets of Vice City © Rockstar Games

Lanzamiento: Noviembre 192

Plataformas: Xbox Serie X/S, PlayStation 5

Género: Mundo abierto

Tras varios aplazamientos y una eternidad de espera, por fin llega el momento. El 19 de noviembre saldrá por fin a la venta GTA 6 de Rockstar Games.

Grand Theft Auto 6 continuará por fin la serie 13 años después del lanzamiento de la quinta entrega y todo apunta a que el equipo de desarrollo creará el juego de mundo abierto más grande y ambicioso de todos los tiempos.

Con dos personajes jugables, vuelve a la metrópolis ficticia estadounidense de Vice City, inspirada en el crisol de culturas de Miami. Sin embargo, a diferencia de la precuela de GTA III de 2002, explorarás la ciudad y sus alrededores en la era moderna y descubrirás zonas completamente nuevas. GTA 6 será sin duda el juego más importante de en 2026.

02 Tomb Raider: El legado de Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis © Amazon Game Studios

Lanzamiento: TBC

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Serie X/S

Género: Acción-Aventura

Tras un largo descanso, el icono de los videojuegos Lara Croft vuelve a las pantallas en Tomb Raider: Legacy of Atlantis. El juego se considera una reinterpretación de la primera entrega de la serie de 1996 y pretende tender un puente entre la nostalgia y la innovación.

La narrativa, en particular, pretende ser mucho más moderna, mientras que la jugabilidad y, por supuesto, los gráficos también se han renovado por completo. Tanto los fans como los recién llegados pueden esperar una vez más una emocionante aventura de acción llena de puzles apasionantes, lugares pintorescos y acción intensa.

Por cierto, esta vez Lara Croft será interpretada por la actriz Alix Wilton Regan, conocida por su trabajo en Dragon Age: Inquisition, Cyberpunk 2077 y Mass Effect 3. Además, Tomb Raider: Catalyst, una nueva entrega de la serie, también se estrenará en 2027.

03 Control Resonante

Control Resonant © Remedy Entertainment

Lanzamiento: TBC

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Mac

Género: Acción

Control, el juego de acción en tercera persona lanzado en 2019, sigue siendo enormemente popular hoy en día como uno de los juegos de superhéroes más extraordinarios del mercado. En los Game Awards 2025, el desarrollador Remedy anunció por fin una secuela, Control Resonante.

El segundo juego de la serie te lleva a Manhattan, que es un mundo mucho más abierto que la Casa Antigua del original. Allí, asumes el papel del protagonista Dylan Faden, que tiene que defenderse de todo tipo de enemigos sobrenaturales con un arma cuerpo a cuerpo que cambia de forma. Esta vez, tampoco se descuidan los elementos de parkour, lo que habla en favor de una jugabilidad variada.

Gracias al uso del motor interno Northlight, Contron Resonant también será una auténtica delicia desde el punto de vista gráfico, con efectos de trazado de rayos y RTX. El juego se lanzará a finales de año.

04 Hoja Fantasma Zero

Phantom Blade Zero © S-Game Studios

Lanzamiento: 9 de septiembre

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Serie X/S

Género: Acción

Phantom Blade Zero es un cam de acción intenso y gráficamente impresionante con una ambientación mitológica china que podría convertirse en uno de los hitos absolutos de los juegos de 2026. Desde una perspectiva en tercera persona, exploras un mundo lleno de realidades cambiantes y seres de poder superior. El equipo de desarrollo describe el título como un juego "kungfupunk", una mezcla de la clásica narrativa wuxia con elementos steampunk y de terror, que le confieren una ambientación fresca.

En cuanto a la jugabilidad, te esperan poderosas batallas contra todo tipo de criaturas. Para ello, tienes acceso a un abundante arsenal de más de 30 categorías de armas. Si tienes éxito en los combates contra jefes, el juego te recompensará con armas únicas y potentes mejoras. Phantom Blade Zero pretende combinar un nivel de dificultad más accesible con mecánicas clásicas tipo Souls y ofrecer una auténtica experiencia de kung fu. Impulsado por el motor Unreal Engine 5, este éxito de acción también promete ser una absoluta maravilla gráfica.

05 Screamer

Screamer © Milestone

Lanzamiento: 26 de marzo

Plataformas: PC, PlayStation 5

Género: Juego de carreras

Los creadores de MotoGP en Milestone tienen un nuevo juego de carreras muy caliente en el fuego con Screamer. Este arcade de carreras combina de forma especial la acción de las carreras rápidas con elementos de JRPG y un aspecto anime muy chulo.

