Sólo estrellas: 5 futbolistas a seguir en 2026

Neymar no necesita presentación. El jugador del Santos es uno de los nombres más importantes de la historia del fútbol brasileño. Tras un periodo de constantes problemas físicos, ha conseguido una racha de partidos con el Santos, demostrando que está de vuelta. En sus últimos 16 partidos con el club paulista, el astro marcó 11 goles, dio 4 asistencias y registró 15 tantos. La secuencia le valió la

. El momento está grabado en uno de los episodios de la serie en la que el astro revela entre bastidores su carrera y su vida personal en su canal de

y en

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