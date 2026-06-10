Sólo estrellas: 5 futbolistas a seguir en 2026

01
Neymar 🇧🇷
Neymar no necesita presentación. El jugador del Santos es uno de los nombres más importantes de la historia del fútbol brasileño. Tras un periodo de constantes problemas físicos, ha conseguido una racha de partidos con el Santos, demostrando que está de vuelta. En sus últimos 16 partidos con el club paulista, el astro marcó 11 goles, dio 4 asistencias y registró 15 tantos. La secuencia le valió la convocatoria para la selección brasileña. El momento está grabado en uno de los episodios de la serie en la que el astro revela entre bastidores su carrera y su vida personal en su canal de YouTube y en Red Bull TV.
Además de ganar decenas de trofeos para los clubes en los que ha jugado dentro y fuera de Brasil, Neymar ganó la Copa Confederaciones en 2013, el oro en Río 2016 y la plata en Londres 2012 con la selección nacional.
02
Memphis Depay 🇳🇱
Memphis Depay es el jugador más veterano de esta lista, con 32 años jugando al fútbol en Europa y Brasil. El holandés ha jugado en el PSV, el Manchester United, el Lyon, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y desde 2024 viste el blanco y negro del Corinthians.
El jugador del Corinthians se incorporó a la selección adulta de su país en 2013. Un año después, jugaba en el Mundial de Brasil, donde acabó tercero con dos goles. Delantero hábil y elegante, Memphis es el máximo goleador de la historia de la selección holandesa, con 54 goles (¡hasta ahora!).
03
Endrick 🇧🇷
La nueva promesa del fútbol brasileño ya es una realidad. Endrick ha sido sinónimo de goles allá donde ha ido. Cedido por el Real Madrid al Lyon a finales del año pasado, el jugador ha conseguido ponerse a tono y demostrar que puede ser decisivo. En unos seis meses, ha disputado 21 partidos, ha marcado ocho goles, ha dado siete asistencias y ha participado directamente en 15 goles del equipo francés.
Con la contribución del brasileño, el Lyon se aseguró una plaza en la Liga de Campeones. Sus actuaciones le han valido una convocatoria con la selección brasileña y su regreso al Real Madrid la próxima temporada, con la oportunidad de luchar de verdad por un puesto en el primer equipo.
04
Richard Ríos 🇨🇴
Este jugador, conocido por su polivalencia, es una pieza importante en el centro del campo de la selección colombiana, pero está muy vinculado a Brasil. Empezó a hacerse un nombre jugando al fútbol sala en su país hasta que, en 2020, fue convocado por el Flamengo para jugar en el campo y ya nunca se fue. Richard también ha jugado en el Guaraní de Campinas y en el Palmeiras.
En 2023, el centrocampista fue convocado por primera vez para jugar con Colombia y al año siguiente fue subcampeón de la Copa América. La temporada pasada jugó en el Benfica, donde marcó ocho goles y dio seis asistencias.
05
Nico Williams 🇪🇸
Nico Williams es un habitual de la selección española desde 2022. Ese año se ganó un puesto en el Mundial y jugó por primera vez con la selección a la edad de 20 años. Dos años después, fue uno de los más destacados de los campeones de Europa. En la final, marcó uno de los goles de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra. Se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia del torneo en marcar en la final.
Nico es el hermano pequeño de Iñaki Williams, su compañero en el Athletic. Hijo de padres ghaneses, Iñaki juega con la selección de Ghana, país natal de sus padres.
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