En Screamer, compites en un torneo ilegal de carreras callejeras en el que cinco equipos rivales luchan por la victoria. Cada equipo está formado por un líder y otros dos corredores, y cada uno aporta sus propios motivos, historias y secretos a la pista de carreras.

El modo para un jugador está diseñado para combinar intensas carreras con una emocionante historia. Más de 30 minutos de escenas animadas han sido creadas por el famoso estudio de animación japonés Polygon Pictures (responsable de varios episodios de Star Wars: The Clone Wars y Transformers Prime).

Con innovadores controles de doble stick, una combinación de carreras y acción de combate, y un nuevo tipo de ecosistema, Screamer promete aportar un soplo de aire fresco al género de las carreras arcade.

06 Resident Evil: Réquiem

Resident Evil: Requiem © Capcom

Lanzamiento: 27 de febrero

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Serie X/S

Género: Acción-aventura

La novena entrega de la icónica serie de survival horror Resident Evil saldrá a la venta el 27 de febrero y tiene lo que hay que tener para ser uno de los principales protagonistas en la carrera por el Juego del Año. Después de todo, Resident Evil: Requiem fue galardonado con numerosos premios en la gamescom 2025.

La última entrega principal te lleva de vuelta a Raccoon City, que exploras desde una perspectiva en tercera o primera persona en la piel de la inteligente analista del FBI Grace Ashcroft. Aumentará significativamente la proporción de elementos de terror en comparación con sus predecesores directos y se basa claramente en las primeras partes de la serie, lo que debería complacer a los fans de la misma.

07 Desierto Carmesí

Crimson Desert © Pearl Abyss

Estreno: 19 de marzo

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Serie X/S

Género: Mundo abierto

El sucesor espiritual de Black Desert Online saldrá a la venta en marzo tras numerosos aplazamientos y promete ser uno de los juegos más emocionantes de 2026.

En Crimson Desert te espera un juego de rol de mundo abierto gigantesco y gráficamente impresionante, con una ambientación de fantasía de inspiración nórdica en la que podrás hacer lo que te apetezca. Además de misiones variadas y emocionantes rompecabezas, también hay batallas contra todo tipo de monstruos y criaturas fantásticas, por supuesto.

Crimson Desert combina elementos de juegos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Dragon's Dogma 2 y GTA con la jugabilidad de Assassin's Creed Shadows para crear una mezcla única que no sólo debería encantar a los aficionados al género, sino a todos los jugadores.

08 Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 is on its way © Microsoft Game Studios

Lanzamiento: TBC

Plataformas: PC, Xbox Series X/S

Género: Juego de carreras

El juego de carreras de mundo abierto entra en la siguiente ronda. Todavía no se sabe mucho sobre Forza Horizon 6 . Sin embargo, sí sabemos que la próxima entrega nos llevará a Japón y reflejará toda la cultura automovilística del país. Eso por sí solo es casi suficiente para poner en marcha el tren del hype.

La sexta parte se centra de nuevo en un enorme mundo de juego que abarcará todo el espectro, desde las montañas del monte Fuji hasta Tokio y también regiones rurales. Las carreras de derrapes también desempeñarán un papel importante en este juego de carreras de alta gama, que se espera que llegue a PC y Xbox Series X/S en invierno.

09 F1 2026

F1 25 plays even more realistically © EA Sports/Phil Briel

Lanzamiento: Verano

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Serie X/S

Género: Juego de carreras

EA ha anunciado que, por primera vez, F1 26 no será un juego propio. En su lugar, se ha decidido integrar la nueva temporada de Fórmula 1 en el ya disponible F1 25 como una actualización premium. En 2027, habrá otro juego nuevo que "se ve, se siente y se juega de forma diferente, y ofrece más opciones de juego".

Los aficionados a los juegos de carreras pueden esperar otra novedad en el verano de 2026. Aunque todavía no hay una fecha concreta, una cosa está clara: F1 26 de Codemasters está al caer y volverá a representar con realismo la categoría reina del automovilismo.

El próximo spin-off será especialmente emocionante, ya que la Fórmula 1 comenzará en la temporada 2026 con un reglamento completamente revisado y nuevos coches . Oracle Red Bull Racing y Max Verstappen empezarán con motores Ford completamente nuevos, Audi entrará en la Fórmula 1 e incluso habrá un equipo adicional en forma de Cadillac. Por tanto, la emoción y las carreras emocionantes están garantizadas, no sólo en la realidad, sino también en el asfalto virtual.

10 Hela

Hela © Windup

Lanzamiento: TBC

Plataformas: PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Serie X/S

Género: Aventura

Fans del modo cooperativo, ¡este es para vosotros! El simpático juego de aventuras Hela, en el que exploras el mundo a través de los ojos de un valiente ratón, saldrá finalmente a la venta este año.

Poco después de su anuncio, el pintoresco título inspirado en el paisaje y el folclore escandinavos se convirtió en un auténtico éxito sorpresa. El objetivo del juego es colaborar con un amigo para ayudar a una amable bruja y salvarle la vida tras una grave enfermedad. Para conseguirlo, exploras hermosos paisajes, resuelves puzles y luchas por el bien de la tierra. Pudimos jugar a Hela en la gamescom 2025 y quedamos encantados con la atmosférica y enternecedora aventura del ratón. Sin duda, ¡será uno de los juegos más destacados de 2026! Hela puede jugarse en solitario, en modo cooperativo de sofá o en modo cooperativo online.

11 007 Primera Luz

007 First Light © IO Interactive

Lanzamiento: 27 de marzo

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Serie X/S

Género: Acción-Aventura

El nombre es Bond. James Bond. El mundialmente famoso agente secreto ha sido sacado de su retiro por los creadores de Hitman, IO Interactive, y se enfrenta a una nueva aventura en 007 First Light .

En First Light, Bond tiene que descubrir una enorme conspiración y, junto con su mentor Greenway, impedir un golpe de estado inminente. El título cuenta la historia de la figura de culto ficticia que ayudó al joven héroe a ascender hasta convertirse en el mejor agente del MI6 de todos los tiempos.

Naturalmente, los creadores de Hitman incorporan numerosos elementos de los juegos de sigilo centrados en el Agente 47, así que depende de ti si prefieres operar sigilosamente desde las sombras o ir a matar con el arma preparada. Al estilo típico de Bond, dispondrás, por supuesto, de numerosos artilugios y vehículos emblemáticos del agente. Todo empieza el 27 de marzo.

12 Marvel's Lobezno

Marvel's Wolverine © Sony Interactive Entertainment

Estreno: Otoño

Plataformas: PlayStation 5

Género: Acción-aventura

La desarrolladora Insomniac Games ya ha demostrado de forma impresionante con los juegos de Spider-Man que tiene un don para los juegos de superhéroes. Tras la simpática araña del barrio, el equipo se atreve ahora con la adaptación de uno de los superhéroes más populares de todos los tiempos: Lobezno de los X-Men.

Marvel's Wolverine, cuyo lanzamiento en exclusiva para PlayStation 5 está previsto para otoño, será una interpretación totalmente nueva del personaje de culto y contará con numerosos personajes conocidos, como Mística, Omega Red y muchos más, junto al mutante de las garras.

El juego se basa en las mismas piedras angulares que ya caracterizaron a los juegos de Spidey: batallas rápidas e intensas, tecnología impresionante y una historia emocionante.

13 Fable

Fable © Xbox Game Studios

Lanzamiento: TBC

Plataformas: PC, Xbox Serie X/S

Género: Juego de rol

Los aficionados a los juegos de rol en PC y consolas Xbox tienen motivos para alegrarse, porque con Fable, los creadores de Forza Horizon en Playground Games devuelven a la pantalla una serie de culto que se creía perdida.

16 años después de Fable III, se trata de un reinicio de la popular serie de RPG creada a principios de la década de 2000 por Lionhead Studios bajo la dirección de Peter Molyneux. El último retoño se centrará en un impresionante y detallado mundo abierto, rebosante del humor británico típico de la serie.

Una vez más, todas tus decisiones repercutirán en el mundo de Albion, en sus habitantes y en el curso de la historia. Los detalles concretos sobre la jugabilidad son aún escasos, pero los vídeos publicados ya abren el apetito por más.

14 Compañía Star Wars Zero

Star Wars Zero Company © EA

Lanzamiento: TBC

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Serie X/S

Género: Estrategia

Star Wars Zero Company es extremadamente emocionante en varios aspectos. Por un lado, el nuevo título está siendo creado por el estudio de desarrollo Bit Reactor, formado por veteranos del género responsables de la legendaria serie XCOM bajo el estandarte de Firaxis. Por otro, el próximo juego táctico llena un vacío que existía desde hace tiempo en el mundo de los videojuegos: un juego de estrategia por turnos con una oscura ambientación de ciencia ficción, una extensa campaña y, por primera vez, una licencia de Star Wars.

En Compañía Cero, asumes el papel de Hawks, un oficial de la República caído en desgracia que ahora dirige la Compañía Cero, un grupo variopinto de personajes de dudosa reputación que tienen que detener una amenaza creciente durante las Guerras Clon.

El juego se centra en una historia apasionante, personajes creíbles y altamente personalizables, y habilidades únicas de los miembros del equipo, que se compone de Astromechs y Jedi entre otros. Desde luego, parece un auténtico festín para los fans de la estrategia y de Star Wars.